«Иранские политики рассматривают волнения как часть гибридной войны США против страны»

Почему для подавления бунта в Иране не потребовались силы стражей, в чем признались американские аналитики и кто вышел на персидский «майдан»

Народные волнения в Иране, начавшиеся под конец года, оказались самой настоящей неожиданностью как для экспертов, так и, судя по всему, самих жителей этой страны. «Реальное время» обратилось к Исмагилу Гибадуллину, эксперту по Ближнему Востоку, с просьбой дать свою оценку событиям. Предлагаем вниманию наших читателей интервью с ним.

«Массовые выступления происходят в Иране с периодичностью в 8—10 лет»

— Что стало причиной волнений в Иране? Насколько они масштабные?

— Для начала следует сказать, что эти волнения, а точнее — эксцессы, в которые они вылились, оказались полной неожиданностью не только для зарубежных обозревателей, но и для самих иранцев. Таких масштабных протестов страна не видела уже с 2009 года. Кроме того, они несколько отличаются от последней протестной волны по составу своих участников и лозунгам. Однако вместе с тем их масштаб серьезно преувеличен из-за широкого освещения в западных СМИ. Протесты прошли в нескольких десятках городов Ирана, в основном в небольших провинциальных городах, в том числе на окраинах страны. У тегеранцев и жителей других крупных городов, как мне показалось, накал этих протестов вызвал некоторое недоумение.

Социальная база и условия для подобных протестов в Иране, несомненно, назревали уже давно. Данные опросов говорят о некотором разочаровании электората Роухани из-за недостаточно быстрых перемен в экономике после частичного снятия санкций. Изначально в протестах участвовали люди среднего возраста, работники малых и средних предприятий, которые пострадали от задержек выплаты зарплаты. Это они вышли на многолюдные демонстрации в первые дни. Однако в беспорядках активное участие принимают представители поколения 90-х, молодые выпускники вузов, которые больше всего страдают от безработицы. Их жизненные позиции и взгляды очень неустойчивые, они больше других подвержены воздействию соцсетей со всеми вытекающими из этого последствиями — мозаичностью мышления, зачастую неспособностью трезво анализировать ситуацию. Они одинаково разочарованы во всех политических силах Ирана и могут стать питательной почвой для радикальных идей и призывов.

Часто ли происходят подобные акции? Вообще, в иранских протестах наблюдается некая цикличность. Массовые выступления происходят в Иране с периодичностью в 8—10 лет. Последние крупные протесты прошли в 2009 году, а крупнейшим протестом до этого были студенческие волнения 1999 года. Подобные протесты всегда приводят к актам насилия и ведут за собой силовое подавление со стороны властей, как это чаще всего происходит с любыми молодежными протестами во всех странах мира.

«В беспорядках активное участие принимают представители поколения 90-х, молодые выпускники вузов, которые больше всего страдают от безработицы». Фото news.tj



«Акции протеста могли быть инициированы противниками политики правительства реформаторов из числа консерваторов»

— Под какими лозунгами проходят? Что стало пусковым крючком? Многие говорят о курдском факторе.

— Эти протесты очень странные, не имеющие ни четких центров, ни лидеров, ни общей организации. Сложно разобраться в том, кто именно какие лозунги выдвигает. Изначально протест направлен против роста цен и экономической политики правительства. Поводом стал резкий скачок цен на куриные яйца. Однако западные медиа поспешно распространяют информацию о том, что к ним якобы добавились лозунги против войны в Сирии и поддержки группировок Ливана и Палестины, против Исламской республики как таковой, принципа религиозной власти — вилаят аль-факих и лично Рахбара. По данным первых иранских журналистских расследований, на местах действуют организованные и подготовленные группы провокаторов, внедряющиеся в ряды демонстрантов, выкрикивающие подобные лозунги и подстрекающие к насильственным действиям. Однако основная масса протестующих не согласна ни с этими лозунгами, ни с агрессивными и противозаконными действиями тех, от кого они исходят.

Надо понимать специфику иранцев и их поведение на массовых мероприятиях. Иранцы вообще любят участвовать в массовых мероприятиях, особенно в вечернее время, придающее всему какой-то карнавальный оттенок. Это зачастую для них своеобразная форма вечернего досуга, что особенно заметно в периоды горячих предвыборных кампаний. И сегодня многие иранцы выходят на улицы из чистого любопытства и просто наблюдают за происходящим, образуя скопления народа, чем умело пользуются провокаторы.

Что касается курдского фактора, действительно, протесты охватили разные регионы страны, в том числе Сенендедж — центр провинции Курдистан с преимущественно суннитским населением, но этнический и конфессиональный факторы там не играют основной роли, хотя застарелые проблемы с курдским сепаратизмом дали о себе знать и в этот раз.

