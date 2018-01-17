«ЗАГС — это не развлекательный клуб, куда можно сходить ради красивой фотографии»

В Татарстане растет число разводов, на селе все больше матерей-одиночек, а треть мужчин не доживают до пенсии

Начальник Управления ЗАГС кабмина Татарстана Альбина Шавалеева с грустью констатировала сегодня на коллегии ведомства, что страна и республика вступили в период снижения рождаемости. Хотя Татарстан и может гордиться меньшим числом разводов и снижением смертности уже третий год подряд, но тенденции в целом не переломить. «Реальное время» по итогам коллеги приводит 10 основных фактов по состоянию дел ЗАГС в республике.