Казанский цирк с конями: цена капремонта перевалила за полмиллиарда

Долгожданное представление в Казанском государственном цирке должно состояться в марте — апреле

Фото: Олег Тихонов

До открытия обновленного знаменитого здания цирка, ставшего символом Казани, осталось совсем немного. Директор цирка Дамир Шарифуллин и начальник строительного участка Михаил Селезнев показали, что изменилось. Почему сдача объекта затянулась и какие работы добавились по ходу — в материале «Реального времени».

«Все готово почти на 100%»

Капитальный ремонт цирка начали летом 2017 года и планировали завершить до конца года. Изначально речь шла только об обновлении главного здания, «купола», о чем упомянул директор Казанского государственного цирка Дамир Шарифуллин. Но позже стало ясно, что капитальный ремонт требуется всему комплексу на площади Тысячелетия, в который в том числе, например, входит цирковая школа.

— Срок сдачи оттянулся из-за появления дополнительных работ. Изначально хотели сделать все до занавеса, и точка. Почему не включили все сразу? Не рассчитывали. Естественно, работ стало больше, но дешевле они не стали, — пояснил директор Казанского государственного цирка Дамир Шарифуллин.

Изначально речь шла о сумме в 530,28 млн рублей, которые должны были направить на ремонт кровли, отделку фасада. Размер выделенных средств вырос, но на сколько именно, руководитель цирка пока уточнять не стал. Здание уже почти полностью готово, но первые представления сможет показать не раньше марта — апреля 2018 года. Дело в том, что сейчас активно идут работы на второй очереди — проводится обновление вольеров, гримерок, цирковой школы. Комплекс со всеми помещениями было решено сдать в один день. Ближе к лету благоустроят территорию вокруг цирка. Начальник строительного участка уточнил, что на все работы они дают гарантию 5 лет.

Срок сдачи оттянулся из-за появления дополнительных работ, пояснил Дамир Шарифуллин



— Все практически готово, за исключением установки звукового и светового оборудования. Оно, в принципе, есть, но это далеко не все, будут еще моменты, которые дополнительно приукрасят манеж. Что касается зала, фойе, все готово почти на 100 процентов. То, что находится за кулисами, там работы еще очень много. В марте — апреле завершим, начнутся первые представления, — пообещал Дамир Шарифуллин.

Здание — памятник архитектуры, так что дизайнерские изыски тут не поощряются. «Мы не имеем права нарушать целостность всего объекта, так что особых изменений нет, разве что антураж изменился», — отметил руководитель цирка.

Отреставрированное покрытие пола, по которому ходили еще в конце 60-х годов, общая концепция коридора делают цирк таким же узнаваемым. Но оформлено все по-новому — разделены торговая и барная зоны, покрытые специальной яркой антивандальной краской новые указатели. Отдельного внимания заслуживают туалеты, на которые в последние годы до капитального ремонта от зрителей приходилось особенно много жалоб. Санузлы заменили на новые, появились низкие раковины для детей.

— В среднем в смену работали больше 200 человек. Мы заменили инженерные системы: отопление, сантехнику, слаботочные системы, электрику, появилось кондиционирование, заменили гардероб. Много уделяли отделочным работам, отреставрировали пол, заменили потолочную конструкцию, снаружи тоже поменяли покрытие, добавили архитектурную подсветку, — объяснил начальник участка Михаил Селезнев.

Общая концепция коридора сохранилась, но оформлено все по-новому



Внешнее покрытие купола сделали отвечающим последним требованиям, например, УФ-лучи теперь не будут его разрушать, а протечки во время дождей исключены. Кроме того, на фасаде новое световое оборудование, на котором будет транслироваться вся реклама.

Билеты не подорожают

Под конец новогодних праздников, после того как в соцсетях появилось видео с манежа отреставрированного цирка, пользователи сразу стали задаваться вопросом, не повысят ли из-за проведенного ремонта стоимость билетов.

— Цены останутся такими же — от 500 до 1300 рублей, — уверил директор Казанского цирка.

Посидеть в новых креслах, которые, к слову, черные и серые, а главное, мягкие, наверняка захотят многие. Руководство цирка уже ведет переговоры с коллективами, кто мог бы выступить и кого стоит пригласить. Варианты открытия есть в нескольких раскладах, но какие конкретно, Дамир Шарифуллин уточнять не стал. Пока ясно, что казанские артисты — как начинающие, так и более опытные — обязательно примут участие в церемонии открытия.

Им предстоит выступать на новом манеже — с началом ремонта покрытие сняли полностью до основания. Теперь оно будет таким, как и должно быть, например, появилась писта — специальный настил по краю манежа для лошадей.

По-новому продумана система пожарной безопасности — расширены проемы, продуман план эвакуации, все материалы обработаны специальным противопожарным составом. Капитальный ремонт никак не сказался на вместимости, это по-прежнему порядка 2 050 мест и 40 VIP-мест.

1 / 34 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Юлия Косолапкина, фото Олега Тихонова, видео Камиля Исмаилова