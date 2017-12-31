Куда пойти в Казани с 1 по 8 января: афиша мероприятий на новогодние праздники

Расписание концертов, выставок, работы катков, мероприятий для детей в Казани и за городом

Фото: Максим Платонов

Горизонт деловых мероприятий абсолютно чист, на ближайшие 10 дней Казань и окрестности станут одной большой праздничной площадкой. «Реальное время» подготовило полную афишу наиболее ярких мероприятий на все предстоящие выходные. Распланируйте каникулы, добавьте страницу в закладки, чтобы была под рукой все праздничные дни.

На улице — концерты, спектакли и уличные гуляния

На Черном озере выступит уличный театр

1—3 января в Казани выступит уличный театр «Высокие братья». Постановку «Дурацкий цЫрк» можно посмотреть в парке «Черное озеро». В программе — номера с участием жонглеров, эквилибристов на моноцикле и клоунов. В зоне амфитеатра будут играть в русские народные «Зимние игры» со скоморохами. Маленьких гостей ждут на детской площадке, где «Веселые медведи» проведут соревнования на ловкость.

Вход свободный.

На «Ханском дворе» устроят шоу

2 января всей семьей можно посетить новогодний городок «Ханский двор». Там пройдет «Микс-шоу». Интерактивная программа включает в себя лазерное дымовое шоу, пиротехническое и огненное шоу. Также гостей ждут ростовые куклы, конкурсы, концерт и шоу фигуристов. Начало — в 16.00, за вход нужно будет заплатить 500 рублей.

Также в каникулы на территории «Ханского двора» с 19.00 ежедневно будет проходить новогодняя дискотека. В программе — праздничный концерт с выступлением национального фольклорного ансамбля «Риваят» и с татарской тематической программой.

Одной из главных достопримечательностей деревни будет незамерзающий фонтан, а символом праздника станет уникальная елка-дом.

Праздники с национальным колоритом

Со 2 по 6 января можно сходить на фольклорное театрализованное шоу Kazan. Мероприятие пройдет на территории национального комплекса «Туган авылым». В программе — красочное национальное шоу и традиционный татарский ужин. Гости могут принять участие в интерактивных забавах национального праздника «Сабантуй» вместе с артистами и бесплатно сфотографироваться с участниками шоу.

Стоимость билетов: 1700 рублей — взрослый, 1400 рублей — детский. Дети до шести лет проходят бесплатно.

В парке «Черное озеро» подробно расскажут о Льве Толстом

3 и 4 января в парке «Черное озеро» покажут спектакль-экскурсию о жизни Льва Толстого. Рождественская сказка посвящена Году великого писателя в Татарстане. Уличное представление подготовила творческая лаборатория «Угол».

3 января, начало — в 18.00, 4 января — в 17.00. Вход свободный.

В сквере Аксенова — концерт новой татарской музыки

4 января казанский сквер Аксенова ждет меломанов. Там пройдет камерный концерт новой татарской музыки. В программе — выступления современных артистов. Зрителям споют Гульназ Батталова, K-Ru, Ильгиз Шайхразиев и другие.

Начало — в 16.00, вход свободный.

Спортивные каникулы

Главной темой программы в Горкинско-Ометьевском лесу станет спорт. Так, 5 января здесь пройдет открытая тренировка по лыжам, 6 января можно посетить бесплатное занятие по лыжным гонкам для детей, 7 января соревноваться в гонке будут ветераны лыжного спорта.

В парке «ДК Химиков» посоревнуются в лепке снеговиков

5 января в парке «ДК Химиков» пройдет Фестиваль снеговиков. Любители снежных фигур будут соревноваться за звание самого креативного скульптора. Участникам предстоит придумать и слепить самого необычного снеговика. В качестве декора сгодятся любые вещи, оповещают организаторы. Пригодятся бусины, пуговицы, овощи, еловые ветки, шишки, ягоды. Образ снеговика лучше продумать заранее.

Вход свободный, начало — в 14.00.

