«Джокеры» на фоне «Ак Барса» оказались «шутами»

Данис Зарипов не забивает пять матчей, а финский «Йокерит» не показал в столице Татарстана ничего

Фото: Олег Тихонов

Непростым матчем против финского «Йокерита» открывал накануне казанский «Ак Барс» 5-матчевую домашнюю серию, которая станет для подопечных Зинэтулы Билялетдинова последней перед плей-офф. Между тем состояние «Ак Барса» перед матчами за Кубок Гагарина вызывает серьезные вопросы. Бесконечные травмы и связанные с ними ротация состава и проблемы с сыгранностью, а также безголевая серия и невынужденные нарушения Даниса Зарипова. Все это стало объектом особого внимания спортивной редакции «Реального времени» в материале о победе (2:1) «Ак Барса» против одной из сильнейших команд КХЛ этого сезона.

В плей-офф без Язькова?

Буквально в день матча на утренней раскатке выяснилось, что один из ярчайших форвардов «барсов» текущего сезона Никита Язьков рискует остаться без хоккея аж на 5 месяцев, то есть пропустить весь остаток «регулярки» и плей-офф. Именно такой информацией с корреспондентом «Реального времени» поделился сам форвард накануне днем. Таким образом, на лед «Татнефть-Арены» форвард, естественно, не вышел. Хорошо хоть Зинэтула Билялетдинов выполнил обещание своего ассистента Александра Смирнова и на игре появился, несмотря на проблемы со здоровьем, из-за которых специалист пропустил утреннюю раскатку.

Между тем лазарет команды заполнен плотно. Давно без хоккея тройка ключевых исполнителей — Попов, Малыхин и Косов. Вчера место травмированного Язькова в звене Потапова занял Михаил Глухов. В такой ситуации домашняя битва против третьей команды Западной конференции «Йокерита» представлялся непростым вызовом для команды Билялетдинова. Тем более у лидера Востока «Ак Барса» даже очков набранных меньше — 91 против 95, а последние встречи перед недельным перерывом «джокеры» выиграли с общим счетом 6:1.

Главная «мина замедленного действия» у «Йокерита» — это, безусловно, один из самых талантливых форвардов современности (из числа подающих надежды) Эли Толванен, который последний раз отличался заброшенной шайбой аж 24 ноября. При этом нападающий в этом сезоне успел «настрелять» уже 18 шайб, что говорит о том, что когда финна прорвет, мало никому не покажется. Также отдельного внимания заслуживает голкипер «шутов» Райан Заполски, в активе которого уже 9 «сухарей» в сезоне. В этом показателе ему нет равных. Зато его на два балла опережает вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов по количеству побед в сезоне. Забегая вперед, скажем: «Йокерит» в отчетном матче не впечатлил. Видимо, «джокерам» пауза на Матч всех звезд КХЛ впрок не пошла.

Последний раз казанцы играли на своем льду месяц назад



Месяц без «Ак Барса» в Казани, а аншлага нет

Последний раз казанцы играли на своем льду месяц назад — 18 декабря. Учитывая уровень соперника, предполагалось, что «Татнефть-Арена» будет забита до отказа. Но этого не случилось. В причинах дефицита зрителей разобраться сложно. Вроде и не обвинишь «Ак Барс» в плохой работе с болельщиками. Ходить на хоккей в столице Татарстана вполне удобно и приятно. Вчера же пустых мест на трибунах было достаточно.

«Ак Барс» начал очень активно, со всех позиций обстреливая ворота Райана Заполски. И голкипер гостей дрогнул, не справившись с кистевым броском Станислава Галиева со средней дистанции — 1:0. Шайба попала аккурат в дальний угол, но обзор вратарю никто не закрывал, а дистанция до ворот была приличная. Поэтом, можно сказать, что Запольски «Джокеров» в этой ситуации не выручил. Интересно, что Галиев забросил шайбу в день своего рождения, о чем не преминули спросить журналисты после игры.

— Всегда приятно — подарок себе. Спасибо команде за победу, это самый главный подарок. Забивал ли ранее в день рождения? Бывало. Но уже не помню. Раза три играл в свой день рождения, — вспоминал форвард «Ак Барса».

