«ЗАГС — это не развлекательный клуб, куда можно сходить ради красивой фотографии»
В Татарстане растет число разводов, на селе все больше матерей-одиночек, а треть мужчин не доживают до пенсии
Начальник Управления ЗАГС кабмина Татарстана Альбина Шавалеева с грустью констатировала сегодня на коллегии ведомства, что страна и республика вступили в период снижения рождаемости. Хотя Татарстан и может гордиться меньшим числом разводов и снижением смертности уже третий год подряд, но тенденции в целом не переломить. «Реальное время» по итогам коллеги приводит 10 основных фактов по состоянию дел ЗАГС в республике.
- Детей все меньше, а мальчиков — больше
В Татарстане, как и по всей России в целом, наблюдается тенденция на снижение рождаемости. В 2017 году родилось на 13,8%, или на 7 785, детей меньше. Всего было зарегистрировано 48 596 актов о рождении. В районах республики цифры весьма разнятся, причем только в пяти муниципалитетах количество зарегистрированных актов рождения превышает количество зарегистрированных актов смерти.
Большая часть новорожденных — мальчики: в прошлом году появилось на свет 24 934 представителя сильной половины человечества (51,3% от общего числа рожденных). Ну и, соответственно, маленьких девочек в Татарстане стало больше на 23 662 человека (48,7%).
- Все меньше семей решаются на рождение первенца
Опасение также вызывает тот факт, что четвертый год подряд наблюдается снижение числа первенцев.
— Если в 2007 году по структуре рождения первенцы составляли почти 60%, то по итогам минувшего года их всего лишь 40%, — отметила начальник Управления ЗАГС кабмина РТ Альбина Шавалеева.
- Проблема матерей-одиночек перекинулась на село
Еще одна не очень хорошая новость — это большое число матерей-одиночек. В основном этим «болеют» сельские районы республики.
Например, в Спасском районе в неполной семье воспитываются 36% всех детей, в Агрызском — 31%, в Пестречинском и Лаишевском районах — 27%. Всего по Татарстану вне брака родителей живут 16% детей.
Фото Максима Платонова
- Смертей меньше, но треть мужчин не доживают до пенсии
Смертность за год упала на 2,1% до 44 012 человек, что позволяет говорить о приросте населения в порядка 4 500 человек. В ЗАГС с гордостью отмечают, что смертность в республике снижается уже третий год подряд и Татарстан — единственный регион ПФО, где удалось сохранить «плюс».
Хотя и здесь есть ложка дегтя — анализ показывает, что 35% всех умерших мужчин до пенсии не дожили. Среди женщин процент ниже и составляет 13%.
- Браков больше, особенно межнациональных
Немного радуют и сухие цифры по количеству заключения новых браков, число которых выросло почти на 5% до 26 983. Причем заметно выросло количество межнациональных браков, чего нельзя сказать о браках с иностранцами.
- Молодожены стареют
Из года в год растет возраст, в котором пары готовы узаконить свои отношения.
— Если 10 лет назад девушки вступали в брак до 25 лет, то сейчас таких лишь 38%. Схожая динамика прослеживается и у мужчин, — говорит начальник Управления ЗАГС кабмина РТ Альбина Шавалеева. С повышением возрастного порога изменяется и средний возраст наступления материнства, который вырос до 29 лет.
Фото Максима Платонова
- Растет и число разводов
Всего за 2017 год свои узаконенные отношения расторгли 13 586 пар, то есть получается, что число разводов только в два раза ниже числа новых браков. И здесь можно говорить о росте, который в прошлом году составил около 1%. Хотя здесь Татарстан нашел чем гордиться — по сравнению с другими регионами ПФО и России в целом в республике показатель ниже и достаточно существенно.
В качестве примера можно привести Саратовскую область, где на тысячу браков приходится 640 разводов. В Татарстане этот показатель составляет 503 развода, в Кировской области — 711, а в целом по России — 800.
- Распадаются в основном молодые семьи
Большая доля разводов приходится на молодые семьи, которые не прожили в браке и пяти лет. 64% семей распались в 2017 году, не просуществовав 10 лет.
- Основные проблемы в семье — из-за детей, животных и мусора
Подробнее о работе с парами рассказала руководитель центра «Доверие» Елена Овчинникова.
— Вступая в брак, молодожены должны знать, что ЗАГС — это не кафе и не какой-то развлекательный клуб, в который можно сходить ради красивой фотографии, — предупредила об ответственности специалист. Напомнила об этом не случайно. По ее словам, за время работы центра у них появилась категория пар, которые вступили в брак по принципу: давай попробуем, не получится — разведемся.
Овчинникова рассказала, что фактором, обостряющим отношения в паре, может являться рождение ребенка, поэтому в центре разработан специальный курс медиации.
Среди других причин раздора — естественно, бытовые разногласия, например, из-за невынесенного мусора или из-за домашнего животного, а также сложности, возникающие из-за особенности типов темперамента. Среди межнациональных пар часто возникают вопросы по поводу имени ребенка и методов его воспитания.
По словам Овчинниковой, за время работы центра у них появилась категория пар, которые вступили в брак по принципу: давай попробуем, не получится — разведемся. Фото old.sntat.ru
- Услуги ЗАГС ушли в онлайн
Не обошла стороной информатизация и работу ЗАГС. В 2017 году три четверти всех услуг были оказаны онлайн. Большой популярностью пользовались заявления на регистрацию брака, 97% которых были направлены по интернету через портал Госуслуг. Кроме того, с 1 октября 2018 года в республике планируется перейти на новую федеральную информационную систему, где будет сформирован единый госреестр записей актов гражданского состояния. Для этого в течение трех лет нужно оцифровать все записи. На 1 января 2018 года из 13 млн актов гражданского состояния оцифровано чуть более 1 млн записей.
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