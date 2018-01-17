Последний рывок «Ак Барса» без Билла

Какими предстали казанцы перед последней домашней серией в регулярном сезоне КХЛ

Фото: Олег Тихонов

После затяжного выездного турне и паузы, связанной с проведением «Матча всех звезд КХЛ», «Ак Барс» вернулся в Казань и предстал перед журналистами с новыми проблемами и без главного тренера. «Барсы» без Билла, Никита Язьков в ожидании врачебного вердикта, Александр Бурмистров, которого все в Казани тяготит, и рецепт Артема Лукоянова против сильной обороны «Йокерита». Об этих и других подробностях утренней раскатки «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Диковинные сочетания «Ак Барса»

Долгожданное возвращение «Ак Барса» на родной лед после месячного перерыва выглядело настолько будничным, будто команда и не уезжала никуда в середине декабря. Правда, если не следить за матчами выездной серии, нынешние сочетания выглядели бы несколько диковинными. Да и отсутствие на площадке главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова сразу бросилось в глаза.

Теперь Джастин Азеведо не просто катается в нейтральной белой сетке, а полноценно тренируется в «красном» звене. И даже это выглядит чем-то непривычным. Зеленое тренировочное «джерси» и Джастин всегда казались чем-то неразрывным. Помимо канадца, с ним в звене тренировались Иржи Секач, Владимир Ткачев, Василий Токранов и Рафаэль Батыршин.

«Зеленое» же сочетание составляли Данис Зарипов, Антон Ландер, Станислав Галиев, Роман Манухов и Андрей Марков. «Оранжевое» звено: Михаил Глухов, Артем Лукоянов, Никита Лямкин, Атте Охтамаа и Алексей Потапов. «Синие»: Яруллин, Клинкхаммер, Бурмистров, Сидоров, Глинкин и Свитов. Последний хоть и тренировался с командой, но, по словам старшего тренера Александра Смирнова, в матче не сыграет.

Отсутствие на площадке Зинэтулы Билялетдинова сразу бросилось в глаза



— Что с Зинэтулой Хайдяровичем?

— Легкое недомогание. Вечером он будет на игре, — пообещал специалист.

— Что скажете о «Йокерите»?

— Это довольно опытная команда с хорошей организацией игры. Финны имеют хороших вратарей, играют системно. Я думаю, будет хороший матч.

— Недельная пауза хоккеистов не расслабила?

— Я думаю, что нет. Она, с одной стороны, необходима нам была, ведь тяжелые игры были. Но я считаю, что мы плодотворно эту неделю поработали, ребята немножко отдохнули.

— Кроме Никиты Язькова и тех, кто давно травмирован, все готовы сыграть?

— В принципе тот же состав, что и был. Разве что Александр Свитов не будет играть, небольшое недомогание у него было. И у Мусина небольшое повреждение еще.

— У Язькова есть шанс сыграть до конца этой серии?

— Сложно сказать, сейчас поедет на обследование, там будет понятно.

В плей-офф без Язькова? Или пронесет?

Во время раскатки у льда вместе с журналистами появился и Никита Язьков без амуниции. Корреспондент «Реального времени», конечно, не преминул перекинуться парой фраз с нападающим по поводу его здоровья.

— Как ты? Что случилось?

— На тренировке повредил плечо. Теперь операция предстоит.

— Надолго выбыл?

— Сейчас лечу в Германию на обследование. Предположительно, на пять месяцев.

Очевидно, Никита имел в виду срок восстановления после операции, однако, как и говорил старший тренер Смирнов, есть надежда, что операция может не потребоваться.

На льду тренировки сильно не поменялись, в основном работа над атакой в зоне



В «лиге стариков» и с прессой общаться не обязательно

На льду же тренировки сильно не поменялись. В основном работа над атакой в зоне. Передача от одного борта к другому, а принимающий сближается с вратарем и старается обыграть его. Или быстрые поочередные выходы из обороны в атаку.

Разбор соперника только предстоял, и игроки на вопросы журналистов о предстоящем сопернике в основном «отбивались» общими фразами. Ну а Александр Бурмистров и вовсе посчитал, что общение с российской прессой — обязанность не его уровня, и открестился односложными фразами

— Как адаптация проходит, притирание к напарникам?

— Все хорошо. Потихонечку «связываемся».

— Как команда поменялась после вашего отъезда?

— Пара-тройка человек новых. А так, все те же ребята.

— Билялетдинов какие-то новые требования ставит?

— Нет.

— Что скажете по «Йокериту»? Что-нибудь уже знаете о сопернике?

— Разбор еще будет, но это всегда была быстрая команда. Они всегда много бросают, хорошо играют в атаке. Будем работать и стараться выиграть игру.

А вот Артем Лукоянов пусть информацией о «Йокерите» тоже не владел, но постарался рассказать о «кухне» команды, которая на месяц оставалась не «препарированной» прессой.

— Лично для тебя недельная пауза как сказалась? Расслабила?

— Безусловно, расслабление есть. Когда в потоке игры идут, себя как-то в форме держишь, в игровом тонусе. А так, потренировались, поддерживали форму. Всегда после перерыва входить тяжеловато.

Пробивать финскую стену количеством?

«Йокерит» между тем удачно выбрался из своей неприятной новогодней серии поражений и одержал победу на востоке — над «Трактором» и «Куньлунем», по сути, лишив последних шансов на плей-офф. За два последних матча финны пропустили лишь однажды. Еще раньше, когда проигрывали «Магнитке» и ЦСКА, с игры пропускали по одной шайбе и уступали лишь в овертайме. Так что вскрыть такую «стену» казанцам будет архисложно. Однако у Артема Лукоянова, похоже, есть свой рецепт, как это сделать.

— У них хорошая команда. Все звенья, скажем, одного уровня, стабильные. От всех нужно ждать угрозы. И я думаю, что они заслуженно идут в лидерах в своей конференции. Тем более они нас обыграли у себя дома. Так что сегодня нужно будет отыгрываться.

— Мало пропускают финны, что можешь сказать об этом?

— Я, если честно, не следил за этим. Но соперники, видимо, мало бросают (смеется).

1 / 36 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов



Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов