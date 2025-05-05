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Сегодня в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь и до +25 градусов

07:00, 05.05.2025

Утром в отдельных районах гроза

Сегодня в Татарстане местами ожидается кратковременный дождь и до +25 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром в отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывами 15-20 м/с. Утром ожидается порядка +12 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +20 до +25 градусов, в Казани — от +23 до +25 градусов.

Галия Гарифуллина

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