На Черном озере научат кататься на коньках

В пятницу появится возможность научиться кататься на коньках (для тех, кто не умеет) или отточить мастерство. 5 января в парке «Черное озеро» пройдет бесплатный мастер-класс правильного и фигурного катания. Начало — в 16.00.

Не стоит расстраиваться, если вы не можете пойти на каток в этот день. Мастер-класс также будет проходить 7 января. Вход бесплатный, начало — в 16.00.

Советский Новый год вернется в Казань

6 января в парке «Крылья Советов» пройдет ретро-вечеринка «Карнавальная ночь». В Рождественский сочельник в парке воссоздадут атмосферу советского Нового года в его лучших традициях. На уличной сцене пройдет концерт, казанцев и гостей города ждут танцы, музыка из кинофильмов и тематическая фотозона.

Начало — в 18.00, вход свободный.

Нацмузей предложит рождественские забавы

Рождество можно будет провести в духе исторических сражений. Программу празднования подготовил Национальный музей РТ. 7 января здесь пройдет традиционное празднование «Рождественские забавы».

Основные события сосредоточатся во дворе музея. Сначала участники военно-исторического клуба «Витязь» устроят имитацию боевых действий. Затем стартует шуточное развлечение «Штурм снежной крепости». Можно будет поиграть в снежки, поучаствовать в схватках на мягких дубинках.

Не менее насыщенная программа ждет и в залах музея. Гостям покажут любопытные исторические материалы о войне и реконструкцию одежды русских и французских солдат. Там же пройдут показательные выступления студии артистического фехтования «Демисеркль».

Начало — в 11.00, стоимость билетов — от 75 до 150 рублей.

В парке Горького споют

6 января в казанском парке им. Горького будут звучать праздничные мотивы. Там пройдут «Рождественские песнопения». Послушать песни можно всей семьей.

Начало — в 18.00, вход свободный.

А также посмотрите

— интерактивную программу «Сказ казанского кота» на территории Казанского кремля.

— избу Кыш Бабая в национальном комплексе «Туган авылым».

— спектакль «История новогодних подарков» на Кремлевской набережной по субботам и воскресеньям, с 10.00 до 00.00.

— с 3 по 8 января в парке «Черное озеро» — новогодний семейный спектакль «О».

Куда пойти с детьми на каникулах

В Кремле расскажут «фарфоровые истории»

2, 4, 7 января в центре «Эрмитаж-Казань» пройдет новогодняя сказка о фарфоре. Детей ждут «фарфоровые истории», тайны «белого золота», рождественские забавы, новогодние игры и танцы у елки с фарфоровыми игрушками. Начало — в 13.00, необходимо предварительное бронирование.

В музее истории — «Сказка под Рождество»

Со 2 по 6 января Музей истории Благовещенского собора и Казанское театральное училище приглашают мальчишек и девчонок на представление «Сказка под Рождество». Начало — в 18.00, стоимость билета — 350 рублей.

Колядки для маленьких

С 3 по 7 января в Музее Пушечного двора пройдет новогодний праздник «Рождественская елка». Маленьких гостей ждет познавательная программа с играми, колядками, загадками, подарками. Не обойдется мероприятие и без хоровода вокруг рождественской елки и подарков Деда Мороза.

Начало — в 11.00 и 13.00. Стоимость билетов — от 100 рублей.

Музыкальные сказки в филармонии

4 января юных зрителей приглашают в филармонию на новогодний музыкальный спектакль «Аленький цветочек» по одноименной сказке великого русского писателя Сергея Аксакова. Билеты — от 200 до 700 рублей.

7 января в филармонии покажут новогоднюю сказочно-музыкальную фантазию «Миллион новогодних звезд, или Необыкновенное космическое путешествие». Перед началом сказки — хоровод у елки, игры, развлечения и конкурсы. За билет придется отдать от 300 до 800 рублей.

