У «Динамо» две беды — угловые и судьи

«Сибсельмаш» огорчил бывшего тренера: очередное поражение казанцы потерпели от экс-команды Сергея Фирсова

После Нового года казанские мастера хоккея с мячом провели три разных по содержанию поединка — обиднейшим образом отдали игру идущей четвертой «Волге», завоевали первое очко на выезде в Сыктывкаре и подверглись разгрому в Крылатском от своих московских одноклубников. Накануне динамовцы принимали на стадионе «Ракета» новосибирский «Сибсельмаш», который, благодаря победам над чемпионом и «Водником», ворвался в восьмерку участников плей-офф. Свидетелем встречи казанцев с бывшей командой их наставника Сергея Фирсова, превратившейся в хоккейный триллер (4:5), стал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Фирсовский след в истории «Сибсельмаша»

Первую серьезную попытку закрепиться в когорте сильнейших клубов страны сибиряки предприняли в конце 70-х, но вскоре вновь оказались в первой лиге и балансировали между ней и «вышкой» вплоть до середины 90-х, пока к рулю управления командой не пришел Михаил Быков. Специалист, в 1994-м сделавший чемпионами мира российских юниоров, привел «Сибсельмаш» сначала к серебряным медалям, а в 1995-м добился и самого значительного успеха в 80-летней истории клуба, завоевав золотые медали российского первенства. В той великой команде играли такие корифеи российского хоккея с мячом, как Игорь Войтович, Сергей Рогулев, нынешний тренер сборной России и «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев и Олег Чубинский, действующий тренер «Сибсельмаша». В последующие годы команда еще дважды брала серебро, выходила в финалы Кубка европейских чемпионов и Кубка страны (трижды).

Недостаток финансирования и другие причины привели к очередному спаду результатов сибиряков на рубеже веков. Одним из тех, кто начал возрождать былую славу русского хоккея в главном городе Сибири, стал Сергей Фирсов. Наставник, выигравший в Казани звание чемпионов мира со сборной России, в разгар сезона 2010/11 сменил на посту главного тренера Юрия Тишина и после 9-го места два раза подряд поднимал «Сибсельмаш» на самое высокое для клуба в ХХI веке место — шестое.

В четвертьфинале чемпионата Суперлиги 2012/13 сибиряки после ничьей на своем льду проиграли в гостях грозному «Енисею», и руководство, ставившее перед клубом цель войти хотя бы в пятерку сильнейших, соглашение с Сергеем Ивановичем продлевать не стало. Тем не менее о работе с новосибирскими хоккеистами у нынешнего наставника «Динамо-Казани» остались самые приятные воспоминания, и он всегда с удовольствием приезжает в сибирскую столицу, а также по-особенному настраивает своих ребят на встречу с крепким середняком Суперлиги.

Сергей Фирсов в разгар сезона 2010/11 сменил на посту главного тренера Юрия Тишина и после 9-го места два раза подряд поднимал «Сибсельмаш» на самое высокое для клуба в ХХI веке место — шестое. Фото dynamo-kazan.ru



Бескомпромиссные гости

Сибиряки — типичная домашняя команда. 7 из 9 своих побед в «регулярке» они добыли дома, разгромив, в частности, «Кузбасс» и «Водник» и превзойдя чемпиона — хабаровчан. Из восьми же гостевых игр проиграны шесть, а выигрышей подопечные Чубинского добились только над соперниками, в первую восьмерку не входящими, — «Строителем» и «Зорким». Новосибирцы (не считая «Родину», у которой вообще очков нет) остаются самым бескомпромиссным участником чемпионата — 9 побед, 8 поражений и ни одной ничьей.

Отсутствие миролюбия, возможно, идет от фигуры главного тренера. 45-летний Олег Чубинский — живая легенда новосибирского бенди. Четырехкратный чемпион мира, чемпион России в составе родного клуба, в 2000-м и 2005 году признавался лучшим защитником страны и 15(!) раз входил в список 22 лучших игроков России. Тренерскую карьеру он начал в «Зорком» и вот теперь трудится на благо родного клуба.

Чубинский — мастер обороны, однако сильнейшая линия в «Сибсельмаше»-2017/18 — полузащита. На втором месте в списке бомбардиров команды с 27 (16+11) очками идет один из лучших казахских «русачей», четырехкратный бронзовый призер мировых первенств 29-летний Рауан Исалиев. На два года старше воспитанника уральского хоккея выходец из первоуральской школы хавбек Артем Вшивков, двукратный чемпион мира среди юношей и двукратный победитель первенств России по мини-хоккею. На счету Вшивкова 184 мяча в 379 матчах чемпионатов России и уже 13 голов в нынешнем первенстве.

Еще больше — 263 мяча в 375 играх — наколотил воспитанник новосибирской школы Алексей Доровских. Он в «Сибсельмаше» с 2004 года с перерывами и эти перерывы использовал с пользой, став двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Вообще, питомцы местной ДЮСШ, одной из сильнейших в стране, на виду во многих командах.

Сибиряки — типичная домашняя команда. 7 из 9 своих побед в «регулярке» они добыли дома. Фото sibselmash.nsk.ru

Парадоксы первого тайма

К началу встречи термометр показывал -15, но абсолютное отсутствие ветра делало погоду мягкой, по-настоящему зимней и идеальной для адептов «олдскульного» бенди, который ни при каких обстоятельствах не должен уходить под крышу.

