«Бронзовое» восхождение: в этом году исполняется 15 лет первому большому успеху «Рубина»

Экс-руководитель пресс-службы казанского клуба вспоминает о громком дебюте новичка РФПЛ

На фоне двух чемпионств 2008-го и 2009 года, Кубка и Суперкубка России, а также победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» бронза чемпионата России 2003 года незаслуженно отошла на второй план в сердцах болельщиков. При том что без этого успеха не было бы и решения сделать «Рубин» одним из лидеров российского футбола. Бывший руководитель пресс-службы казанского клуба Максим Лопухов в своей авторской колонке делится воспоминаниями об этом историческом — и не только для «Рубина» — событии.

С бюджетом «Рубина» элистинский «Уралан» вылетел из Премьер-лиги

Выход нашей команды в Премьер-лигу произвел в городе определенный фурор, но проблем, связанных с этим, было гораздо больше. Как укрепить «Рубин» таким образом, чтобы команда достойно смотрелась в новом для себя турнире? Было очевидно, что в прошлогоднем составе (с которым команда победила в первой лиге) казанцы будут явно неконкурентоспособны и обречены на борьбу за выживание. Бюджет же клуба не входил даже в десятку крупнейших. Для сравнения можно сказать, что примерно такой же бюджет был у покинувшего в 2003 году Премьер-лигу элистинского «Уралана».

Для комплектования и создания по сути новой команды Бердыев пригласил хорошо известного в стране футбольного агента Константина Сарсанию. В поисках новых игроков они объездили самые разные континенты и посмотрели огромное количество кандидатов. В результате состав дебютанта Премьер-лиги изменился практически наполовину. Его реальную силу можно было оценить лишь по ходу чемпионата. И все же рассчитывать на что-то более серьезное, чем борьба за выживание, было очень сложно. Может быть, поэтому и задача перед командой конкретно поставлена не была. «Бороться за победу в каждом матче» — именно так выглядела она перед началом чемпионата. Но в то же время все прекрасно понимали, что новый президент клуба Камиль Исхаков ждет от «Рубина» удачного выступления.

Усиливались преимущественно легионерами

Комплектование команды было достаточно долгим. Началось оно сразу по окончании сезона-2002 и завершилось практически перед первой игрой. Буквально на «флажке» удалось приобрести южноафриканского полузащитника Макбета Сибайю из норвежского «Русенборга» и российского хавбека Дмитрия Мичкова из швейцарского «Серветта». Среди новичков были почти одни легионеры. Сразу трое приехали из Африки. Защитник Кебе и полузащитник Ндьяга ранее выступали за сенегальский «Диараф», а нападающий из этой же страны Мане — за «Полис» из Дакара. Два чешских игрока пришли из пражской «Спарты» — опытнейший защитник Иржи Новотны и полузащитник Томаш Чижек. Два бразильских футболиста, защитник Орландо Калисто и нападающий Рони, пришли соответственно из «Бана» и «Флуминенсе». Защитник Андрес Скотти из Уругвая прибыл из «Насьоналя» (Монтевидео), а костариканец Карлос Кастро из «Депортиво» (Алахуэла).

Перешли в другие клубы или закончили выступать следующие футболисты: голкипер Виктор Гаус, защитники Александр Липко, Милорад Мрдак, Анатолий Опря, полузащитники Геннадий Семин, Александр Свистунов, Андрей Коваленко, Сергей Гунько, нападающие Виталий Какунин, Николай Рындюк, Валерий Климов. Пополнился и тренерский штаб. Дублирующий состав команды возглавил бывший футболист «Кайрата» и московского «Динамо» Сергей Стукашов, а «Рубин-2» — таджикский специалист Владимир Ежуров. В команде появилась комплексная научная группа, которую возглавил прибывший из Казахстана Павел Черепанов.

Вот с таким багажом входила в сезон наша команда. Каким образом «Рубин», которому все отводили участь аутсайдера, сумел добиться столь значимого достижения? Наряду с игроками и тренерами нельзя не отметить весь коллектив команды и клуба. Можно с уверенностью сказать, что эти люди составляли вместе с командой единое целое.

