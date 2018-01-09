Как закалялась «Северсталь»: череповчане впервые за шесть лет обыграли менее мотивированный «Ак Барс»

Календарный год «Ак Барс» завершил на минорной ноте, впервые с начала чемпионата опустившись на третью строку таблицы Восточной конференции. Но с началом года Собаки «барсы» погнали, как борзые, одержали две победы, наколотив в этих матчах 10 шайб, и вернулись на первую позицию. К тому же проснулся и вновь стал забивать Ткачев, вылечился и уже отметился победной шайбой Азеведо, вернулся в родную Казань кумир старлеток Бурмистров и почувствовал реальную конкуренцию за место в составе Гарипов. Очередной остановкой на маршруте западного турне команды Билялетдинова стал Череповец. О том, как казанцы не сумели продлить свою победную серию и заодно притормозить раскочегарившуюся «Северсталь», читайте в репортаже известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

«Северсталь» мечтает вернуться в элиту



Последние серьезные успехи «сталеваров» датируются началом века, когда команда завоевывала бронзу (в 2001-м) и серебро (в 2003-м). В те годы череповчане принимали соперников в стареньком, но забитом до отказа «Алмазе», и популярность ледовой игры в депрессивном городе была несравнима с нынешней — трибуны современного и вместительного МАУ «Ледовый Дворец» зияют проплешинами. После весны 2013-го четыре сезона подряд череповчане прокатывались мимо плей-офф и постепенно превратились в одного из записных аутсайдеров КХЛ.

Несмотря на это, местная ДЮСШ регулярно «выплавляла» таланты — Чудинов, Кетов, Шипачев, Трубачев и другие самородки пополняли ряды ведущих клубов и попадали в сборные разных возрастов.

После сезонов забвения дело сдвинулось-таки с мертвой точки. Оставшийся в команде, несмотря на 23-е место в сводной таблице лиги, штаб самобытного в прошлом форварда Александра Гулявцева усилился кадрово и провел, вместе с клубным менеджментом, неплохую селекцию. Некоторые из новичков — голкипер Гудачек, защитники Васильев и Корнеев, нападающие Бумагин и Странски после неважного старта взяли инициативу в свои руки и вместе с защитниками Мазуром и Евсеенковым, нападающими Вовченко и нестареющим Трубачевым взяли курс на попадание в плей-офф.

История соперничества хоккеистов Казани и Череповца долгая и насчитывает 116 встреч, из которых 71 выиграли наши земляки при 36 поражениях и 9 ничьих. Фото ak-bars.ru



Безоговорочным лидером команды является 27-летний собственный воспитанник Дмитрий Кагарлицкий, с 40 (14+26) очками возглавляющий список бомбардиров клуба. Именно его ошеломляющий рейд на 45-й минуте сентябрьского матча с «Ак Барсом» в ТНА оставил в дураках всю пятерку казанцев во главе с многоопытным Марковым и позволил гостям перевести встречу в овертайм. В нем победу хозяевам принес Ландер, но своей игрой и жаждой борьбы недавний аутсайдер казанским болельщикам запомнился.

На сегодняшний день подопечные Гулявцева подпирают кубковую восьмерку Запада и в новом году уже успели насолить одному полпреду Татарстана — «Нефтехимику», разгромив его под Рождество со счетом 5:2. История соперничества хоккеистов Казани и Череповца долгая и насчитывает 116 встреч, из которых 71 выиграли наши земляки при 36 поражениях и 9 ничьих. В рамках КХЛ «Ак Барс» одержал над «Северсталью» 9 побед в основное время при 4 поражениях, три раза (ни разу не проиграв) выиграл в овертаймах, а в буллитных лотереях на счету оппонентов по одному успеху. Вообще, прогнозы перед матчем были однозначно за гостей — в 10 проведенных с февраля 2012 года поединках «Северсталь» ни разу не смогла выиграть у «Ак Барса».

Кругом восемь

Состав, вытянувший матч со «Спартаком», казанский штаб менять не стал за исключением одной (но ключевой) позиции — Шарыченков встал в рамку вместо Гарипова. Экс-югорчанин впервые вступил в игру на 3-й минуте, отбив несложный бросок от синей линии, а до визави нашего воротчика Гудачека дело дошло и того позже — на 5-й минуте он зафиксировал шайбу после броска из средней зоны Яруллина.

Игра стартовала крайне неспешно — осторожность соперников как бы намекала на то, что праздники заканчиваются и начинаются серые будни. Но на 8-й минуте они взорвались, как недостреленные в новогоднюю ночь петарды. Сначала хозяева провели быструю контратаку и защитник Кудако после передачи Странски от лицевого борта попал в верхний левый от Шарыченкова угол. В первой же ответной атаке Зарипов бросил с «нулевого» угла, Гудачек шайбу отбил, но не зафиксировал, и Галиев послал ее в сетку.

После очередной атаки «Северстали» у борта вспыхнула ожесточенная потасовка Глухова и Странски, и из этой дуэли ни один из форвардов не вышел победителем. Фото severstalclub.ru



Гулявцев попросил у судей повтор на предмет «вне игры» при голевой атаке казанцев, однако оказалось, что «жильда напрасна». Судьи определили, что гол «хороший», и незамедлительно за свою подозрительность череповчане расплатились шайбой от Азеведо. Интересно, что все три гола уместились в 46 (!) секунд 8-й минуты, и это было тем удивительней, что вялое начало встречи не предвещало подобного «фейерверка».

Игра мгновенно раскрылась, и сначала хозяева могли счет сравнять, а потом Ткачев увеличить разрыв. Добивая шайбу, наш центрфорвард въехал в Гудачека и неожиданно получил 2 минуты. «Сталевары» уверенно раскатывали шайбу по казанской зоне, но Шарыченков сначала отразил щелчок Кагарлицкого, а затем не дал возможность Стасенко, а потом и Трубачеву «с мясом» впихнуть шайбу в свои ворота. После очередной атаки «Северстали» у борта вспыхнула ожесточенная потасовка Глухова и Странски, и из этой дуэли ни один из форвардов не вышел победителем.

Маятник раскачался и уже не думал останавливаться. На 14-й минуте очередной навал хозяев привел к тому, что им удалось счет сравнять. У ворот Шарыченкова возникла неразбериха, шайба отскочила к Мазуру, и один из самых результативных защитников череповецкой команды едва не порвал сетку своим мощным броском — 2:2. Так после бурной 8-й минуты успеха добился 8-й номер «Северстали». Все это, напомню, произошло 8-го января — поверишь тут в магию чисел!

Бесхитростные, но активные наступательные действия череповчан до первого перерыва вновь могли привести к результату и доказывали свою действенность на фоне изящных комбинаций казанцев. Похоже, в пролетарском городе хоккейный «культур-мультур» изначально не имел много шансов на успех, и гостям со второго периода следовало перестроиться, чтобы адекватно ответить с позиции силы и не попасть под сталеплавильный пресс.

Один из самых результативных защитников череповецкой команды едва не порвал сетку своим мощным броском — 2:2. Фото severstalclub.ru



Сталь гнется, но не ломается

Второй период начался, как будто не кончался первый, — с давления хозяев. У «барсов» связная игра в атаке не клеилась, но как только на 25-й минуте Лукоянов попер на чужие ворота напролом, это едва не привело к голу. Рейд нападающего «разбудил» пятерку Бурмистрова, и она провела интересную позиционную атаку, после которой Ландер и Зарипов эффектно вывели Галиева на свидание с Гудачеком, но вратарь в последний момент угрозу отвел.

Только-только наметился перелом в пользу «Ак Барса», как череповчане опять вышли вперед. На 28-й минуте (ох уж эти восьмерки!) Калашников швырнул шайбу от борта в сторону казанского пятачка и Карлин удачно подставил клюшку — 2:3. «Сталевары» продолжили активничать в нашей зоне, а как только звено Бурмистрова попыталось с боем взять «вражеский плацдарм», зоркие судьи нашли в возникшей куче-мале пас рукой от Глухова и прервали атаку гостей свистком.

За 7 с половиной минут до второго перерыва Странски высоко поднятой клюшкой задел лицо Потапова, и казанцы получили шанс выровнять ситуацию. За 120 секунд большинства Азеведо бросил по воротам безыдейно, а Галиев — после эффектно разыгранной комбинации, но в обоих случаях Гудачек был начеку. Почти всю последнюю пятиминутку второй трети поединка «барсы» провели в чужой зоне и все делали вроде бы «по учебнику», но каучуковый кругляш в ворота упорно не хотел ни влетать, ни вползать. Похоже, Александр Гулявцев по ходу сезона сумел так перестроить игру своей команды, что она обрела победную психологию и стала гнуть свою линию, «невзирая на лица».

Любая серия обрывается, когда жить хочется

Заключительная треть началась с «любимого» командой Билялетдинова нарушения правила численного состава. За 2 минуты хозяева не смогли закрепиться на гостевой территории, а возобновив игру в полном составе, казанцы ответили попаданием Азеведо в штангу. Увы, этот эпизод не стал сигналом к изменению хода встречи. Череповчане не хотели упускать инициативу, беспрестанно лезли вперед и на 46-й минуте только промах Щербины из убойной позиции помешал им упрочить свое преимущество.

Что не вышло у Щербины, получилось у местной иконы Трубачева. В середине периода «сталевары» поймали казанцев на пересменке, трое выскочивших со скамейки хоккеистов бросились вдогонку за ворвавшимся в нашу зону Гераськиным, а тот спокойно переправил шайбу Трубачеву, за которым не поспел Глухов — 2:4. Начав с вбрасывания в центральном круге, «барсы» чуть не сократили разрыв, но потерявшие из поля зрения шайбу судьи свистнули и помешали Лукоянову с Язьковым огорчить Гудачека.

Что не вышло у Щербины, получилось у местной иконы Трубачева. Фото severstalclub.ru

В конце встречи «барсы» получили численное преимущество, сняли вратаря и штурмовали ворота хозяев, но в итоге пропустили в пустые ворота шайбу от Карлина и проиграли на льду «Ледового Дворца» с тем же счетом, что и «Нефтехимик», — 2:5.

Подведем итоги. При существующей системе чемпионата КХЛ уже в середине «регулярки» команды делятся на три группы. Одна, обеспечившая себе попадание в плей-офф, обкатывает звенья, моделирует комбинации, игру спецбригад и занимается, строго говоря, тренировочным процессом в соревновательных условиях. Именно к этой группе относится «Ак Барс», и ему, лидирующему в своей конференции почти полгода, все труднее находить мотивацию. Другая группа — именно в ней находится «Северсталь» — живет в условиях фактического плей-офф почти весь «гладкий» сезон, и здесь с настроем и психологией нет проблем. Ну и третья группа — заведомые аутсайдеры, которым ничего не надо и которые могут вылететь из лиги только по финансовым причинам. Эти команды перед Новым годом продают (или отдают в аренду) в топ-клубы своих лучших игроков и просто доигрывают сезон.

Вот мы и увидели встречу представителей двух разных групп. Они играли в хоккей, боролись, но у одних цель была «умереть, но победить», а у других — «не получить травм и дать дополнительную пищу тренерам для «лабораторного» анализа». Победил… правильно, тот, кто в ином случае просто бы умер…

А так, как пишется в титрах после фильма, «ни одно живое существо не пострадало». Волки насытились, овцы остались целы, да вдобавок и неприятная для «Северстали» серия без побед над «Ак Барсом» прервалась. Тут и не такую серию прервешь, когда стоит вопрос выживания…

Александр Норден