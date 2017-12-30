«Семь бед — один ответ»: Секстон и Нестрашил закрывают год для «Нефтехимика» победой

На этот раз повержен омский «Авангард»

Под занавес года нижнекамскому «Нефтехимику» предстояло сразиться с омским «Авангардом». Так сложилось, что «ястребы» в последние годы являются удобным соперником для «волков». Тем не менее некоторые горячие головы заранее отдавали победу хозяевам площадки, и аргументация у них была «железная» — омичи, дескать, не могут так часто проигрывать. Однако Назаров и компания в уходящем году отталкиваются прежде всего от своей игры и на подобные доводы внимания не обращают. Тяжелая борьба, повторение стандартных бед и победа в овертайме (3:2) — такой в итоге оказалась последняя битва года для «Нефтехимика». Подробнее — в материале «Реального времени».

Раскроет ли Назаров очередной угасающий талант

Предыдущие две игры «Нефтехимика» нельзя назвать удачными. И если проигрыш «Сибири», в принципе, просчитывался, то поражение от «Югры», аутсайдера Востока, вряд ли входило в планы Андрея Назарова. С новосибирцами «волки» выглядели очень вяло, лишь фрагментами показывая хоккей, который от них ожидают в этом сезоне. В Ханты-Мансийске команда немного добавила, но победный счет удержать не смогла, доведя дело до буллитной серии и пропустив в ней на один точный бросок больше.

В последний день трансферного окна «Нефтехимик» провернул несколько сделок, среди которых есть и очень громкий, по меркам КХЛ, переход. Никита Филатов, безусловный лидер тольяттинской «Лады» в прошедшем сезоне, в сезоне текущем был бледной тенью самого себя. Его переезд в Нижнекамск состоялся в обмен на денежную компенсацию, но, возможно, мы имеем дело со своеобразной скрытой арендой, а сам нападающий покинет команду в конце сезона.

Назаров очень хорошо умеет работать с талантливыми хоккеистами, к ним совершенно точно относится и Филатов. Фото hclada.ru



Как бы там ни было, в нынешний трансферный дедлайн «Нефтехимик» совершенно точно остался в плюсе. Во-первых, пока непонятно, насколько серьезна травма Ганзла, а Авцин все чаще оказывается незаявленным на матчи. Во-вторых, Назаров очень хорошо умеет работать с талантливыми хоккеистами к ним совершенно точно относится и Филатов. Именно при Андрее Викторовиче в КХЛ заиграли Евгений Кузнецов и Павел Бучневич, да и Артемий Панарин и Евгений Дадонов всерьез заявили о себе, начав работать с Назаровым. Не исключено, что и в случае с Филатовым методы тренера «волков» возымеют должный эффект.

Изменения в составе разной степени успешности

Примечательно, что новичок сыграл в первой же игре своей новой команды. Тренерский штаб определил Филатова во второе звено, где снова лишился места один из трех лучших снайперов команды Авцин. Хотя такая рокировка и выглядит немного странно, сам выбор партнеров для Никиты вполне оправдан. С одной стороны, игроку дают понять, что ему доверяют, а с другой, это попытка расшевелить потихоньку затухающих Хайруллина и Еглича.

Последнее больше касается словенского легионера «волков». Жига Еглич приглашался для усиления активной комбинационной игры в зоне соперника, но ожидания эти пока не оправдывает. Всего два балла за результативность — далеко не то, чего ждешь от иностранного хоккеиста, играющего во втором звене команды. Появление Филатова могло придать сочетанию дополнительного драйва, и стоит признать, что Назаров угадал с этим решением. То ли на фоне Никиты, то ли за счет эмоционального подъема и желания доказать тренеру, что его еще рано списывать со счетов, Еглич действительно провел классный матч.

То ли на фоне Никиты, то ли за счет эмоционального подъема и желания доказать тренеру, что его еще рано списывать со счетов, Еглич действительно провел классный матч



Именно второе звено создавало наибольшее количество неприятностей для вратаря хозяев Доминика Фурха. И если с броском Филатова и подправлением Еглича голкипер «Авангарда» справился, то мощнейший выстрел Шарипзянова ему отразить не удалось. Словенский форвард выехал из-за ворот и отбросил под щелчок набегающему защитнику, не оставившему Фурху никаких шансов. Еглич и компания могли забивать еще, но им каждый раз либо не везло, либо свою команду выручал вратарь соперника.