Фото readfootball.com



Провалил ли Бердыев подготовку команды к сезону? Нет

Как происходило становление команды, превращение Золушки в принцессу — весь этот процесс можно понять, тщательно проанализировав первые игры нашей команды.

Первый соперник был у казанцев как по заказу. Игра с армейцами в Москве стала проверкой во всех отношениях, и команда ее с треском провалила. Два мяча, забитые Семаком и Ярошиком в каждом из таймов, стали подтверждением огромного преимущества ЦСКА в этом матче. У «Рубина» ничего не получалось, провалы присутствовали во всех линиях, и, конечно, урок был получен нами жестокий и суровый. Многие на основании этой игры даже задавали вопрос: не провалил ли Бердыев подготовку команды к сезону?

Следует отметить, что выводы из этого поражения Бердыев сделал верные. Так бездарно команда не выглядела больше ни в одном матче. А улучшение качества игры болельщики увидели уже в следующем туре. Первая домашняя игра с «Торпедо-Металлургом» получилась острой и напряженной. «Рубин» смотрелся получше прежде всего в центре поля за счет активной игры впервые вышедшего в стартовом составе Макбета Сибайи. Открыл счет на 20-й минуте подключившийся в атаку защитник Иржи Новотны, и в оставшееся время изменить цифры на табло не удалось никому. Хотя матч держал в напряжении болельщиков с первой до последней минуты. Конечно, изъянов в игре нашей команды было предостаточно, но главное, была видна тренерская рука, появилась уверенность в своих силах, стало намного больше продуманности в действиях футболистов. Добившись победы, мы смогли уйти с последнего места и приблизиться к середине турнирной таблицы.

В следующей игре, выездной с «Крыльями Советов», «Рубин» выглядел еще лучше. Преимущества у хозяев в этом матче не было и в помине, но моментов соперники создали очень мало, больше думая о сохранности своих ворот. И нашу команду понять можно, слишком важны были первые очки на выезде, необходимо было доказать свою состоятельность.

Следующий домашний матч против «Спартака-Алании» показал, что «Рубин» уже вполне адаптировался в Премьер-лиге и становится конкурентоспособным не только в борьбе за выживание. Владикавказцы были разгромлены со счетом 4:0 практически без вариантов. Дважды отличились Рони и Новотны при безоговорочном преимуществе нашей команды. Но следующие два матча дали понять казанцам, что почивать на лаврах им явно рановато. Поражение в Питере от «Зенита», когда при равной игре все решил единственный гол Ширла в начале второго тайма, и нулевая ничья дома с «Ураланом» при явном преимуществе нашей команды спустили ребят с небес на землю. Было ясно, что команде явно не хватает опыта. Но зато было много энергии, желания и энтузиазма. Эти качества сыграли положительную роль в двух следующих матчах «Рубина». Вначале казанцы в концовке встречи, проигрывая 2:1, спасли благодаря голу Новотны игру в Ярославле, а затем, пропустив в дебюте встречи, сумели вырвать победу (3:1) у добротного московского «Торпедо».

«Крылья Советов» — «Рубин». Фото kc-camapa.ru



Гол Новотны на 90-й минуте «Спартаку» как Рубикон

Ну и окончательно болельщики поверили в команду, когда при полном стадионе в, казалось бы, безнадежно идущей к нулевой ничьей встрече дома со «Спартаком» «Рубин» сумел вырвать победу на последней минуте матча. Этой победой завершается начальная стадия дебютного выступления нашей команды в элитном дивизионе. После 10 туров казанцы занимали место в середине турнирной таблицы, что можно было считать хорошим результатом.

При успешных выступлениях дома казанцам явно не удавались игры на выезде. Ничейные результаты с лидирующими «Динамо» и «Сатурном» чередовались с поражениями от идущих внизу «Черноморца» и «Ротора». Зато дома был уверенно разгромлен «Ростов» (5:0), и перед последней игрой первого круга с чемпионом страны, московским «Локомотивом», наша команда шла на 8-м месте и в случае победы могла завершить круг в пятерке сильнейших. Начало матча было за железнодорожниками, и они вышли вперед благодаря голу Измайлова. Но «Рубин» сумел перехватить инициативу и благодаря двум голам Рони и голу Новотны вырвать победу у именитого соперника. Чешский защитник по итогам первого круга с 6 мячами стал лучшим бомбардиром команды. 5-е место было, бесспорно, огромным успехом, и удержать его казалось невероятно сложной задачей.

