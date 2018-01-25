Февральские и мартовские праздники казанцы отметят в Таиланде, ОАЭ и России

Если на перелеты и туры в марте спрос в столице Татарстана и в ПФО вырос в разы, то февраль пока заставляет подождать

Фото: Максим Платонов

Крупные сети по продажам туров отрапортовали на прошлой неделе о трехкратном росте бронирования путешествий на февральские и мартовские даты, когда благодаря праздникам выходные дни немного затянутся. «Реальное время» опросило представителей сервисов по поиску билетов и туров и узнало, что февраль пока большого роста спроса не обещает, чего нельзя сказать о марте. О самых популярных направлениях из Казани и ПФО как для самостоятельных путешественников, так и для «пакетных» туристов с динамикой цен — в нашем материале.

Февраль пока без ажиотажа

Россияне в этом году будут отдыхать с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта включительно. Такое количество праздничных дней повлияло и на динамику спроса на путешествия, о росте которого сообщили крупные туристические платформы. Однако опрошенные «Реальным временем» участники туротрасли об увеличении интереса казанцев и жителей крупных городов Приволжского федерального округа к путешествиям говорить пока не спешат. По крайней мере, в области самостоятельных путешествий.

— На данный момент интерес к перелетам в праздники из Казани как по отечественным, так и по зарубежным направлениям не очень высок. Больше всего продаж приходится на начало и середину февраля, — говорит Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip.

Представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол так же, как и ее коллега, отмечает, что пока казанцы неактивно приступают к покупке билетов на 22—26 февраля.

— В целом спрос на перелеты из Казани на время февральских праздников снизился на 27%. Скорее всего, это связано с тем, что в прошлом году выходных дня было сразу четыре, и это вдохновило путешественников из Казани на поездки, — говорит представитель Momondo, отмечая, что на короткие сроки люди берут билеты впритык к дате, поэтому ситуация в середине февраля может измениться.

Цены скачут, но Москва стала доступнее



По данным OneTwoTrip, на 23 февраля жители Казани и ПФО отправятся преимущественно в Москву, Санкт-Петербург и Сочи — так же, как и в 2017 году. Однако различия все же есть — средняя цена авиабилета в обе стороны из Казани на праздничные даты упала на 3% по сравнению с прошлым годом. Теперь она составляет 7 327 рублей. Значительно снизилась стоимость на международные направления. Если в прошлом году перелет туда-обратно в среднем обходился в 18 100 рублей, то в этом году улететь можно уже за 15 300 рублей.

Кстати, тот же топ-3 внутренних направлений фиксируют и в Momondo. Если в Санкт-Петербург спрос остался на прошлогоднем уровне, то в Москву он вырос на 48%, что представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол связывает со снижением цен на билеты в среднем на 20%. Таким образом, средняя цена перелета в обе стороны в столицу составляет всего 4 тысячи рублей. А вот Сочи, напротив, потеряли 60% туристов. Туда слетать можно за 13 400 рублей.

Если же говорить о заграничных направлениях, то, по данным OneTwoTrip, больше всего жители ПФО интересуются Римом, Будапештом, Стамбулом, Тбилиси, Баку и Барселоной. Из Казани спрос на зарубежные направления в среднем вырос на 12%. В Momondo отмечают, что если в прошлом году популярностью пользовались Рим и Стамбул, то сейчас востребованы Прага и Баку.

В Aviasales об уровне спроса пока говорить не стали, сославшись на то, что большинство путешественников покупают билеты в последний момент. Пока по статистике сервиса можно судить о динамике цен и топе самых популярных направлений, которые с прошлого года изменились незначительно. И здесь первые строчки занимают Москва и Санкт-Петербург, куда цены на перелеты идут вниз — в Первопрестольной — на 32%, в Северной столице — на 19%. В Баку, который занимает третью строчку, напротив, билеты на самолет ощутимо подросли в цене — на 50% до 25 863 рублей. Чего нельзя сказать о Тбилиси, куда они упали не менее значительно — на 45% до 16 346 рублей. Последние две строчки топовых направлений занимают Стамбул и Дубай. По просьбе «Реального времени» сервис также проанализировал самые популярные перелеты из Самары, Уфы и Нижнего Новгорода. Жители Самары планируют отдохнуть в Москве, Петербурге, Стамбуле, Сочи, Праге и в Дубае. В Нижнем самым востребованным направлением стали Сочи, хотя перелет туда и обратно вырос в цене на 16% до 15 442 рублей. Дальше следуют Москва и Петербург, куда улететь можно дешевле, чем в 2017 году. Уфимцы, несмотря на рост цен, остановили свой интерес на Москве, Петербурге и Праге.

