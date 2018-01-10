Как коммунисты забыли о жертвах 1905 года, а староверы восстановили склеп Шамова

Участники проекта «Казанские некрополи» инициируют общественное движение по сохранению исторических могил

Фото: Максим Платонов

Общественным движением должен стать проект «Казанские некрополи», считают его инициаторы — историки-краеведы, которые озадачены вопросом сохранения исторических захоронений в городе. Три самых чтимых некрополя Казани фактически разрушены. Но энтузиасты верят, что у казанских кладбищ есть даже туристический потенциал как в Москве, Петербурге или любой европейской столице. Подробности — в материале «Реального времени».

Почти 3 тысячи значимых захоронений найдено и обследовано в Казани в рамках проекта «Казанские некрополи». Это список из более чем 1 300 могил Арского кладбища (из них около 500 сфотографировано и описано) и 1 600 могил с арабографическими надгробиями на татарских кладбищах.

Проект реализуется по инициативе просветительского издания «Казанские истории», ТРО ВО ВООПИиК и Института истории им. Марджани, представители которых озадачены вопросом сохранения памяти исторически значимых захоронений. Некрополи — это и музеи, и архивы, но в Казани долгое время интереса к ним не было, отметил на пресс-конференции Айдар Ногманов, заведующий отделом историко-культурного наследия народов РТ Института истории Академии наук РТ им. Марджани.

В 2013 году краеведы обращали внимание мэра Казани на необходимость составления реестра исторических захоронений Арского кладбища. Летом 2017 года по поручению президента Минниханова, который заинтересовался вопросом благодаря инициативе своего помощника Олеси Балтусовой, при Институте истории были созданы две рабочие группы для выявления исторических захоронений, рассказала Любовь Агеева. Одна из них под ее руководством работает на Арском кладбище, вторая обследует три татарских кладбища под руководством Айдара Ногманова. Первым этапом работы было выявить и расшифровать арабографические записи на надгробиях.

Почти 3 тысячи значимых захоронений найдено и обследовано в Казани в рамках проекта «Казанские некрополи». Фото Айгуль Чуприной

— Когда мы начали обследование татарского кладбища, мы удивились, почему такой некрополь не был изучен. В 90-е годы вышло несколько статей по теме, но комплексно объект никто не изучал. История с погромом на кладбище в сентябре 2016 года привлекла общественность, и историческое сообщество повернулось к проблеме лицом. Я рассматриваю переход к работе над изучением кладбищ как очередной этап углубления знаний об историческом наследии, — говорит Айдар Ногманов. — Когда мы начали эту работу, думали, что дней за 10 мы сделаем обследование. Но в результате только обследование заняло 2 месяца с лишним, и работа не закончилась.

Сейчас на территории исторической Казани находится 20 кладбищ, но три наиболее чтимых (кладбище на территории Кизического монастыря, у Зилантова монастыря, Арское кладбище) фактически разрушены, говорит историк-краевед Анатолий Елдашев, написавший множество книг по теме.

— В 2000 году я у Юры Балашова в журнале «Казань» прочел статью про некрополь Кизического монастыря. Я казанец и был поражен, что я не знаю тех губернаторов, тех дворян потомственных, которые у нас буквально за спиной лежат. Можно поздравить нас с тем, что за 2 года мы добились, что там появился пюпитр на некрополе, где покоятся свыше 3 тысяч человек, — говорит Анатолий Елдашев.

Сначала изучат Казань

Самое старое захоронение, найденное в Казани, довольно молодое по историческим меркам и датируется 1818 годом. Чтобы сохранить хотя бы оставшиеся крохи, ТРО ВО ВООПИиК выходит с инициативой объявить достопримечательными местами в первую очередь Арское, Архангельское и татарское кладбища.