Рекорд 2003 года держится до сих пор

То, что происходило дальше, иначе как сказкой, ставшей былью, назвать нельзя. Две следующие игры лишь подчеркнули уверенность нашей команды в своих силах. Вначале удалось буквально вырвать ничью в Москве с «Локомотивом». Железнодорожники, расстроенные неудачей в Казани, рвались взять реванш у «зарвавшегося дебютанта». Практически вся игра проходила с большим преимуществом хозяев, что вылилось в гол Бузникина в начале второго тайма. Но наши ребята не сдались и настойчиво искали свои шансы у чужих ворот. В итоге удар Шаронова головой на исходе встречи после подачи углового принес «Рубину» столь желанную ничью. Следующий матч дома с «Сатурном» вновь выиграть не удалось, хотя моментов у казанцев было побольше. Эти две ничьи сослужили очень большую службу, поскольку «Рубин» почувствовал, что не слабее лидеров и вполне может быть своим среди них. А следующие пять побед подряд вывели нашу команду на второе место в турнирной таблице. В итоге «Рубин» выдал серию из 10 игр подряд без поражений. Этот рекорд команды держится до сих пор.

Вначале на выезде был обыгран «Ростов». Первую гостевую победу казанцам принес точный удар Бояринцева со штрафного на 77-й минуте. Затем последовали три победы дома, ни одна из которых не была легкой. «Черноморец», еще недавно ни в чем не уступавший «Рубину», пытался отвечать атакой на атаку. В такой игре наши преуспели больше и одержали трудную победу со счетом 3:1. С «Динамо» сыграли от обороны на контратаках и вновь преуспели. Динамовцы, даже оставшись в меньшинстве, бились до конца, забили гол на 87-й минуте. Но до этого дважды отличился Рони, выйдя с 7 мячами на первое место среди бомбардиров «Рубина». Благодаря этой победе наша команда обошла в турнирной таблице «Динамо». В последней домашней игре был обыгран «Ротор» со счетом 1:0, благодаря голу Чаладзе, тем самым был взят реванш за поражение в первом круге. Ну и пятой по счету стала блистательная победа в Москве над «Спартаком», которая и вывела, хоть и ненадолго, «Рубин» на второе место в турнирной таблице. Победу принесли два гола Рони в первом тайме матча.

Следующий матч «Рубин» проиграл, пропустив в Москве от «Торпедо» 4 мяча, — 2:4. К сожалению, казанцы изменили своему стилю, решив сыграть с соперником в открытый футбол, а с «Торпедо» это было смерти подобно. Помню, какое уныние после матча царило в аэропорту. А ведь команда шла на 3-м месте. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Вот и наша команда почувствовала вкус побед и лидерства. И это не могло не радовать.

Почему потухла в Казани звезда из Парижа

В дозаявочный период наша команда заявила новых игроков. Самым серьезным приобретением казалось появление бразильского форварда Алоизио из ПСЖ. Но, к сожалению, в Казани именитый форвард так и не заиграл — за полтора года выступлений за нашу команду он забил всего два мяча, один в чемпионате и один на кубок. Причиной стали многочисленные травмы бразильца, так и не позволившие ему восстановиться. Не смог закрепиться в команде и еще один новичок — защитник Андрей Стрельцов из «Спартака». Прежде подававший большие надежды, футболист так и не заиграл в основном составе команды.

Лишь полузащитник Эбрима Силла из Гамбии, перешедший из голландского «Розендаля», сумел проявить себя в «Рубине». Отыграв в Казани два с половиной года, он принес немалую пользу команде. В том числе и в «бронзовом сезоне».