«Эти протесты очень странные, не имеющие ни четких центров, ни лидеров, ни общей организации. Сложно разобраться в том, кто именно какие лозунги выдвигает». Фото news.tj



— Кто реально может стоять за акциями? Действительно ли эти акции — признаки падения режима и требований демократических перемен?

— Нужно для начала отделить мирные акции протеста от эксцессов, исходящих от внедренных в ряды демонстрантов групп провокаторов, связанных с экстремистскими группировками. Акции протеста, по некоторым данным, могли быть инициированы противниками политики правительства реформаторов из числа консерваторов, или, как их называют в самом Иране, принципалистов — осульгераян, а также сторонников опального Махмуда Ахмадинежада. Однако, как я уже сказал, очень быстро в процесс включились провокаторы, координировать действия которых помогали раскрученные в «Телеграме» персоязычные сообщества, созданные за пределами Ирана. Некоторую путаницу внесло проведение 30 декабря провластных демонстраций в 1200 с лишним населенных пунктах страны, которые были приурочены к 8-летней годовщине всеиранского митинга 2009 года в поддержку власти, собравшего в ответ на акции оппозиционного «зеленого движения» больше миллиона человек по всей стране. Кадры этих демонстраций, на которых видны люди с шиитской траурной символикой, фотографиями Хомейни и Хаменеи, были растиражированы на Западе вперемешку с кадрами оппозиционных протестов.

Хотел бы отдельно высказаться о том, что западные СМИ дают крайне преувеличенное и искаженное медийное освещение иранских протестов. Очевидно, действуя по политическому заказу, они пытаются соединить все протестные выступления, действия провокаторов и даже проправительственные демонстрации в одну единую картинку, наводя аудиторию на мысль о неизбежности краха иранского режима.

Меня лично поразила также активность некоторых российских комментаторов вроде Надежды Кеворковой или блогера Эль-Мюрида, не говоря уже о представителях либеральной оппозиции, которые проявили удивительную инфантильность, тут же стали проводить нелепые параллели иранских событий с российскими реалиями, заниматься улюлюканьем, злорадствовать и иронизировать на тему «духовных скреп» и т.д. Особенно удивили экзальтированные рассуждения о том, что «власти в стране нет», о фактической победе какого-то феерического восстания масс как свершившемся факте, рассуждения о переходе армии и других силовых ведомств на сторону восставших. Весь этот бред далек от реальности, но очень быстро распространяется в российских соцсетях, подхватывается другими блогерами и новостными порталами. На этой волне в соцсетях даже возник какой-то противоестественный союз либеральной оппозиции и русскоязычных саляфитов на почве общей нелюбви к Кремлю и его позиции по Сирии.

«Таких масштабных протестов страна не видела уже с 2009 года». Фото AFP (news.tj)



«Иранские политики рассматривают произошедшее как часть гибридной или опосредованной войны»

— Верите ли вы в иностранный след этих беспорядков?

— Иностранный след просматривается достаточно четко. Сами иранские политики рассматривают произошедшее как часть гибридной или опосредованной войны США против Ирана. На это указывает множество фактов, в том числе заявления Трампа и самых одиозных республиканских политиков вроде Джона Маккейна и Рекса Тиллерсона о поддержке протестующих. Все они говорят о том, что «настало время перемен в Иране». Администрация Трампа вообще давно подготовила доктрину сдерживания Ирана. На днях иранские СМИ еще раз опубликовали материалы доклада американского эксперта Скотта Моделла «Иран на заметке», который был подготовлен еще в феврале прошлого года. Автор доклада — американский эксперт по национальной безопасности, анализирует условия для «персидской весны», сравнивая нынешнюю ситуацию с 2009 годом, когда удалось серьезно дестабилизировать обстановку в стране. Выводы доклада не очень утешительны для американцев. Харизматичных лидеров нет, организованного сопротивления нет, желания протестовать у народа нет, поддержки оппозиции в элите также нет. Единственное, что отличает нынешнюю ситуацию от 2009 года, — это «наличие эффективных средств коммуникации», то есть пресловутый «Телеграм» и другие соцсети.

В этом деле активную помощь американцам оказывают их союзники на Аравийском полуострове, в первую очередь Саудовская Аравия — давний враг и соперник Ирана. Из нескольких миллионов твитов с хештегами оппозиции около трети исходили из Саудовской Аравии и ОАЭ, еще около 20% — из стран Европы и только 26% — из самого Ирана.

