Сегодня в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь и до +25 градусов
Утром в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром в отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывами 15-20 м/с. Утром ожидается порядка +12 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +20 до +25 градусов, в Казани — от +23 до +25 градусов.
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