Среди железнодорожных направлений для поездок на 23 февраля и 8 марта наибольшим спросом жителей Казани пользуются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Волгоград. Фото kzn.ru



Март ждет двукратный рост спроса

Больше ожиданий может принести март, где будет четыре выходных дня. Правда, представители туротрасли отмечают, что пока всерьез оценивать динамику спроса рано.

— На мартовские праздники путешественники пока не спешат приобретать авиабилеты. Среди зарубежных направлений пока лидируют Стамбул, Пхукет и Мюнхен, средняя стоимость перелета из Казани по зарубежным направлениям составляет 21 700 рублей. Это на 15% дешевле, чем в марте 2017 года, когда средняя стоимость составляла 25 000 рублей. В этом году интерес к поездкам за границу на мартовские праздники также вырос, примерно на 8%, — комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Среди отечественных направлений в марте остаются востребованы все те же Сочи, Санкт Петербург и Москва, куда стоимость билета в среднем подешевела на 7% до 7 300 рублей.

— Среди железнодорожных направлений для поездок на 23 февраля и 8 марта наибольшим спросом жителей Казани пользуются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Волгоград. Средняя стоимость билета в одну сторону — 2300 рублей. За год стоимость железнодорожного билета почти не изменилась, — также отмечает Аркадий Гинес.

Данные Momondo говорят о том, что в марте казанцы будут летать в два раза больше, чем в прошлом году. Ирина Рябовол связывает это с тем, что в 2017 году праздник проходил в середине рабочей недели, а сейчас россиян ждет целых четыре выходных дня.

— Потеснив Северную столицу, лидером спроса в этом году стала Москва (+74% к спросу), хотя средняя стоимость билетов снизилась только на 1,5%. А Санкт-Петербург (+37%) встал на второе место. Закрывает тройку лидеров Стамбул, показавший рост в 74%. Четвертое место сохранил за собой Баку — в столице Азербайджана Международный женский день в этом году отметят в два раза больше казанцев. Последнюю строчку рейтинга заняли Сочи (+165%), вытеснив из списка Бангкок, — говорит представитель международного туристического метапоиска.

Сервис по поиску авиабилетов Aviasales самыми популярными направлениями из Казани называет Петербург, который стал дешевле на 51% (до 5 620 рублей), а также подорожавшие Стамбул, Москву, Баку, Прагу и чуть подешевевшие Сочи (-4% до 10 556 рублей).

Из Самары пока билеты раскупают в Москву, куда стоимость билета упала до смешных 3 675 рублей (-29%), в Петербург, Прагу, Тель-Авив и Стамбул. Кстати, в Тель-Авив билеты обойдутся на 10 тысяч дешевле, чем в Прагу. В израильский город можно будет слетать за 21 834 рубля, а в Прагу — за 33 641. В Нижнем Новгороде самыми популярными городами стали бюджетные по перелету Стамбул и Сочи, у которых цены упали на 11% до 11 496 рублей и на 7% до 9 860 соответственно. Уфа планирует свои выходные провести в Москве, куда билеты подешевели на 64% до 3 958 рублей, в Праге, Сочи, Петербурге и Стамбуле.

Данные Momondo говорят о том, что в марте казанцы будут летать в два раза больше, чем в прошлом году. Фото Максима Платонова



Казанцы летят в Тай и ОАЭ

Группа компаний «Слетать.ру» зафиксировала в феврале 2018-го рост спроса из Казани на турпутевки на 12% и на 47% в марте.

Из Казани на 19—25 февраля лидерами по спросу являются Таиланд и ОАЭ. Дальше по убывающей следуют Вьетнам, Индия, Чехия, Россия, Турция, Шри-Ланка, Китай и Мальдивы. Если брать прошлый год, то можно сказать, что Мальдивы и Китай заменили Грецию и Доминикану. ОАЭ, Россия, Турция и Чехия в спросе приросли, а Индия, Шри-Ланка и Вьетнам, напротив, потеряли туристов.

На 5—11 марта в топе все так же Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия и Чехия. Мало чем отличается от февраля и спрос на другие страны. Пожалуй, за исключением Египта, который с открытием авиасообщения Москвы с Каиром уже приземлился на 10-ю строчку рейтинга, немного уступив Шри-Ланке.

