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Пообщались и сделали выводы: «Зенит-Казань» не заметил победную серию «Факела»

07:00, 11.01.2018 5

Владимир Алекно легко обыграл команду своего бывшего помощника в сборной России

Пообщались и сделали выводы: «Зенит-Казань» не заметил победную серию «Факела» Фото: facebook.com/fakelvolley

Казанский «Зенит» прилетел в приполярный Новый Уренгой, чтобы прервать 12-матчевую победную серию местного «Факела», которая вознесла северян на третью строчку таблицы Суперлиги. Конечно, достижение новоуренгойцев не идет ни в какое сравнение с 64-матчевой серией без поражений сильнейшего клуба планеты, но не будем забывать, что после установления этого уникального рекорда подопечные Алекно проиграли своему основному конкуренту в Белгороде и покинули лидерскую позицию в чемпионате. О том, как Владимир Алекно легко обыграл команду своего бывшего помощника по сборной (3:0), — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

«Факел» грезит Лигой чемпионов

«Зенит» и «Факел» имеют точки соприкосновения. Именно после домашней виктории над северянами в 6-м туре сезона 2016/17 казанцы возглавили таблицу российского первенства и уступили ее «Белогорью» лишь в минувшее Рождество, да и то по дополнительным показателям. Это — точка первая. Второй момент — одну из самых молодых и перспективных команд Суперлиги с прошлого февраля возглавляет 61-летний итальянский специалист Камилло Плачи, который на Олимпиаде-2008 в Пекине помогал Алекно добыть бронзу Игр. У Плачи богатая тренерская биография, в которой нашлось место работе со многими итальянскими клубами, катарским «Аль-Джаишем», сборными России, Сербии и Болгарии. С «Пьемонт Волей» в 2006-м он выигрывал Кубок Италии, с болгарами — Евро в 2009-м, с «Факелом» успел завоевать Кубок Вызова — третий по престижности континентальный трофей.

Кроме Плачи и его помощника Мартина Бланко Косты, в «Факеле» нет иностранцев. Зато есть опытнейший связующий Игорь Колодинский — человек удивительной судьбы, ставший на заре карьеры трехкратным чемпионом страны в составе «Белогорья», потом переквалифицировавшийся в одного из сильнейших пляжных волейболистов мира и получивший прозвище «Базука» за мировой рекорд скорости полета мяча при подаче 114 км/час. Наглотавшись песка, в том числе олимпийского, «базука» вернулся в большой волейбол и в сезоне 2012/13 завоевал бронзу Лиги чемпионов и первенства России с казанским «Зенитом» — вот вам еще одна точка соприкосновения. Кстати, после «Финала четырех» ЛЧ-2012/13 в Омске связующий подарил свою лигочемпионскую форму вашему автору, но это уже наши личные точки соприкосновения со спортсменом, у которого я взял первое в жизни большое интервью.

Костяк команды составляют герои Евроволлея-2017, которым всего по 22 года и которые уже восхищают болельщиков и специалистов своими физическими данными, прыгучестью, пониманием игры, являясь основой обновленной и очень симпатичной дружины Сергея Шляпникова. Фото fakelvolley.ru

От участия в Кубке Вызова нынешнего сезона «Факел» отказался. Сейчас все мысли руководства, тренеров и игроков пятой команды страны — о главном клубном турнире Старого Света. И, надо сказать, эти мысли — не из области беспочвенных фантазий. Костяк команды составляют герои Евроволлея-2017, которым всего по 22 года и которые уже восхищают болельщиков и специалистов своими физическими данными, прыгучестью, пониманием игры, являясь основой обновленной и очень симпатичной дружины Сергея Шляпникова. Я говорю о блокирующем Илье Власове, доигровщиках Дмитрии Волкове и Егоре Клюке, совершивших безболезненный переход от молодежного волейбола к взрослому. В этой молодой, но уже «звездной» компании органично чувствуют себя серебряные призеры последней Универсиады Вадим Лихошерстов и Владимир Шишкин, серебряные призеры молодежного чемпионата мира (до 23 лет) Иван Яковлев и Денис Богдан, сменщик подверженного частым травмам Колодинского в роли связки Валентин Безруков и пополнивший команду в межсезонье могучий диагональный Павел Мороз.

Так что «Факел», который искоркой зажегся на волейбольном небосклоне России в 1996 году и дебютировал в Суперлиге 10 лет спустя, став и бронзовым призером чемпионата, и финалистом Кубка России, а также обладателем кубков ЕКВ и Вызова, теперь полыхает почище факелов на газовых месторождениях Приполярья. «Зениту» предстояло приложить немало усилий, чтобы этот огонь притушить, а по возможности и погасить.

Летит подача — идет удача

Новый год подопечные Плачи начали с «сухой» домашней победы над питерским «Зенитом». Наставник северян отметил, что его игроки «преуспели на блоке и высоких мячах, что уже давно было нашей целью». Но одно дело — сблокировать и переиграть в воздухе дебютанта Суперлиги, другое — проделать то же самое с гренадерской компанией во главе с Леоном и спортсменом года по версии «РВ» Максимом Михайловым. Матч и должен был дать ответ на вопрос: продолжат ли набравшие отличный ход «факелоносцы» свое «Движение вверх», введя тем самым соперника в непривычное для него состояние, — трудно припомнить, когда «гладиаторы» терпели неудачу в двух подряд поединках.