Детей научат делать разноцветный снег

Любителей экспериментов ждут 6 и 7 января в секретной лаборатории Деда Мороза. Это увлекательная программа, во время которой юных гостей научат создавать волшебство. Веселые профессора расскажут ребятам, как получить холод Северного полюса, снег и вьюгу прямо на столе, как сделать снег разноцветным, а снежинки — огромными, и многое другое.

Лаборатория находится в Музее естественной истории Татарстана. Стоимость билета — 350 рублей.

«Малефисента» теперь на сцене

4 января в «Татнефть Арене» покажут новогодний спектакль по мотивам сказки «Малефисента». В спортивном комплексе пройдет детский бал с участием профессиональных танцоров, акробатов, жонглеров, ходулистов, эквилибристов, художественных гимнасток и фигуристов.

Спектакль можно посмотреть в 11.00, 15.00 и 18.00. Стоимость билетов — от 800 до 2200 рублей. Дети до пяти лет проходят бесплатно, сообщают организаторы.

Куда еще: с 1 по 8 января можно будет посетить

— музыкальную сказку-балет «Удивительные приключения гномов в стране фей, или Чудеса под Новый год» в выставочном зале «Манеж».

— культурно-образовательную программу «Волшебный караван» в Музее исламской культуры.

— водное шоу «Сказка о царе Салтане». Проект олимпийской чемпионки Марии Киселевой можно посмотреть во Дворце водных видов спорта.

— ледовое шоу Ильи Авербуха «Новые бременские музыканты» во Дворце спорта.

— «Сказочное путешествие на машине времени» в бальном зале Корстона.

За городом

В Свияжске с 1 по 7 января можно увидеть:

— интерактивную программу «Сказ о Никите Стрельце и царице Сююмбике». Гостей ждут богатырские поединки, прыжки через огромную скакалку, перетягивание каната, командная игра «Захват вражеского знамени», конкурсы и загадки, стрельба из лука и арбалета, угощения. Мероприятие пройдет в комплексе «Ленивый торжок» 1, 2, 3 и 7 января. Нужна предварительная регистрация по электронной почте: put_v_proshloe@mail.ru и тел.: 89600480550, 8432580550.

— развлекательную музыкально-игровую программу «Свияжские забавы». Гостей ждут старинные игры, веселые переплясы, исполнение песен и частушек под руководством фольклорного коллектива. Двор Музея истории Свияжска, со 2 по 7 января, требуется регистрация по почте: ostrov_gid@mail.ru.

— программу «Рождественские колядки на Свияжской земле». Посетители острова смогут пообщаться с коренными жителями острова, познакомиться с местным бытом и жизненным укладом. Все желающие примут участие в традиционном колядовании и веселой общей прогулке по улицам Свияжска. Двор Музея истории Свияжска, со 2 по 7 января, требуется регистрация по почте: ostrov_gid@mail.ru.

В Болгаре

3, 4 и 6 января пройдет театрализованное мероприятие «Зимние встречи с прошлым». После новогоднего хоровода вокруг елочки и фотосессии с историческими персонажами гостей приглашают на чаепитие с блинами. Требуется регистрация по телефонам музея Болгарского музея-заповедника.

В Арском районе

С 1 по 8 января всех ждут в резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы. В пути участников ожидает масса приключений — сказки, загадки, чудеса, встретятся сказочные герои. Необходимо предварительное бронирование.

Елабужский район

В национальном парке «Нижняя Кама» пройдет новогоднее приключение «Не последний богатырь». В программе — катание на санях, зимней горке, посещение мини-зоопарка и мастер-классов и многое другое. КРК «Тридевятое царство». 1—8 января, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Необходимо предварительное бронирование.

Кинопремьеры с 1 по 8 января

«Праздничный переполох», новогодняя комедия, премьера фильма состоится 1 января. Также в этот день можно посмотреть мультипликационный фильм «Чудо-юдо».

