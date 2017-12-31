Топ-2017: Макс Пушка и еще девять лучших в Татарстане

Игрок казанского «Зенита» Максим Михайлов — лучший спортсмен Татарстана в 2017 году по версии «Реального времени»

По традиции наше издание подводит спортивные итоги уходящего года, вспоминая, кто из татарстанских атлетов и как в нем отличился. И, конечно, называет лучшего из них.

10-е место

Марта Мартьянова (фехтование)

Уникальность татарстанской рапиристки в том, что она совсем недавно перешла из юношеских соревнований во взрослые, а уже успела навести там такого шороху, что более возрастным спортсменам остается только бессильно скрипеть зубами. Не по годам мастеровитая спортсменка уже завоевала 1-е место на чемпионате Европы, причем как в личном, так и в командном зачете. Еще дважды Марта поднималась на вторую ступеньку пьедестала на этапе Кубка мира и чемпионате Европы в Тбилиси.

Ну а среди юниорок соперниц у Мартьяновой в России просто нет — вот уже 3 года подряд она не отдает первую строчку никому. Спортивная редакция «Реального времени» ждет выступления Марты на Олимпиаде-2020 в Токио и ее первых олимпийских медалей! А пока у нее 10-е место в нашем топе.

Не по годам мастеровитая спортсменка уже завоевала 1-е место на чемпионате Европы, причем как в личном, так и в командном зачете. Фото sport.tatarstan.ru

9-е место

Илья Ежов (ХК «Нефтехимик», хоккей)

Этот страж ворот стал одним из основных факторов текущего успеха команды Андрея Назарова. Илья обеспечил «Нефтехимику» немалое количество очков и нынешнее высокое место команды в турнирной таблице Востока КХЛ. И совершенно заслуженно получил право участвовать в Матче всех звезд КХЛ-2018 в Астане.

Уникальность Ежова в том, что сдерживать мощную насыщенную атаку ему даже легче, чем выступать против команд, играющих «вторым номером». Илья из тех голкиперов, которым нужно весь матч «без продыха» крутиться в «рамке», чтобы поймать кураж и превратить игру в серию отличных спасений.

Уникальность Ежова в том, что сдерживать мощную насыщенную атаку ему даже легче, чем выступать против команд, играющих «вторым номером». Фото hcnh.ru



8-е место

Алексей Вербов (ВК «Зенит-Казань», волейбол)

«Батя!» — кричали Алексею Вербову поклонники казанцев, когда «Зенит» прилетел из триумфального польского Кракова в декабре с золотом клубного ЧМ. Алексей за долгие годы карьеры в «Зените» стал не просто ветераном и любимцем казанской публики, но и настоящим символом победоносного клуба.

Либеро «Зенита» и до недавних пор сборной России возвращался в Казань под конкретную задачу — быть образцом профессионализма и опорой для молодых волейболистов мощной казанской дружины. И со своей миссией он справляется здорово. Сегодня Алексей Вербов — важная фигура не только на площадке, но и на тренерских собраниях. Сразу по окончании Олимпиады в Бразилии Вербов приступил к изучению тренерского ремесла, выступая в качестве помощника Владимира Алекно. Алексей — классический «дядька» в коллективе, который шел к главной победе в жизни много лет и уже в качестве играющего тренера взял-таки последний недостающий трофей — клубный чемпионат мира. Такая судьба — готовый сценарий остросюжетного фильма, в котором спортсмен добивается успеха долгим и упорным трудом.

Сегодня Алексей Вербов — важная фигура не только на площадке, но и на тренерских собраниях. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)



7-е место

Ильнур Закарин (велоспорт)

В прошлом олимпийском году Ильнур Закарин провел свой лучший сезон в карьере, отметившись первым местом на одном из этапов «Тур де Франс» и финишировав третьим на испанском туре «Вуэльта Мурсия». А вот до олимпийского Рио-де-Жанейро Ильнур в итоге так и не добрался.

Не каждый спортсмен после такого не опустит рук и продолжит бороться. Закарин сбавлять к себе требований не стал и в нынешнем сезоне не раз поднимался на пьедесталы самых престижных туров Европы, стал третьим в генеральной классификации Vuelta a Espana и получил итоговое 2-е место в Абу-Даби Туре.

Закарин сбавлять к себе требований не стал и в нынешнем сезоне не раз поднимался на пьедесталы самых престижных туров Европы. Фото mdms.tatarstan.ru



6-е место

Дэн Секстон (ХК «Нефтехимик», хоккей)

В межсезонье начали паковать чемоданы иностранные лидеры нижнекамского хоккея — Рихард Гюнге и Жильбер Брюле. Тогда казалось, что и Дэн Секстон покинет «Нефтехимик». Однако американец поверил в свой клуб и в успех затеянной в нем перестройки и решил остаться в Нижнекамске. И не зря!

