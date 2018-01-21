«Я нашел свой «голубой океан» — книги, которые подталкивают бизнесменов к открытиям

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Как читать одну и ту же книгу сначала как приключенческий роман, а потом — как политический? Как раз за разом находить в классике источник вдохновения? Бизнесмены рассказывают, в каких художественных и бизнес-книгах находят вдохновение для жизни и работы. Предлагаем читателям «Реального времени» проголосовать за самую понравившуюся книгу.

Андрей Шумарин, владелец ООО «Татконцерт»:

— Недавно перечитал биографические повести о путешествиях Тура Хейердала «Фату-Хива», «Экспедиция Кон-Тики», «Ра». Хейердала я изучал еще в школе, в старших классах. Захотелось по-новому посмотреть на его приключения. До него увлекся романом «Петр Первый» Алексея Толстого, хотя читал его неоднократно. Знаете, такие книги хочется открывать много раз. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» я читал более 20 раз.

Когда «Мертвые души» Николая Гоголя перечитываю, то всегда нахожу в романе что-то новое. Возьми то, что написал Гоголь, поменяй имена — на ныне действующие фамилии, брички — на автомобили и как будто о современности пишет. Ничего в жизни не поменялось. На роман «Петр Первый» посмотрел под другим углом. В юности я его читал больше как приключенческий, а сейчас — как политический.

Дмитрий Афанасьев, директор компании «КИП Сервис»:

— Из профессионального я ничего не читаю, потому что нет времени. Художественную литературу читаю в самолетах. Из последнего изучил книги Элияху Голдратта. Он прекрасный автор, сложные темы описывает простыми словами. Его книги близки к жизни и работе. Они будут полезны всем, даже тем людям, чья жизнь не связана с бизнесом.





Рамиль Миннизянов, директор компании «Мирас»:

— В новом году появилось желание погрузиться в новые для нашей компании идеи. Я начал читать книгу Сергея Николенко «Глубокое обучение. Погружение в мир нейронных сетей». Сейчас мы разрабатываем решения, которые могут стать виртуальными помощниками человека. Они связаны с искусственным интеллектом и нейронными сетями. Изучение их работы помогает использовать технологии на новом уровне. Также я начал изучать интересную книгу Аркадия Морейниса и Алексея Черняка «Антистартап. Как посмотреть на свой стартап глазами инвесторов». Они пишут о создании бизнеса, предостерегают от конкретных ошибок.

Дмитрий Садовой, генеральный директор брендингового агентства SDVyG:

— Честно признаюсь, что слежу за книжными новинками не активно. Стараюсь читать только проверенные годами книги. Но недавно прочел «Zag: манифест другого маркетинга» Марти Ньюмейера. Книга оказалась отличным источником вдохновения, особенно когда кажется, что все до тебя уже создано, и сложно представить, каким будет движение вперед.

«Манифест другого маркетинга» помогает выработать правильную методику поиска новых решений на основании уже существующих. Удобно, что книга небольшая и прочитать ее можно «залпом». Все очень лаконично и понятно.

Мне, как генеральному директору брендингового агентства, интересно было применить тезисы книги при общении с клиентами. Часто приходится убеждать, что брендинг — это сейчас определенный «заг», который помогает радикально выделиться среди конкурентов. Применяя теорию Марти Ньюмейера, клиентам легче понять принцип и они охотнее идут к изменениям.

Марти Ньюмейер также напоминает предпринимателям и бизнесменам про замкнутый треугольник — деньги, время, качество. Он пишет: «Три потребности бизнеса, которые никогда не получится удовлетворить: бесплатно, качественно и прямо сейчас». Это действительно так — сегодня нужно быть real time и качественным, чтобы удовлетворять потребности клиента, но нельзя забывать, что бесплатно или дешево это быть не может. Хотя рынок вынуждает рушить парадигму и часто приходится делать скидку, чтобы не потерять клиента.

Евгений Шельмин, основатель франшизы «Хочу-поесть.рф»:

— Я постоянно нахожусь в процессе обучения и читаю несколько книг сразу. Буквально на днях закончил читать книгу Рене Моборна и У.Чан Кима «Стратегия голубого океана». Пожалуй, ее нужно прочесть каждому, кто связан с развитием, продвижением, созданием или организацией любого бизнеса.

Мне наибольшую пользу принесли вопросы, которые авторы задавали своим читателям. После того, как честно и скрупулезно отвечаешь на все вопросы, многие вещи структурируются. Еще читая предисловие, я понял, что мои идеи и мысли авторов созвучны, поэтому стал читать дальше, и не пожалел. Если вы не поленитесь и проработаете каждое задание, таблицу и сами проведете всю аналитику, описываемую в книге, то получится перспективный бизнес-план, который, собственно, и лег в основу моей франшизы, а главное, стало понятно, как найти или создать рынок, свободный от других игроков.

Прочитав эту книгу, каждый сможет уяснить для себя, что такое «голубой океан» и что существует огромное количество путей развития бизнеса. Практически всем своим партнерам по бизнесу я купил и отправил книгу для прочтения. Большинство моих проектов запускается по франшизе, кажется, я нашел свой «голубой океан». Мне удалось открыть для себя новую нишу в IT-бизнесе, в которой ранее никогда не присутствовал, это незанятая сфера агрегаторов, начиная от доставки еды заканчивая автосервисами.

ОПРОС