«В Татарстане был высажен новый лес на площади 4 тысячи га»

У руководства республики нет замечаний к работе министерства, но решение Алмаса Назирова уйти в отставку — уважают

Фото: Дмитрий Резнов

Ежегодное расширенное заседание коллегии по итогам работы Министерства лесного хозяйства РТ в 2017 году и планах на 2018 год шло своим чередом: доклад министра, вопросы экологической обстановки, достижения в виде отсутствия лесных пожаров на территории республики уже 7 лет, награждение работников отрасли. После этого министр лесного хозяйства Республики Татарстан Алмас Назиров выступил с незапланированным заявлением-просьбой освободить его от занимаемой должности. В материале «Реального времени» — как на слова главы ведомства отреагировал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и какая работа ждет Министерство лесного хозяйства в этом году.

Насаждения, у которых нет хозяина, и отсутствие лесных пожаров

Экологическая нагрузка на леса в течение года меньше не стала, особенно актуальна эта проблема была в прошлом году, посвященном экологии. Есть и положительные моменты, которые спасают ситуацию.

— Это отмечают и в Рослесхозе, что на протяжении 7 лет, в Татарстане нет лесных пожаров, мы надеемся сохранить это и в новом году, — отметил министр лесного хозяйства Республики Татарстан Алмас Назиров. Это одно из ключевых и, действительно, значимых достижений республиканского министерства, которое подчеркивают и на федеральном уровне.

При этом по другим направлениям сохраняются проблемные ситуации, которые ведомству предстоит устранять в новом году. В 2017 году виновные лица нанесли лесному фонду ущерб в размере 11,5 млн рублей. В первую очередь речь идет о несоблюдении лесного законодательства по использованию лесов, незаконных рубках и незаконном обороте древесины. Государственные лесные инспекторы провели 42 плановые и 29 внеплановых проверок, по итогам которых составили более 870 протоколов о привлечении к административной ответственности. Всего специалисты зафиксировали 905 случаев нарушения лесного законодательства. По сравнению с 2016 годом их количество выросло на 21%. При этом выявляемость лиц, которые совершили преступления, достигла 96%. Министр лесного хозяйства РТ объяснил это усиленным, а значит, и более эффективным проведением проверок.

В Татарстане нет лесных пожаров, мы надеемся сохранить это и в новом году, отметил Алмас Назиров



Самовольно занятые участки другая головная боль ведомства. На данный момент у большинства из территорий, которые подотчетны Министерству лесного хозяйства, не определены границы, поэтому говорить о самовольном занятии довольно сложно. В 2017 году на учет в государственном лесном реестре поставили 473 лесных участка, на кадастровом учете поставлено около 20% лесных земель. Сейчас кадастровые работы проводятся на территории восьми лесничеств. При этом министерство уже дало заявку на включение в план Рослесхоза на 2018 год работ по установлению границ 22 лесничеств республики.

— К концу года этот вопрос должен быть решен. Есть насаждения, у которых нет хозяина, по ним я предлагаю правительству РТ создать профильную рабочую группу с привлечением специалистов Министерства лесного хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов и других. Эта рабочая группа могла бы провести инвентаризацию, особенно по защитным насаждениям, чтобы определить собственника и дальше вести переговоры о возможности хозяйственной деятельности, — пояснил министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров.

Вопросам недостаточной площади лесного фонда он не стал уделять большого внимания как в прошлом году, заострив его на лесовосстановительных работах, подготовке новых кадров. К последнему вопросу он еще вернулся в неожиданном для всех ракурсе.

«До конца года успеем, пока сделаем по упрощенной процедуре»

Директор Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Айрат Юсупов пояснил корреспонденту «Реального времени», что именно его организация проводила кадастровые работы по государственному контракту в восьми лесничествах.

— Этого, конечно, недостаточно, но все это делаем в рамках гарантийных обязательств. В остальных лесничествах на 2018 год будем работать по более упрощенной системе, мы устанавливаем границы и дальше эти границы передаем в ЕГРН, — отметил Айрат Юсупов.