Сегодня «волки» во главе с Андреем Назаровым играют в самый острый и агрессивный хоккей в Восточной конференции КХЛ. Команда собралась настолько боевитая, что впору думать о лидерстве в конференции. Секстон своим мастерством удержал «волков» от провала на старте сезона, когда команда только-только строилась. Американскому форварду приходилось брать игру в свои руки и «клепать» шайбы, пока Ганзл и Нестрашил «притирались». Сегодня на его счету уже 37 (!) очков, а впереди еще треть «регулярки». Более того, на счету Секстона, пожалуй, самый красивый гол нынешнего сезона. В матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» Дэн выбегал один на один с вратарем, но получил подножку. Однако не стал дожидаться буллита, а в падении исхитрился забросить шедевральную шайбу.

Дэн также ожидаемо вызван на Матч всех звезд в Астане и уже сегодня имеет полное право именоваться самым ярким и полезным легионером в Татарстане в уходящем году. Американский нападающий «пылит» в Нижнекамске вот уже пятый сезон, и его преданность татарстанской дружине заслуживает отдельного восхищения. Дэн планомерно шел к своему нынешнему статусу в составе «Нефтехимика» и теперь «на всех парах» ведет его к первому финалу плей-офф Восточной конференции в истории клуба.

5-е место

Евгения Тарасова (фигурное катание)

Евгения вернулась в Татарстан из Москвы, где провела львиную часть своей профессиональной карьеры, аккурат в начале 2017 года. Что и позволило ей с полным правом занять свое почетное место в нашем топе.

Уроженка Казани, в юношеском возрасте она перебралась в столицу под крыло прославленной советской фигуристки Нины Мозер, у которой выросла в, пожалуй, сильнейшую фигуристку России на сегодняшний день, выступающую в парном катании.

Только за этот год она вместе с Владимиром Морозовым впервые выиграла чемпионат Европы в чешской Остраве и взяла серебро в Токио на командном чемпионате мира. Если же вспомнить Гран-при и другие соревнования, где Тарасова и Морозов брали медали, то можно посвящать фигуристам отдельный материал. Самые заметные из них — «бронза» в Хельсинки, 1-е место в Оберсдорфе и победа на домашнем этапе Гран-при.

Уроженка Казани, в юношеском возрасте перебралась в столицу под крыло прославленной советской фигуристки Нины Мозер, у которой выросла в, пожалуй, сильнейшую фигуристку России. Фото youtube.com

Так что сегодня, за месяц до старта Олимпиады, основная надежда татарстанских болельщиков на медали Пхенчхана связана именно с Тарасовой. А пока — 5-е место в нашем списке.

4-е место

Хоаким Колом (БК УНИКС, баскетбол)

Еще один спортсмен-легионер, не побоявшийся намечающихся больших перемен в своем клубе и решивший в нем остаться. Большая перестройка, задуманная боссами в казанском УНИКСе, обновила команду на 90%, и уход испанского разыгрывающего тоже ожидался с вероятностью 90%, ведь, по некоторой информации, им интересовались даже в мадридском «Реале».

Сегодня Колом — абсолютный лидер УНИКСа. Его умные передачи выручают в решающих моментах игр в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, а умение «выстрелить» в решающие моменты матча уже не раз спасало игру для команды. Сегодня у Колома 12.1 очков и 2.5 подбора за матч. Однако сухие цифры не могут объяснить, почему все-таки андорро-испанец так важен для УНИКСа. «Палочка-выручалочка», «джокер», «душа команды» и лидер на паркете — выбирайте любой эпитет и не ошибетесь. И если говорить о главной трансферной победе руководства УНИКСа, то это не подписание Джамара Смита и Стефана Ласме и даже не приглашение Димитриса Прифтиса на тренерский мостик, а именно сохранение «десятки» в своем ростере. Таких по-спортивному умных и сообразительных игроков в отечественной лиге единицы. И хорошо, что один из них играет в стане «зеленых».

Сегодня Колом — абсолютный лидер УНИКСа. Фото Максима Платонова



3-е место

Владимир Ткачев (ХК «Ак Барс», хоккей)

Из года в год казанский хоккейный болельщик следит за преображением Владимира из застенчивого доброго парня с хорошей скоростью в звезду отечественного хоккея и крепкого игрока национальной команды. Ткачев из года в год прогрессирует и заставляет говорить о себе как о потенциальной звезде клуба НХЛ. О его возможном отъезде в заокеанскую лигу, кстати, говорили все, в том числе и он сам в весеннем интервью нашему изданию. Однако боссам «Ак Барса» удалось договориться с Владимиром о продлении контракта еще на 2 года, а сам нападающий заявляет, что так будет лучше для его профессионального роста.