Научных критериев, по которым могилы получали охрану, раньше не было, говорит Фарида Забирова. Фото Максима Платонова

Кроме того, будет продолжаться работа по постановке на охрану исторических захоронений. Всего на охране сегодня стоит 38 могил. Научных критериев, по которым могилы получали охрану, раньше не было, говорит Фарида Забирова, зампредседателя Татарского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры. Так в список попали те, за которые больше всего хлопотали: Тукай, Марджани, Камал, Покровский и др. Но в процессе выявления было обнаружено много могил знаменитых людей, которыми гордится Казань. В январе ТРО ВО ВООПИиК намерено выступить с инициативой о постановке на охрану еще 10 могил, имена упокоенных там знаменитых соотечественников историки пока держат в секрете и обещают озвучить в январе.

Интерес представляют не только казанские некрополи, а также кладбища каждого из 13 исторических поселений, а также погосты. Большая ценность в некрополях Закамья, в частности Чистополя, где силами местных краеведов уже обследовано более 1 000 могил. Там, по словам Фариды Забировой, сохранились уникальные камни золотоордынского периода. В Елабуге есть австрийское и японское кладбища, которые также предложено выделить как достопримечательные места.

«Это должно стать общественным движением»

Нельзя сказать, что кладбищенские работники ничего не делают для сохранения исторических захоронений, говорит Любовь Агеева, главный редактор культурно-просветительского издания «Казанские истории». У МУП «Ритуал» и Управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани нет такой строчки в бюджете, как сохранение исторически важных захоронений, отметила эксперт. По ее словам «Ритуал» взял на себя обязательства по обновлению двух надгробий в год.

Любовь Агеева пыталась привлечь к восстановлению памятника жертвам 1905 года коммунистов, те не откликнулись. Фото Дмитрия Резнова

Для сохранения исторических захоронений есть несколько вариантов и все они предполагают активное участие общественности, в частности трудовых коллективов университетов, заводов, институтов, где работал тот или иной деятель. Так, Медицинский университет привлекает студентов-первокурсников, чтобы содержать в порядке могилы видных врачей и преподавателей университета. Большое внимание содержанию могил уделяют военные организации. В остальных случаях, если у упокоенных нет живых родных, приходится уповать на помощь частных лиц. На средства частного мецената удалось восстановить мемориал профессора Зимницкого, рассказала Любовь Агеева. Она же пыталась привлечь к восстановлению памятника жертвам 1905 года коммунистов. Дело было перед выборами и, по задумке Агеевой, стало бы для КПРФ хорошим пиаром. Те не откликнулись, но откликнулась очень небольшая староверческая община, которая также восстановила склеп Шамова.

Спонсоры нужны для проведения больших работ, таких, например, как восстановление склепа Виноградова, где стоит часовня, которая находится в ужасном состоянии. На ее восстановление по некоторым оценкам требуется до 20 млн рублей. После вышеупомянутого совещания у Минниханова на работы Института им. Марджани были выделены деньги (участники пресс-конференции «Татар-информ» затруднились назвать сумму), на них, в частности, были изданы книги исследователей. Но часть работ можно проводить элементарно в рамках обычных субботников силами горожан.

— Многое можно сделать на элементарном уровне: расчистить листву, поставить на место камень. Я сама с 1991 года прибираю могилу Гайнутдинова, который построил наш оперный театр. До меня это делал мой учитель. Чтобы каждый взял по одному объекту и его поддерживал — в этом наша задача. Мы хотим, чтобы это стало общественным движением по всей республике. Это показатель нашей культуры и может даже стать критерием работы муниципальных органов, — говорит Фарида Забирова.

Кладбища можно включить в историческую зону, провести туристическую тропу, поставить там обозначения как на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбищах, считают историки-краеведы. Фото Максима Платонова

Эксперты видят туристический потенциал некрополей Казани. Пока Туристско-информационный центр и Госкомитет по туризму только присматриваются к такой возможности, но экскурсии уже водят энтузиасты, в частности, сам историк Анатолий Елдашев. Он считает, что кладбища можно включить в историческую зону, провести туристическую тропу, поставить там обозначения как на Новодевичьем или на Ваганьковском кладбищах. По словам Анатолия Елдашева, к этому виду туристических маршрутов есть интерес как самих казанцев, так и иногородних гостей, паломников. Правда мнения о том, насколько важно, чтобы кладбища становились достопримечательными местами, расходятся, говорит Фарида Забирова.