Один из главных ресурсов протестующих, заблокированный в «Телеграм» за призывы к созданию коктейлей Молотова, — это «Амад-ньюс». Этот ресурс был создан около года назад и успел довести свою аудиторию к концу года до 2 миллионов человек. Он зарегистрирован на саудовского гражданина и пользуется хостингом саудовской фирмы.

На решающую роль внешнего фактора может указывать и «компот» в составе инициаторов беспорядков, «ингредиенты» которого не могли бы самостоятельно договориться и согласовать друг с другом выступления. По сути, практически одновременно, будто бы указке, с подрывными действиями выступили курдские сепаратисты, арабские националисты Хузестана, исламо-марксисты из Организации моджахедов иранского народа, монархисты, суннитские экстремисты, в том числе сторонники ИГИЛ (запрещенного на территории РФ), секуляристы, ряд радикальных шиитских группировок, выступающих против принципа вилаят аль-факих, на котором зиждется исламский строй Ирана. Все эти силы, абсолютно разные по своим установкам и даже враждебные друг другу, объединяет только одно — их контакты с Госдепом и американскими спецслужбами, которые в последние месяцы несколько участились.

«За последние два десятилетия иранские женщины участвовали во всех протестных волнах наравне с мужчинами». Фото AP Photo/ Ebrahim Noroozi (ru.armeniasputnik.am)

— Говорят особо о факторе женщин (активном участии, отказе от хиджаба).

— Действительно, одним из визуальных символов этих протестов стала фотография с девушкой, поднявшей свой белый платок на палке над головой, которая превратилась в интернет-мем. Однако я бы не сказал, что это стало актуальным именно в ходе последних событий. За последние два десятилетия иранские женщины участвовали во всех протестных волнах наравне с мужчинами. Тема обязательного соблюдения ношения хиджаба также неизменно фигурирует в риторике оппозиционных движений. В последние годы, правда, отмена этой нормы или введение существенных послаблений при ее соблюдении уже открыто обсуждается в иранской прессе.

Поэтому скорее бы отметил особо не женский фактор, а роль новых средств манипуляции сознанием, все больше расширяющихся возможностей соцсетей и мессенджеров, которые в Иране давно вызывают беспокойство. Впервые хотя бы на короткий промежуток времени, но настроениями большой массы людей завладели не официально признанные политические группы и альянсы, связанные с реформаторами или консерваторами, а сетевые движения из интернета.

Многие эксперты говорят об особой роли движения «Рестарт» — своеобразного гибрида американской фабрики для промывки мозгов «Лайфспринг» и украинского «Правого сектора». Движение создал бывший ведущий передачи на иранском телевидении Мохаммад Хосейни, который в 2005 году эмигрировал в США. В Америке он создал новую доктрину личностного роста и саморазвития на основе эклектичных фрагментов персидской поэзии и учений нью-эйдж, за которыми скрывается радикально-националистическая и атеистическая идеология. Именно этот человек призывал своих последователей совершать поджоги государственных учреждений, мечетей, шиитских святынь, нападать на полицейских. Как ни странно, нашлось немало отморозков, поспешивших выполнить это на практике. Такие сетевые движения, пускающие в ход изощренные средства манипуляции, тяжело контролировать.

«Иностранный след просматривается достаточно четко. Сами иранские политики рассматривают произошедшее как часть гибридной или опосредованной войны США против Ирана». Фото Reuters, Kevin Lamarque (inosmi.ru)

Роль финансовых пирамид

— Удивительно, что все вспыхнуло в шиитских центрах — Мешхед и т.д. Почему там рвануло?

— Мешхед — это второй религиозный центр Ирана наряду с Кумом, в котором располагаются ведущие шиитские учебные заведения. Не следует забывать, что это город, власть в котором фактически принадлежит не городской администрации, а крупнейшему в стране вакфу — фонду «Астан-е Годс-е Разави», подчиняющемуся главному сопернику Роухани на последних президентских выборах — Ибрахиму Раиси. Как я уже сказал, в лагере консерваторов изначально была заинтересованность в том, чтобы оказать на правительство давление путем организованных народных протестов. Другими центрами протеста также стали небольшие провинциальные города, в которых уровень религиозности и поддержки режима среди молодежи традиционно выше. Этим, конечно же, протесты 2017—2018 года отличаются от «зеленого движения», охватившего в первую очередь средний класс и студенчество мегаполисов.

— Насколько поддерживают люди? Какая реакция иранских элит?

— Люди в основной массе настороженно относятся к протестам. Во многом на их отношение повлияли обнародованные в государственных СМИ факты причастности к протестам американцев и саудовцев. Важно, что с осуждением протестов выступили лидеры суннитов и этнических меньшинств страны, включая курдов, о которых пытались говорить как одной из главных сил протеста. Молодежь несколько обескуражена. Либеральная общественность Тегерана, как всегда, обеспокоена силовым подавлением мирных протестных акций, но солидаризироваться с радикалами не собирается.