Фото rubin-kazan.ru



Автокатастрофа Сергея Козко

Оставалось семь туров до окончания чемпионата, когда «Рубин» принимал дома «Шинник». Одержав в упорнейшей борьбе победу благодаря ошибке голкипера Сафонова, казанцы вновь вышли на второе место. И здесь произошло событие, бесспорно повлиявшее на дальнейшее выступление команды. В автокатастрофе серьезно пострадал основной голкипер «Рубина» Сергей Козко. Травмы футболиста были настолько серьезными, что всем стало ясно, что «Рубин» надолго лишился основного вратаря. Оставшиеся в составе Валерий Алескаров и Павел Харчик ранее не провели в Премьер-лиге ни одного матча.

В следующих трех матчах «Рубин» взял лишь одно очко. Сложно сейчас сказать, повлияло ли отсутствие Козко, — скорее да, чем нет, но у команды пропала уверенность в своих силах. Все-таки опыта у дебютанта было маловато, а самоотверженностью и энтузиазмом компенсировать его отсутствие было сложно.

Сначала была упущенная победа в Элисте, где после гола Рони в конце первого тайма казанцы достаточно уверенно контролировали ход матча почти до самого его окончания. А на третьей добавленной минуте неразбериха в обороне привела к пропущенному голу и потере второго места в турнирной таблице. После матча Бердыев был буквально разъярен и устроил в раздевалке самый натуральный разнос команде.

Судейский «беспредел» Валентина Иванова

В следующей, уже домашней игре с питерским «Зенитом» наша команда столкнулась с судейским «беспределом». В последний момент главный арбитр Валерий Шавейко был заменен на Валентина Иванова. Ощущение от судейства было такое, что Иванов старался помочь «Зениту» и при этом максимально не отходить от соблюдения правил игры. В итоге матч получился достаточно грубым, состоялись даже два удаления — Новотны и Аршавина. А когда «Зенит» в начале второго тайма открыл счет, Иванов своими свистками окончательно дал понять, что не допустит, чтобы питерцы потеряли очки в матче. Лишь в самом его конце Скотти сумел отыграть один из двух пропущенных голов, а «Зенит» укрепил свои позиции, еще больше оторвавшись от преследователей.

Первые две игры после травмы Козко ворота «Рубина» защищал Алескаров, и в матче с питерцами он действовал весьма неуверенно. Поэтому в игре во Владикавказе ворота впервые в сезоне были доверены Харчику. Павел отыграл достаточно уверенно, но казанцы вновь сыграли неудачно и уступили — 0:1. Причина была в том, что «Рубин» не сумел выставить на матч из-за травм и дисквалификаций сильнейший состав. Хотя шансы сравнять счет у нас были, когда в концовке игры Кисси вышел один на один с вратарем и не использовал выгодный момент.

Судья Валентин Иванов. Фото aif.ru



Финишный спурт «Рубина»

Оставались три матча, и «Рубин» опустился на пятое место. Однако отрыв от идущего третьим «Локомотива» составлял всего одно очко. Это означало, что в случае трех побед в оставшихся матчах «Рубин» почти наверняка занимал третье место. Эту задачу президент клуба поставил, и она была с блеском выполнена. Динамовцы проиграли оба своих матча, а железнодорожники не сумели выиграть в Питере у «Зенита». Казанцы смогли одержать три победы, и каждая из победных встреч складывалась по-разному. «Крылья» дома были обыграны достаточно легко: забив к 50-й минуте три гола, команда уверенно довела игру до победы — 3:1. Намного тяжелее сложилась встреча в Москве с «Торпедо-Металлургом». В дебюте после обоюдных ошибок соперники обменялись голами, а в середине второго тайма победу казанцам принес точный удар Силлы.

Заключительный матч с уже ставшим чемпионом ЦСКА описан достаточно подробно; немало противоречивых мнений было высказано о нем в СМИ. Колено Евсикова на последних добавленных минутах матча и море радости после гола. Наша команда практически совершила чудо, и принижать значение произошедшего могут только нечестные люди. И Бердыев, и весь тренерский штаб, и Хабриев, и Айбатов, и многие другие люди совершили настоящий подвиг. Сейчас, когда «Рубин имеет в своем багаже достижения, превзошедшие данный результат, хочется напомнить всем любителям футбола: не забывайте 2003 год, если вы действительно любите футбол. Этот успех дал толчок многим процессам, которые позволили казанцам впоследствии оформить золотой дубль в российском футболе.