Последний рывок «Ак Барса» без Билла
Какими предстали казанцы перед последней домашней серией в регулярном сезоне КХЛ
После затяжного выездного турне и паузы, связанной с проведением «Матча всех звезд КХЛ», «Ак Барс» вернулся в Казань и предстал перед журналистами с новыми проблемами и без главного тренера. «Барсы» без Билла, Никита Язьков в ожидании врачебного вердикта, Александр Бурмистров, которого все в Казани тяготит, и рецепт Артема Лукоянова против сильной обороны «Йокерита». Об этих и других подробностях утренней раскатки «Ак Барса» — в материале «Реального времени».
Диковинные сочетания «Ак Барса»
Долгожданное возвращение «Ак Барса» на родной лед после месячного перерыва выглядело настолько будничным, будто команда и не уезжала никуда в середине декабря. Правда, если не следить за матчами выездной серии, нынешние сочетания выглядели бы несколько диковинными. Да и отсутствие на площадке главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова сразу бросилось в глаза.
Теперь Джастин Азеведо не просто катается в нейтральной белой сетке, а полноценно тренируется в «красном» звене. И даже это выглядит чем-то непривычным. Зеленое тренировочное «джерси» и Джастин всегда казались чем-то неразрывным. Помимо канадца, с ним в звене тренировались Иржи Секач, Владимир Ткачев, Василий Токранов и Рафаэль Батыршин.
«Зеленое» же сочетание составляли Данис Зарипов, Антон Ландер, Станислав Галиев, Роман Манухов и Андрей Марков. «Оранжевое» звено: Михаил Глухов, Артем Лукоянов, Никита Лямкин, Атте Охтамаа и Алексей Потапов. «Синие»: Яруллин, Клинкхаммер, Бурмистров, Сидоров, Глинкин и Свитов. Последний хоть и тренировался с командой, но, по словам старшего тренера Александра Смирнова, в матче не сыграет.
— Что с Зинэтулой Хайдяровичем?
— Легкое недомогание. Вечером он будет на игре, — пообещал специалист.
— Что скажете о «Йокерите»?
— Это довольно опытная команда с хорошей организацией игры. Финны имеют хороших вратарей, играют системно. Я думаю, будет хороший матч.
— Недельная пауза хоккеистов не расслабила?
— Я думаю, что нет. Она, с одной стороны, необходима нам была, ведь тяжелые игры были. Но я считаю, что мы плодотворно эту неделю поработали, ребята немножко отдохнули.
— Кроме Никиты Язькова и тех, кто давно травмирован, все готовы сыграть?
— В принципе тот же состав, что и был. Разве что Александр Свитов не будет играть, небольшое недомогание у него было. И у Мусина небольшое повреждение еще.
— У Язькова есть шанс сыграть до конца этой серии?
— Сложно сказать, сейчас поедет на обследование, там будет понятно.
В плей-офф без Язькова? Или пронесет?
Во время раскатки у льда вместе с журналистами появился и Никита Язьков без амуниции. Корреспондент «Реального времени», конечно, не преминул перекинуться парой фраз с нападающим по поводу его здоровья.
— Как ты? Что случилось?
— На тренировке повредил плечо. Теперь операция предстоит.
— Надолго выбыл?
— Сейчас лечу в Германию на обследование. Предположительно, на пять месяцев.
Очевидно, Никита имел в виду срок восстановления после операции, однако, как и говорил старший тренер Смирнов, есть надежда, что операция может не потребоваться.
В «лиге стариков» и с прессой общаться не обязательно
На льду же тренировки сильно не поменялись. В основном работа над атакой в зоне. Передача от одного борта к другому, а принимающий сближается с вратарем и старается обыграть его. Или быстрые поочередные выходы из обороны в атаку.
Разбор соперника только предстоял, и игроки на вопросы журналистов о предстоящем сопернике в основном «отбивались» общими фразами. Ну а Александр Бурмистров и вовсе посчитал, что общение с российской прессой — обязанность не его уровня, и открестился односложными фразами
— Как адаптация проходит, притирание к напарникам?
— Все хорошо. Потихонечку «связываемся».
— Как команда поменялась после вашего отъезда?
— Пара-тройка человек новых. А так, все те же ребята.
— Билялетдинов какие-то новые требования ставит?
— Нет.
— Что скажете по «Йокериту»? Что-нибудь уже знаете о сопернике?
— Разбор еще будет, но это всегда была быстрая команда. Они всегда много бросают, хорошо играют в атаке. Будем работать и стараться выиграть игру.
А вот Артем Лукоянов пусть информацией о «Йокерите» тоже не владел, но постарался рассказать о «кухне» команды, которая на месяц оставалась не «препарированной» прессой.
— Лично для тебя недельная пауза как сказалась? Расслабила?
— Безусловно, расслабление есть. Когда в потоке игры идут, себя как-то в форме держишь, в игровом тонусе. А так, потренировались, поддерживали форму. Всегда после перерыва входить тяжеловато.
Пробивать финскую стену количеством?
«Йокерит» между тем удачно выбрался из своей неприятной новогодней серии поражений и одержал победу на востоке — над «Трактором» и «Куньлунем», по сути, лишив последних шансов на плей-офф. За два последних матча финны пропустили лишь однажды. Еще раньше, когда проигрывали «Магнитке» и ЦСКА, с игры пропускали по одной шайбе и уступали лишь в овертайме. Так что вскрыть такую «стену» казанцам будет архисложно. Однако у Артема Лукоянова, похоже, есть свой рецепт, как это сделать.
— У них хорошая команда. Все звенья, скажем, одного уровня, стабильные. От всех нужно ждать угрозы. И я думаю, что они заслуженно идут в лидерах в своей конференции. Тем более они нас обыграли у себя дома. Так что сегодня нужно будет отыгрываться.
— Мало пропускают финны, что можешь сказать об этом?
— Я, если честно, не следил за этим. Но соперники, видимо, мало бросают (смеется).
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