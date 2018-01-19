«Барсы», «волки», «ястребы» или «Авто»: с кем свидится «Салават» в первом раунде плей-офф

Все ближе концовка регулярного чемпионата КХЛ — командам осталось провести всего по четыре-шесть матчей. У тех из них, кто еще имеет шансы на попадание в заветную восьмерку своей конференции, будто открылось второе дыхание. Болельщики уфимского «Салавата Юлаева», идущего на Востоке седьмым, просто не мыслят себя вне этого пиршества битвы за Кубок Гагарина. Кто может стать соперником «Салавата» в первом раунде плей-офф и каковы шансы уфимского клуба в каждом из этих противостояний — в материале «Реального времени».

Непотопляемый Вестерлунд

В юбилейном десятом сезоне КХЛ Восточная конференция подверглась ощутимым потрясениям. Особенно это касается второго по силе дивизиона — Чернышева. Здесь только «Салават Юлаев» плывет, героически преодолевая рифы, руководимый опытными финскими «морскими волками». Эркка Вестерлунд невозмутимый и непотопляемый, один из старейших и мудрейших наставников Востока. Остальным клубам понадобились отставки. Если в дивизионе Харламова на дверь указали только незаменимому, казалось бы, Илье Воробьеву в «Магнитке», то в чернышевском септете сменились уже пять рулевых.

«Салават» может закончить «регулярку» даже вторым на Востоке

Никто не гарантирует, что уфимский клуб не «выкинет» еще что-нибудь эдакое под конец «регулярки», но вероятность попадания его в восточную восьмерку достаточно велика. Более того, в «Чернышеве» получается так, что лучший коллектив имеет такой же очковый багаж, как балансирующие на границе плей-офф третьи-пятые команды дивизиона Харламова. И что еще более удивительно, после всех потерь «Салавата» в сложном пред- и постновогоднем выезде команда Эркки Вестерлунда вполне может начать Кубок Гагарина и со второго места в конференции, обогнав «ястребов». Все в ее руках. Особенно благоприятен календарь концовки. Тут те, кто вполне по зубам «бело-зеленым»: израненный «Слован», знакомый финскому штабу Уфы «Йокерит», «Сочи» и на десерт, с приходом календарной весны, — «зеленое дерби» с «Ак Барсом» в Уфе, где уфимцам знатно пересчитали зубы прошлой осенью — 5:0.

Никто не гарантирует, что уфимский клуб не «выкинет» еще что-нибудь эдакое под конец «регулярки», но вероятность попадания его в восточную восьмерку достаточно велика. Фото hcsalavat.ru



«Есть ли сила против соседа Билла?»



Встреча с «Ак Барсом», кстати, в первом раунде Кубка Гагарина очень даже вероятна. Конечно, болельщикам обеих республик хочется, чтобы их любимцы встретились в финале конференции, но, с другой стороны, как сладка месть, если выбить соперника из седла уже в начале пути.

С «Ак Барсом» уфимцы встречались в текущей «регулярке» три раза. Как уже было сказано, в первом дерби «барсы» растерзали «Салават» на его арене — 5:0, через неделю последовал не менее обидный для хозяев «Татнефть-Арены» ответ — 0:1. Затем «Ак Барс» выиграл у себя на площадке тоже в упорной борьбе — 2:1. Что будет в четвертой и, возможно, не последней схватке?

В целом, если быть реалистами, «Ак Барс», конечно же, фаворит при нынешнем положении вещей. И дома он проигрывает по большим праздникам, и чаще использует большинство. На стороне сегодняшнего «Салавата» только умение упираться, но силы не безграничны, и на одной «физике» в нескольких битвах серии плей-офф далеко не уедешь. Наверняка «Ак Барс» захочет закончить противостояние Казани и Уфы как можно быстрее. Счет 4:1 или 4:2 в серии наиболее вероятен.

«Огнями Маячащий Соперник Кубка»

Самый пока реальный вариант первой серии плей-офф для Уфы — это «Авангард». В случае удачной для омичей концовки чемпионата именно они получат приоритет домашнего льда, в случае их осечки — плей-офф дома начнет «Салават».

Самый пока реальный вариант первой серии плей-офф для Уфы — это «Авангард». Фото hawk.ru



В нынешнем сезоне баланс встреч этих команд равный. В Уфе выиграли «ястребы» 3:1, на «Омск-Арене» 27 декабря башкирская команда взяла реванш — 2:1. Причем эта победа стала волевой благодаря удачным действиям уфимских иностранцев — Умарка и Ларсена. Соперники равные, так что все решит настрой и количество ошибок. Вполне реальна серия из семи матчей.

Берегись автомобиля

Бесспорно, некоторым сюрпризом «регулярки» стал ход «Автомобилиста» и «Нефтехимика». Этих двух «серых лошадок» «Салавату Юлаеву» стоит опасаться.

Соперник в лице екатеринбургского «Авто» для уфимцев также на первом этапе весьма вероятен. Но малоприятен. В Екатеринбурге «Салават» чувствует себя очень уж неуверенно, а этот вариант дуэли возможен только с преимуществом уральской площадки.

