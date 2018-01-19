У «Динамо» две беды — угловые и судьи
«Сибсельмаш» огорчил бывшего тренера: очередное поражение казанцы потерпели от экс-команды Сергея Фирсова
После Нового года казанские мастера хоккея с мячом провели три разных по содержанию поединка — обиднейшим образом отдали игру идущей четвертой «Волге», завоевали первое очко на выезде в Сыктывкаре и подверглись разгрому в Крылатском от своих московских одноклубников. Накануне динамовцы принимали на стадионе «Ракета» новосибирский «Сибсельмаш», который, благодаря победам над чемпионом и «Водником», ворвался в восьмерку участников плей-офф. Свидетелем встречи казанцев с бывшей командой их наставника Сергея Фирсова, превратившейся в хоккейный триллер (4:5), стал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.
Фирсовский след в истории «Сибсельмаша»
Первую серьезную попытку закрепиться в когорте сильнейших клубов страны сибиряки предприняли в конце 70-х, но вскоре вновь оказались в первой лиге и балансировали между ней и «вышкой» вплоть до середины 90-х, пока к рулю управления командой не пришел Михаил Быков. Специалист, в 1994-м сделавший чемпионами мира российских юниоров, привел «Сибсельмаш» сначала к серебряным медалям, а в 1995-м добился и самого значительного успеха в 80-летней истории клуба, завоевав золотые медали российского первенства. В той великой команде играли такие корифеи российского хоккея с мячом, как Игорь Войтович, Сергей Рогулев, нынешний тренер сборной России и «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев и Олег Чубинский, действующий тренер «Сибсельмаша». В последующие годы команда еще дважды брала серебро, выходила в финалы Кубка европейских чемпионов и Кубка страны (трижды).
Недостаток финансирования и другие причины привели к очередному спаду результатов сибиряков на рубеже веков. Одним из тех, кто начал возрождать былую славу русского хоккея в главном городе Сибири, стал Сергей Фирсов. Наставник, выигравший в Казани звание чемпионов мира со сборной России, в разгар сезона 2010/11 сменил на посту главного тренера Юрия Тишина и после 9-го места два раза подряд поднимал «Сибсельмаш» на самое высокое для клуба в ХХI веке место — шестое.
В четвертьфинале чемпионата Суперлиги 2012/13 сибиряки после ничьей на своем льду проиграли в гостях грозному «Енисею», и руководство, ставившее перед клубом цель войти хотя бы в пятерку сильнейших, соглашение с Сергеем Ивановичем продлевать не стало. Тем не менее о работе с новосибирскими хоккеистами у нынешнего наставника «Динамо-Казани» остались самые приятные воспоминания, и он всегда с удовольствием приезжает в сибирскую столицу, а также по-особенному настраивает своих ребят на встречу с крепким середняком Суперлиги.
Бескомпромиссные гости
Сибиряки — типичная домашняя команда. 7 из 9 своих побед в «регулярке» они добыли дома, разгромив, в частности, «Кузбасс» и «Водник» и превзойдя чемпиона — хабаровчан. Из восьми же гостевых игр проиграны шесть, а выигрышей подопечные Чубинского добились только над соперниками, в первую восьмерку не входящими, — «Строителем» и «Зорким». Новосибирцы (не считая «Родину», у которой вообще очков нет) остаются самым бескомпромиссным участником чемпионата — 9 побед, 8 поражений и ни одной ничьей.
Отсутствие миролюбия, возможно, идет от фигуры главного тренера. 45-летний Олег Чубинский — живая легенда новосибирского бенди. Четырехкратный чемпион мира, чемпион России в составе родного клуба, в 2000-м и 2005 году признавался лучшим защитником страны и 15(!) раз входил в список 22 лучших игроков России. Тренерскую карьеру он начал в «Зорком» и вот теперь трудится на благо родного клуба.
Чубинский — мастер обороны, однако сильнейшая линия в «Сибсельмаше»-2017/18 — полузащита. На втором месте в списке бомбардиров команды с 27 (16+11) очками идет один из лучших казахских «русачей», четырехкратный бронзовый призер мировых первенств 29-летний Рауан Исалиев. На два года старше воспитанника уральского хоккея выходец из первоуральской школы хавбек Артем Вшивков, двукратный чемпион мира среди юношей и двукратный победитель первенств России по мини-хоккею. На счету Вшивкова 184 мяча в 379 матчах чемпионатов России и уже 13 голов в нынешнем первенстве.
Еще больше — 263 мяча в 375 играх — наколотил воспитанник новосибирской школы Алексей Доровских. Он в «Сибсельмаше» с 2004 года с перерывами и эти перерывы использовал с пользой, став двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Вообще, питомцы местной ДЮСШ, одной из сильнейших в стране, на виду во многих командах.
Парадоксы первого тайма
К началу встречи термометр показывал -15, но абсолютное отсутствие ветра делало погоду мягкой, по-настоящему зимней и идеальной для адептов «олдскульного» бенди, который ни при каких обстоятельствах не должен уходить под крышу.
Уже на 4-й минуте удален был Поскребышев, но пока гости раскачивались и создали угрозу воротам Яшина только после удара с углового Вшивкова, казанцы провели контратаку, и Перевощикову удался хлесткий удар почти от правого бортика в дальнюю девятку — 1:0. Вязкая манера игры хозяев сковывала атакующие потуги сибиряков, Яшин отбивал все мячи, которые до него долетали, а на угловых внимательны были казанские защитники.
