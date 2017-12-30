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Опрос предпринимателей: отдыхают ли бизнесмены в Новый год?

07:00, 30.12.2017 15 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

И заставляют ли делать это подчиненных

Опрос предпринимателей: отдыхают ли бизнесмены в Новый год? Фото: mam34.ru

В новогоднем опросе «Реальное время» решило выяснить у бизнесменов, отдыхают ли они в новогодние праздники вместе со всей страной. Большинство идею отдыха разделяют, правда позволить себе такого не могут. Подробности — в материале.

Будете ли вы работать в новогодние праздники? И вызываете ли сотрудников на работу?

  • Галина Шарафутдинова

    Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров

    Конечно же, буду работать. Для рестораторов это самая горячая пора. В это время многие гости и жители города ходят в кафе и рестораны. Можно сказать, что «первая декада месяц кормит». И вообще, любой праздник — это повод посетить предприятия общественного питания. Конечно же, мы доверяем своей команде, но руководитель, как Чапаев, в такие минуты всегда «впереди, на боевом коне». Это и внимание, и помощь, и контроль. А отдохнуть можно и после! В дни праздников в основном все кафе и рестораны усиливают смены, а это значит, что дополнительно выводят официантов, поваров. На встречу гостей привлекают хостес, в услугах которых в обычные дни не нуждаются. Каждая пара рук и глаз помогает обслужить гостей быстрее и лучше! Я знаю немало директоров, которые уже долгое время встречают Новый год на работе. Наша работа для нас — это, в первую очередь, стиль жизни. Ресторанный бизнес затягивает, и без него уже не можешь. А видеть довольные лица наших гостей — это такое счастье!

  • Елена Стрюкова

    Елена Стрюкова директор «АК БАРС Недвижимость»

    Для меня длинные праздники — всегда шанс побыть с сыном. Но конец года также располагает к подведению итогов и мыслям о стратегии. Когда работа увлекает, долго отдыхать и не хочется. Поэтому в праздники я найду время для работы тоже. Буду концентрироваться на вопросах планирования и стратегии. Что касается коллектива, то для удобства клиентов наш отдел продаж будет работать в праздники по сменному графику. Для остальных — это дело добровольное.

  • Сергей Никифоров

    Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»

    Раз на раз не приходится. Все зависит от возможностей заказчиков. У нас работа в значительной степени сезонная, и мы стараемся успеть по максимуму. Если клиенты дают работать в выходные, работаем. Каждый день на счету. Если сотрудники отдыхают, я все равно прихожу в офис. Кому-то надо цветы полить, покормить попугая и рыбок. Живность не может терпеть долго.

  • Гузель Хисматуллина

    Гузель Хисматуллина директор тренинговой компании «Тимсофт»

    Работать будем. Это специфика нашей деятельности. Уже второго числа начинаются детские многодневные проекты, так что сотрудники департамента детских программ работают. Все руководители выйдут на работу 8 января — у нас стратегическая сессия. Это важно, потому что в первый рабочий день в TeamSoft проходит корпоративный день знаний, на котором руководители рассказывают про стратегические приоритеты, а тренеры проводят мастер-классы для всех сотрудников. Но все, кто не задействован в проектах, отдыхают. Моя личная позиция — если есть возможность отдыхать в выходные, надо отдыхать, причем хорошо отдыхать — как сотрудникам, так и руководителям. Если сотрудник работает по выходным, обязательно берет выходной среди недели.

  • Ильдар Галеев

    Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»

    В каникулы сотрудники будут отдыхать. А у меня запланировано обучение в Москве. После выйду на работу. Обычно мы всегда отдыхаем в новогодние праздники. Был год, когда я вызывал нескольких сотрудников в каникулы, но особого эффекта для компании от этого не было. Поэтому перестал так делать, не вижу смысла. Не хотелось бы, конечно, чтобы так долго отдыхали, но что делать, приходится.

  • Александр Ткачев

    Александр Ткачев генеральный директор IQ300

    Обычно мы отдыхаем, но в этом году начнем работать с 3 января. Сейчас запускаем проект, связанный с блокчейн-технологиями. Не успеваем подготовиться, поэтому нужно кое-что доделать. Но у нас IT-компания. Программисты могут и из дома работать, не обязательно в офис приходить.

  • Ильназ Набиуллин

    Ильназ Набиуллин владелец сети дискаунтеров Gentlz, Zifa

    Буквально пару дней буду отдыхать за городом, потом вернусь в Казань и выйду на работу. А сотрудники, согласно ТК РФ, будут отдыхать. Это ежегодная практика. Я выхожу не для того, чтобы тащить на себе работу офиса, а чтобы в одиночестве спокойно составить план на год.

  • Рамиль Миннизянов

    Рамиль Миннизянов директор компании «Мирас»

    Пару дней обязательно отдохну. Потом выйду, чтобы привести дела в порядок и составить план работы на следующий год. От этого никуда не деться, к сожалению. Мы запускаем много новых проектов, а в этот период можно подготовиться. Что касается сотрудников, то наоборот, стараюсь дать им возможность отдохнуть, провести праздники с семьей.

  • Эвелина Шахбазова

    Эвелина Шахбазова исполнительный директор «Энотеки S»

    Мы будем отдыхать только до 2 января, дальше — работа. У нас ресторан все-таки.

Алина Губайдуллина, Айгуль Чуприна
Бизнес
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 30 дек
    Ну ясное дело, рестораны и обслуживающий сервис не отдыхает.
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  • Анонимно 30 дек
    Врачи, спасатели, продавцы, уборщики, инженера на заводах будут работать однозначно
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  • Анонимно 30 дек
    У бизнесменов точно нет выходных. Бизнес это его детище, нельзя оставлять дитё надолго
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  • Анонимно 30 дек
    Мы гос организация, мы выходим на работу 4го числа
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    Анонимно 30 дек
    Но тут же написано, про предпринимателей
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  • Анонимно 30 дек
    Каждый уважающий себя и кто хочет много денег будет работать, и не упадет в спячку
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  • Анонимно 30 дек
    Смотря в какой отрасли бизнес
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  • Анонимно 30 дек
    Они думают как потратить заработанные деньги
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  • Анонимно 30 дек
    В общем кто умеет работать тот с удовольствием работает и в зимние каникулы,а кто не дружит с работой ходит на работу из под палки того не загонишь до конца новогодних каникул никакими пряниками
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  • Анонимно 30 дек
    Работаю. каждый день. если не дома то на работе
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  • Анонимно 30 дек
    Конечно будем работать, у меня сеть кофеен, люди перед НГ очень много пьют кофе
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  • Анонимно 30 дек
    У предпринимателей это самый сезон. А потом уже тишина, до 23 февраля
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  • Анонимно 30 дек
    Не люблю НГ. Вся страна впадает в спячку
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  • Анонимно 30 дек
    Как бешенные все к НГ готовятся. Вот это да
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  • Анонимно 30 дек
    Зависит от сферы работы. Но в основном, бешенно работают
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