«Искусственный интеллект снизит ценник на брокеров и финансовых консультантов»

Эксперты Гайдаровского форума засомневались в прогнозе премьер-министра РФ

Корреспондент «Реального времени» побывал на экспертной дискуссии Гайдаровского форума, обсудившей «причины и правовые последствия уничтожения посредников на финансовых рынках». Попросту говоря — влияние блокчейна и криптовалют на деятельность финансовых институтов и жизнь обывателей. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Кто-то играет в танчики, а кто-то в криптовалюты»



Тон многим комментариям по криптовалютной тематике на форуме задало сделанное накануне там же, на форуме, заявление Дмитрия Медведева. Оно, напомним, сводилось к тому, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть, а вот блокчейн, напротив, станет «частью повседневной реальности». Председатель совета директоров ПАО «САМФАР Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин (в свое время — первый зампред Центробанка РФ, а также руководитель ФСФР) с этим прогнозом не согласился:

— Толчок появлению и развитию криптовалют дала технология блокчейна. Но не только. Когда образуется какое-то сообщество людей (например, объединение в мессенджере), они могут обмениваться там не только информацией, но и деньгами. Поэтому появляется интерес к тому, чтобы создать «частные деньги». Так что трудно сказать, во что все выльется, но я не стал бы делать такое заключение, что блокчейн останется, а криптовалюты уйдут.

Не уйдут, если будут востребованы жизнью — таков был смысл выступления Вьюгина.

Однако гораздо более интересный вопрос был сформулирован в заглавии сессии: насколько блокчейн угрожает сложившейся системе финансового посредничества, в частности посредничеству банков?

— Вот здесь уже больше ясности, — заявил Олег Вячеславович. — Скажем, новая директива ЕС о финансовом посредничестве нарисовала нам такую картину ближайшего будущего, из которой вытекает, что произойдет просто распределение маржи между посредниками традиционными и «новыми» (они тоже посредники, только более дешевые).

Коллегу поддержал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Он напомнил, что редуцирование посредничества — это общий признак развития постиндустриального общества. В криптовалютах оно минимизируется, но полностью не уходит (здесь посредниками выступают сервисы по хранению паролей). А в общей оценке явления Моисеев солидаризировался с «начальством»:

— Я считаю, что это очередная игрушка, которая займет свою нишу для увлеченных ею. Кто-то играет в танки, а кто-то в криптовалюты. На начальном этапе прелесть последних состояла для многих в анонимности транзакций. Но во многих странах уже научились распознавать тех, кто совершает операции с биткоином. Как платежное средство криптовалюта, вопреки распространенному мнению, не быстрее традиционных средств оплаты, так как требует времени на валидацию транзакции минимум 50 процентами участников. Плюс невозможность подать в суд в спорных случаях.

Директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова сообщила, что ожидания от криптовалют завышены — прежде всего потому, что уже почти 10 лет, с мирового экономического кризиса 2008 года, многие ждут магического и резкого восстановления рынков. На деле же эффект от развития криптовалют и блокчейна будет растянут во времени.

— Пока криптовалюты не стали мейнстримовым платежным средством. Но это не означает, что они не могут ими стать. Все зависит от привыкания людей, которые могут оценить удобство инструмента — в том случае, если он будет удобным. Пока же этот рынок — да, интересный и многообещающий, но сравнительно маленький и не влияющий на ценообразование.

Но не только банки пострадают от сокращения количества посредников в цепочке поставок, или, говоря профессиональным языком, дезинтермедиации.

— Искусственный интеллект, машинное обучение снизят ценник на брокеров и финансовых консультантов, — предупредил первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов. — Это посредничество станет более интеллектуальным и, за счет массовости, более доступным. С моей точки зрения, нам необходимы фундаментальные исследования криптовалют. Наша высшая школа ведет себя здесь пассивно. Я напомню вам слова Билла Гейтса: «Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие 2 года, и недооцениваем изменения следующих 10 лет». Это действительно так. То, что мы наблюдаем сейчас, 10 лет назад даже не обсуждалось.

Рубль, доллар или биткоин?

Модератор Константин Корищенко спросил у экспертов об их отношении к созданию в конце прошлого года в Белоруссии «криптовалютного офшора»: «Не станет ли соседнее государство тем местом, куда «все утечет»?».

— Но и в России майнинг не зарегулирован, у нас свободное ICO, — обнадежил его Алексей Моисеев. — Хотя здесь уже встречаются и случаи мошенничества. Все, что разрешено в Белоруссии, разрешено и у нас. Пока мы не собираемся создавать льготные условия для криптовалют в каком-то из регионов России. Но позже полноценные офшоры, возможно, появятся и у нас.

Олег Вьюгин согласился — переживать не о чем, поскольку мозги в белорусский офшор навсегда не переедут, зато при этом они, мозги, приобретут интересный опыт.

Эта «незарегулированность» криптовалют в России (напомним, лишь в декабре прошлого года в Госдуму РФ был внесен законопроект о регулировании криптовалюты и токенов) имеет, естественно, и оборотную сторону, на которой предложила сосредоточиться Екатерина Трофимова:

— Сейчас этой деятельностью можно заниматься «по умолчанию». Но она непременно будет легализовываться, а значит, перед нами, в частности перед государством, встанет огромный вопрос: кто за что отвечает? Если в этом будут участвовать население и бизнес, то на каком-то этапе они могут предъявить государству счет за свои неудачи.

Напоследок спикеры получили из зала вопросы на засыпку: какие криптовалюты выживут и что предпочесть — рубль, доллар или биткоин?

Трофимова от попыток ответить на них предостерегла, потому что на сегодня ответ в любом случае «будет спекуляцией»: «Пока даже понятийная система в этой области не сложилась. «Черных лебедей» и развилок здесь может быть еще очень много».

А вот первый заместитель Эльвиры Набиуллиной свою версию происходящего дал:

— Больше 90 процентов спроса на биткоин обеспечивают желающие на нем заработать, и лишь менее 10 процентов видят в нем инструмент оплаты. Собственно, это торговля мечтой, особенно в России. У нас ведь если вам обещают 30 процентов доходности — вы засомневаетесь, а если 1 000 процентов — побежите вкладываться. Биткоин и остальные криптовалюты — это не деньги, главная функция которых состоит в том, чтобы выступать мерой стоимости. А вот что это — нам только предстоит осмыслить.