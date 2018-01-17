Доверившись Колому, УНИКС уступил итальянскому середняку

Фото: Олег Тихонов

Как и ожидалось, в группе «Н» Еврокубка заруба получается знатная, и к третьему туру только казанский клуб не знал поражений. После двух тяжелейших, «на тоненького» выигрышей у французских соперников победа в домашнем матче над итальянским середняком «Реджо Эмилия» на 95 процентов выводила подопечных Димитриса Прифтиса в кубковый раунд. Однако добиться ее хозяевам не удалось (69:71), свидетелем чего стал известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Чемпион НБА и победитель Единой лиги ВТБ

Да, носителей таких громких титулов собрал в своем составе скромный середнячок итальянского первенства «Реджо Эмилия», с которым УНИКСу предстояло провести очередной матч Еврокубка. Основанный в 1974 году под названием Pallacanestro Reggiana, клуб из провинции Реджо-нель-Эмилия наивысшим достижением в крепком чемпионате Италии имеет шестое место в прошлом сезоне, а в текущем первенстве идет только на 12-м. И это при том, что на персоналии клуб с Апеннин не обижен. Во-первых, следует отметить 35-летнего легкого форварда Джеймса Уайта, в сезоне 2014/15 игравшего в Казани. В 2007 Уайт получил перстень за победу в чемпионате НБА, хотя провел за «шпор» из Сан-Антонио всего шесть игр, но свою порцию шампанского из кубка пригубил. В сезоне же 2012/13 форвард был уже полноправным членом «Нью-Йорк Никс», набирая в среднем по 7,6 очка в 57 проведенных встречах.

Есть и другие заметные исполнители в составе БК «Реджо Эмилия». Например, на трех Евробаскетах защищал цвета сборной Грузии 31-летний легкий форвард Манучар Маркоишвили. Самый молодой игрок своего первого клуба — «Батуми» — в 2004 стал обладателем Кубка ФИБА в немецком «Миттельдойчере», которому он был отдан в аренду из знаменитого «Бенеттона». Как и у Уайта, в биографии грузина есть российский след — в сезоне 2014/15 он стал чемпионом России и Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. Игру «РЭ» во многом определяет 36-летний плеймейкер Педро Лломпарт (правильней произносить фамилию испанца Йомпарт), начинавший профессиональную карьеру еще в 2000-м в родной «Мурсии», куда он затем дважды возвращался и откуда перебрался на Апеннины. Лломпарт — лучший в своей команде по передачам (4,0), а больше всех очков (18,9) набирает 24-летний «абориген» Амедео Дела Валле, который баскетбольные университеты проходил за океаном.

Победа в домашнем матче над итальянским середняком «Реджо Эмилия» на 95 процентов выводила подопечных Димитриса Прифтиса в кубковый раунд



Свежий Ндур и перезагрузившийся Смит помогли УНИКСу не отпустить гостей

Итальянцы не позволили казанцу Эжиму подобрать мяч после своего же промаха и организовали свою атаку, в которой Маркоишвили забил с фолом. Следующие три очка у них набрал Уайт, а после броска со средней дистанции Лломпарта преимущество итальянцев исчислялось уже пятью очками — 3:8. Любопытно, что игру у обоих соперников вели испанцы — Лломпарт и Колом. Делали это они качественно, чего не скажешь о «дальнобойщиках» — из-за дуги почти все выстрелы в первой четверти летели в «молоко». При счете 5:10 Прифтис взял тайм-аут, но после него дело у его подопечных вовсе застопорилось — 5:16. Некоторое оживление в игру казанцев внес Анджушич, заменивший Смита, но затем Колом занялся «любимым» с недавних пор занятием — промахом с линии штрафных, и только индивидуальный проход Понкрашова вывел хозяев из долгого ступора. Но четверть была проиграна, что называется, вчистую — 12:21.

Перелом в игру с начала второй четверти попытался внести Ндур, но герой победы в Нижнем Новгороде начал с «фейка» при слам-данке, а на 14-й минуте выронил из рук мяч перед чужим щитом. Но на благо УНИКСа совсем ничего не получалось у лучшего «скорера» «Реджо Эмилии» Дела Вале, которого в этом периоде партнеры часто выводили на завершающий бросок.

Хозяева проснулись в середине второй четверти и набрали усилиями Ндура и Локетта 7 очков подряд — 23:25. Теперь уже «мимо денег» полетело у итальянцев и Дела Вале не забил, даже когда никто и не собирался ему мешать. Пересмотрел, сидя на скамейке, свое отношение к игре Джамар Смит и, выйдя теперь уже заряженным на борьбу, на 17-й минуте счет сравнял — 27:27. Затем Локетт и вовсе вывел казанцев вперед, но Уайт вспомнил некогда родные кольца и не дал возможность россиянам оторваться — 36:37 к большому перерыву.

