Желание быть отельером: кто продает билеты на гостиничный рынок Казани

В преддверии футбольного мундиаля в столице Татарстана на продажу выставлено сразу несколько казанских гостиниц

На фоне заоблачных цен на размещение гостей в городах, которые примут ЧМ-2018, «Реальное время» изучило размещенные объявления о продаже гостиниц. Как оказалось, сразу несколько относительно известных объектов собираются продать, при этом ищут владельцев и для территорий под гостиницы. Кроме того, сразу два казанских «долгостроя» пытаются вручить в хорошие руки, и за большие деньги.

Восемь гостиниц на выбор

Начало января ознаменовалось несколькими заметными объявлениями о продаже гостиниц в Казани. Как показало исследование аналитической службы «Реального времени», сейчас в городе выставлены на продажу восемь объектов недвижимости, связанных с размещением гостей. Есть среди них как уже работающие предприятия, так и не до конца готовые гостиницы, в которые новым собственникам еще предстоит вложиться.

Интересно, что некоторые объекты продаются по цене, близкой к кадастровой стоимости. Одновременно с этим есть здания, стоимость которых многократно превышает кадастровую стоимость. Кроме того, юрлица некоторых гостиниц находятся в стадии банкротства.

Банкротящаяся «Базилика»

К таким объектам относится, например, здание гостиницы «Базилика» в центре города на улице Сары Садыковой. Отель сейчас работает, продавец обещает «большой спрос». У гостиницы есть парковка, а земельный участок находится в собственности. Площадь здания составляет около 2200 кв. м.

Здание выставлено на продажу примерно за 63 млн рублей, а его кадастровая стоимость даже больше — 84,7 млн рублей. По данным аналитической службы «Реального времени», владельцем здания является ООО «Базилика», находящееся в стадии ликвидации. Собственники — Тамара и Александр Вялковы, а также Тамара, Андрей и Вадим Иванцовы. Ликвидируется компания вследствие банкротства по иску ООО «Призма Риэлт+», владельцами которой выступают Альберт Артемьев и одна из учредителей «Базилики» Тамара Иванцова. Сумма иска составляет 44,2 млн рублей. Здание также выставлено на торги в рамках процедуры банкротства с начальной ценой в 70,5 млн рублей и минимальной ценой в 51,5 млн рублей. Еще одно объявление можно найти по цене 79 миллионов.

Здание выставлено на продажу за 63 млн рублей, а его кадастровая стоимость даже больше — 84,7 млн рублей. Фото tonkosti.ru



Отметим, что ООО «Базилика» зарегистрировано в марте 2003 года. Сама гостиница сейчас недоступна для бронирования на booking.com, а ее прошлый рейтинг составляет 7,6 из 10.

Недострои Семина и общежитие «Бахетле»

Других ликвидируемых юрлиц в списке гостиниц, предлагаемых к продаже, нет. Однако отметим, что на продажу выставлены сразу два объекта, которые принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «АС-фонд строительный» Алексея Семина. Это неиспользующиеся здания в центре города на улицах Петербургской и Бутлерова.

Шестиэтажное здание на Петербургской относится к строящимся. Предполагается, что это будет гостиничный комплекс на 72 номера. Есть выходы на улицу Петербургскую и в Щербаковский переулок — часть «новой дороги» из центра города в аэропорт. Неподалеку находится выход из метро. Общая площадь здания чуть меньше 6,5 тыс. кв. м, а земельного участка — 3,2 тыс. кв. м. Отметим, что здание продается с черновой отделкой, по цене 710 млн рублей — что почти в 17 раз больше кадастровой стоимости участка (42 млн рублей).

Похожая ситуация и со зданием на улице Бутлерова. Оно также заявлено как строящееся. В здании 7 этажей, фасад выходит на улицу Бутлерова. В объявлении указано, что есть возможность организовать дополнительные подъездные пути с улицы Некрасова. В здании черновая отделка, площадь составляет 4,3 тыс. кв. м, а земельного участка — около 2,5 тыс. кв. м. Указанная стоимость здания 475 млн рублей, стоимость участка, согласно кадастровой карте, составляет 33,8 млн рублей.

