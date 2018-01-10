Максим Михайлов: «Не скажу, что чувствую себя татарином, но Казань стала вторым родным городом»

Интервью со спортсменом года в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Эрик Добролюбов

31 декабря спортивная редакция «Реального времени» объявила игрока ВК «Зенит-Казань» Максима Михайлова спортсменом года по версии нашего издания. Уже 3 января награда нашла своего героя, что стало отличным поводом для эксклюзивного интервью с одним из лучших волейболистов планеты.

«Не понимаю людей, которые ходят тусить в Новый год»

— Первый вопрос — самый эксклюзивный. Как справили Новый год?

— Отлично! Отметил с семьей, приезжали мои знакомые, так что — весело и в кругу самых близких людей. Я вообще человек спокойный, не люблю экспериментов. Для спортсмена на первом месте в жизни спорт, посему и празднования соответствующие. Вообще не понимаю людей, которые ходят куда-то тусить в Новый год. Для этого есть и другие дни, а Новый год — все-таки праздник семейный.

— Что вам подарили самые близкие? Чем сами ответили?

— Детям, банально уж, интересны игрушки. Жене досталось то, что она хотела, сумочку подарил (улыбается).

— Из крокодиловой кожи?

— Не-е-ет, мы люди обычные, не футболисты же (смеется). А вообще, сейчас подарки не так непредсказуемы; обычно получаешь что тебе нужно. Жена подарила мне целый набор: шарф, ремень. Чтобы муж стильно выглядел (смеется).

— Вы уже 8 лет в Казани. Успели за это время почувствовать себя татарином?

— Не скажу, что прямо татарином, но здесь я чувствую себя очень уютно. Казань, наверное, стала для меня вторым родным городом. Все здесь знаю, со многими знаком, своя квартира — здесь я уже обжился и мне комфортно.

Если бы «Зенит» признали, я бы с этим согласился. Потому что у нас командный вид спорта. А что касается спортсмена года, думаю, это виднее вам, людям, которые смотрят, болеют. А наше дело работать, играть и побеждать



— Сегодня мы наградили вас как спортсмена года в Татарстане по версии нашего издания. Внутренне согласны с нашим выбором?

— Если бы «Зенит» признали, я бы с этим согласился. Потому что у нас командный вид спорта. А что касается спортсмена года, думаю, это виднее вам, людям, которые смотрят, болеют. А наше дело работать, играть и побеждать. Решать, кто лучший, уже не нам.

— Скромничать не надо, Максим. У вас три MVP в 2017-м: на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов и в чемпионате России.

— Я как раз и говорю, что в командных видах спорта выбирать лучшего игрока не совсем правильно. На месте организаторов соревнований вообще не вручал бы такие звания, как MVP. Все-таки играет вся команда и тяжело оценивать вклад отдельного человека. Каждый вносит свою лепту в победу.

— А как вы относитесь к своему прозвищу «Макс-пушка»? Вас так даже девчонки из казанского «Динамо» называют.

— А еще «пулемет Максим». Это уже здесь в Казани дали такое прозвище, но мне нравится. Забавно, интересно. Там даже какие-то стишки и песни слагают по этому поводу.

«Из Казани уезжать смысла не вижу»

— А тренер года в Татарстане, наверное, Владимир Алекно?

— Безусловно. Но он уже не первый год держит марку. И в России, и на мировом уровне доказывает, что он один из лучших тренеров на планете.

— А вы вообще в Казани остаетесь? Контракт продлеваете?

— Этап переговоров еще не начался. Контракт истекает по окончании сезона, после этого и начнутся переговоры.

— В питерский «Зенит» вас не заберут?

— Разговоры такие, конечно, слышал. Дескать, Алекно, я и Леон туда переходим (улыбается). Но все это слухи. Чтобы создать побеждающий клуб, мало только переманить хороших игроков, нужно создать структуру изнутри, как сделали в Казани. И чтобы побеждать регулярно, нужно создать не просто клуб, а семью. Если здесь все будет по-прежнему устраивать, то, конечно, никуда из Казани уезжать смысла нет.

«Он уже не первый год держит марку. И в России, и на мировом уровне доказывает, что он один из лучших тренеров на планете». Фото Максима Платонова



— Санкт-Петербург — все-таки ваш родной город, неужели не было мыслей закончить карьеру дома?

— Пока об этом не думал. Мне, безусловно, хотелось бы и в Питере поиграть, но не сейчас. Ведь в Казани все складывается удачно: хороший клуб, серьезные задачи, получается выигрывать. Нет смысла что-то менять.