Четверть была проиграна, что называется, вчистую — 12:21

В «стритболе» счастливый билет вытащили итальянцы

На старте второй половины хозяева потихонечку стали уходить вперед. У оппонентов геройствовали Уайт и Маркоишвили, но пусть никто из казанцев к середине третьего периода и не набрал двузначное количество очков, коллективный баскетбол им удавался все лучше и лучше, и гости не знали, от кого им ждать угрозы. Эффектный проход Локетта через всю площадку завершился результативно, и при счете 49:42 наставник гостей был вынужден взять тайм-аут. После него свои первые(!) очки во встрече только на 26-й минуте и то лишь со штрафных набрал Делла Вале, но затем он попал и с игры и дал точную передачу Черви — 49:48. В конце периода «распопадавшийся» Дела Вале реализовал оба штрафных и впервые за долгое время вернул своей команде преимущество в счете, которое закрепил Рейнольдс — 52:55.

Погоню хозяева начали при «минус 5» в дебюте заключительной четверти. Поначалу она не удавалась вовсе и Рейнольдс, повиснув на кольце, сделал отставание казанцев опасным — 52:59. Но дальним попаданием «прорезался» Колом, позиционную атаку завершил Эжим и «шагреневая кожа» сжалась до минимума.

Но итальянцы, а, скорее, «итальяно-американцы», и не думали отступать. Их жесткая защита и быстрый переход в нападение сделали свое дело. К тому же оказалось, что забивать у гостей могут не только Маркоишвили с Уайтом — более 10 баллов настрелял Джулиан Райт, начал собирать урожай Дела Вале, хорош под щитами был Рейнольдс. Разрыв в счете застыл на отметке «минус 4» не в нашу пользу и концовка обещала стать весьма нервной.

За 3,5 минуты до сирены Рейнольдс сделал счет 60:66, затем издали промазал Смит, а Джулиан Райт адекватно ответил на прорыв «с мясом» Ласме — 62:68. Прифтис взял тайм-аут за 2:18 до окончания встречи и ситуация для хозяев казалась совсем не радужной. Колом попал только раз «с точки», но защитникам удалось быстро прервать две подряд атаки итальянцев и при диком гвалте «Баскет-холла» Эжим и Ласме свели перевес гостей к минимуму — 67:68. За 40 секунд до сирены очередной яростный набег россиян завершился нарушением правил и Ласме реализовал оба штрафных — 69:68.

Эжим и Ласме свели перевес гостей к минимуму

Увы, свежести и выдумки после воскресной битвы в Нижнем казанцам не хватило. Делла Вале за 20 секунд до конца реализовал оба штрафных, а затем казанцы пошли на последний штурм и вывели на решающий бросок Колома. Испанец бросал дважды — из-за дуги и после подбора почти с лицевой линии. Оба раза мимо. Оставались секунды и даже трети «мюнхенского чуда» сотворить дружине Прифтиса не удалось. УНИКС проиграл 69:71 и пропустил «Реджо Эмилию» на первое место в группе. Реваншироваться казанцы попытаются уже 24 января.

Массимилиано Менетти: «Уайт много хорошего рассказал нам о Казани»

— Очень трудная игра, и мы хорошо провели 35 минут и 2 минуты четвертой четверти, заслужив победу. У нас жесткий график, и через неделю мы принимаем УНИКС, — сказал после матча наставник «Реджо Эмилии».

— Очень хорошо сыграл Уайт, который выступал за УНИКС. Это не случайно?

— Мы хотели подписать его, когда он здесь играл, но не смогли. Он много хорошего рассказал нам о Казани.

Димитрис Прифтис: «Чудо каждый день не происходит»

— Трудно проигрывать очень важную игру дома, а она была важной, потому что соперник меняет этой победой всю ситуацию в группе. Мы слишком мягко начали играть в защите. Стали действовать агрессивнее сзади — вышли вперед, но не слишком эффективно действовали в нападении. У нас очень много игр, и мы должны выправить ситуацию, — заявил на послематчевой пресс-конференции Димитрис Прифтис.

— Последняя атака напоминала воскресную атаку в Нижнем Новгороде в конце матча.

— Чуда каждый день не происходит. Попал бы Колом — я бы сказал «Браво!». Я не осуждаю его за этот бросок.

— Сегодня обеим командам не хватило свежести?

— Да. Но это не оправдание.

«У нас жесткий график, и через неделю мы принимаем УНИКС», — сказал после матча наставник «Реджо Эмилии»



Трент Локетт: «Верили в удачу Колома. Не повезло»

После игры корреспондент «Реального времени» побеседовал с игроком УНИКСа Трентом Локеттом, который пообещал нам реванш через неделю за поражение в отчетном матче.

— Мы начали вторую половину матча, контролируя игру. Но они хорошая команда, тоже хотели выиграть. Ничего страшного, через неделю попытаемся взять реванш.

— Почему в начале матча так плохо получались у вас броски? Устали после воскресной игры?

— Мы — профессионалы и приучены к такому плотному графику игр.

— На что настраивал тренер в последнем тайм-ауте?

— На то, чтобы вывести на удобный бросок — неважно кого, кто окажется в лучшей позиции и без опеки. Ситуация оказалась очень похожей на матч в Нижнем Новгороде, и мы верили, что Колом вновь принесет нам удачу. Не повезло.

1 / 27 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Александр Норден, фото Олега Тихонова