Изменения коснулись и линии защиты. После девяти пропущенных шайб в двух последних встречах это также не выглядело удивительным. Правда, и здесь, как в ситуации с Авциным, есть вопросы по поводу персоналий для рокировки. Назаров решил дать проявить себя Волгину, но убрал со льда Сергеева, к которому не было особых претензий в последних матчах. А вот Шарипзянов остался в заявке, даже несмотря на «–3» в игре с «Сибирью». Видимо атакующие навыки Дамира перевесили его ошибки в гостевой серии «Нефтехимика».

Чемпионат идет, а беды все те же

Еще одной бедой нижнекамцев в этом сибирском турне стала безобразная игра «волков» в дебютах матчей. Вот уже третья игра подряд начинается для «Нефтехимика» с удаления. «Благодаря» этому подопечным Назарова просто не остается возможности включить высокий темп с первых минут. С «Авангардом» все было еще хуже — нижнекамцы умудрились остаться втроем уже ко второй минуте матча. Причем первое удаление было заработано из-за нарушения численного состава, а второе тут же заработал Эверберг за выброс шайбы за пределы площадки.

Так что неудивительно, что инициативой завладели хозяева площадки. То же повторилось и в начале второго периода. Но если в первом случае «волкам» удалось перебороть соперника благодаря двум подряд обоюдным удалениям, то после перерыва «Авангард» довел дело до конца. До этого исправился Эверберг, который продрался по флангу и набросил на пятак, где в падении пас замкнул Куликов.

Ежова дезориентировал подставивший клюшку Ансель Галимов, и «Авангард» одну шайбу отквитал



Во втором периоде «Авангард» слегка перестроил свою атакующую модель. В целом это напрашивалось еще в начале игры — омичам катастрофически не хватало трафика перед Ежовым. После перерыва хозяева добавили сразу двух нападающих на пятачок и перешли к многочисленным набросам в сторону ворот соперника. В одном из таких моментов Ежова дезориентировал подставивший клюшку Ансель Галимов, и «Авангард» одну шайбу отквитал.

Затем в очередной раз отметился ошибкой Шарипзянов, который наблюдал за Кугрышевым и второй шайбой в ворота «Нефтехимика» как посторонний. Что-то подобное, когда игроки соперника получают передачу с фланга и с легкостью ее добивают, творилось в игре с «Сибирью», так что за нижнекамцев стало немного страшновато. Однако позже гости переломили ход встречи и даже смогли выйти вперед, но им то и дело не хватало точности.

Запас прочности у «Нефтехимика» еще есть

Третий период в Омске выдался очень скучным — соперники, казалось, только и ждали завершения двадцатиминутки. Любопытно, что «Авангард» бросал чаще, но в створ ворот Ежова пришлись лишь четыре броска из 17, нанесенных «ястребами». Вновь, как и в игре с «Югрой», дело докатилось до овертайма, в котором Секстон заложил несколько виражей и выкатил шайбу Нестрашилу на другой угол ворот — чех был точен. 2:3 — очень важная победа для «Нефтехимика».

Видеобзор матча. Источник khl.ru

Остается лишь сказать, что нижнекамский зритель прощается с 2017 годом на мажорной ноте. Четвертая строчка в турнирной таблице с отставанием от первого места всего на одной очко. Когда-то это казалось далекой мечтой, а на сегодняшний день является самой настоящей реальностью, прощаться с которой не хочется никому. Стоит отметить, что хотя подопечные Назарова и набрали всего три очка в трех последних гостевых встречах, они продолжают «гнуть свою линию», так что беспокоиться за результат, по крайней мере пока, не приходится.

По коэффициенту «везения» PDO «Нефтехимик» имеет невообразимые 99,9%, что говорит о том, что нынешние показатели команды вполне заслуженные. При этом у «волков» есть определенный резерв в виде работы над розыгрышем лишнего и исправления некоторыми игроками системных ошибок в обороне. Решить эти проблемы может глубина состава, возвращение Ганзла, а также выход на оптимальные кондиции Сергеева и Авцина. В любом случае верить в этот «Нефтехимик» и следить за ним однозначно стоит. Хотя бы ради того, чтобы впервые увидеть его выше «Ак Барса» как минимум в регулярке чемпионата.

Зульфат Шафигуллин, фото hawk.ru