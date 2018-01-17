Доверившись Колому, УНИКС уступил итальянскому середняку
Как и ожидалось, в группе «Н» Еврокубка заруба получается знатная, и к третьему туру только казанский клуб не знал поражений. После двух тяжелейших, «на тоненького» выигрышей у французских соперников победа в домашнем матче над итальянским середняком «Реджо Эмилия» на 95 процентов выводила подопечных Димитриса Прифтиса в кубковый раунд. Однако добиться ее хозяевам не удалось (69:71), свидетелем чего стал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.
Чемпион НБА и победитель Единой лиги ВТБ
Да, носителей таких громких титулов собрал в своем составе скромный середнячок итальянского первенства «Реджо Эмилия», с которым УНИКСу предстояло провести очередной матч Еврокубка. Основанный в 1974 году под названием Pallacanestro Reggiana, клуб из провинции Реджо-нель-Эмилия наивысшим достижением в крепком чемпионате Италии имеет шестое место в прошлом сезоне, а в текущем первенстве идет только на 12-м. И это при том, что на персоналии клуб с Апеннин не обижен. Во-первых, следует отметить 35-летнего легкого форварда Джеймса Уайта, в сезоне 2014/15 игравшего в Казани. В 2007 Уайт получил перстень за победу в чемпионате НБА, хотя провел за «шпор» из Сан-Антонио всего шесть игр, но свою порцию шампанского из кубка пригубил. В сезоне же 2012/13 форвард был уже полноправным членом «Нью-Йорк Никс», набирая в среднем по 7,6 очка в 57 проведенных встречах.
Есть и другие заметные исполнители в составе БК «Реджо Эмилия». Например, на трех Евробаскетах защищал цвета сборной Грузии 31-летний легкий форвард Манучар Маркоишвили. Самый молодой игрок своего первого клуба — «Батуми» — в 2004 стал обладателем Кубка ФИБА в немецком «Миттельдойчере», которому он был отдан в аренду из знаменитого «Бенеттона». Как и у Уайта, в биографии грузина есть российский след — в сезоне 2014/15 он стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. Игру «РЭ» во многом определяет 36-летний плеймейкер Педро Лломпарт (правильней произносить фамилию испанца Йомпарт), начинавший профессиональную карьеру еще в 2000-м в родной «Мурсии», куда он затем дважды возвращался и откуда перебрался на Апеннины. Лломпарт — лучший в своей команде по передачам (4,0), а больше всех очков (18,9) набирает 24-летний «абориген» Амедео Дела Валле, который баскетбольные университеты проходил за океаном.
Свежий Ндур и перезагрузившийся Смит помогли УНИКСу не отпустить гостей
Итальянцы не позволили казанцу Эжиму подобрать мяч после своего же промаха и организовали свою атаку, в которой Маркоишвили забил с фолом. Следующие три очка у них набрал Уайт, а после броска со средней дистанции Лломпарта преимущество итальянцев исчислялось уже пятью очками — 3:8. Любопытно, что игру у обоих соперников вели испанцы — Лломпарт и Колом. Делали это они качественно, чего не скажешь о «дальнобойщиках» — из-за дуги почти все выстрелы в первой четверти летели в «молоко». При счете 5:10 Прифтис взял тайм-аут, но после него дело у его подопечных вовсе застопорилось — 5:16. Некоторое оживление в игру казанцев внес Анджушич, заменивший Смита, но затем Колом занялся «любимым» с недавних пор занятием — промахом с линии штрафных, и только индивидуальный проход Понкрашова вывел хозяев из долгого ступора. Но четверть была проиграна, что называется, вчистую — 12:21.
Перелом в игру с начала второй четверти попытался внести Ндур, но герой победы в Нижнем Новгороде начал с «фейка» при слам-данке, а на 14-й минуте выронил из рук мяч перед чужим щитом. Но на благо УНИКСа совсем ничего не получалось у лучшего «скорера» «Реджо Эмилии» Дела Вале, которого в этом периоде партнеры часто выводили на завершающий бросок.
Хозяева проснулись в середине второй четверти и набрали усилиями Ндура и Локетта 7 очков подряд — 23:25. Теперь уже «мимо денег» полетело у итальянцев и Дела Вале не забил, даже когда никто и не собирался ему мешать. Пересмотрел, сидя на скамейке, свое отношение к игре Джамар Смит и, выйдя теперь уже заряженным на борьбу, на 17-й минуте счет сравнял — 27:27. Затем Локетт и вовсе вывел казанцев вперед, но Уайт вспомнил некогда родные кольца и не дал возможность россиянам оторваться — 36:37 к большому перерыву.