В здании 7 этажей, фасад выходит на улицу Бутлерова

Еще одна недействующая гостиница предлагается, а точнее, предлагалась (объявление было снято на днях — или продали, или передумали) в районе станции метро «Суконная Слобода». Владельцем его является сеть супермаркетов «Бахетле» — как указывается в объявлении, семиэтажное здание предназначено для обучения и проживания учащихся из районных центров Татарстана. Здание создает единый комплекс с «Домом дружбы народов». Для проживания предназначены этажи с третьего по седьмой. Построено оно в 2015 году и, по мнению продавца, «идеально подходит для гостиницы, хостела или общежития».

Здание площадью в 2,1 тыс. кв. м предлагалось купить за 120 млн рублей. Основной вход расположен на улице Спартаковской. Помимо мест для размещения гостей в здании есть холл, актовый зал на 60 человек, кабинет для менеджеров, а второй этаж предназначен для обучения персонала.

Кроме того, в качестве площади для гостиницы в объявлениях можно встретить участок в 13 тыс. кв. м на улице Яхина. У участка есть выходы на улицы Яхина и Чернышевского. Участок предлагается купить за 200 млн рублей. Отметим, что кадастровая стоимость участка близка к выставленной — 178,6 млн рублей. Владельцем его, по данным «Реального времени», является банк «Заречье». Интересно, что с 2004 по 2006 годы эта земля принадлежала ПАО «Казанский вертолетный завод», а с 2006 по 2015 годы — ООО «ТФК» (принадлежит председателю правления банка «Заречье» Наталье Девятых, ООО «Оверсис», а также ООО «Лизинг-Инвест» — дочернему предприятию «Заречья»). В 2015 году участок две недели находился в собственности ООО «СтройМастер» Олега Мартынова.

За 214 млн рублей можно приобрести гостиницу «Мон-Плезир» на улице Восстания. Фото avito.ru



Готовые гостиницы: от 32,5 млн рублей

Помимо этого в Казани выставлены на продажу и три действующих отеля. Например, за 214 млн рублей можно приобрести гостиницу «Мон-Плезир» на улице Восстания, около железнодорожного вокзала «Казань-2». Площадь здания составляет 2856 кв. м, в нем пять этажей, первый из которых занимает ресторан. Владельцем здания, по данным «Реального времени», выступает Шавкат Хасанзянов. Рейтинг гостиницы на портале Booking 7,7. Стоимость номеров — от 1400 рублей в сутки за двухместный номер.

По немного более высокой цене, 227,5 млн рублей, продается гостиница «Московская» около ЦУМа. Общая площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м, в нем четыре этажа, подвал и мансарда. Площадь участка 44 сотки. В гостинице 68 номеров, на мансардном этаже расположен хостел, а на первом — офисы. Цокольный этаж свободен. Рейтинг «Московской» на booking составляет 7,5. Стоимость двухместного номера — около 2300 рублей. Отметим, что кадастровая стоимость участка составляет около 120 млн рублей, а владельцы — Александр Чичулин и Наталья Парфирьева.

Наконец, последний вариант покупки готового отеля значительно дешевле предыдущих. Это отель «Бон Ами» на улице Островского. В гостинице всего семь номеров, общая площадь составляет 380 кв. м. Также есть кафе, кухня, комната переговоров, два общих санузла. Продавец отмечает, что отель функционирует с 2008 года, а в 2015 году был признан «выбором путешественников» среди мини-отелей России по версии TripAdvisor. Стоимость гостиницы составляет 32,5 млн рублей, кадастровая стоимость — 20 млн рублей. Владелец отеля Владислав Николаев. Рейтинг на портале booking — 9,4. Стоимость двухместного номера составляет около 3,5 тыс. рублей в сутки.