«Нас бы не поняли»: самый лучший матч — 200-й для Азеведо за «Ак Барс»

Казанцы в хоккейном триллере переиграли ЦСКА, «извинившись» за два поражения подряд на домашнем льду

Концовку регулярного сезона «Ак Барс» проводит под аккомпанемент критики со стороны болельщиков и СМИ. В этом он должен винить только себя: хоккейная общественность закономерно не приняла два безвольных и бездушных поражения на своем льду от аутсайдеров Западной конференции «Слована» и «Витязя». Третьего домашнего поражения кряду, пусть и от всемогущего ЦСКА, никто бы не понял. Самый яркий матч сезона на «Татнефть-Арене» и волевая победа (6:4) «Ак Барса», несмотря на судейский «цирк» на казанском льду — в материале «Реального времени».

Молчаливый Билл и его оргвыводы

Силу команды Никитина знают все, однако в данный момент ЦСКА находится не в оптимальном состоянии: в текущей выездной серии армейцы проиграли уже дважды — в Нижнекамске и Уфе. Что касается «Ак Барса», то два поражения в Казани как минимум должны было встряхнуть команду, выветрив из нее отпускное настроение, связанное с паузой на Олимпийские игры. Надежды на это у корреспондента «Реального времени» появились, когда он побывал на утренней раскатке «Ак Барса» и увидел на ней угрюмую и злую команду и малоразговорчивого Зинэтулу Билялетдинова.

Главный тренер «Ак Барса» сделал выводы и по персоналиям. Вчера на лед вернулись форвард Дмитрий Обухов и давно не игравший защитник Альберт Яруллин. Первый занял место в звене Потапова (вместе с Лукояновым), а второй составил вторую пару защитников с Василием Токрановым. Других изменений в составе и сочетаниях не было, разве что в ворота предсказуемо вернулся Эмиль Гарипов.

Надежды у корреспондента «Реального времени» появились, когда он побывал на утренней раскатке «Ак Барса» и увидел на ней угрюмую и злую команду и малоразговорчивого Зинэтулу Билялетдинова



Даже с ЦСКА без аншлага

Посещаемость противостояния с громкой, казалось бы, вывеской тоже предсказуемо подкачала. Видимо, болельщики «ногами» выразили свое отношение к последним ледовым «свершениям» «Ак Барса». Свободных мест к первому периоду на трибунах «Татнефть-Арены» хватало. А тут еще ЦСКА начали игру активнее, старательно расстреливая казанские ворота дальними бросками.

Гости давили почти до экватора первого периода, но до по-настоящему острых моментов у ворот Гарипова дело не доходило. А вот «Барсы» использовали первую же возможность на все 100 процентов. Иржи Секач скрытой передачей от борта вывел на бросок Антона Ландера, который со средней дистанции прошил Илью Сорокина, метко пальнув в верхний угол — 1:0. В комбинации деятельное участие принял и Александр Бурмистров, записавший на свой счет балл за результативную передачу.

Тут же судьи усадили в штрафной бокс Альберта Яруллина, отметившего таким образом свое возвращение в состав, и гости оперативно счет сравняли. Бросок Сергея Шумакова со средней дистанции в ближний угол стал неприятным сюрпризом для Гарипова, хотя обзор вратарю никто не заслонял — 1:1. И второй бросок в ближний угол, правда, с ближней дистанции, казанский вратарь пропустил, позволив гостям выйти вперед — 1:2. В этом эпизоде у ЦСКА отличился Максим Шалунов, которого на ворота точным пасом вывел Кирилл Капризов. Интересно, что в предыдущих 15 матчах последний забил лишь один гол. Однако Кирилл создает массу острых моментов для своих партнеров — неслучайно у него уже 38 очков в 45 матчах.

Защитники «Ак Барса» не зачистили «дальний пятачок» после броска от синей линии, и Грег Скотт сравнял счет – 3:3. Фото vk.com/hccska



Джастин Азеведо провел 200-й матч за «Ак Барс»

В концовке периода казанцы получили отличный шанс сравнять счет, когда на скамейку штрафников у гостей отправились последовательно Михаил Науменков и Артем Сергеев. 48 секунд играли «барсы» впятером против тройки соперников и своим шансом воспользовались. Азеведо бросил от синей линии, а на добивании Владимир Ткачев слету, по-теннисному, восстановил равновесие — 2:2. Интересно, что для Джастина Азеведо вчерашняя игра стала 200-й в составе «Ак Барса», и отрадно, что без набранных очков в таком матче канадец со льда не ушел. Еще один любопытный момент заключался в том, что ЦСКА в этом сезоне пропустил в КХЛ меньше всех, однако уже за первый период красный свет за воротами Сорокина зажегся дважды.

Все бы хорошо, если бы на последней секунде стартовой 20-минутки не заработал глупейшее удаление Владимир Ткачев. Таким образом, первые две минуты после перерыва «барсы» провели в меньшинстве — благо, гости после перерыва банально не разогрелись и не наказали соперника «за глупость». Отбившись в меньшинстве, казанцы вышли вперед. Резкий Глинкин вывел на ударную позицию Бурмистрова, которому удался идеальный по точности бросок «с кистей» в ближнюю девятку. Сорокин пропустил в ближний угол, а значит, своих партнеров не выручил — 3:2.

