Опрос предпринимателей: отдыхают ли бизнесмены в Новый год?

Конечно же, буду работать. Для рестораторов это самая горячая пора. В это время многие гости и жители города ходят в кафе и рестораны. Можно сказать, что «первая декада месяц кормит». И вообще, любой праздник — это повод посетить предприятия общественного питания. Конечно же, мы доверяем своей команде, но руководитель, как Чапаев, в такие минуты всегда «впереди, на боевом коне». Это и внимание, и помощь, и контроль. А отдохнуть можно и после! В дни праздников в основном все кафе и рестораны усиливают смены, а это значит, что дополнительно выводят официантов, поваров. На встречу гостей привлекают хостес, в услугах которых в обычные дни не нуждаются. Каждая пара рук и глаз помогает обслужить гостей быстрее и лучше! Я знаю немало директоров, которые уже долгое время встречают Новый год на работе. Наша работа для нас — это, в первую очередь, стиль жизни. Ресторанный бизнес затягивает, и без него уже не можешь. А видеть довольные лица наших гостей — это такое счастье!

