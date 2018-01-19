19 янв. 2018

Online-конференция c Шамилем Агеевым, председателем Торгово-промышленной палаты РТ

Online-конференция c Шамилем Агеевым, председателем Торгово-промышленной палаты РТ

19 января, в 11.00, гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Шамиль Агеев, председатель Торгово-промышленной палаты РТ.

Тезисы для обсуждения:

  • Общее состояние предпринимательства и частного бизнеса.
  • Международные партнерства.
  • Какова роль ОЭЗ и ТОСЭР в развитии и поддержке бизнеса
  • Поддержка малого бизнеса.



Календарь

Все мероприятия