— Да и самый расцвет карьеры…

— Ну да. Потом, если уже будут какие-то спады, и будет предложение, то можно и в Питере попробовать.

— Доигрывать?

— Не то чтобы. Я думаю, доигрывать — это тоже будет неправильно. Если ты хочешь доигрывать, то лучше уж заканчивать карьеру. В моем понимании, мучаться, показывая невысокий уровень, в каком-то смысле даже стыдно.

«Если «Зенит» расслабится, случиться может все что угодно»

— Тем не менее, казанский «Зенит» выиграл абсолютно все — как в этих обстоятельствах найти мотивацию для клуба и для себя?

— Это самое интересное и сложное. Когда ты постоянно выигрываешь, на тебя настраиваются уже совсем по-другому. Не зря говорят, что удержаться на вершине тяжелее, чем забраться на нее. Уверен, сейчас будет непросто.

— Но внешне золото российского чемпионата дается «Зениту» с каждым годом все легче. Если в первые годы была упорная борьба хотя бы с «Белогорьем» и «Динамо», то сейчас чаще — 3:0, 3:0… Речь, конечно, больше о плей-офф, в «регулярке» всякое бывает.

— В предыдущие два сезона, соглашусь, уровень российского чемпионата падал. Но в этом сезоне видно, что спад закончился. Многим клубам удалось привлечь сильных иностранцев, появились амбициозные команды, как тот же питерский «Зенит». И сейчас, по сравнению с предыдущими сезонами, реально есть три-четыре команды…

—… которые поборются между собой за второе место?

— Я бы так не сказал. В Кубке России, например, «Кузбасс» показал, что если он будет на максимальном уровне, а «Зенит» расслабится, то может случиться все, что угодно.

«Такой ажиотаж связан был с тем, что «Зениту» не удавалось покорить именно клубный ЧМ. Все считали нас одним из лучших клубов на планете, но мы никак не могли это доказать». Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

«Бразильцы три раза подряд выигрывали клубный ЧМ. Им надоело»

— Очень большой резонанс вызвала ваша победа на клубном чемпионате мире. Но ведь на самом деле Лига чемпионов — гораздо более статусный турнир, чем клубный ЧМ, так?

— Такой ажиотаж связан был с тем, что «Зениту» не удавалось покорить именно клубный ЧМ. Все считали нас одним из лучших клубов на планете, но мы никак не могли это доказать. Но я хочу сказать несколько слов в защиту этого трофея. Когда клубный ЧМ только появился, он носил больше коммерческий характер, то есть команды ездили на него просто наигрывать состав. Сейчас же это гораздо более статусный турнир. Но в целом, конечно, Лига чемпионов престижнее, поскольку это турнир с традициями, более долгосрочный — с группами и плей-офф. И считается официальным, тогда как клубный ЧМ — все-таки коммерческое мероприятие.

— Судя по посещаемости последнего из них, прошедшего в Польше, этот турнир в Европе вообще «не зашел»?

— Тут проблема скорее не в Европе, а в самой Польше. К сожалению, в последние годы даже сборная этой страны перестала собирать полные залы. Честно говорят, не понимаю, почему у них так происходит.

— Мы отметили такую деталь — когда «Зенит» выиграл последнее очко на клубном ЧМ, поляки включили имперский марш из фильма «Звездные войны», с намеком, что победила «злая империя». Обратили внимание?

— Я, честно говоря, на такие мелочи не обращаю внимания. Тем более положительные эмоции после победы переполняли. А так, еще три-четыре года назад заметил, что в Польше к нам неоднозначное отношение.

— Это как минимум некрасиво. Согласны?

— Да. Все-таки спорт — это спорт. Мы все дружная семья, и если ты пришел поболеть, то поддержи свою команду, тут нет вопросов, но не надо выражать какие-то негативные эмоции в адрес соперника. Потому что ты хозяин, и это просто некрасиво.

— «Сада Крузейро» на этот раз вы легко обыграли...

— Они были одними из фаворитов турнира, но их наверняка подкосила акклиматизация.

«У нас есть люди, которые могут поднять настроение, пошутить. Это Артем Вольвич и Алексей Вербов. Такие люди, конечно, нужны в любой команде». Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

— Неужели это так важно для мастеров столь высокого уровня?

— Конечно! 6—8 часов — это очень большая разница. Организм не обманешь. Все-таки тебе надо и бегать, и прыгать, а тут — хотя бы проснуться. Порой ты играешь матчи в час-два ночи или в 10 утра (по своему времени). И, конечно, организм не может переключиться так быстро. Плюс климат. У нас на дворе зима, едешь в Бразилию, а там плюс 30. Тебя там мотает, шатает, и ты физически не можешь чувствовать себя максимально хорошо.