С ценами на туры ситуация сложилась неоднозначная. В среднем на семь ночей на двоих в феврале стоимость путевки в Таиланд из Казани немного упала — со 114 тысяч до 107 тысяч рублей. Дешевле в среднем на две тысячи стали и Эмираты (87 853 рубля). Вьетнам значительно подорожал — со 118 до 147 тысяч рублей, впрочем, как и Мальдивы — со 124 тысяч рублей до 154 тысяч рублей. Турция же с бюджетных 45 тысяч рублей выросла до чуть менее бюджетных 60 тысяч рублей, а Индия — со 102 до 111 тысяч рублей. Другие топовые направления приятно порадовали — в два раза в цене упал Китай (со 164 тысяч рублей до 81 тысячи), существенно снизились цены на Шри-Ланку (со 115 до 91 тысячи рублей), на Чехию (с 72 до 53 тысяч рублей) и немного внутри России (с 55 до 50 тысяч рублей). Дешевле в среднем на две тысячи стали и Эмираты (87 тысяч рублей).

В марте в целом история схожая, хотя цены объективно пониже февральских. Так, Тай обойдется в 97 тысяч рублей, ОАЭ — в 92 тысячи, Чехия — в 46 тысяч, Турция — в 63 тысячи, а Китай — в 84 тысячи рублей. Путешествия во все эти страны в марте 2018 года стали дешевле. Чего нельзя сказать о Вьетнаме, который поднялся в цене до 140 тысяч рублей, Индии — с 99 тысячами рублей, России— с 45 тысячами рублей и Шри-Ланке — с 95 тысячами рублей.

Тай обойдется в 97 тысяч рублей, ОАЭ — в 92 тысячи, Чехия — в 46 тысяч, Турция — в 63 тысячи, а Китай — в 84 тысячи рублей. Фото Максима Платонова



В ПФО собираются в теплые страны и медлят с путевками на февраль

Из Уфы, по данным «Слетать.ру», на февральские праздники спрос на туры в целом вырос на 44%. Топ-5 направлений сформировался из ОАЭ, Таиланда, Вьетнама, Индии и Чехии. Выпала из этого списка Россия, которая с прошлого года переместилась с четвертой строчки на шестую. Если же рассматривать топ-10, то в него на девятую строчку попал Египет, который обогнал Испанию. А вот такие страны, как Греция, Кипр и Болгария, из списка самых популярных направлений из Уфы в 2018 году вылетели.

На мартовские праздники из Уфы спрос вырос еще больше — на 47%. В принципе, по популярности топ-5 практически аналогичен февральскому. Но здесь ОАЭ и Таиланд поменялись местами — Эмираты с первой строчки переместились на вторую. Правда, по сравнению с прошлым годом они набрали много поклонников — если в 2017-м на мартовские праздники их предпочли 7,65% пользователей сервиса, то в этом году их количество выросло до 21,42%. Как легко догадаться — столь высокий рост популярности ОАЭ у россиян связан с отменой для них визового режима.

В Нижнем Новгороде на 19—25 февраля спрос вырос аж на 54%. Там топ-5 направлений оказался немного неожиданным — пальму первенства взяла Индия с 23% всех запросов, дальше разместились Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Россия. Кстати, в прошлом году Индия немного уступила… России, за которыми последовали Таиланд, ОАЭ и Турция.

Но все рекорды побил март, где на 5—11 числа улететь в тур собираются на 125% больше пользователей. Нижегородцы собираются отправиться в Таиланд, ОАЭ, Индию, Вьетнам и по России, а в топ-10 на последнем месте оказался столь полюбившийся россиянам Египет.

В Перми с учетом праздников и стабилизации курса рубля значительно больше летать не стали. Пожалуй, это единственный крупный город ПФО, где спрос на февральские дни вырос всего на 5%. Здесь наибольшим спросом пользуются Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Индия и Россия. По сравнению с прошлым годом список изменился незначительно — вместо Турции пришли Эмираты.

Но все рекорды побил март, где на 5—11 числа улететь в тур собираются на 125% больше пользователей. Фото Максима Платонова



В марте даже в Перми на отдых собираются на 42% больше жителей, чем в 2017 году. Пермяки в своих интересах весьма последовательны — топ-5 направлений совпадает с февральским.

Из Самары спрос на туры на 19—25 февраля вырос на 21%. Его жители собираются в Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию и Чехию, хотя в прошлом году они больше летали в Таиланд, Индию, Вьетнам, ОАЭ и Шри-Ланку.

Март показал рост по турам из Самары на 35%. И здесь список топовых стран аналогичен другим регионам ПФО — это ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Индия и Чехия.