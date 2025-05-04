МВД Румынии получило 50 обращений о возможных нарушениях на выборах президента
МВД Румынии получило 50 сообщений о возможных нарушениях на выборах президента страны, передает радио Romania.
— Было получено почти 50 сообщений о возможных инцидентах на выборах, десять из них находятся на проверке, информация о еще восьми была направлена для разрешения в Центральное избирательное бюро или Постоянный избирательный орган. До настоящего времени никаких серьезных инцидентов, связанных с процессом голосования, зафиксировано не было, — отметили на радио.
Уточняется, что большинство жалоб избирателей связаны с агитацией в день выборов.
Напомним, выборы в Румынии стартовали сегодня. На пост президента баллотируются 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии «Новая Румыния» Себастьян Попеску.
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