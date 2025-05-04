Российское правительство проведет оценку масштаба повреждений в Курской области

Российское правительство в ближайшее время проведет оценку масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области. После будет составлен план восстановительных работ, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Сейчас наша задача — максимально быстро оценить ущерб, конечно, разминировать, подготовиться к работе на территории Курской области. Эту работу мы активно ведем. Я думаю, в ближайшее время оценим, будем понимать масштаб работ, составим план-график, — заявил он в своем телеграм-канале.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов в конце апреля доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Президент подчеркнул, что это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.

Елизавета Пуншева