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«Ак Барс» возвращает себе лидерство на Востоке в матче «без вратарей»

07:00, 05.01.2018 10

Казанцы побеждают нижегородское «Торпедо» за явным преимуществом

«Ак Барс» возвращает себе лидерство на Востоке в матче «без вратарей» Фото: hctorpedo.ru

В первом матче «барсов» в 2018 году Зинэтула Билялетдинов решил пойти на заметную перекройку состава. Что послужило причиной — не самые воодушевляющие последние результаты или плановая ротация, неизвестно, но «ход конем» явно удался. «Барсы» разорвали (7:3) нижегородцев и вернули себе первую позицию в Восточной конференции. Неоднозначный дебют Александра Бурмистрова в казанской команде, экс-«барсы» — «невидимки» в «Торпедо», эффектный Никита Язьков и матч «без вратарей» — об этом и многом другом в материале «Реального времени».

Потеряли лидерство по делу

Потеря «Ак Барсом» лидерства в своей конференции вышла, как мы уже писали, неприятным «подарком» для казанских болельщиков на Новый год, но, лукавить не будем, полной неожиданностью не стала. В том числе и для самих поклонников «барсов». Разве что наставник «Автомобилиста» Владимир Крикунов постфактум признавался, что такого сюрприза от казанцев не ожидал.

Нестабильность в их игре наметилась еще с начала декабря — за это время в десяти играх «барсы» уступили шесть раз. Был ли это плановый спад, сказать трудно. Плей-офф еще даже не маячит где-то вдалеке (впереди январские игры и Олимпиада). Да и от номинального лидерства на Востоке, несмотря на досужие разговоры о якобы нелюбви Билялетдинова к выходу в плей-офф с первого места, никто в Казани по своей воле отказываться бы не стал.

Проблемы в атаке преследуют команду вне зависимости от количества приобретаемых нападающих. А ощущение натужности, с которой «Ак Барсу» удавалось «выдавливать» из себя голы, не покидало болельщиков весь декабрь. Благо Джастин Азеведо восстановился, да заиграл недавно вернувшийся Данис Зарипов. В татарстанских дерби Зинэтула Билялетдинов и вовсе уступил в тренерской дуэли Андрею Назарову, перекрывшему любые попытки забросить больше одной шайбы в ворота своей команды. В дерби же с «Салаватом» казанцы вымучили две шайбы, чего хватило для не самой «смотрибельной» победы.

Желанием делать результат с ходу Бурми, кажется, особо не горит. Фото ak-bars.ru

Камбэк Бурмистрова — усиление перед плей-офф? Не факт

Стоит ли с учетом всего этого радоваться возвращению в команду Александра Бурмистрова? Особых причин для этого нет. Желанием делать результат с ходу Бурми, кажется, особо не горит. Даже на утренней раскатке перед вчерашней игрой центральный нападающий радостью от возвращения в КХЛ не светился, отвечая на вопросы клубного телевидения общими словами типа: «каждый раз ты размышляешь, куда совершать следующий шаг в карьере» и «буду стараться, чтобы остаться надолго».

Понять Александра, с одной стороны, можно. Еще пару недель назад ты выходил на лед заполненных под завязку двадцатитысячных арен в Сан-Хосе и Монреале, а сегодня присутствуешь на раскатке во дворце спорта «Нагорный», напоминающем казанский «Спорт Сарае» из далекого прошлого «Ак Барса». Чтобы привыкнуть к такому «следующему шагу в карьере» нужно чуть больше, чем пара дней.

Констатируем, что Бурмистров сам не сумел закрепиться в НХЛ (причем не первый раз) и возвращению в «лигу пенсионеров» (по его же утверждению) поспособствовал лично своей игрой за океаном. Так что личные амбиции Александру стоит оставить в стороне и выкладываться на любых аренах КХЛ. Начал Бурмистров в «Ак Барсе» лишь с четвертого звена, сыграв с Глинкиным и Глуховым.

Для недавно «изгнанного» Степана Захарчука матч против бывшей команды стал первым в форме «Торпедо». Фото hctorpedo.ru

«Армия возмездия» в Нижнем

Азеведо и Ткачев получили в свое звено восстановившегося Иржи Секача. А вот Роб Клинкхаммер, который только-только начал забивать, по какой-то причине стал «жертвой ротации», не попав в заявку на матч. Учитывая, что канадец забил 4 шайбы в 5 последних матчах, такое решение выглядит неожиданным.

В «Торпедо» к третьему очному противостоянию с казанцами собралась своя миниатюрная «армия возмездия». И если голкипер Станислав Галимов, которого выпроводили из «Ак Барса» после неплохого сезона, уже доказывал свой класс, то для недавно «изгнанного» Степана Захарчука матч против бывшей команды стал первым в форме «Торпедо».

Постновогодний безалаберный хоккей в деле

Неторопливая манера игры давала понять, что хоккей будет «постпраздничным» и искр на льду ждать не стоит. Но этот же факт оставлял место не самому сконцентрированному на обороне хоккею. И первый же период подарил болельщикам целую серию удалений, которыми команды пользовались с завидным процентом реализации.

При первом же штрафе у нижегородцев Никита Язьков, уже приучивший нас к своим эффектным голам, на этот раз сыграл не менее зрелищно, но уже в качестве ассистента. Нападающий на скорости получил шайбу на своей половине льда, прорвался к воротам сквозь плотный строй защитников, прострелил, и Владимир Ткачев открыл счет — 0:1.

