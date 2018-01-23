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Шамиль Агеев: «Война войной, а купцы всегда должны работать»

07:00, 23.01.2018 6 Мероприятие: Online-конференция c Шамилем Агеевым, председателем Торгово-промышленной палаты РТ

Online-конференция главы Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиля Агеева

Шамиль Агеев: «Война войной, а купцы всегда должны работать» Фото: Максим Платонов

Почему нужно готовиться ко второй волне проблем из-за банковского кризиса, зачем федеральным министрам нужно чаще бывать «в полях» и как стране сохранять международные контакты в условиях санкций, рассказал глава Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев на online-конференции «Реального времени».

Деловой климат

Мы имеем то, что имеем, заявил Шамиль Агеев на вопрос «Ухудшается и деловой климат в стране и Татарстане в частности». По мнению главы ТПП, все относительно. Можно сравнивать положение дел 10 лет назад, год назад и сейчас. А можно сравнивать разные регионы — Татарстан и Ульяновскую область, например.

— Я не могу сказать, что в целом деловой климат ухудшается. Ожидания были больше. Человек готов идти на рекорд — а у него не получается. Когда бизнес слышит от властей, что улучшается инвестиционный климат, сокращаются проверки, но по факту банковская система не стабильна, а налоговый пресс увеличивается. В целом можно сказать так: ожидания бизнеса власти не оправдали, — заметил Агеев.

Одна из проблем — проверки. Сейчас есть структуры, которые, «не отвечая ни за что», могут в два счета закрыть бизнес. По мнению Агеева, контролирующие органы все еще предпочитают штрафовать бизнесменов. До сих пор они не настроены на профилактику или вынесение предупреждений.

В целом можно сказать так: ожидания бизнеса власти не оправдали

— Ну хорошо. Ты их закроешь, а что делать с людьми, [которые потеряют работу]? Ты их трудоустроишь? Но да, формально он прав, не придерешься, — добавил Агеев.

К тому же сокращается число тех, кто хочет быть предпринимателем. А значит, властям нужно повернуться к ним лицом и оказать больше помощи. Агеев надеется, что его коллегам удастся донести до кандидатов в президенты России, что в первую очередь в стране нужно поддерживать собственное производство и больше думать о населении.

Бизнес vs АСВ

Другая большая проблема — чистки банковского сектора, которые сказываются на предпринимателях разного уровня. По словам Агеева, ТПП до сих пор консультирует бизнесменов по ситуации с ТФБ.

— Последствия краха «Татфонда» будут еще бОльше. Потому что АСВ начинает выдвигать иски тем, кто успел забрать свои деньги из банка в последние месяцы его работы. Допустим, агрегатный завод взял 14 млн на зарплату. И теперь получается [из-за иска АСВ], им нужно эти деньги у рабочих забрать и вернуть.

Я думаю, и органы власти еще не до конца осознают эти последствия [после краха банков]. Если сейчас пойдет практика возвратов, мы получим такой протестный слой… — заключил Агеев.

Центробанк вел проверки, должен был знать о положении дел в проблемных банках, но почему-то никаких действий не предпринимал, говорит Агеев

Глава ТПП заметил, что сейчас претензии у АСВ могут возникнуть и к физическим лицам, которые брали в «Татфонде» кредиты, покупали квартиры. «Что им теперь, квартиры продавать?» — удивлялся гость редакции.

К тому же Центробанк вел проверки, должен был знать о положении дел в проблемных банках, но почему-то никаких действий не предпринимал. «Может, тогда глава ЦБ должна нести ответственность?» — задался вопросом Агеев.

Сейчас ТПП продолжает поддерживать пострадавших клиентов. Бизнесмен может обратиться в Торгово-промышленную палату за консультациями.

Санкции и отношения с другими странами

Антироссийские санкции продолжают влиять на бизнес-климат в России. Но отечественным компаниям нужно действовать по примеру американских коллег: выносить жизненные уроки и искать в этих ограничениях новые лазейки и точки роста, считает Агеев.

По мнению Агеева, в этой ситуации властям регионов нужно самим выходить на прямой контакт с властями и бизнесом перспективных иностранных регионов. Например, Татарстан активно наращивает сотрудничество с Китаем, Вьетнамом, странами Европы и бывшего СССР, улучшаются контакты с Прибалтикой и США.

С импортозамещением все не так просто и радужно, как могло показаться. Потому что в этом процессе, по словам Шамиля Агеева, важны не деньги, а люди

— С точки зрения отношений, подходов — везде мы встречаем хороший отклик. Вопросы возникают, когда контракты достигают крупных сумм, — заметил Агеев. И добавил: — Нельзя обрывать бизнес-контакты. Война войной, а купцы всегда должны работать! После любой драчки наступает мир, и бизнес должен быть к этому готов.

С импортозамещением все не так просто и радужно, как могло показаться. Потому что в этом процессе, по словам Шамиля Агеева, важны не деньги, а люди. Можно сколько угодно вливать финансы в самолетостроение, но если нет специалистов, которые могут придумать новый двигатель, — ничего не получится.

Москвичей бы «в поле»

Еще одна важная тема, по мнению Агеева, — оторванность федеральных чиновников от российской реальности. Прямого контакта с населением и бизнесом в первую очередь не хватает министрам финансового сектора.

— А то на [Гайдаровском] форуме слышим — рост экономики. А фактически его не ощущаем. Приди в магазин, госпожа Набиуллина. Приди на базар. Когда на базаре в последний раз была? Когда на производстве? Работать с людьми, в коллективе — это совсем другое, — говорит Агеев.

Так что площадку всероссийских экономических форумов, по его мнению, нужно использовать как место, где можно донести реальное положение дел до федерального центра.

Официальные партнеры:

Юля Красникова, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 23 янв
    А что царь уже звания "купцов" раздает? Не поторопились ли Вы?
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  • Анонимно 23 янв
    мудрые слова
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  • Анонимно 23 янв
    Все что он говорит это отражает сегодняшние реалии. Все это знают, но никто не знает как зделать так чтобы и бизнес работал и проверок было мало
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  • Анонимно 23 янв
    Ну, не ожидал от Агеева таких смелых утверждений уже очень давно, особенно про то, чтобы московские чиновники перед тем как заявлять об улучшении экономики походили бы по магазинам. Вот тут недавно набрел в интернете поход Жириновского на Казанский вокзал и встречу там с людьми. Думаю, после таких встреч, когда люди там чуть ли не матом кроют власть и Путина, многое бы прояснилось.

    Б.
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  • Анонимно 23 янв
    А вот реально взять и отвезти всех этих москвичей в поле. Посмотрели бы они, как пшеница и где растет
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    Анонимно 23 янв
    К чему бы это?
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