4 января в прокат выйдут четыре фильма: драма «Величайший шоумен», ужасы «День мертвецов: злая кровь», комедия «Добро пожаловать на юг — 2, или Соседям вход воспрещен», а также «Мульт в кино. Новогодние каникулы».

7 января рекомендуем всей семьей отправиться на премьеру мультипликационного фильма «Тайная жизнь насекомых».

В кинотеатре «Мир» один из самых новогодних фильмов — «Морозко». Начало в 13.00.

Расписание работы катков в Казани в дни новогодних каникул

Спортивный комплекс «Мотор». Ежедневно, с 9.00 до 21.00. Каток на Кремлевской набережной. Ежедневно, с 12.00 до 23.00. «Трудовые резервы», ул. Н.Ершова, 7. В будние дни — с 17.30 до 21.00. В выходные и праздничные дни — с 12.00 до 22.00. Стадион «Локомотив». Ежедневно, с 15.00 до 20.00. Стадион «Тасма». Суббота, воскресенье, с 10.00 до 21.00. Вторник-пятница, с 13.00 до 21.00. Понедельник — выходной. Центр хоккея на траве. В будни — с 16.00 до 21.00, в выходные — с 11.00 до 21.00. Стадион «Ракета». Суббота, воскресенье — с 18.00 до 21.30. Каток на территории Казанского ипподрома. Ежедневно, с 12.00 до 21.00. Каток в парке «Черное озеро», открыт каждый день с 12.00 до 00.00.

А также лыжные базы:

Спортивный комплекс «Мотор». Ежедневно, с 9.00 до 21.00. Стадион «Трудовые резервы». В будние дни — с 9.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни — с 9.00 до 21.00. База «Динамо». В будние дни — с 8.00 до16.00. В выходные дни — с 9.00 до 17.00. Выходной — понедельник.

В тепле — афиша выставок, концертов, творческих вечеров и мастер-классов на 1—8 января

«Татнефть Арена» — цирк Никулина

В Казань с гастролями приехал Московский цирк Юрия Никулина. В шатре у «Татнефть Арены» артисты представят шоу «Планета 13». Программу можно посмотреть со 2 по 7 января, в 13.00 и 17.00.

Стоимость билетов — от 600 до 1 300 рублей.

Продолжение «Женского»

Со 2 по 7 января в «Смене» можно посетить выставку «Мужское» Ильгизара Хасанова. Этот проект — часть трилогии «Женское. Мужское. Красное». Первая выставка («Женское») прошла в «Смене» с февраля по март 2016 года. Часть проекта «Мужское» была представлена на Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж» осенью 2017 года. В «Женском» И. Хасанов размышлял о роли женщины в период первых послевоенных десятилетий. В грядущей выставке он сконцентрировался на «мужских» вещах, через которые рассказывает о событиях, окружавших художника, его родителей и людей того времени. Зрители увидят работы на различные темы, среди которых «Рыбалка», «Железная дорога», «Война», «Упаковка», «Старая одежда» и другие.

«Золушку» споют в ГБКЗ

В Казани продолжается Рождественский фестиваль. Послушать музыку в различной аранжировке можно в ГБКЗ им. С. Сайдашева.

— 3 января с программой «В джазе только девушки» на сцене ГБКЗ выступит джаз-оркестр «Фантазия». В новогодней программе — эстрадные и джазовые композиции.

— 4 января в концертном зале — программа «Рождество». Для зрителей сыграют пять квартетов: струнный квартет «Солисты Татарстана», квартет гитаристов, квартет саксофонов Grand Quartet, cover-группа Drum and cellos и квартет народных инструментов «Сердца четырех».

— 5 января с программой Christmas time is here выступят Ольга Скепнер и Андрей Руденко вместе с музыкантами бэнда RUDEN Jazz trio. В джазовом исполнении прозвучат рождественские песни, вокальные и инструментальные произведения Стинга, Мишеля Леграна и Майкла Бубле.

