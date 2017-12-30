Опрос предпринимателей: отдыхают ли бизнесмены в Новый год?
И заставляют ли делать это подчиненных
В новогоднем опросе «Реальное время» решило выяснить у бизнесменов, отдыхают ли они в новогодние праздники вместе со всей страной. Большинство идею отдыха разделяют, правда позволить себе такого не могут. Подробности — в материале.
Будете ли вы работать в новогодние праздники? И вызываете ли сотрудников на работу?
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров
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Конечно же, буду работать. Для рестораторов это самая горячая пора. В это время многие гости и жители города ходят в кафе и рестораны. Можно сказать, что «первая декада месяц кормит». И вообще, любой праздник — это повод посетить предприятия общественного питания. Конечно же, мы доверяем своей команде, но руководитель, как Чапаев, в такие минуты всегда «впереди, на боевом коне». Это и внимание, и помощь, и контроль. А отдохнуть можно и после! В дни праздников в основном все кафе и рестораны усиливают смены, а это значит, что дополнительно выводят официантов, поваров. На встречу гостей привлекают хостес, в услугах которых в обычные дни не нуждаются. Каждая пара рук и глаз помогает обслужить гостей быстрее и лучше! Я знаю немало директоров, которые уже долгое время встречают Новый год на работе. Наша работа для нас — это, в первую очередь, стиль жизни. Ресторанный бизнес затягивает, и без него уже не можешь. А видеть довольные лица наших гостей — это такое счастье!
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Елена Стрюкова директор «АК БАРС Недвижимость»
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Для меня длинные праздники — всегда шанс побыть с сыном. Но конец года также располагает к подведению итогов и мыслям о стратегии. Когда работа увлекает, долго отдыхать и не хочется. Поэтому в праздники я найду время для работы тоже. Буду концентрироваться на вопросах планирования и стратегии. Что касается коллектива, то для удобства клиентов наш отдел продаж будет работать в праздники по сменному графику. Для остальных — это дело добровольное.
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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Раз на раз не приходится. Все зависит от возможностей заказчиков. У нас работа в значительной степени сезонная, и мы стараемся успеть по максимуму. Если клиенты дают работать в выходные, работаем. Каждый день на счету. Если сотрудники отдыхают, я все равно прихожу в офис. Кому-то надо цветы полить, покормить попугая и рыбок. Живность не может терпеть долго.
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Гузель Хисматуллина директор тренинговой компании «Тимсофт»
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Работать будем. Это специфика нашей деятельности. Уже второго числа начинаются детские многодневные проекты, так что сотрудники департамента детских программ работают. Все руководители выйдут на работу 8 января — у нас стратегическая сессия. Это важно, потому что в первый рабочий день в TeamSoft проходит корпоративный день знаний, на котором руководители рассказывают про стратегические приоритеты, а тренеры проводят мастер-классы для всех сотрудников. Но все, кто не задействован в проектах, отдыхают. Моя личная позиция — если есть возможность отдыхать в выходные, надо отдыхать, причем хорошо отдыхать — как сотрудникам, так и руководителям. Если сотрудник работает по выходным, обязательно берет выходной среди недели.
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Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»
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В каникулы сотрудники будут отдыхать. А у меня запланировано обучение в Москве. После выйду на работу. Обычно мы всегда отдыхаем в новогодние праздники. Был год, когда я вызывал нескольких сотрудников в каникулы, но особого эффекта для компании от этого не было. Поэтому перестал так делать, не вижу смысла. Не хотелось бы, конечно, чтобы так долго отдыхали, но что делать, приходится.
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Александр Ткачев генеральный директор IQ300
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Обычно мы отдыхаем, но в этом году начнем работать с 3 января. Сейчас запускаем проект, связанный с блокчейн-технологиями. Не успеваем подготовиться, поэтому нужно кое-что доделать. Но у нас IT-компания. Программисты могут и из дома работать, не обязательно в офис приходить.
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Ильназ Набиуллин владелец сети дискаунтеров Gentlz, Zifa
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Буквально пару дней буду отдыхать за городом, потом вернусь в Казань и выйду на работу. А сотрудники, согласно ТК РФ, будут отдыхать. Это ежегодная практика. Я выхожу не для того, чтобы тащить на себе работу офиса, а чтобы в одиночестве спокойно составить план на год.
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Рамиль Миннизянов директор компании «Мирас»
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Пару дней обязательно отдохну. Потом выйду, чтобы привести дела в порядок и составить план работы на следующий год. От этого никуда не деться, к сожалению. Мы запускаем много новых проектов, а в этот период можно подготовиться. Что касается сотрудников, то наоборот, стараюсь дать им возможность отдохнуть, провести праздники с семьей.
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Эвелина Шахбазова исполнительный директор «Энотеки S»
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Мы будем отдыхать только до 2 января, дальше — работа. У нас ресторан все-таки.
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