Айрат Юсупов пояснил, что именно его организация проводила кадастровые работы по государственному контракту в восьми лесничествах. Фото roslesinforg.ru



В 2017 году работы уже успели провести Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском и других лесничествах. Все остальные, а это порядка 80% от всего земельного фонда Татарстана, запланированы на 2018 год. Для Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» эта работа адекватна по объемам и срокам, тем более определять границы пока будут по упрощенному варианту.

— Кадастровый учет — более сложный процесс, там надо формировать кадастровый паспорт, межевой план. В рамках установления границ мы в цифровом виде устанавливаем координаты и передаем в ЕГРН. Это более упрощенный вариант, в дальнейшем можно будет сформировать межевой план, поставить объект на кадастровый учет. Это два направления — установление координат и кадастровый учет, в которых работаем, — добавил «Реальному времени» Айрат Юсупов.

В прошлом году специалисты учреждения работали в Удмуртии, Кировской области, а в этом году планируют остановиться только в Татарстане, поэтому должны успеть все сделать.

Что касается небольших показателей по постановке лесных земель на кадастровый учет, то в целом по ПФО ситуация схожая, о чем сказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалев. Особых замечаний с его стороны не было, напротив, он похвалил внимание к отрасли, которое оказывают ей в Татарстане.

Премьер-министр Республики Алексей Песошин поддержал общую тональность коллегии.

— Был высажен новый лес на площади в 4 тысячи га, потребовалось 16 млн посадочных материалов. Все основные запланированные работы выполнены. На этот год нужно сохранить темпы работы, разрешить проблему по постановке земель на учет, уделить особое внимание вопросам самовольного захвата земель, незаконной вырубки, — оценил работу Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Песошин.

Алексей Песошин поддержал общую тональность коллегии

«Прошу вас освободить меня от занимаемой должности»

Итоговая коллегия почти прошла в штатном режиме, и слово, которое взял министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров после традиционного вручения наград, поначалу никого не удивило. Показалось, что он снова благодарит сотрудников за работу, но это впечатление быстро развеялось, министр попросил Алексея Песошина освободить его от занимаемой должности.

— Мне 62 года, 43 года стажа, из них 30 лет посвятил лесному хозяйству, наверное, пора бы уйти на заслуженный отдых. На замену должны прийти молодые и энергичные коллеги. Исходя из сказанного, я прошу вас освободить меня от занимаемой должности, — обратился к премьер-министру Алмас Назиров.

Конечно, не обошлось без слов благодарности президенту РТ за оказанную помощь, поддержку, за постоянное внимание:

— Мы ему выражаем огромную благодарность, давайте поаплодируем. Огромное спасибо вам, Алексей Валерьевич, за поддержку нашей отрасли, за ваше теплое доброе человеческое отношение к нам, мы очень благодарны департаменту лесного хозяйства, Рослесхозу за методическую, практическую помощь. Я признателен и благодарен вместе с ведомством за совместную работу, за взаимопомощь, взаимовыручку. Хочется выразить слова благодарности вам, мои дорогие руководители, лесничие, за понимание и поддержку меня. Мы работали в полном понимании.

После небольшой паузы продолжил премьер-министр РТ Алексей Песошин: «Мы уважаем принятое решение и принимаем его. Хочу поблагодарить за большой пройденный путь, за проделанную работу, с сентября 2014 года вы на посту министра. Сегодняшняя награда (за особые заслуги в отрасли, — прим. ред.) — как подтверждение заслуг перед республикой».

Сотрудники министерства лесного хозяйства покидали зал в полном недоумении. Директор Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Айрат Юсупов подтвердил, что такого, конечно, никто не ожидал.

— Это очень уважаемый человек, я начинал работать лесником у него, когда он был в лесхозе. Очень много лет работал. Надеюсь, что министерство найдет достойную замену, — высказался представитель «Рослесинфорга».