Казанцы добавили и были близки к тому, чтобы забросить вторую шайбу, но за 8 минут до конца периода свою команду подвел опытнейший Данис Зарипов, нарушив правила в чужой зоне без острой в том надобности. «Йокерит» неслучайно занимает второе место в лиге по эффективности игры в большинстве, реализовывая 24% своих попыток. Вот и вчера финны здорово «рассекали» оборону казанцев, имея на одного игрока больше. Но не хватило точности бросков, ведь Эмиль Гарипов в паре эпизодов уже был отыгран, теряя ворота.

«Ак Барс» начал очень активно, со всех позиций обстреливая ворота Райана Заполски

Пять матчей без голов и «-4» — не этого ждут от «вожака» Даниса Зарипова

Кстати, сам Данис Зарипов в последних матчах уже не столь успешен, как в первых играх после возвращения в Казань. С учетом вчерашней встречи с финнами, опытный ветеран не забрасывает шайб уже пять матчей кряду, что не может не волновать в преддверии плей-офф. Если 8 (3+5) очков в 11 матчах с большой натяжкой (для такого мастера) можно признать приемлемым результатом, то «-4» по показателю полезности «плюс/минус» явно не то, чего ждешь от хоккеиста, подписанного в клуб, чтобы стать «вожаком» «Ак Барса». И вчерашний «ассист» на Галиева, который в эпизоде с первой заброшенной шайбой все сделал сам, негативных впечатлений не отменяет.

Зато на старте второго периода забросил свою первую шайбу в сезоне тот, от кого также «дождались». Александр Бурмистров с полулета замкнул зрячий прострел Антона Глинкина с фланга — 2:0. Отметим, что весь матч «Бурми» был нацелен на ворота. Форвард должен был забивать еще в первом периоде, когда в одной из смен попросту растерзал оборону гостей.

— В первом периоде у вас был очень хороший момент, но вы промахнулись. Было видно, как вы раздосадованы.

— На самом деле, в этом моменте я даже не разозлился, а посмеялся над собой, — заявил после матча Бурмистров. — Бросал в пустые ворота и сам же шайбу остановил. А в моменте с голом была отличная передача Антона Глинкина, мне оставалось только подставить клюшку. Конечно, хорошо, что забил. Отличные чувства, будем продолжать так же и дальше.

Зарипову еще нужно время, чтобы набрать форму, считает Билялетдинов



Данис Зарипов же продолжал удаляться. Сразу после шайбы Бурмистрова казанцы прижали соперника к воротам, заработали удаление, но Данис почти мгновенно составы уровнял, сыграв высоко поднятой клюшкой. Это нарушение, как и первое, носило характер невынужденного — в чужой зоне. Остается надеяться, что очевидный спад в игре Зарипова запланирован, с целью выйти на оптимальные кондиции ближе к плей-офф. Так или иначе, на третий период Даниса не выпустили. Официальная версия — травма.



— Ему еще нужно время, чтобы набрать форму. Будем надеяться, что еще прибавит. Почему не играл в третьем периоде? У него травма небольшая, — сказал Зинэтула Билялетдинов, отвечая на вопрос «Реального времени».

Даже судьи не спасли «Йокерит»

Третий период «Ак Барс» провел, казалось, на классе, не форсируя в атаке, но долгое время не позволяя финнам по-настоящему проверить в деле Эмиля Гарипова. Очевидно, что недельная пауза не пошла «Йокериту» на пользу, превратив игроков в «шутов» (прозвище команды) на казанском льду. Но с этим были несогласны судьи, в одном эпизоде углядевшие сразу два нарушения со стороны Клинкхаммера и Ландера и оставившие «Ак Барс» втроем против пятерки финнов. Тут уже серьезная работа для Гарипова нашлась в виде точного броска Леписте в дальнюю девятку — 2:1. Но на большее гостей не хватило.

После игры судейской бригаде досталось от именинника — форварда «Ак Барса» Станислава Галиева. «Не знаю, насколько обосновано такое удаление. Впервые такое вижу: пять минут остается, дают два удаления подряд. Пропустили, но мы вели в счете, никакой паники не было. Сыграли до конца уверенно, правильно. И добились результата», — сказал журналистам Галиев.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru