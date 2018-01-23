Шамиль Агеев: «Война войной, а купцы всегда должны работать»

Online-конференция главы Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиля Агеева

Фото: Максим Платонов

Почему нужно готовиться ко второй волне проблем из-за банковского кризиса, зачем федеральным министрам нужно чаще бывать «в полях» и как стране сохранять международные контакты в условиях санкций, рассказал глава Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев на online-конференции «Реального времени».



Деловой климат



Мы имеем то, что имеем, заявил Шамиль Агеев на вопрос «Ухудшается и деловой климат в стране и Татарстане в частности». По мнению главы ТПП, все относительно. Можно сравнивать положение дел 10 лет назад, год назад и сейчас. А можно сравнивать разные регионы — Татарстан и Ульяновскую область, например.

— Я не могу сказать, что в целом деловой климат ухудшается. Ожидания были больше. Человек готов идти на рекорд — а у него не получается. Когда бизнес слышит от властей, что улучшается инвестиционный климат, сокращаются проверки, но по факту банковская система не стабильна, а налоговый пресс увеличивается. В целом можно сказать так: ожидания бизнеса власти не оправдали, — заметил Агеев.

Одна из проблем — проверки. Сейчас есть структуры, которые, «не отвечая ни за что», могут в два счета закрыть бизнес. По мнению Агеева, контролирующие органы все еще предпочитают штрафовать бизнесменов. До сих пор они не настроены на профилактику или вынесение предупреждений.

В целом можно сказать так: ожидания бизнеса власти не оправдали



— Ну хорошо. Ты их закроешь, а что делать с людьми, [которые потеряют работу]? Ты их трудоустроишь? Но да, формально он прав, не придерешься, — добавил Агеев.



К тому же сокращается число тех, кто хочет быть предпринимателем. А значит, властям нужно повернуться к ним лицом и оказать больше помощи. Агеев надеется, что его коллегам удастся донести до кандидатов в президенты России, что в первую очередь в стране нужно поддерживать собственное производство и больше думать о населении.

Бизнес vs АСВ

Другая большая проблема — чистки банковского сектора, которые сказываются на предпринимателях разного уровня. По словам Агеева, ТПП до сих пор консультирует бизнесменов по ситуации с ТФБ.

— Последствия краха «Татфонда» будут еще бОльше. Потому что АСВ начинает выдвигать иски тем, кто успел забрать свои деньги из банка в последние месяцы его работы. Допустим, агрегатный завод взял 14 млн на зарплату. И теперь получается [из-за иска АСВ], им нужно эти деньги у рабочих забрать и вернуть.

Я думаю, и органы власти еще не до конца осознают эти последствия [после краха банков]. Если сейчас пойдет практика возвратов, мы получим такой протестный слой… — заключил Агеев.

Центробанк вел проверки, должен был знать о положении дел в проблемных банках, но почему-то никаких действий не предпринимал, говорит Агеев



Глава ТПП заметил, что сейчас претензии у АСВ могут возникнуть и к физическим лицам, которые брали в «Татфонде» кредиты, покупали квартиры. «Что им теперь, квартиры продавать?» — удивлялся гость редакции.

К тому же Центробанк вел проверки, должен был знать о положении дел в проблемных банках, но почему-то никаких действий не предпринимал. «Может, тогда глава ЦБ должна нести ответственность?» — задался вопросом Агеев.

Сейчас ТПП продолжает поддерживать пострадавших клиентов. Бизнесмен может обратиться в Торгово-промышленную палату за консультациями.

Санкции и отношения с другими странами

Антироссийские санкции продолжают влиять на бизнес-климат в России. Но отечественным компаниям нужно действовать по примеру американских коллег: выносить жизненные уроки и искать в этих ограничениях новые лазейки и точки роста, считает Агеев.

По мнению Агеева, в этой ситуации властям регионов нужно самим выходить на прямой контакт с властями и бизнесом перспективных иностранных регионов. Например, Татарстан активно наращивает сотрудничество с Китаем, Вьетнамом, странами Европы и бывшего СССР, улучшаются контакты с Прибалтикой и США.

С импортозамещением все не так просто и радужно, как могло показаться. Потому что в этом процессе, по словам Шамиля Агеева, важны не деньги, а люди



— С точки зрения отношений, подходов — везде мы встречаем хороший отклик. Вопросы возникают, когда контракты достигают крупных сумм, — заметил Агеев. И добавил: — Нельзя обрывать бизнес-контакты. Война войной, а купцы всегда должны работать! После любой драчки наступает мир, и бизнес должен быть к этому готов.



С импортозамещением все не так просто и радужно, как могло показаться. Потому что в этом процессе, по словам Шамиля Агеева, важны не деньги, а люди. Можно сколько угодно вливать финансы в самолетостроение, но если нет специалистов, которые могут придумать новый двигатель, — ничего не получится.

Москвичей бы «в поле»

Еще одна важная тема, по мнению Агеева, — оторванность федеральных чиновников от российской реальности. Прямого контакта с населением и бизнесом в первую очередь не хватает министрам финансового сектора.

— А то на [Гайдаровском] форуме слышим — рост экономики. А фактически его не ощущаем. Приди в магазин, госпожа Набиуллина. Приди на базар. Когда на базаре в последний раз была? Когда на производстве? Работать с людьми, в коллективе — это совсем другое, — говорит Агеев.

Так что площадку всероссийских экономических форумов, по его мнению, нужно использовать как место, где можно донести реальное положение дел до федерального центра.

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