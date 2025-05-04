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МВД Румынии получило 50 обращений о возможных нарушениях на выборах президента

19:53, 04.05.2025

МВД Румынии получило 50 сообщений о возможных нарушениях на выборах президента страны, передает радио Romania.

— Было получено почти 50 сообщений о возможных инцидентах на выборах, десять из них находятся на проверке, информация о еще восьми была направлена для разрешения в Центральное избирательное бюро или Постоянный избирательный орган. До настоящего времени никаких серьезных инцидентов, связанных с процессом голосования, зафиксировано не было, — отметили на радио.

Уточняется, что большинство жалоб избирателей связаны с агитацией в день выборов.

Напомним, выборы в Румынии стартовали сегодня. На пост президента баллотируются 11 кандидатов:

  • лидер оппозиционной националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион;
  • независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
  • кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску;
  • лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Елена Ласкони;
  • независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
  • глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
  • член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
  • глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
  • бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
  • экс-министр образования Даниел Фунериу;
  • лидер партии «Новая Румыния» Себастьян Попеску.
Елизавета Пуншева

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