Сегодня Ткачев самый сильный из российских нападающих обоих клубов КХЛ из Татарстана — с невероятными руками и отличной скоростью. Играет 55-й номер, правда, не всегда ровно. Многое у него зависит от настроения, ведь Владимир — человек тонкой душевной настройки. Однако если у него «идет», то держитесь, «Салават Юлаев» и СКА. На счету Ткачева уже не один хет-трик, самый памятный из которых был сделан в дерби против Уфы во время блестящего матча плей-офф, выигранного «барсами» 8:0. Того Ткачева образца плей-офф-2017 было просто не удержать, а Уфа до сих пор вспоминает его имя с содроганием. Старт нынешнего сезона форвард немного «проспал», но когда проснулся, все увидели игрока, который стал еще лучше и техничнее. И очки за результативность пошли по привычному графику.

Сегодня Владимира называют одним из основных кандидатов на попадание в сборную российских хоккеистов, которые поедут в Пхенчхан. Так что наряду с Тарасовой у Татарстана будет еще один «посол» в далекой Корее. Отдаем Владимиру третью строчку нашего списка и ждем его крутых шайб на Олимпиаде.

Владимир самый сильный из российских нападающих обоих клубов КХЛ из Татарстана — с невероятными руками и отличной скоростью. Фото ak-bars.ru

2-е место

Александр Красных (плавание)

Уроженец Бугульмы Александр Красных заявил о себе буквально в последний момент уходящего года. Став чемпионом Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров вольным стилем в Копенгагене, 22-летний татарстанец совершил мощный рывок, который позволил ему обойти многих конкурентов в нашем списке.

То, что Красных является перспективным пловцом, он показал еще на казанском чемпионате мира по водным видам спорта, когда в свои 20 лет сумел пробиться в финал двухсотметровой дистанции вольным стилем и занял 7-е итоговое место. А уже летом этого года в Будапеште Александр взял сразу две медали: «бронзу» на двухсотметровке вольным стилем и «серебро» в эстафете 4x200 метров.

Что касается его триумфа на датском чемпионате Европы, то там Красных показал отличный результат в 3 минуты 35,51 секунды. Но и это не единственная награда в Копенгагене. Помимо «золота», у Александра Красных еще и серебряная награда в финальном заплыве на дистанции 200 метров. Отдаем «серебро» Александру и в нашем списке.

22-летний татарстанец совершил мощный рывок, который позволил ему обойти многих своих конкурентов в нашем списке. Фото mdms.tatarstan.ru



Спортсмен 2017 года по версии «РВ»

Максим Михайлов («Зенит-Казань», волейбол)

Макс Пушка — такое имя закрепилось за многолетним лидером волейбольного казанского «Зенита». И оно весьма красноречиво отражает манеру игры нашего диагонального. Когда Максим стоит по ту сторону сетки и высматривает свободную зону на паркете чужой половины, будьте уверены — снаряд полетит точно в цель.

Каждый, кто однажды видел его игру, понимает, что подавать и вколачивать мячи в площадку лучше, чем Михайлов, просто невозможно. Но с каждым новым сезоном Максим доказывает, что нет предела совершенству. За свою казанскую карьеру он, кажется, достиг и выиграл все, что только есть в мировом клубном волейболе. И только одна последняя не поставленная «галочка» никак не давала покоя поклонникам «Зенита-Казань» и таланта Михайлова — клубный чемпионат мира. Однако в декабре Макс и его одноклубники в блестящей манере «разнесли» сильнейшие клубы мира. Помимо клубного чемпионата, Михайлов и Ко в уходящем году взяли очередную Лигу чемпионов (третью подряд и четвертую в карьере Максима). В финальном поединке казанцы без проблем разгромили итальянскую «Перуджу», Михайлов набрал 19 очков, реализовав 75% атак, и вместе с золотой медалью забрал и титул MVP «Финала четырех». Такой же титул Макс Пушка получил и по итогам финального турнира чемпионата России, который «Зенит» также выиграл без особых проблем. Впрочем, становиться самым ценным игроком для Михайлова уже давно вошло в привычку. В составе сборной России на чемпионате Европы он выступил буквально «спасителем» для команды. В финале Максим набрал решающее очко на матчболе в пятой партии при счёте 14:13 и вновь был признан лучшим игроком турнира!

Ни секунды не сомневаясь, спортивная редакция «Реального времени» называет Максима Михайлова просто лучшим диагональным на планете, а также главным спортсменом 2017 года по версии нашей интернет-газеты. Сразу после новогодних праздников мы встретимся с героем года, вручим ему заслуженную награду и возьмем у него интервью. А пока экспресс-комментарий игрока для «Реального времени».

Ни секунды не сомневаясь, спортивная редакция «Реального времени» называет Максима Михайлова просто лучшим диагональным на планете, а также главным спортсменом 2017 года по версии нашей интернет-газеты. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)



— Спасибо вам большое за признание. Год действительно получился удачный и принес мне пока самую крутую победу в карьере. С другой стороны, появилось еще больше стимулов для развития. Спасибо большое болельщикам, что поддерживали нас, верят в нас. В Татарстане уделяют большое внимание спорту, такого я больше нигде не видел. И всех с наступающими новогодними праздниками, — сказал Максим Михайлов.