Беда для хозяев пришла откуда не ждали. В середине тайма Батманов ввязался в авантюрную попытку проломиться сквозь всю защиту соперника. Затем его попытку начал повторять партнер, а в результате произошел элементарный обрез, и два хоккеиста «Сибсельмаша» вышли на одинокого Яшина — 1:1. Подопечных Фирсова этот гол выбил из колеи, они отказались от своей игры, отдали середину поля и решили, что смогут потягаться с резвыми и техничными новосибирцами в скоростном хоккее. Кончилось все тем, что Орловский привез своей команде 12-метровый — динамовцы должны были в ножки поклониться Яшину, блистательным образом отразившему удар Вшивкова «с точки». Венцом подвигов вошедшего в раж казанского воротчика стала 33-я минута, когда он четырежды(!) во время одной атаки гостей вступал в игру и немыслимым образом спасал свои владения… Но через минуту и он, брошенный своими защитниками, оказался бессилен — Маврин вывел гостей вперед — 1:2, и показалось, что еще до перерыва подопечные Чубинского разовьют свой успех.
Но новосибирцев подвела игровая дисциплина. В последнюю десятиминутку первой половины встречи Сычев и Михеев друг за другом отправились на штрафную скамейку, «бело-голубые» выполнили ряд свободных ударов, и после одного из них мяч отскочил к неприкрытому Децуре, который и установил несколько парадоксальный счет первого тайма — 2:2.
У «Динамо» две беды — угловые и судьи
Вторая половина встречи началась с «перестрелки», более подходящей для ковбойских вестернов. На 47-й минуте Ган с подачи Мельникова реализовал угловой, а минуту спустя лучший бомбардир хозяев Ибрагимов забил свой 11-й в сезоне мяч и восстановил равновесие — 3:3. Этот гол стал актом справедливости — десятком секунд ранее Рамиля сбили в радиусе, но вместо 12-метрового в ворота сибиряков был назначен всего лишь угловой удар.
Продолжилась очень нервная, с обилием ошибок с обеих сторон, игра. На 51-й минуте опытнейший Обухов в безобидной ситуации отдал мяч… Вшивкову, и Поскребышеву пришлось ликвидировать опасный выход полузащитника на ворота ценой нарушения правил. Капитан казанцев исправился уже через минуту, преобразовав в гол передачу Ибрагимова, здорово сыгравшего в отборе в чужой штрафной — хозяева во второй раз в матче повели в счете, и опять в меньшинстве — 4:3.
На 53-й минуте Обухов мог закрепить успех, но, выйдя один на один с Масловым, попал в конек стоявшего у стойки ворот партнера по команде. Не забиваешь ты (продолжение фразы все знают) — и на 55-й минуте эффектный рейд главного бомбардира «Сибсельмаша» Анисимова завершается красивым голом — 4:4. За 10 минут второго тайма соперники забили столько же, сколько за всю первую половину игры.
Роковой для «бело-голубых» стала 64-я минута, когда хозяева не смогли элементарно выбить мяч, скакавший около их вратарской, и Доровских с паса Петровского установил окончательный счет поединка — 4:5. До конца основного времени произошло еще немало интересного — и отличный удар над самой перекладиной Усова с хорошего кросса Обухова, и несколько удалений, и очередной 12-метровый, не реализованный Доровских. Казанцы смогли выстоять, играя без двух удаленных полевых игроков, а после тайм-аута Фирсова пошли на штурм и в последние минуты и компенсированное время подали три подряд угловых, но абсолютно безрезультатно.
Вообще, писать об угловых в исполнении казанского «Динамо» — это в очередной раз сыпать соль на раны и хоккеистам с тренерами, и болельщикам. 10 стандартов подали в этом матче подопечные Фирсова, но до ударов по воротам, даже неточных, едва довели дело в двух-трех попытках. Нельзя не сказать и пару «ласковых» слов в адрес судей, не справившихся во втором тайме с напряжением матча. Минимум на один пенальти хозяева наиграли, но, видимо, в большой «подледной» игре, которая нет-нет да и обнаруживает себя в российском бенди, скромным середнячкам, к которым следует отнести казанскую команду, уготована роль статистов. Что ж, остается надеяться на лучшие времена — удар-то держать «динамовцы» умеют, но выжимать максимум из своих шансов пока еще не научились.
На послематчевой пресс-конференции наставник гостей высказал недовольство первым таймом в исполнении своей команды, а Сергей Фирсов не удержался от слов в адрес судей, хотя «не собирался о них говорить» вовсе.
Добавим, что никто из крайне раздосадованных хоккеистов «Динамо» не стал давать комментарии по матчу. Ребят легко можно было понять.
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Олег Чубинский главный тренер «Сибсельмаша
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Нервозная игра. Мы должны были больше забивать в первом тайме, тогда не было бы нервной концовки. Хочу поблагодарить своих ребят — победа нам была очень нужна.
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Сергей Фирсов главный тренер «Динамо»
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«Сибсельмаш» быстрее нас двигается. С этой стороны их победа объяснима. Не знаю, как вложить в голову игрокам, что нельзя привозить себе голы на ровном месте. И был ряд спорных судейских решений, хотя я не собирался говорить об этом.
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Справка
«Динамо-Казань» — «Сибсельмаш» 4:5 (2:2)
Голы: Перевощиков, 11 (1:0); Петровский, 21 (1:1); Маврин, 35 (1:2); Децура, 45 (2:2); Ган, 47 (2:3); Ибрагимов, 48 (3:3); Обухов, 52 (4:3); Анисимов, 55 (4:4); Доровских, 64 (4:5);
комментарии
Угловые и судьи - это рабочие моменты.
И спасибо автору за очень важную мысль, Крытый стадион нужен и необходим, но ХсМ не должен уходить под крышу.
А по самой игре - она была классная, настрой, скорости, голы, сейвы и .. судьи
Кто не ходит на Ракету - многое теряет, от эмоций до просто хорошего времяпрепровождения на свежем воздухе.