Ну а казанцы продолжали удаляться. На штрафной скамейке последовательно посидели Дмитрий Обухов и капитан Александр Свитов. И если первое удаление осталось для «барсов» безнаказанным, то вторая попытка ЦСКА удалась. Защитники «Ак Барса» не зачистили «дальний пятачок» после броска от синей линии, и Грег Скотт сравнял счет — 3:3.

Такого количества шайб от этой игры никто не ожидал, ведь встречались вчера первая оборона лиги (ЦСКА) и пятая («Ак Барс»)



Судейский цирк набирает обороты

В середине второго периода арбитры удалили форварда гостей Сергея Шумакова, но будто испугались собственной смелости и тут же увидели «нарушение-фантом» со стороны Свитова. Этого судьям показалось мало, поскольку последовало еще одно удаление у хозяев с таинственной формулировкой «за задержку игры». Впрочем, это никак не отменяет того факта, что Гарипов был обязан отражать бросок низом в ближний угол со средней дистанции, когда обзор ему опять-таки никто не закрывал. Но нет, и Максим Шалунов оформил дубль — 3:4. Однако «Ак Барс» мгновенно ответил на все это вдохновенной игрой в равных составах, и Секач мощным щелчком сходу в «девятку» со средней дистанции сравнял счет, получив передачу от Ландера — 4:4.

Кстати судейство стало одной из главных тем во время послематчевом общении с игроками и тренерами «Ак Барса». Вопросы задали всем, но главные действующие лица с мастерством уходили от прямого ответа

— Не знаю. Сейчас ничего не хочу по судейству говорить. Я думаю, мы сегодня натренировали меньшинство против хорошей команды, и это нам пошло на пользу, — считает Станислав Галиев, который в третьем периоде забьет решающий гол матча.



— Со скамейки никто ничего не видел. Насколько знаю, судьям что-то в наушник сказали, — это уже другой форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов делится информацией с журналистами.

— Согласны, что это был переломный момент в матче?

— Конечно. Хорошо, что они сами увидели. Бывает, что они ошибаются, а в этот раз помогли нам. Это отлично.

Но арбитры удаляли гостей лишь в тех эпизодах, где закрыть глаза на нарушения правил с их стороны было решительно невозможно. На удачу «Ак Барса» такие моменты случились один за другим (Капризов и Ничушкин), и третий период казанцы начинали впятером против троих. 52 секунд «барсам» не хватило для гола, и все-таки, когда было лишь на одного игрока больше, Андрей Марков прошивает амуницию Сорокина броском от синей линии.

Самый лучший матч на «Татнефть-Арене»

Мало кто сомневался, что судьи оперативно «отдадут должок» фавориту. После гола не прошло и минуты, как Яруллин отправился отдыхать на 2 минуты. «Полосатые» даже перевыполнили норму, удалив и Ландера. Таким образом, и ЦСКА получил свои 1:12 на игру впятером против троих. Армейцы при таком преимуществе буквально вжали хозяев в ворота, и Капризов восстановил паритет. Но радовались гости недолго, поскольку тренерский штаб «Ак Барса» запросил видеопросмотр, и судьи не нашли возможности не разглядеть игру высоко поднятой клюшкой со стороны игрока ЦСКА.

— Да, там была высоко поднятая клюшка, — подтвердил решение судей голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов по окончанию игры.

— Показалось, что после четвертой пропущенной шайбы вы по-особенному заиграли.

— Уже некуда была деваться, я и так пропустил четыре гола — это много. Ребята помогли, а я не мог их подвести. Старался изо всех сил.

— Вы не попали в расширенный список игроков на Олимпиаду. Насколько это расстроило вас?

— Нет, вообще не расстроило. Я даже не ждал этого, поэтому и не расстроился.

— Можно сказать, что это тот «Ак Барс», на силу которого мы можем рассчитывать в решающих играх?

— Ну да. Сегодня все настроились по-особому. Сегодня нельзя было проигрывать. Третье поражение подряд, и нас бы не поняли. Поэтому вышли и отдали все силы. Сейчас отдохнем и приступим снова.

— Это максимум команды?

— В плей-офф увидим.

Видеообзор матча. Источник:khl.ru

А отбившись в меньшинстве, Станислав Галиев забросил шестую шайбу в ворота Сорокина, которого после этого эпизода заменил в «рамке» Ларс Юханссон — 6:4. Такого количества шайб от этой игры никто не ожидал, ведь встречались вчера первая оборона лиги (ЦСКА) и пятая («Ак Барс»).

— Можно сказать, что ты понял хоккей Билялетдинова? — спросил корреспондент «Реального времени» автора решающей шайбы Станислава Галиева.

— Конечно. Я бы даже сказал, что понял русский хоккей. Думаю, у нас сегодня было все: настрой, все получалось по заданию тренера. Может, тренер простит нам последние две игры.

— Можно сказать, что это уже игра уровня плей-офф?

— Конечно. Все бились, старались, выкладывались. Не пропускали моменты. Где-то в стычки вступить или заблокировать броски. И скорости были сумасшедшие.

— Ты сам форму к концу сезона набрал, которую от тебя ждали. С чем это связываешь?

— Не знаю. Может быть, втягивался в игру, в систему. Немножко, может, был не в своей тарелке. Начал набирать очки, взаимопонимание с партнерами пришло и все пошло как надо.





Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru