Отсутствие большинства как данность: «волки» вновь не набрали очков на выезде

2018-й для «Нефтехимика» пока складывается не очень

Нижнекамский «Нефтехимик» ударно провел концовку 2017 года, едва не забравшись на первое место Восточной конференции КХЛ. Так что перерыв на праздники был не слишком кстати — «волки» отправились отдыхать, только-только поймав свою игру. С началом нового года подопечные Назарова, такое ощущение, подрастеряли физическую форму, а вместе с ней и фарт. Вот уже четвертую игру подряд «Нефтехимик» не может набрать очки, хотя возможностей для этого было предостаточно. На сей раз нижнекамцы уступили нижегородскому «Торпедо» (2:4.) Что не так с «волками» и есть ли повод посыпать голову пеплом после очередного поражения — в материале «Реального времени».

А нужно ли беспокоиться «Нефтехимику»?

Совсем скоро команды КХЛ уйдут на перерыв, связанный с Олимпийскими играми, а потом, сыграв несколько матчей в гладком чемпионате, отправятся покорять Кубок Гагарина. Идет шестой месяц первенства из восьми запланированных, а «Нефтехимик» все держится на верхних строчках таблицы конференции. Если бы кто-то сказал об этом его болельщикам перед началом чемпионата, они, безусловно, были бы крайне довольны таким положением дел. Нынешняя высокая позиция их команды является, как ни крути, сенсацией. Победы над «Магниткой» и «Авангардом», полное превосходство в играх с «Ак Барсом» и обсуждение «на полном серьезе» перспектив клуба в борьбе за самые высокие места — представить такое в прошлые сезоны было просто невозможно. Так что пенять команде на текущий спад вряд ли стоит; «Нефтехимик», что называется, и так уже превзошел все ожидания.

И все же поражение в последней встрече с московским «Спартаком» стало для «Нефтехимика» третьим кряду и не очень-то вдохновило болельщиков. К тому же эта неудачная серия началась строго с Нового года. Это само по себе неприятно — когда твой любимый клуб еще не набирал очков после праздников. И встреча с «Торпедо» в Нижнем Новгороде должна была стать в этом смысле очередной попыткой пополнения очкового багажа, тем более что и сами нижегородцы из рук вон плохо проводят последние матчи: «отчетный» соперник подходил к очному противостоянию с шестью поражениями подряд. Дела у подопечных Петериса Скудры идут не слишком хорошо на протяжении всего сезона и к началу января вопрос об их участии в плей-офф Кубка Гагарина все еще остается в подвешенном состоянии. Несмотря на это, нельзя, однако, сказать, что команда выглядит бесперспективно. В «Торпедо» собраны мастера высокого уровня, и решить задачу, поставленную перед ними в начале сезона, они все еще способны.

Дела у подопечных Петериса Скудры идут не слишком хорошо на протяжении всего сезона



Агрессивный хоккей выгоден не всегда

Некоторые горячие головы уже начали высказывать мнение, что «Нефтехимик» уже сейчас выбирает себе соперника по плей-офф. Нечто подобное предположить действительно можно, если учесть, что спад случился сразу же после того, как «волки» наконец-то догнали в таблице «Ак Барс». Однако болезненная реакция игроков и главного тренера на действия судей в матче со «Спартаком» говорит скорее об обратном.



Желания добиваться успеха у нынешнего состава «Нефтехимика» хоть отбавляй, да вот только такая система игры не всегда приносит положительный результат. Агрессивный хоккей от Назарова выгоден прежде всего на начальной стадии сезона и в плей-офф. В остальное время у такой команды хочешь не хочешь будут происходить сбои.

Вот и игру с «Торпедо» нижнекамцы начали с атак, одна из которых закончилась взятием ворот. Вновь, как и в матче со «Спартаком», активнее других вели себя молодые хоккеисты Бикмуллин и Шафигуллин. Именно при их непосредственном участии шайба отскочила к Якимову, который и открыл счет — 0:1. Подавляющее преимущество у «волков» было и в начале следующих 20-минуток, а затем наблюдалось постепенное снижение активности.