Уже на 4-й минуте удален был Поскребышев, но пока гости раскачивались и создали угрозу воротам Яшина только после удара с углового Вшивкова, казанцы провели контратаку, и Перевощикову удался хлесткий удар почти от правого бортика в дальнюю девятку — 1:0. Вязкая манера игры хозяев сковывала атакующие потуги сибиряков, Яшин отбивал все мячи, которые до него долетали, а на угловых внимательны были казанские защитники.

Беда для хозяев пришла откуда не ждали. В середине тайма Батманов ввязался в авантюрную попытку проломиться сквозь всю защиту соперника. Затем его попытку начал повторять партнер, а в результате произошел элементарный обрез, и два хоккеиста «Сибсельмаша» вышли на одинокого Яшина — 1:1. Подопечных Фирсова этот гол выбил из колеи, они отказались от своей игры, отдали середину поля и решили, что смогут потягаться с резвыми и техничными новосибирцами в скоростном хоккее. Кончилось все тем, что Орловский привез своей команде 12-метровый — динамовцы должны были в ножки поклониться Яшину, блистательным образом отразившему удар Вшивкова «с точки». Венцом подвигов вошедшего в раж казанского воротчика стала 33-я минута, когда он четырежды(!) во время одной атаки гостей вступал в игру и немыслимым образом спасал свои владения… Но через минуту и он, брошенный своими защитниками, оказался бессилен — Маврин вывел гостей вперед — 1:2, и показалось, что еще до перерыва подопечные Чубинского разовьют свой успех.

Но новосибирцев подвела игровая дисциплина. В последнюю десятиминутку первой половины встречи Сычев и Михеев друг за другом отправились на штрафную скамейку, «бело-голубые» выполнили ряд свободных ударов, и после одного из них мяч отскочил к неприкрытому Децуре, который и установил несколько парадоксальный счет первого тайма — 2:2.

У «Динамо» две беды — угловые и судьи

Вторая половина встречи началась с «перестрелки», более подходящей для ковбойских вестернов. На 47-й минуте Ган с подачи Мельникова реализовал угловой, а минуту спустя лучший бомбардир хозяев Ибрагимов забил свой 11-й в сезоне мяч и восстановил равновесие — 3:3. Этот гол стал актом справедливости — десятком секунд ранее Рамиля сбили в радиусе, но вместо 12-метрового в ворота сибиряков был назначен всего лишь угловой удар.

Продолжилась очень нервная, с обилием ошибок с обеих сторон, игра. На 51-й минуте опытнейший Обухов в безобидной ситуации отдал мяч… Вшивкову, и Поскребышеву пришлось ликвидировать опасный выход полузащитника на ворота ценой нарушения правил. Капитан казанцев исправился уже через минуту, преобразовав в гол передачу Ибрагимова, здорово сыгравшего в отборе в чужой штрафной — хозяева во второй раз в матче повели в счете, и опять в меньшинстве — 4:3.

На 53-й минуте Обухов мог закрепить успех, но, выйдя один на один с Масловым, попал в конек стоявшего у стойки ворот партнера по команде. Не забиваешь ты (продолжение фразы все знают) — и на 55-й минуте эффектный рейд главного бомбардира «Сибсельмаша» Анисимова завершается красивым голом — 4:4. За 10 минут второго тайма соперники забили столько же, сколько за всю первую половину игры.

Роковой для «бело-голубых» стала 64-я минута, когда хозяева не смогли элементарно выбить мяч, скакавший около их вратарской, и Доровских с паса Петровского установил окончательный счет поединка — 4:5. До конца основного времени произошло еще немало интересного — и отличный удар над самой перекладиной Усова с хорошего кросса Обухова, и несколько удалений, и очередной 12-метровый, не реализованный Доровских. Казанцы смогли выстоять, играя без двух удаленных полевых игроков, а после тайм-аута Фирсова пошли на штурм и в последние минуты и компенсированное время подали три подряд угловых, но абсолютно безрезультатно.

Вообще, писать об угловых в исполнении казанского «Динамо» — это в очередной раз сыпать соль на раны и хоккеистам с тренерами, и болельщикам. 10 стандартов подали в этом матче подопечные Фирсова, но до ударов по воротам, даже неточных, едва довели дело в двух-трех попытках. Нельзя не сказать и пару «ласковых» слов в адрес судей, не справившихся во втором тайме с напряжением матча. Минимум на один пенальти хозяева наиграли, но, видимо, в большой «подледной» игре, которая нет-нет да и обнаруживает себя в российском бенди, скромным середнячкам, к которым следует отнести казанскую команду, уготована роль статистов. Что ж, остается надеяться на лучшие времена — удар-то держать «динамовцы» умеют, но выжимать максимум из своих шансов пока еще не научились.

На послематчевой пресс-конференции наставник гостей высказал недовольство первым таймом в исполнении своей команды, а Сергей Фирсов не удержался от слов в адрес судей, хотя «не собирался о них говорить» вовсе.

Добавим, что никто из крайне раздосадованных хоккеистов «Динамо» не стал давать комментарии по матчу. Ребят легко можно было понять.

Олег Чубинский главный тренер «Сибсельмаша Нервозная игра. Мы должны были больше забивать в первом тайме, тогда не было бы нервной концовки. Хочу поблагодарить своих ребят — победа нам была очень нужна.

Сергей Фирсов главный тренер «Динамо» «Сибсельмаш» быстрее нас двигается. С этой стороны их победа объяснима. Не знаю, как вложить в голову игрокам, что нельзя привозить себе голы на ровном месте. И был ряд спорных судейских решений, хотя я не собирался говорить об этом.

Александр Норден