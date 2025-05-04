В Россию прилетел президент Кубы

Фото: Максим Платонов

В Россию прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. В аэропорту «Пулково» его встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

— Александр Беглов встретил в аэропорту «Пулково» президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Визит высокого гостя в нашу страну проходит по приглашению президента России Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор тепло приветствовал кубинского лидера от имени жителей Петербурга. В честь приезда Мигеля Диас-Канеля Бермудеса были исполнены гимны России и Кубы.

— Вы приняли приглашение президента России вместе с нами отметить священный праздник — 80-ю годовщину Великой Победы. Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво. Они — наши герои, — сказал Беглов.

Губернатор поблагодарил кубинского лидера за участие в состоявшейся 3 мая торжественной церемонии возложения венков к Мемориалу советскому воину-интернационалисту в пригороде Гаваны.

Елизавета Пуншева