В «стритболе» счастливый билет вытащили итальянцы
На старте второй половины хозяева потихонечку стали уходить вперед. У оппонентов геройствовали Уайт и Маркоишвили, но пусть никто из казанцев к середине третьего периода и не набрал двузначное количество очков, коллективный баскетбол им удавался все лучше и лучше, и гости не знали, от кого им ждать угрозы. Эффектный проход Локетта через всю площадку завершился результативно, и при счете 49:42 наставник гостей был вынужден взять тайм-аут. После него свои первые(!) очки во встрече только на 26-й минуте и то лишь со штрафных набрал Делла Вале, но затем он попал и с игры и дал точную передачу Черви — 49:48. В конце периода «распопадавшийся» Дела Вале реализовал оба штрафных и впервые за долгое время вернул своей команде преимущество в счете, которое закрепил Рейнольдс — 52:55.
Погоню хозяева начали при «минус 5» в дебюте заключительной четверти. Поначалу она не удавалась вовсе и Рейнольдс, повиснув на кольце, сделал отставание казанцев опасным — 52:59. Но дальним попаданием «прорезался» Колом, позиционную атаку завершил Эжим и «шагреневая кожа» сжалась до минимума.
Но итальянцы, а, скорее, «итальяно-американцы», и не думали отступать. Их жесткая защита и быстрый переход в нападение сделали свое дело. К тому же оказалось, что забивать у гостей могут не только Маркоишвили с Уайтом — более 10 баллов настрелял Джулиан Райт, начал собирать урожай Дела Вале, хорош под щитами был Рейнольдс. Разрыв в счете застыл на отметке «минус 4» не в нашу пользу и концовка обещала стать весьма нервной.
За 3,5 минуты до сирены Рейнольдс сделал счет 60:66, затем издали промазал Смит, а Джулиан Райт адекватно ответил на прорыв «с мясом» Ласме — 62:68. Прифтис взял тайм-аут за 2:18 до окончания встречи и ситуация для хозяев казалась совсем не радужной. Колом попал только раз «с точки», но защитникам удалось быстро прервать две подряд атаки итальянцев и при диком гвалте «Баскет-холла» Эжим и Ласме свели перевес гостей к минимуму — 67:68. За 40 секунд до сирены очередной яростный набег россиян завершился нарушением правил и Ласме реализовал оба штрафных — 69:68.
Увы, свежести и выдумки после воскресной битвы в Нижнем казанцам не хватило. Делла Вале за 20 секунд до конца реализовал оба штрафных, а затем казанцы пошли на последний штурм и вывели на решающий бросок Колома. Испанец бросал дважды — из-за дуги и после подбора почти с лицевой линии. Оба раза мимо. Оставались секунды и даже трети «мюнхенского чуда» сотворить дружине Прифтиса не удалось. УНИКС проиграл 69:71 и пропустил «Реджо Эмилию» на первое место в группе. Реваншироваться казанцы попытаются уже 24 января.
Массимилиано Менетти: «Уайт много хорошего рассказал нам о Казани»
— Очень трудная игра, и мы хорошо провели 35 минут и 2 минуты четвертой четверти, заслужив победу. У нас жесткий график, и через неделю мы принимаем УНИКС, — сказал после матча наставник «Реджо Эмилии».
— Очень хорошо сыграл Уайт, который выступал за УНИКС. Это не случайно?
— Мы хотели подписать его, когда он здесь играл, но не смогли. Он много хорошего рассказал нам о Казани.
Димитрис Прифтис: «Чудо каждый день не происходит»
— Трудно проигрывать очень важную игру дома, а она была важной, потому что соперник меняет этой победой всю ситуацию в группе. Мы слишком мягко начали играть в защите. Стали действовать агрессивнее сзади — вышли вперед, но не слишком эффективно действовали в нападении. У нас очень много игр, и мы должны выправить ситуацию, — заявил на послематчевой пресс-конференции Димитрис Прифтис.
— Последняя атака напоминала воскресную атаку в Нижнем Новгороде в конце матча.
— Чуда каждый день не происходит. Попал бы Колом — я бы сказал «Браво!». Я не осуждаю его за этот бросок.
— Сегодня обеим командам не хватило свежести?
— Да. Но это не оправдание.
Трент Локетт: «Верили в удачу Колома. Не повезло»
После игры корреспондент «Реального времени» побеседовал с игроком УНИКСа Трентом Локеттом, который пообещал нам реванш через неделю за поражение в отчетном матче.
— Мы начали вторую половину матча, контролируя игру. Но они хорошая команда, тоже хотели выиграть. Ничего страшного, через неделю попытаемся взять реванш.
— Почему в начале матча так плохо получались у вас броски? Устали после воскресной игры?
— Мы — профессионалы и приучены к такому плотному графику игр.
— На что настраивал тренер в последнем тайм-ауте?
— На то, чтобы вывести на удобный бросок — неважно кого, кто окажется в лучшей позиции и без опеки. Ситуация оказалась очень похожей на матч в Нижнем Новгороде, и мы верили, что Колом вновь принесет нам удачу. Не повезло.
Справка
УНИКС (Россия) — «Реджо Эмилия» (Италия) — 69:71 (12:21, 24:16, 16:18, 17:16)
- УНИКС: Смит (15), Ласме (13+6 подборов), Колом (13+5 передач).
- «Реджо Эмилия»: Уайт (16+9 подборов), Райт (13+5 подборов), Делла Валле (13).
комментарии