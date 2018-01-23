Перед матчем с ЦСКА «армейской командой» выглядит именно «Ак Барс»

Новая система дисциплины и Андрей Марков, воюющий с прессой, — чем отличалась сегодняшняя открытая тренировка «барсов» от предыдущих

«Ак Барс» на своей последней предыгровой раскатке перед перерывом на Олимпиаду умудрился удивить журналистов не единожды. Самая короткая открытая тренировка в году, новая система дисциплины для команды и Андрей Марков, воюющий с прессой, — эти и другие метаморфозы, происходящие с «барсами», в материале «Реального времени».

Новая армейская дисциплина в «Ак Барсе»

На последнюю перед перерывом на Олимпиаду утреннюю раскатку журналистов собрали на 15 минут позже. Уже это дало понять, что в клубе не особо хотят показывать представителям СМИ свои наработки перед важной игрой с московскими армейцами. Правда, в пресс-службе «Ак Барса» заявили, что это ЦСКА попросил дать им больше времени на свою тренировку, поэтому казанцы начали позже.

Но, более того, «барсы» завершили тренировку уже через каких-то семь-восемь минут. То есть в 11.22 команда практически в полном составе выстроилась и в спешном порядке покинула лед (обычно игроки уходят с площадки постепенно, поодиночке — кто-то продолжает отрабатывать броски, кто-то занимается с тренерами). Весь «стафф», как по команде, выскочил со льда, будто кто-то из тренеров решил сыграть с игроками в популярную у хоккеистов в последнее время игру: «Представь, что лед — это лава».

Главный тренер казанцев, однако, по привычке продолжал невозмутимо рассказывать, что никакой особой работы с хоккеистами не ведется



В общем, несмотря на постоянные однообразные разговоры тренерского штаба, что «все по плану» и работа идет в штатном порядке, какие-то метаморфозы в команде происходят. Ведь подобные «дисциплинарные дрессировки» начались после проигранного матча с «Витязем». Тогда тренеры также собрали всю команду и ровной шеренгой отправили ее в тренажерный зал нарезать круги (в прямом смысле слова, то есть бегать).

Главный тренер казанцев, однако, по привычке продолжал невозмутимо рассказывать, что никакой особой работы с хоккеистами не ведется и что вопрос мотивации — это сугубо личное дело каждого игрока.

— На этот раз занимались всего 20 минут.

— Я считаю, что этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться к следующему матчу.

— Удалось как-то поговорить с игроками после двух поражений?

— В рабочем порядке мы разговариваем постоянно. Понимание есть.

— На ЦСКА, наверное, и мотивировать не надо, правда? И так понятно, что хочется выиграть.

— Я вот это слово — «мотивация» — не признаю. Каждый игрок должен мотивироваться к каждому матчу. И я не совсем соглашусь, что мы были не очень мотивированы. У нас были вопросы, которые мы не решили.

— Насколько «Ак Барс» будет отличаться сегодня от себя самого в матче в Москве, когда было много травмированных и команда безнадежно уступила — 0:3?

— Сложно сейчас сказать. Во всяком случае, мы готовимся к серьезному матчу.

— Как состояние Даниса Зарипова?

— Лечится.

По всей видимости, именно нервирующее присутствие корреспондентов мешает «Ак Барсу» найти свою игру в 2018 году. А Маркову, наконец, отточить свое мастерство в приеме шайбы



Потери Маркова — вина журналистов?

Напряжение и нервное состояние команды можно было прочувствовать и по поведению отдельных хоккеистов. Андрей Марков, который в последнее время все чаще высказывает свое недовольство присутствием прессы на тренировках, на этот раз и вовсе настоял на том, чтобы журналисты к «барсам» не приближались. Мол, пусть на трибунах наблюдают.

Учитывая, что пресс-служба клуба в этом сезоне сделала большой шаг к тому, чтобы казанская команда наконец-то избавилась от устоявшегося статуса одной из самых закрытых команд лиги, такие капризы отдельных хоккеистов выглядят как откровенное вредительство, не иначе. По всей видимости, именно нервирующее присутствие корреспондентов мешает «Ак Барсу» найти свою игру в 2018 году. А Маркову, наконец, отточить свое мастерство в приеме шайбы. К сожалению, его потери не раз доставляли проблемы команде в последних играх. Интересно было бы посмотреть, как отреагировали бы в «Монреале» (где выступал ранее хоккеист) на попытки «прессовать» СМИ. Как минимум штраф Андрей заработал бы.

Обухов и Яруллин в составе

Пока игроки были на льду, можно было заметить и некоторые изменения в сочетаниях звеньев. Антон Глинкин вернулся из первого «зеленого» звена в «синее» к Александру Бурмистрову и Александру Свитову. А «зеленую» пятерку составили Джастин Азеведо, Иржи Секач, Антон Ландер, Роман Манухов и Андрей Марков.

Наконец-то вернулся в состав «опальный» Альберт Яруллин, которого Билл временно отстранял от основного состава. За какие именно провинности, по-прежнему остается загадкой. Альберт тренировался в «красном» сочетании с Робом Клинкхаммером, Владимиром Ткачевым, Станиславом Галиевым и Василием Токрановым. Ну а последний, «оранжевый» «сбор» составили еще один «возвращенец» Дмитрий Обухов, в нынешнем году на лед еще не выходивший, а так же Алексей Потапов, Артем Лукоянов, Атте Охтамаа и Никита Лямкин.

Пока игроки были на льду, можно было заметить и некоторые изменения в сочетаниях звеньев



— Яруллин и Обухов тренируются с командой. Они вернулись в состав, сыграют сегодня?

— Да, сегодня будут, — подтвердил Билялетдинов.

Альберт Яруллин тоже остановился ответить на несколько вопросов журналистов.

— Нормальное состояние. Готовился, тренировался, держал себя в форме, — заверил защитник.

— Сегодня занимались буквально 10 минут. В чем причина?

— Мы вчера покатались, позанимались. Сегодня просто пробежались, подготовились к игре.

— Был какой-то разговор в команде после поражения?

— Все всё понимают, готовимся. Самым серьезным образом.

За те недолгие минуты, что представители прессы все-таки видели команду, она отработала всего несколько упражнений — сначала элементарная раскатка по кругу, потом ускорения с шайбой. После чего игроки поделились на два состава и стали отрабатывать комбинации с отыгрыванием шайбы с партнером в центре площадки и быстрым заходом в зону и броском. Напоследок же тренеры предложили команде отработать борьбу за шайбу у бортов.