— А почему бразильцы так легко отдали организацию клубного чемпионата, если он такой престижный?

— Ну потому что они выигрывали его три раза подряд, и им это уже надоело.

— На площадке ваша команда выглядит как отлаженный механизм, который сносит все на своем пути. А за ее пределами вы такие же «роботы»?

— У нас прекрасная атмосфера внутри команды, а это для коллектива самое главное. Мало быть сильными игроками, нужно, чтобы в раздевалке царила атмосфера дружелюбия, понимания. Это и на площадке находит отражение. Когда ты чувствуешь поддержку и плечо партнера, то в игре тебе уже значительно легче.

— В любом коллективе есть главный «шоумен», который развлекает, заводит команду, подкалывает партнеров. Кто «отвечает» за это в «Зените»?

— У нас есть люди, которые могут поднять настроение, пошутить. Это Артем Вольвич и Алексей Вербов. Такие люди, конечно, нужны в любой команде. Если ты все время будешь максимально сосредоточен, то рано или поздно организм может дать сбой. А когда ты ментально переключаешься, то и живется легче.

— Примеры шуток приведете?

— Ну, могут в шкафчик что-то интересное положить, плакат с голой женщиной повесить над чьей-то головой. В целом банально, конечно. В основном это шутки на площадке. «Деревяшкой» назвать могут, если заслужил.

— «Шутки за 300» то есть?

— Типа того (улыбается).

«Нет лучших в мире, есть только одни из лучших. Главное, чтобы результат был, а кто Месси, кто Роналду — это второстепенное». Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

«Неприятно, что наши футболисты даже не бегают»

— Есть мнение, что вы с Леоном, играющие в одной команде, — это как если бы Месси и Роналду в футболе играли за один клуб. Как вам такое сравнение?

— Это всего лишь мнение. Нет лучших в мире, есть только одни из лучших. Главное, чтобы результат был, а кто Месси, кто Роналду — это второстепенное.

— А за футболом следите? Кто из этих двоих больше нравится?

— Мне больше импонирует Месси. Он менее публичный (смеется).

— Тогда Леон у нас будет Роналду. В последнем классико вы, получается, за «Барселону» болели?

— Я смотрю иногда, но не скажу, что прямо вот болею. Раньше болел за «Манчестер Юнайтед», когда там были Фергюсон и все остальные, интересно было. А так я за красивый футбол.

— А как вам свежий сюжет — Моуринью покритиковал Скоулза?

— Наверное, пиар в какой-то степени. Но есть и обида у Скоулза, ведь он был частью той великой команды, а сейчас стал никому не нужен. В то же время «Манчестеру» Моуриньо далеко до команды Фергюсона. Такие деньги вкладываются, а результата нет.

— А российский чемпионат вас интересует?

— Результаты только. Я вижу, как относятся наши игроки к футболу. Как при этом пиарят российский футбол, какие результаты Россия показывает, наконец. Цена слишком не соответствует качеству. Поэтому совсем неинтересно.

— Что скажете о Кокорине, который то шампанское ящиками закажет, то из пистолетов стреляет?

— Ну понятное дело, что все это частное дело. Но тогда будь любезен и на площадке доказывай, что ты хорош. Я же говорю, неприятно даже не то, что техники нет, как у зарубежных звезд, а то, что они банально даже не бегают. Не хотят ничего делать. Когда ты играешь и у тебя не получается, это одно. А когда ты, как Дзюба, просто стоишь и от тебя все отскакивает, и ты за это получаешь по 3—4 млн евро в год и еще смеешь кого-то там обзывать и обсуждать, как они там говорят, «диванных болельщиков», то это, конечно, не делает им чести. На самом деле на них просто противно смотреть: на игру и на то, как они себя ведут вне поля.

Я вижу, как относятся наши игроки к футболу. Как при этом пиарят российский футбол, какие результаты Россия показывает, наконец. Цена слишком не соответствует качеству. Поэтому совсем неинтересно



— Но вы же когда-то болели за футбольный «Зенит»?

— Да! Но там свои играли, у них была совсем другая атмосфера. То есть было видно, что они играли, бегали, был стиль свой. А сейчас у них 10 аргентинцев и все такое. В одном матче у них 8 иностранцев играло. Ну какой это «Зенит»?!

— Понятно, что за «Зенитом» вы сейчас особо не следите, но хоть какая-то команда в российском футболе вызывает у вас симпатию?

