Опрос предпринимателей: нужно ли дарить корпоративные подарки?

Подарки обязательно нужно дарить, это знак внимания. Жизнь сейчас не очень простая, улыбаемся мало. Поэтому людям важны приятные эмоции, чтобы они с хорошим настроением входили в новый год. Надо стараться быть добрым ко всем. Мы подарки выбираем с индивидуальным подходом, учитываем интересы рекламодателей и клиентов, развозим подарки лично. При этом стандартный набор — шампанское, конфеты — всегда под рукой. Это же неизменные атрибуты новогодних праздников! Я считаю, что подарок не должен быть дорогим, чтобы человек не подумал, что он должен что-то дарить взамен.

Нам подарки дарят, как правило, связанные с деятельностью партнеров. Это стандартные вещи — сувенирная продукция компании. На самом деле, я подарков давно не жду, вышел из того возраста. Дарить нужно самому.