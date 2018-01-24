«Что вы расследование проводите?»: как гражданину Макарову согласовали участок под построенный коттедж

На сессии Казгордумы народные избранники переводили рекреационную зону в ИЖС и сетовали на плохую экологию

Казгордума сегодня собралась на 23-ю сессию, первую в этом году. И, видимо, чтобы плавно войти в рабочий ритм, решила себя не нагружать: повестка была короткая, даже перерыв не понадобился. Заседание было посвящено экологии — депутаты узнали, в каких районах Казани не стоит жить и чем вредны стиральные порошки с фосфатами. Попытки заняться непосредственными обязанностями — отстаивать интересы избирателей, были жестко пресечены. Подробности в материале «Реального времени».

Самосыровскую свалку превратят в город-сад

Самосыровскую свалку, которая десятки лет травила жителей Советского района Казани, в этом году начнут рекультивировать. Гора мусора занимает участок земли площадью 32 га и высится на 45 метров от уровня земли. Объем накопленных отходов — более 45 млн тонн. В 2017-м начался первый этап — свалку срезали на 15 метров, сформировали пологие склоны, а сверху уложили гидроизоляционную пленку, которая препятствует поступлению внутрь осадков и кислорода. На пленку уложили грунт толщиной 70 см, который в этом году засеют травой и засадят деревьями.

— Объект рекультивации после завершения работ можно будет использовать в рекреационных целях, — пообещал председатель комитета по благоустройству Игорь Куляжев, а мэр добавил романтики: «Вместо мусорного Эвереста мы получим зеленый холм».

Самосыровскую свалку в этом году начнут рекультивировать. Фото Максима Платонова

«Эверест из мусора», кстати, мог вырасти еще выше, если бы не экологическая сознательность горожан. За год казанцы собрали 430 тонн пластика. «Это 122 вагона, представляете!» — продолжал сравнивать градоначальник. Впрочем, вагонов могло быть в три раза больше, если бы контейнеры для пластика были установлены во всех дворах Казани, а не только в одной трети. Но почему-то вину за отсутствие контейнеров возложили на самих горожан, а не на управляющие компании и комитет ЖКХ: «Надо убеждать население, почему пластиковые бутылки нужно собирать отдельно».

Министр экологии осваивает «нативку», а главврач ДРКБ ставит диагноз по району проживания

Населению нужно подготовиться к тому, что в ближайшее время его начнут убеждать еще и во вреде моющих средств с содержанием фосфатов. Приглашенный на сессию министр экологии Фарид Абдулганиев попросил руководство Казани провести ликбез, «может быть, с помощью социальной рекламы» — о том, что стиральные порошки, содержащие фосфаты, приводят к росту сине-зеленых водорослей в водоемах, а те, в свою очередь, — к кислородному голоданию рыб и водоплавающих.

— В Казани производятся моющие средства с минимальным содержанием фосфора, — повторил слова, сказанные на коллегии Минэкологии, Абдулганиев, и закралась мысль: не связан ли министр рекламным контрактом с производителем.

На экологическую сознательность населения пока действительно вся надежда — Казани необходимо 20 очистных сооружений, в прошлом году введено три для очистки ливневых вод. Предотвращено попадание в реки около 600 тонн веществ и 2 тонн нефтепродуктов. Однако, по словам представителя ФГУ «Средволгаводхоз», уменьшение за последние года объема сброса отходов в 2 раза не привело к улучшению качества воды.

Фарид Абдулганиев попросил руководство Казани провести ликбез о том, что нужно использовать стиральные порошкис минимальным содержанием фосфора. Фото kzn.ru



Грязные вода и воздух — причина болезней горожан. Главврач ДРКБ и председатель комиссии исполкома по охране здоровья горожан и окружающей среды Рафаэль Шавалиев озвучил взаимосвязь между местом жительства горожан, качеством окружающей среды и последствиями для здоровья. Так, в Вахитовском районе из-за большого количества автомобилей чаще страдают эндокринными заболеваниями, а в Авиастроительном, Кировском и Приволжском — болезнями дыхательной, пищеварительной систем и новообразованиями — это доктор связал с работой промышленных предприятий, находящихся поблизости.

Кабан Фишман не по зубам?

Компенсировать вред от неблагоприятной экосреды в Казани будут парками и скверами. В этом году, поделилась главная по общественным пространствам Наталия Фишман, Казани выделен «объем средств беспрецедентный — в полтора раза больше, чем в предыдущем году». Уж не решили ли уже в этом году воплотить в жизнь угрозу Куляжева и превратить Самосыровскую свалку в место отдыха? Как уточнила Фишман — нет.

— Мы совместно с муниципалитетом решили, что будем брать не количеством, а качеством и реализовывать комплексные проекты благоустройства, распределяя их по всем районам города, — сказала Фишман.

Из новых объектов — создание парка у ЖК «Комсомолец» на ул. Карбышева, сквера на ул. Абсалямова, бульвара по улице Фучика, а также благоустройство улицы Декабристов от станции метро до «Казана», который летом станет фан-зоной ЧМ по футболу.



Наталия Фишман пообещала брать не количеством, а качеством и реализовывать комплексные проекты благоустройства по всем районам города. Фото kzn.ru



Продолжат работы в парке «Калейдоскоп» на ул. Сыртлановой, парке «Крылья Советов» и в Горкинско-Ометьевском лесопарке, а также на набережной Нижнего Кабана. Но там, призналась Наталия Фишман, «мы поставили перед собой очень высокую планку и с трудом дотягиваемся с точки зрения проектных и производственных мощностей».

Сколько всего средств выделено на благоустройство общественных пространств Казани, на сессии не уточнили, предоставив депутатам посчитать самим. В качестве исходных данные 2017-го, когда было израсходовано более 1 млрд рублей: 282 млн — из федерального бюджета, 481 млн — из республиканского и более 250 млн — поддержка социально ответственных предприятий.

Что нам стоит дом построить?

В завершение депутаты утвердили изменения в карте зон градостроительных регламентов. Некто гражданин Н.А. Макаров обратился в Управление архитектуры и градостроительства, чтобы перевести участок в 6 соток в конце улицы Карельской (это, уточним, самый берег Волги, Адмиралтейская слобода, там расположен элитный коттеджный поселок) из рекреационно-ландшафтной зоны в зону индивидуальной жилой застройки. Как выяснилось из доклада начальника управления Ирины Дябилкиной, дом гражданин Макаров уже построил и просил задним числом изменить назначение участка.

Возмущение это вызвало только у одного депутата: «Как он мог построить там дом?! Мы сносили дома, которые были построены без согласования! Почему мы его поощряем и еще увеличиваем территорию?»

В завершение депутаты утвердили изменения в карте зон градостроительных регламентов. Фото kzn.ru



Борца за справедливость резко осадили: «Что вы расследование сидите тут проводите? Приходите на сессию и начинаете выяснять… Приходите на комиссию!»

— Мое предложение тогда — не поддержать, — робко ответил депутат.

Но коллеги по гордуме солидарности не проявили, почти единогласно проголосовав и за уменьшение рекреационной зоны на улице Карельской, и за уменьшение зоны коллективных садов на находящейся также в Адмиралтейской слободе улице Набережной в пользу зоны «предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду», и за увеличение этого же вида зоны за счет зоны «коммунально-складского назначения» на Горьковском шоссе, там собираются построить автосалон.