— В канун Рождества, 6 января, в музыкальной интерпретации прозвучит одна из самых известных сказок мира — «Золушка». По задумке, история от рассказчика Рустема Галича будет иллюстрироваться онлайн-картинами из песка. Сказка прозвучит в сопровождении фортепиано, клавесина, гитары и лютни.

Чичерина споет в «Корстоне»

3 января в Казань приедет известная рок-исполнительница Юлия Чичерина. Певица даст концерт в бальном зале «Корстона». В программу войдут как старые и любимые хиты, так и новые композиции Чичериной.

Начало — в 22.00, стоимость билетов — от 1000 до 1200 рублей.

Лекция «Химия Нового года…»



4 января в «Смене» состоится лекция «Химия Нового года — от елки с мандаринами до фейерверков». Лектор — химик Аркадий Курамшин.

Памяти Александра Головина

4 января культурный досуг организует Музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Там состоится «Музыкальный четверг в Белокаминном зале». В программе — рассказ о жизни и творчестве художника Серебряного века Александра Головина. Во втором отделении прозвучат романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Начало — в 18.00, стоимость билета — от 100 до 200 рублей.

Тинчуринский представит премьеру

5 января театр им. К. Тинчурина покажет премьеру спектакля «Проделки Гульшаян» по пьесе Мирсая Амира. Жанр спектакля — комедия-буфф. Это демократичный театральный жанр, сочетающий в себе музыку, танец, песню, комедию.

Режиссер спектакля — Рашид Загидуллин. Главные роли сыграют Диляра Фаттахова, Салават Хабибуллин, Камилла Галеева, Артем Пискунов, Алмаз Фатхуллин, Ильнур Байназаров, Рустем Гайзуллин, Айдар Фатхрахманов.

Казанцев ждет бал в стиле эпохи ампир

5 января Музей Е.А. Боратынского приглашает на костюмированный бал в стиле эпохи ампир. Гостям предлагают прочувствовать эхо прошлого. Организаторы просят соблюдать строгий дресс-код. Дамы должны надеть платья эпохи ампир и легкую танцевальную обувь. В качестве аксессуаров обязательны перчатки и веер. Кавалеров просят прийти во фраке (возможен мундир начала XIX века), светлой рубашке и танцевальной обуви. Из аксессуаров рекомендуются перчатки и шейный платок.

Начало — в 15.00. Стоимость билета — 1000 рублей. Для иногородних гостей — 600 рублей.

В Казани презентуют «Испанский альбом»

Любителей поэзии ждут 5 января в арт-пространстве «bалкон». Там пройдет творческий вечер Людмилы Скребневой. Поэтесса презентует сборник стихов «Испанский альбом». В программе — стихи в форме танка, стихи о фламенко, стихи об Испании, стихи о музыке и танцах.

Людмила Скребнева — лауреат международных конкурсов танка журнала «Поэзия» и альманаха композиционных жанров «Полевые цветы» Московской областной организации Союза писателей РФ. Она также дипломант конкурса хайку университета Акита (Япония) и член Российского союза писателей.

Начало — в 14.00, вход свободный.

Рождественский сочельник в филармонии

6 января в филармонии выступит вокально-инструментальный ансамбль «Пролетарское танго». Ретро-оркестр стиляг исполнит легкие кавер-версии хитов советской эстрады в сопровождении духовой секции и балалайки. Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 300 до 1200 рублей.

В Рождество, 7 января, на сцене филармонии выступят музыканты джаз-бэнда Real Jam, исполнят традиционный джаз на английском языке и известные мелодии из советских кинофильмов. Начало — в 19.00, стоимость билетов — от 300 до 1200 рублей.

В ГБКЗ прозвучит аргентинское танго

8 января в ГБКЗ им. Сайдашева пройдет новогодний фестиваль Renaissance. Программу представит камерный оркестр. Коллектив исполнит шедевры мировой классической музыки, аргентинское танго Астора Пьяццоллы, музыку из известных кинофильмов.

Начало — в 18.00, стоимость билетов — от 500 до 800 рублей.