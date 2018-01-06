Опрос предпринимателей: нужно ли дарить корпоративные подарки?
Что дарят и получают на Новый год бизнесмены
Дарение подарков хоть и превращается в круговорот конфет и алкоголя, но остается важным разделом бизнес-этикета. Многие сходятся в том, что важно любое внимание. Правда, есть и те, кто принципиально не тратится на корпоративные подарки.
Почему — в предновогоднем опросе «Реального времени».
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Роман Котенков директор филиала ТЦ «Республика»
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Корпоративные подарки — обычная часть бизнеса. Это дань дружбе, партнерским отношениям. Мы склоняемся к тому, что подарки должны быть адресные и полезные. Времена, когда компании большими объемами закупали алкоголь и развозили бутылки в фирменном конверте, давно в прошлом. Поэтому мы работаем с интересами людей. Наш спектр подарков широкий — от корпоративных календарей до различных сертификатов. Нам партнеры тоже дарят разное. Кто во что горазд. Как-то мне подарили полет на воздушном шаре. Еще запомнился портрет, заказанный у художника.
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Андрей Ермолаев генеральный директор Global Media
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Подарки обязательно нужно дарить, это знак внимания. Жизнь сейчас не очень простая, улыбаемся мало. Поэтому людям важны приятные эмоции, чтобы они с хорошим настроением входили в новый год. Надо стараться быть добрым ко всем. Мы подарки выбираем с индивидуальным подходом, учитываем интересы рекламодателей и клиентов, развозим подарки лично. При этом стандартный набор — шампанское, конфеты — всегда под рукой. Это же неизменные атрибуты новогодних праздников! Я считаю, что подарок не должен быть дорогим, чтобы человек не подумал, что он должен что-то дарить взамен.
Нам подарки дарят, как правило, связанные с деятельностью партнеров. Это стандартные вещи — сувенирная продукция компании. На самом деле, я подарков давно не жду, вышел из того возраста. Дарить нужно самому.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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К корпоративным подаркам я хорошо отношусь. В прошлом году на эти нужды компания потратила около 600 тыс. рублей и еще 600 тыс. рублей — на розыгрыш машины среди клиентов. Мы дарили партнерам дорогой алкоголь. В этом году все гораздо скромнее. Можно сказать, ничего не дарим. Просто мы пришли к выводу, что ценность таких подарков для партнеров не очень высока. Из того, что дарили нам, — ничего сверхъестественного. Обычно бывают либо ежедневники, либо алкоголь.
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Роман Гузеев управляющий партнер компании Imagine Group
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К корпоративным подаркам стараемся подходить креативно. Мы понимаем, что в праздники люди получают много подарков, поэтому наши должны выделяться, быть функциональными и ассоциироваться с нашим брендом. Не буду раскрывать, что мы дарим в этом году, но это запоминающийся подарок, с теплом и уютом.
Из того, что дарили нам, мне с ходу вспоминаются валенки. Как-то подарили набор для бани, это тоже запомнилось.
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор «КамаСтройИнвест»
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Я сам дарю и получаю корпоративные подарки на Новый год. Конечно, они не должны быть дорогими, главное, чтобы создавали новогоднее настроение. Это может быть необычная елочная игрушка, открытка. Считаю, что в Новый год обязательно надо делать подарки.
Необычных подарков я не получал, но наша компания такие дарила. Например, мы вручали небольшой деревянный куб с землей, в котором было семечко сосны. И когда его поливаешь, через неделю появляются первые ростки. Этот подарок произвел хорошее впечатление, потом мне все присылали фотографии, показывали, как растет их маленькое деревце.
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Нурислам Шарифуллин владелец чайхоны P.Love
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К корпоративным подаркам отношусь положительно. Мы сотрудников считаем своими партнерами, дарим им именные футболки, термосы. Я за то, чтобы люди дарили полезные вещи, в этом плане я практичный человек. Если говорить о необычных подарках, то от партнеров я получал сертификат на прыжок с парашютом, полет на самолете. Правда, я ими не воспользовался, экстрима хватает и в жизни.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Я считаю корпоративные подарки хорошей традицией. Она лежит в основе желания отблагодарить клиента. Стараюсь заказчикам и партнерам дарить подарки. Если знаю увлечения заказчика, то покупаю что-то связанное с его хобби, либо, как дизайнер, элементы декора. Порой вручаю ароматические свечи, туалетную воду в дом, предметы новогоднего декора, сладкие подарки. Если заказчик — молодая пара, то выбираю подарок, который способен их объединить, и они могут использовать его вдвоем. Самый необычный подарок, который я получала, — это туалетная вода «Ральф Лорен». Ее аромат долго не выветривается, приятный и ассоциируется с Новым годом.
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Илья Семухин директор компании «Эвергрин»
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Корпоративные подарки, «сувенирка» и безделушки в январе выбрасываются в мусорку, и дарить их несерьезно. Фирменные подарки с логотипами сейчас дарить немодно и непрофессионально. И так много рекламы, а тут еще и блокноты с символикой вручают. Никто не хочет быть рекламным носителем. Мы не дарим корпоративные подарки сами и призываем наших партнеров не дарить нам. Вместо этого призываем и их, и сотрудников воспользоваться сервисом моментальных пожертвований Charry, который мы разработали. Это реальное дело, помощь тем, кому наши деньги на подарок будут кстати. Директор объявляет, что пожертвует благотворительному фонду столько же денег, сколько наберут сотрудники. Подобная акция сплачивает коллективы, позволяет увидеть действие своего бюджета в жизни других людей.
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