Новый год подопечные Плачи начали с «сухой» домашней победы над питерским «Зенитом». Фото fakelvolley.ru

Гости уверенно начали встречу, но хозяева быстро выправили ситуацию и на подачах Яковлева вышли вперед. «Качели» продолжались до первого технического перерыва — мощные удары Клюки и Лихошерстова производили такой же эффект, как атаки признанных корифеев Леона и Михайлова. Но по подачам, где преуспевали все те же лидеры «Зенита», у казанцев было преимущество, и после планера Вольвича счет стал 11:8 в их пользу. Наладив блок, хозяева догнали соперника, но на сложных подачах Бутько гостям вновь начали удаваться атакующие действия, и разрыв «плюс 3» был восстановлен — 16:13. Хит Леона, тройной блок, и при счете 18:13 Плачи берет тайм-аут — с «преуспеванием на блоке и высоких мячах» на время следует забыть. Буквально в одиночку бьется Клюка, но против поймавших кураж «зенитчиков» он один не воин, тем более что Михайлов делает третий эйс — 20:14. У «Факела» остается один вариант — усложнять подачу, но, рискуя, северяне ошибаются и даже вышедший на паркет капитан команды Колодинский не может повернуть ход партии вспять. Около сетки у хозяев царят неразбериха, командная разболтанность и отсутствие приема, что превращает окончание партии в формальность — 25:18 в пользу парней Алекно.

С начала второго сета казанец Бутько еще больше усложнил свою подачу, и выяснилось, что за время, прошедшее между сетами, ни Шишкин, в которого в основном целились казанцы, ни его партнеры противоядия казанским подачам не нашли. При позиционном розыгрыше хозяевам удавалось периодически пластаться в защите и выводить на завершающий удар Клюку или Мороза, но как только мяч переходил к гостям и они шли подавать, все повторялось — 8:5 к первой технической паузе в партии №2.

При «минус 5» Плачи взял тайм-аут и продолжил искать варианты контрмер казанской «молотилке». Если хозяева на подаче рисковали вынужденно, то гости осознанно, имея за плечами подушку безопасности в виде прекрасного приема, стройных действий на блоке и минимума невынужденных ошибок. Прием и отсутствие атаки у северян так и не наладились (14% приема в партии — это нонсенс), и даже когда подачу усложнил Волков, «гладиаторы» легко с ней справились, и Волкова заменил другой доигровщик — Богдан.

При «минус 5» Плачи взял тайм-аут и продолжил искать варианты контрмер казанской «молотилке». Фото fakelvolley.ru

Ко второму техническому перерыву превосходство «Зенита» было уже неоспоримым — 16:10. Все шло к тому, что команда Алекно может без проблем выиграть матч у идущего третьим в таблице соперника практически только на одном элементе волейбола — подаче. Мороз попытался возглавить погоню, два раза точно пустив мяч по линии (17:14), но «пайп» Андерсона и в очередной раз выбитый подачами Михайлова Шишкин восстановили статус-кво в пользу лидера. Когда разрыв в счете достиг 6 очков, Плачи выпустил вместо Мороза и Безрукова, соответственно, Тюрина и Колодинского, но этот шаг только отсрочил конвульсии — 23:18. При этом счете Алекно решил не давать хозяевам ни малейшего шанса на концовку и взял тайм-аут. Коррективы наставника сделали свое дело, и небольшое различие с первым сетом проявилось только в итоговом счете — 25:19.

Леон убил последнюю интригу

Со старта третьей партии казанцы слегка расслабились, и даже Бутько впервые в поединке ошибся на подаче. В атаке не лучшим образом пару раз сыграли Андерсон и Михайлов, и вот «Факел» уже ведет — 3:5. Но ошибки в атаке у хозяев привели к тому, что счет сравнялся, а потом благодаря замечательной доводке Вербова до Бутько наш связующий получил несколько оптимальных вариантов для завершения комбинации — 7:6.

Надо отдать честолюбивым игрокам «Факела» должное — они воспользовались некоторым ослаблением концентрации у соперника и до середины третьего сета держались вплотную к «зенитчикам». Ошибся в атаке Андерсон, удачно рискнул на подаче Мороз, и счет сравнялся — 12:12. Не испортил погоды и Колодинский, которого после выхода в конце второго сета Плачи оставил на паркете. Более того, опытнейший связующий добавил подаче скорости, так что на второй технический перерыв «Зенит» ушел с преимуществом всего в два мяча и без гарантии на комфортное окончание встречи. Но после возобновления игры Леон успокоил соперника тремя эйсами, счет стал 19:14, и на этом занавес можно было опускать.

Третью партию чемпион выиграл со счетом 25:20, а матч, менее чем за полтора часа, 3:0. Статистики подсчитают, смогли ли «зенитчики» установить рекорд по проценту результативных подач, а отчет об игре хотелось бы завершить словами капитана команды Александра Бутько, сказанными им после поражения от «Белогорья» в белгородском «Космосе»: «Нужно извлечь из произошедшего урок и немного спуститься с небес. Сейчас нам нужно просто пообщаться, сделать выводы и начать работать». Вот боги волейбола спустились с Олимпа, немного «перетерли» и чуток поработали. И правильно, праздники-то кончились.

Александр Норден
СпортВолейбол
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11 янв
    Праздники закончились, игры начались
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  • Анонимно 11 янв
    проиграли они, стыдно мне
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  • Анонимно 11 янв
    Не зная горечь поражений не вкусишь вкус победы
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  • Анонимно 11 янв
    Отрыв маленький. Ничего страшного
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    Анонимно 11 янв
    Так нет уже отрыва, наши на первом месте, Белогорье Динамо проиграло
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