Желания добиваться успеха у нынешнего состава «Нефтехимика» хоть отбавляй, да вот только такая система игры не всегда приносит положительный результат



Усталость берет свое

Возможно, все дело в методике Назарова, который постепенно подводит своих игроков к решающим матчам сезона. Ведь не секрет, что относительно большое количество новичков означает разную степень готовности игроков к предлагаемым нагрузкам. Неудивительно, что в такой ситуации меньше начали играть некоторые лидеры, среди которых Нестрашил и Авцин. Филатов пока отсутствует из-за дисквалификации.

В этом смысле пропущенная шайба от нижегородца Даугавиньша довольно показательна. Ситуация, когда нижегородцы выскакивали на нижнекамские ворота «2 в 1», повторялась в этой встрече часто. Объяснением этого может быть как раз-таки усталость команды. «Нефтехимик» с трудом откатывался назад после массированных атак. И лишь нерасторопность со стороны хоккеистов «Торпедо» позволяла «волкам» сохранять свои ворота в неприкосновенности до определенного момента.

Любопытно, что последующие две шайбы также были забиты нижегородцами после эффектных комбинаций. Вначале хозяева вывели на ударную позицию Григорьева, который был точен с синей линии. В третьем периоде победную шайбу забросил Желдаков, оказавшийся в гордом одиночестве прямо по центру ворот Ежова. Разбросанные по краям площадки игроки «Нефтехимика» не успевали перекрывать направления передач «Торпедо», и это тоже сыграло свою роль в пропущенных шайбах.

Возможно, все дело в методике Назарова, который постепенно подводит своих игроков к решающим матчам сезона



Отсутствие большинства как данность

Говоря об очередной беспомощности «волков» в реализации численного преимущества, стоит отметить, что проблем здесь много. И не сказать, что дело исключительно в невезении. Главной причиной этого видится отсутствие сыгранности звеньев, которые на постоянной основе подвергаются ротации. И это несмотря на то, что по сравнению с матчем со «Спартаком» изменения коснулись лишь вратарской линии.

У «Нефтехимика» все еще нет первого звена, способного брать на себя ответственность в трудные моменты. С возвращением в строй Ганзла присел на скамейку Нестрашил, но едва ли именно он был худшим из легионеров, имеющихся в команде. В основном претензии по этой части можно предъявить Егличу. Говорить о нем как об игроке, способном подставить плечо главному звену, все еще сложно (хотя он и сыгрался с Хайруллиным). Вчера с ними выходил Эверберг, однако значительных изменений это не принесло.

Данное обстоятельство мешает команде реализовывать лишнего. Многие клубы уже просто изучили игру пятерки большинства «Нефтехимика» и легко ей противодействуют. Апофеозом стала игра «волков» в конце первого периода. Нижнекамцы более 4 минут играли в большинстве, половину этого времени проведя в формате «5 на 3». Но реализовать его подопечным Назарова не удалось, да и опасностей у ворот Лисутина было в эти моменты по минимуму.

Посыпать голову пеплом не стоит

Постоянное тасование состава привело к тому, что у «Нефтехимика» нет слаженной системы выхода из обороны в атаку. Последние 10 минут третьего периода гости провели, играя на контратаках, но ничего путного создать при этом не смогли. Команда откровенно прижалась к своим воротам и переводила игру на край площадки, кажется, исключительно ради того, чтобы «потолкаться у бортов». Смена голкипера на шестого полевого также не помогла. Как итог — четвертый пропущенный в пустые ворота гол. Секстон оказался зажат в окружении нескольких соперников, отдал им шайбу и уже никак не смог помешать Жукову сделать счет 4:2 в пользу «Торпедо».

Видеообзор матча. Источник: khl.ru

«Нефтехимик» провел не самый лучший свой матч, тем не менее посыпать голову пеплом пока не стоит. Несмотря на приличную серию поражений, отсутствие очков в новом году и наличие проблем в игре впереди, шансы «волков» сделать этот сезон лучшим в истории клуба все еще высоки. Подопечные Назарова все также являются «темной лошадкой» в преддверии плей-офф, а все шероховатости и усталость они вполне смогут снять в олимпийскую паузу.

Зульфат Шафигуллин, фото hctorpedo.ru