Вскоре, вновь при игре в большинстве за нарушение численного состава у нижегородцев, шайбу в похожей ситуации подхватил Иржи Секач, но решился на бросок сам и счет удвоил — 0:2. Не сказать, чтобы Станислав Галимов в этой игре впечатлял своей реакцией. В казанском поединке он выглядел куда увереннее.

Бурмистров вошел в игру без раскачки. Билл выпускал его и в большинстве, и в меньшинстве. Фото hctorpedo.ru

Уже в ответной попытке реализовать большинство торпедовцы свой гол тоже сотворили. Это Егор Дугин в быстрой атаке на скорости получил шайбу на синей линии и, не став сильно сближаться с Гариповым, просто «стрельнул» в дальний угол. В очередной раз стоит признать, что вратарь казанцев пропустил «свою» шайбу — 1:2.

Бурмистров, между тем, вошел в игру без раскачки. Билл выпускал его и в большинстве, и в меньшинстве. Выходило с переменным успехом. Под конец периода Бурми перестарался и удалился на 10 минут (2+10) за удар в голову соперника, оставив команду играть с тремя «центрами» на добрую половину второго периода.

Молодые получили свой айс-тайм

Перетерпев меньшинство, казанцы в первой же атаке «выстрелили» голом Атте Охтамаа. Наставник хозяев Петерис Скудра тут же посадил Галимова на лавку, выпустив в рамку Ивана Лисутина. Но что толку, если с шайбой прямо перед воротами неожиданно оказывается Никита Язьков, который не «долбит» прямолинейно по воротам, а выжидательным движением сажает свежего вратаря на лед, объезжает его и только тогда кладет снаряд в полупустые ворота — 1:4. Язьков своим традициям не изменяет — если забрасывает, то только эффектно. Еще через три минуты добил Лисутина Антон Глинкин, в быстрой контратаке получивший шайбу в левом круге и с острого угла сделавший счет 1:5. Ну а сравнял «антистатистику» Галимова и Лисутина Владимир Ткачев, который был быстрее всех на добивании после плотного щелчка от синей линии в исполнении Маркова — 1:6.

Пока Бурмистров отсиживался в штраф-боксе, на льду появлялся Владислав Кара. Периодически айс-тайм получал и Тимур Фаткуллин. Так что молодые «барсы» тоже получили игровое время. А у нижегородского «Торпедо» на льду не было едва ли не всей команды. О том, чтобы Нижний навязал хотя бы подобие борьбы, говорить не приходилось, не говоря уже о возвращении в игру.

В эпизоде с шайбой Ивана Захарчука Гарипов вновь среагировал на бросок форварда хозяев с явным опозданием. Фото hctorpedo.ru

Игра без вратарей

Впрочем, Эмилю Гарипову это не помешало пропустить в двух атаках, которые выдавили из себя нижегородцы в заключительном периоде. Честно говоря, не совсем ясно, для чего именно в этот день 77-й номер находился в воротах. Если в моменте с голом Столярова оказались «хороши» и защитники, пустившие его к воротам, то в эпизоде с шайбой Ивана Захарчука Гарипов вновь среагировал на бросок форварда хозяев с явным опозданием. За весь матч казанский голкипер не выручил ни в одном из трех опасных моментов «Торпедо». Может, решил не отставать от своих нижегородских визави и своего партнера по вратарскому цеху «Ак Барса» Шарыченкова, который провалил свой матч в последней игре прошлого года.

Хорошо хоть последнее слово осталось за «Ак Барсом» — благодаря точному щелчку Василия Токранова от синей линии, реализовавшего большинство и успокоившего обе команды до финальной сирены, — 3:7.

Видеообзор матча. Источник: khl.ru

Эрик Добролюбов
Справка

«Торпедо» — «Ак Барс» — 3:7 (1:2, 0:4, 2:1)

  • 0:1 — 6 Ткачев (Язьков)
  • 0:2 — 9 Секач (Глухов)
  • 1:2 — 15 Дугин (Даугавиньш)
  • 1:3 — 22 Охтамаа (Секач, Азеведо)
  • 1:4 — 23 Язьков (Лукоянов)
  • 1:5 — 29 Глинкин (Глухов)
  • 1:6 — 36 Ткачев (Марков, Азеведо)
  • 2:6 — 49 Захарчук (Веряев, Мозер)
  • 3:6 — 51 Столяров
  • 3:7 — 52 Токранов (Бурмистров, Ткачев)

СпортХоккей
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 05 янв
    Все хорошо кроме вратаря..сколько бы команда не забивала Гарипов свои 3 дежурные шайбы пропустит.
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  • Анонимно 05 янв
    Гарипов-Альметьевск пожизненно!
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  • Анонимно 05 янв
    Гарипов наше все, не трогайте татарина!
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  • Анонимно 05 янв
    Вчера Ткачев хорошо играл я думал он свой порох в пороховницах истратил уже)))))
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  • Анонимно 05 янв
    Каникулы барсам пошли на пользу смотрю в отличие от соседей из Нижнекамска
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  • Анонимно 05 янв
    Действительно живая игра
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  • Анонимно 05 янв
    Как игра без вратаря то А?
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  • Анонимно 05 янв
    Хорошее начало года
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  • Анонимно 05 янв
    Не могу согласится с автором по поводу Шарыченкова. Его вины нет в той игре , провалили игру защитники. Не знаю куда он смотрел, если он смотрел хоккей.
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    Анонимно 05 янв
    Мне интереснее, как ВЫ смотрели хоккей, если не увидели ошибок Шарыченкова
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