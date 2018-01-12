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Криминальное Поволжье: в Чувашии бьют больнее, а Ульяновская область напоминает Кавказ

07:00, 12.01.2018 6

Преступность на карте Приволжского федерального округа

Криминальное Поволжье: в Чувашии бьют больнее, а Ульяновская область напоминает Кавказ Фото: Ирина Плотникова

Каждый месяц Министерство внутренних дел РФ публикует статистику по состоянию преступности в России, где раскрываются данные по различным видам преступлений, группам преступников и работе правоохранительных органов. «Реальное время» проанализировало статистику за 11 месяцев ушедшего года и обнаружило ряд интересных, а местами шокирующих тенденций на территории Приволжского федерального округа.

Количество преступлений заметно выросло в Саратовской области

Первенство по числу зарегистрированных преступлений в Приволжском федеральном округе принадлежит Башкортостану, где за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 55 896 фактов. За Башкортостаном следуют Татарстан (42 803), Самарская область (40 997), Пермский край (40 866) и Нижегородская область (38 921).

При этом абсолютным лидером по темпам прироста в ПФО стала Саратовская область, где количество зарегистрированных преступлений за 11 месяцев выросло на 16,4%. С этим показателем Саратовская область заняла 2-е место в целом по России (после Калининградской области). Общее количество преступлений в области 26 836. В федеральной десятке оказалась и Нижегородская область с приростом в 5,5%. Для сравнения в Башкирии зафиксировано снижение на 8,1%, а в Татарстане снижение на 5,9%. В числе российских регионов, где количество зарегистрированных преступлений снизилось более всего, оказались Ульяновская область (–12,6%) и Пермский край (–12,4%).

На втором месте по числу нераскрытых преступлений Татарстан (15 975), хотя их количество снизилось на 17,3%. Фото Максима Платонова

Что там с раскрываемостью и тяжкими преступлениями?

По общему количеству нераскрытых преступлений также лидирует Башкортостан с 23 045, хотя этот показатель снизился на 18,6%. На втором месте по числу нераскрытых преступлений Татарстан (15 975), хотя их количество снизилось на 17,3%. Одновременно Татарстан лидирует по числу раскрытых преступлений, по которым обязательно следствие (11 471). Наибольший прирост нераскрытых преступлений продемонстрировала Саратовская область (25,6%), занявшая 3-е место в федеральном списке. Следом за ней Нижегородская область с приростом на 22,3% и 4-м местом среди субъектов РФ. На 30,3% уменьшилось число нераскрытых преступлений в Чувашии и на 24,7% в Ульяновской области, которые вошли в десятку регионов с наилучшими результатами по этому показателю.

Примерно такая же структура показателей сохраняется по особо тяжким и тяжким преступлениям. По общему числу зарегистрированных 1-е место у Башкортостана, по приросту и удельному весу в общем количестве преступлений — у Саратовской области, хотя по приросту нераскрытых тяжких преступлений лидирует Удмуртия.

Незаконными стволами торгуют в Перми, а стреляют в Вятке

Тема незаконного оборота оружия в 2017 году была наиболее актуальна в Пермском крае. Прирост подобных преступлений составил здесь 35,7%. С этим числом край вошел в федеральную десятку, опередив на один пункт Чеченскую Республику. Кировская область оказалась 9-м субъектом в РФ по приросту преступлений, связанных с использованием огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Меньше торговать оружием и стрелять в минувшем году стали в Мордовии, Нижегородской области, Удмуртии и Саратовской области.

В печальной статистике по наркоторговле отметилась Чувашия, где к декабрю 2017 года темпы прироста преступлений с запрещенными веществами достигли 90,6%. Фото tvc.ru

У Чувашии первенство по России в двух антирейтингах

В печальной статистике по наркоторговле отметилась Чувашия, где к декабрю 2017 года темпы прироста преступлений с запрещенными веществами достигли 90,6%. У Чувашии здесь 1-е место среди всех регионов страны. В десятку регионов по незаконному наркообороту попала и Оренбургская область. Зато на 18,6% снизился прирост преступлений этой группы в Пензенской области.

Другое 1-е место Чувашия заняла среди регионов РФ по приросту числа лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью. За проанализированный период показатель вырос на 29,1%.

Небезопасно ездить по Нижегородчине

По месту совершения преступлений некоторые регионы Поволжья выделяются в двух категориях. Опаснее на дорогах и трассах вне населенных пунктов стало в Нижегородской области (9-е место среди регионов РФ). 40% преступлений в области совершается в общественных местах. Также на улицах, в парках и скверах небезопасно в Чувашии, которая заняла 6-е место в федеральном рейтинге.

Лица без постоянного дохода выходят на большие дороги Ульяновской области

Довольно странную тенденцию можно наблюдать в распределении регионов, где наибольшее количество преступлений совершают лица, не имеющие постоянного источника дохода. Семь из 10 таких регионов относятся к Северо-Кавказскому федеральному округу. Здесь же сопредельная Калмыкия, относящаяся к Южному федеральному округу, и Подмосковье, несущее на себе известный комплекс социальных проблем. Однако в этом же топе на 10-м месте оказалась Ульяновская область, где 74% выявленных преступников не имеют определенного дохода.

Алкоголь — постоянная причина многих правонарушений и трагедий. Фото hibiny.com

Башкортостан в числе регионов с рискованной культурой пития

Алкоголь — постоянная причина многих правонарушений и трагедий. Суровая реальность России заключается в том, что больше преступлений на почве распития спиртных напитков совершается на территориях со сложными климатическими условиями. Первую тройку по удельному весу таких преступлений составляют Ненецкий автономный округ, Чукотка и Якутия. Но сразу же за этими регионами с экстремальными зимами идет Башкортостан, где в состоянии алкогольного опьянения совершено 52,4% расследованных преступлений. На 6-м месте Кировская область с показателем в 49,5%. На 8-м месте Удмуртия, где пьянство приводит к правонарушению в 48% случаях.

Марк Шишкин
ОбществоПроисшествия
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 12 янв
    Как можно сравнивать разные субьекты по количеству? В деревне Кукуево 50 преступлений на сто человек, в Москве 100 преступлений на 15 млн человек, о, ужас, в Москве в два раза опаснее жить! Сделайте удобно, поделите на кол во жителей по регионам хотя бы, не поленитесь
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    Анонимно 12 янв
    Хоть какое преступление, все равно страшно жить
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    Анонимно 12 янв
    Так там же поделено уже!
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  • Анонимно 12 янв
    СИдите дома, и ничего с вами не случится
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    Анонимно 12 янв
    Волков боятся - в лес не ходить...
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  • Анонимно 12 янв
    Если прирост преступлении зафиксировано,то я думаю, хорошо работают правоохранители. Преступления совершаются независимо от регионов. А вот регистрация ираскрытие очень даже зависит от работы правоохранителей
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