Власти страны настроены вполне оптимистично, хотя и настороженно. На днях с ободряющим заявлением, призывом к стойкости и единству выступил лидер страны — аятолла Хаменеи. Другие официальные лица страны, Роухани и даже его соперник Раиси, высказались за законное право народа на демонстрации и достойный уровень жизни. Речь Роухани, произнесенная им 1 января на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности, тоже звучала уверенно, он перечислил заслуги и достижения своего правительства, возросший международный престиж страны. Экономический рост за год составил 6% при среднемировом росте в 2—3%. Создано 700 тысяч рабочих мест, за год сразу в три раза подняли социальные пособия, резко скакнули объемы добычи газа и нефти, производство ряда других важных компонентов иранского экспорта. Провальной эту политику назвать трудно. Однако эти меры, ожидаемо, не дают быстрого улучшения уровня жизни основной части населения, хотя и приводят к быстрому обогащению многих связанных с правительством бизнесменов.

Роухани попытался выделить основные причины резкого взрыва недовольства, которые стали для его правительства эдакими «черными лебедями», как сказал бы Нассим Талеб. Он указал на то, что было создано много мошеннических АО, не имевших лицензии или пользовавшихся просроченными лицензиями, фактически финансовых пирамид, что породило десятки тысяч обманутых дольщиков, а именно они вышли на акции протеста в первые дни. По словам Роухани, государство было вынуждено потратить многомиллиардные суммы на ликвидацию ущерба от этих пирамид. Президент признал задержки выплат рабочим некоторых предприятий, которые не смогли реализовать свою продукцию на рынке. Роухани также заявил, что перед правительством не стоит более серьезной проблемы, чем безработица, и необходимо бросить все силы на борьбу с ней.

«Роухани попытался выделить основные причины резкого взрыва недовольства, которые стали для его правительства эдакими «черными лебедями». Фото news.tj



«КСИР сказал в последнем интервью: «Слава Богу, наши враги оказались дураками»

— Чем кончится? Ваш прогноз.

— Протесты оказались очередным серьезным вызовом внутренней стабильности страны после террористических атак лета 2017 года. Тем не менее разные политические силы пытаются извлечь свои дивиденды из этих протестов. Консерваторы пытаются представить протесты как свидетельство краха политики правительства и необходимости вернуться к «экономике сопротивления». Реформаторы пытаются выставить своих оппонентов ответственными за эти протесты, в том числе за якобы имевшее место подстрекательство людей к демонстрациям на первом этапе, а также перенести на них ответственность за социально-экономические трудности, вызванные отчасти тем, что парламент создает препоны для реализации политики правительства.

Однако все стороны рассматривают протесты как повод для того, чтобы глубоко задуматься и проанализировать положение в стране. Представители СМИ задумались о том, как получилось, что нескольким каналам в «Телеграме» удалось манипулировать умами большой массы людей на протяжении нескольких дней.

Шансов у провокаторов и зачинщиков беспорядков нет, потому что от них открещиваются все политические силы в официальном истеблишменте. Более того, если эти эксцессы инициированы внешними силами, эта мера может оказаться для них просчетом и будет способствовать консолидации иранской элиты вокруг решения актуальных задач социально-экономического развития страны, снизит накал противостояния между соперничающими группами во власти (условно правительством и меджлисом). Как кажется, все понимают серьезность положения, что они находятся в одной лодке, которую нельзя дальше раскачивать, ведь за бортом бушуют штормы, грозящие в любой момент перекинуться внутрь.

В каком-то смысле и на этот раз американский план по дестабилизации оказался сырым и неподготовленным. Республиканцы оказались не очень умелыми организаторами «цветных революций» и явно уступают демократам по части опыта в этой деликатной сфере. По официальным данным, для нормализации обстановки даже не понадобилось вмешательство грозного Корпуса стражей Исламской революции, оказалось достаточно сил полиции. Официальный представитель КСИР даже не без гордости сказал в последнем интервью: «Слава Богу, наши враги оказались дураками». Очень большую роль сыграла открытая поддержка протестующих со стороны США и Саудии. Это обстоятельство быстро позволило дискредитировать выступления в глазах основной массы народа.

Надеюсь, что вся эта ситуация скоро успокоится и станет еще одной славной страницей в истории эпической борьбы иранского народа против психологической войны, которую США ведут против Исламской Республики Иран уже четыре десятилетия.

Интернет-газета «Реальное время»