В регулярном сезоне «Салават» проиграл «Автомобилисту» в гостях 0:4, а в Уфе в веселом поединке все же был сильнее — 5:3. Тут также реальна серия из семи матчей, учитывая особое вдохновение подопечных Владимира Крикунова в этом сезоне. Впрочем, может быть, и «Салават» выйдет в плей-офф с другим лицом и, главное, настроением.

В равной степени возможны варианты дуэлей «Салавата» с «Нефтехимиком», «Магниткой» и «Трактором». Но это произойдет при слишком уж сложном хитросплетении событий на финише «регулярки».

«Нефтехимик» всегда отличался боевитостью, а с приходом Андрея Назарова на капитанский мостик «волки» стали еще опаснее. Фото vk.com/h.c.neftekhimik



«Куницы» против «волчьей стаи» из Нижнекамска

Младший брат «Ак Барса» «Нефтехимик» всегда отличался боевитостью, а с приходом Андрея Назарова на капитанский мостик «волки» стали еще опаснее. Cезон показывает, что нижнекамцы намерены зайти довольно далеко по «тропе» Кубка Гагарина. В чемпионате сначала «Нефтехимик» потерпел самое сокрушительное поражение сезона сезона в Уфе — 0:6. Это было аж 3 сентября 2017 года и уже больше похоже на страшный сон. В домашних стенах «Нефтехимик» взял реванш — 3:2. Причем это стало стимулом для победы и над «старшим братом» на его территории через пару дней — 2:1 на «Татнефть-Арене» против «Ак Барса».

Дома «Нефтехимик» более опасен, что подтверждает и недавняя победа над ЦСКА — 1:0. А домашнюю площадку команда из Татарстана потерять в плей-офф вряд ли захочет, поэтому возможная серия с «Салаватом» тоже может затянуться до шести-семи матчей.

Нам в пару — «сталевары»?

Магнитогорский «Металлург» — еще одно «лакомое блюдо» для болельщиков как Башкортостана, так и Челябинской области. Этот вариант еще менее вероятен и лучше бы он, как и другое традиционное дерби соседей, случился в финале Востока.

Оба коллектива лихорадит в гладком чемпионате, так что в плей-офф у них равные шансы. В сезонных битвах сначала «Салават» порадовал своих фанатов в Магнитогорске, вырвав победу — 4:3. А затем в Уфе очень обидно сгорел — 1:4. «Магнитка» накатывает в конце сезона, да и к кубковым сражениям готова всегда. Прогнозируем исход серии — 4:3 в пользу любой из сторон.

Магнитогорский «Металлург» — еще одно «лакомое блюдо» для болельщиков как Башкортостана, так и Челябинской области. Фото hcsalavat.ru

«Под колесами «Трактора»

«Трактор» — еще один возможный соперник «Салавата» по первому раунду. В сезоне «трактористы» дважды перешли дорогу бойцам Вестерлунда. В Челябинске «Трактор» одержал верх 3:2, забив решающий гол в третьем периоде. В Уфе челябинцы также постарались и в буллитной серии взяли два очка — 4:3.

«Трактор» играет «от печки», что не совсем нравится любящему погулять у чужих ворот и почудить у своих «Салавату», так что это тоже очень жесткий вариант для Уфы. «Всухую» уж точно никто серию не отдаст.

Против «злых снеговиков»

Наконец, есть шанс у «Салавата» попробовать сыграть и против своего бывшего тренера. Владимир Юрзинов-младший, засучив рукава, принялся спасать новосибирских «снеговиков», и это у него получается. Впрочем, как и в «Салавате», в игре его нового коллектива случаются и резкие повороты (как камбэки, так и расточительство преимущества).

Тем не менее «Сибирь» уже дышит в спину «Салавату» весь январь, а за ней и «Амур» наступает на пятки. С новосибирцами «юлаевцы» в этом сезоне имеют, в отличие от всех вышеперечисленных соперников, стопроцентный положительный баланс. В октябре в Уфе «Салават» обыграл сибиряков «всухую» — 3:0. А вот 23 декабря в Новосибирске была «жара». Хозяева вели 3:0 уже по ходу первого периода, и казалось, что они непременно возьмут реванш. Но потом Юрзинов будто перешел в стан соперников, и все перевернулось с ног на голову: шесть шайб подряд, и «Салават» одерживает самую волевую победу в сезоне — 6:3.

«Сибирь» уже дышит в спину «Салавату» весь январь. Фото hcsibir.ru

Финн против россиян в тренерских боях

Если «Салават» и «Сибирь» встретятся в четвертьфинале конференции, то это будет довольно любопытная схватка. Особенно она должна быть желанной для Владимира Владимировича, у которого не получилось в «Салавате».

Ну а Эркка Вестерлунд — единственный иностранец в этой восточной истории юбилейного сезона. Финн против тренеров-россиян. Любопытно, что и на Западе тот же сюжет — бывший клуб Эркки «Йокерит», теперь под руководством Юкки Ялонена, вполне может попортить нервы многим соперникам в решающей стадии сезона.