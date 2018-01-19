«АК БАРС» Банк напомнил Роберту Мусину о долгах нижегородских свиноводов

Экс-глава ТФБ задолжал 6 млн рублей как поручитель по кредиту агрофирмы «Золотой колос»

В Вахитовском районном суде начали рассматривать иск «АК БАРС» Банка к Роберту Мусину. Банкир выступил поручителем по кредиту в 38 млн рублей агрофирме «Золотой колос». Несколько лет заемщик исправно возвращал долг, но в 2017-м платежи приходить перестали. Примечательно, что экс-глава ТФБ в то время работал председателем совета директоров ОАО «АК БАРС» Банка, вероятно, поэтому кредит с отсрочкой платежа на два года получил именно там. Подробности в материале «Реального времени».

Мусин выдал кредит самому себе?

Как выяснило «Реальное время», поручителем по кредиту агрофирме «Золотой колос» (основной вид деятельности — разведение свиней) экс-глава ТФБ Роберт Мусин стал 14 апреля 2010 года, примечательно, что в это время Мусин являлся еще председателем совета директоров ОАО «АК БАРС» Банка и только в ноябре 2010 года стал председателем правления АИКБ «Татфондбанк».

По договору «АК БАРС» Банк предоставил ООО «Агрофирма «Золотой колос» (зарегистрировано в г. Бор Нижегородской области) кредит в 38 млн рублей под 16% годовых. Вернуть деньги заемщик должен был в апреле 2018 года. Причем первые два года «Золотой колос» должен был уплачивать только проценты по кредиту, а основной долг — только начиная с мая 2012-го, ежемесячно в размере 527 тысяч рублей.

Кроме Роберта Мусина поручителем был Николай Савельев — учредитель и директор ООО «Агрофирма «Золотой колос».

Компания исправно возвращала долг до августа 2017 года, потом платежи приходить перестали, и в сентябре 2017 «АК БАРС» Банк потребовал досрочного возврата кредита и расторжения договора. Аналогичные требования получили и поручители — Савельев и Мусин.

В отношении «Золотого колоса» сейчас идет несколько производств в Арбитражном суде. Фото Максима Платонова



«Колос» продолжил «золотиться» в ТФБ

Сумма долга по кредиту осталась небольшая — около 5 млн, с учетом процентов и пени общая задолженность — 6,16 млн рублей. Но ни тот, ни другой поручитель, ее, судя по всему, не вернет. Поэтому истец просит еще и наложить арест на имущество должников. Что касается Мусина, то его имущество Следком РТ арестовал еще в марте 2017 года по уголовному делу «Татфондбанка».

В отношении «Золотого колоса» сейчас идет несколько производств в Арбитражном суде. С предприятия взыскивают долги поставщики, страховые компании, организации ЖКХ, есть отозванный иск за 2016 год о признании банкротом.

С директором «Золотого колоса» Николаем Савельевым начало спор АСВ. Агентство пытается признать недействительной сделку о списании денежных средств со счета Савельева в ТФБ в счет погашения задолженности по кредиту тоже в ТФБ. 12 декабря 2016 года, за три дня до моратория, Савельев в три приема погасил долг в размере 13 млн рублей. Если бы он этого не сделал, то с многомиллионного вклада получил бы не больше 1,4 млн страхового возмещения.

Компания исправно возвращала долг до августа 2017 года, потом платежи приходить перестали. Фото z-kolos.ru



Повестку Мусину отправили не по тому адресу?

Вахитовский районный суд сегодня заседание по долгу Роберта Мусина «АК БАРС» Банку отложил по причине неявки ответчика или его представителей. Судья усомнилась, уведомили ли банкира о процессе как следует: в исковом заявлении был указан адрес собственного дома Мусина, хотя с марта 2017-го экс-глава ТФБ находится в СИЗО-2.

В Вахитовском районном суде лежит дело о взыскании и с супруги банкира Лидии Мусиной. АСВ надеется взыскать 10 млн «виртуальных» рублей, которые лежали на ее счете в ТФБ и перед крахом банка были приняты в качестве залога погашения 125 млн кредита Мусина в том же банке.

Ранее Лидия Мусина уже попала под подозрение следствия в связи с выводом в семейный офшор 4,5 млрд рублей — деньги выдавались в качестве целевых кредитов (компаниям «Грит плюс», «Полюс С» и «Казанская СХТ»), а уходили через ООО «Траверз компани» в качестве процентного займа уже в офшор на Кипре TFB Investments LTD и падали на счет компании BARG AG в Швейцарии. Бенефициарами офшора и швейцарской фирмы в Следкоме считают жену банкира и его дочь Аиду Гилязову.

Напомним, общий ущерб по уголовному делу «Татфондбанка» на последнем заседании по продлению ареста Роберту Мусину следователи оценивали в 50,5 млрд рублей. С оговоркой — от АСВ уже получены материалы, которые могут удвоить эту сумму. Между тем под арест по уголовному делу попало имущество лишь на 5 млрд рублей — 4,6 млрд у юридических и 0,4 млрд рублей у физических лиц. Объем требований к самому «Татфондбанку» к 1 ноября 2017 года достиг 547,7 млрд рублей.