— «Краснодар». Наверное, единственная команда, про которую можно сказать, что она играет в футбол. И я слышал, что их президент многое делает для молодежи. На свои деньги они построили хороший стадион, спортивные школы развиваются. Конечно, такие клубы вызывают только положительные чувства.

— А «Рубин»?

— Двоякое чувство. Понятно, что это уже не те средства, что вкладывались ранее, но по составу они сейчас находятся не на своем месте.

«Не вижу нового поколения ни в одном виде спорта»

— Вы, конечно, из Питера, но не кажется ли и вам ужасным то, как «питерские» монополизируют спорт? Футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. В КХЛ откровенно все условия созданы для СКА.

— Искусственно создается, да.

— Почему только у нас в России государство так настойчиво лезет в спорт? В других странах он существует отдельно от политики. Так?

— К сожалению, кому-то это выгодно. Все-таки у нас в стране без выгоды мало что делается. То есть я досконально не знаю, что происходит, но… То, что сейчас у нас ни в одном виде спорта нет молодежи, которая в перспективе могла бы составить конкуренцию ведущим странам, — это факт. И, наверное, это следствие того, что пачками скупаются команды, пачками скупаются игроки, и получается, что деньги уходят просто в никуда, впустую.

«Почему страдают «чистые» спортсмены»?

— Понятно, что вы не подпадаете под эту историю с нейтральным флагом на зимней Олимпиаде, но все же — как вы к ней относитесь?

— Безусловно, это несправедливо. Россию лишают соревнований. Из-за отдельных нарушителей и политической обстановки лишают соревнований людей, которые к ним готовятся всю жизнь. Если даже кто-то и принимал допинг — наказывайте именно их. Почему страдают «чистые» спортсмены? Опять же повторюсь — многие не поняли меня, когда я как-то сказал, что все в мире принимают допинг. Я имел в виду, что спортсмены из других стран так же, как и наши, принимают допинг, и были случаи, когда они на этом попадались, но почему не дисквалифицируют у них целые федерации? Двойные стандарты, вот что непонятно.

«Можно было собирать пресс-конференции, заранее поднимать тревогу. Складывается ощущение, что нас плющат и плющат, а мы соглашаемся с этим. Ниже и ниже нас опускают, а мы все «нейтралим». Фото Олега Тихонова



— Как по-вашему — нашим спортсменам стоит выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом или, может быть, все же бойкотировать?

— Выступать все равно нужно. Безусловно, выступать без флага — это уже не то. Но спортсмены, повторюсь, ждут, готовятся, для многих из них это последний шанс, есть люди, которые ни разу не участвовали в Играх. Конечно, съездить, окунуться в эту атмосферу и проверить свои силы на главном мировом соревновании им все равно стоит. Это ведь смысл жизни и главная мечта каждого спортсмена.

— Есть мнение, что Виталий Мутко и его команда не выполнили своей «должностной инструкции», чтобы защитить наших спортсменов. Можно же было действовать на опережение, через суд. Как вы считаете?

— Внешне мне тоже показалось, что ситуация не была оценена объективно. Можно было собирать пресс-конференции, заранее поднимать тревогу. Складывается ощущение, что нас плющат и плющат, а мы соглашаемся с этим. Ниже и ниже нас опускают, а мы все «нейтралим». Если бы мы более жестко реагировали в зародыше этой ситуации, тогда, я думаю, все могло быть по-другому.

— Я просто напомню, что Мутко говорил, что покинет свой пост, если Россию не допустят до Олимпиады.

— Это к вопросу о монополистах в России.

«У «Ак Барса» есть крошечный шанс побороться со СКА»

— Вы ведь болеете за «Ак Барс»? По крайней мере, ходите на матчи.

— Ну, в хоккее я больше ярославскому «Локомотиву» симпатизирую. Когда есть время, и на «Ак Барс» хожу.

— А на футбол?

— Ну нет, в футболе нет зрелища. Если в хоккее постоянная борьба, шайба летает, счет крупный, то в футболе ты можешь просидеть весь матч, а счет так и не будет открыт. И смысл?

— В нашем футболе хотя бы интрига есть — каждый год новая команда берет чемпионство. А в хоккее какая интрига со СКА?

— Ну это только последние года два. До этого чемпионы тоже постоянно менялись — «Динамо», «Ак Барс», «Магнитка», «Салават»…

— А есть хотя бы крошечный шанс, что «Ак Барс» выиграет в этом году Кубок Гагарина?

— Крошечный-то есть безусловно. Но для этого «Ак Барсу» сначала надо выиграть свою конференцию.