Стрельба на фабрике «Меньшевик»: «Это напоминает период бандитского беспредела 90-х»

Сегодня все внимание в стране приковано к столичной фабрике «Меньшевик», где бывший директор устроил стрельбу на территории предприятия. За все это время Илья Аверьянов успел застрелить человека, дать интервью, в котором заявил о своем конфликте с некими силовиками, и сбежать от спецназа. «Реальное время» собрало факты, известные по ЧП на данный момент, и пообщалось с экспертами.

«Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению»

Фабрика «Меньшевик» находится на юге Москвы — это предприятие по выпуску сладостей для детей — мармелада, конфет, жевательной резинки в индивидуальной упаковке. «Новое современное предприятие по производству кондитерских изделий для детей ООО «КФ «Меньшевик» было основано в 1999 году», — говорится на официальном сайте предприятия.

Директором «Меньшевика» является Илья Аверьянов, именно он открыл стрельбу. Как Аверьянов заявил в беседе с Business FM, взялся за винтовку он в попытке защитить бизнес.

«Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская, во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО, — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] Чехоев, заместитель прокурора Западного округа. Они следят за отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал Аверьянов журналистам радиостанции.

Фото socgrad.ru



Старый друг

По данным системы «СПАРК», в отношении фабрики «Меньшевик» ведется 18 исполнительных производств о взыскании долгов, налогов и штрафов на общую сумму 4,39 млн рублей. В картотеке арбитражных дел числятся несколько судебных разбирательств КФ «Меньшевик» с судебными приставами, в исках предприятию было отказано, сообщает РБК.



18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик». Заявление о признании предприятия банкротом подал Шамсутдин Тажидинович Раджабов. Однако 24 ноября суд оставил иск о банкротстве без движения, поскольку заявление было подано с нарушениями — заявитель не приложил копию паспорта.

Как выяснил «Лайф», эта история тянется аж с 2013 года, когда деловой партнер Аверьянова Шамсутдин Раджабов выдал тому заем на 90 миллионов. Фабрика так и не рассчиталась по долгам, несмотря на многочисленные отсрочки, и у Раджабова лопнуло терпение. Он пошел в суд, и там постановили в счет оплаты долга отобрать у Аверьянова оба здания фабрики.



Аверьянов задолжал 2 млн долларов

Аверьянов каждый год пытался в судах оспорить решение судебных приставов. Директор кондитерской фабрики за это время успел пройти все судебные инстанции. Буквально на днях Верховный суд отказал Аверьянову в рассмотрении его жалобы. Это означало, что бизнесмен исчерпал все легальные возможности отсрочить или оспорить свои долги. Вероятно, именно это окончательное, не подлежащее пересмотру решение спровоцировало нервный срыв у директора — и он пришел на работу с «Сайгой» наперевес, пишет Лайф.

Как сообщил «Бизнес FM» Шамсутдин Раджабов, КФ «Меньшевик» в лице генерального директора Аверьянова взяла в долг 2 млн долларов в 2010 году у компании ООО «Деним Холл» и не вернула. ООО «Деним Холл» судилось с фабрикой, в результате чего с КФ «Меньшевик» было заключено мировое соглашение. Аверьянов обязался в течение года выплатить задолженность и предоставил в залог два здания, которые имелись в собственности КФ «Меньшевик». Позже долг Аверьянова перед ООО «Деним Холл» выкупил Раджабов.

— «Меньшевик» должен был мне 4 млн рублей. Это подтверждено решением судов. Сегодня я, как взыскатель, совместно с судебными приставами-исполнителями выехал по месту регистрации ООО «КФ «Меньшевик» по адресу Иловайская, дом 20 с целью отыскать имущество, на которое в рамках исполнительного производства могло быть обращено взыскание. В ходе исполнительных действий Аверьянов выстрелом из охотничьего, или не знаю какого, оружия убил сторожа, а также производил выстрелы в мою сторону и сторону судебных приставов. Мы спешно покинули территорию, убежали, грубо говоря. Вот, в принципе, все», — рассказал Раджабов радиостанции.

Скрылся по подземному ходу — Аверьянова до сих пор не нашли

Погибший от рук Аверьянова — охранник предприятия, 31-летний житель Смоленской области Алексей Осипов. Директор «Меньшевика» застрелил Осипова, когда тот попытался разоружить его, сообщает «Московский комсомолец». Первоначально сообщалось о том, что Аверьянов взял заложников, но эту информацию в МВД опровергли. Однако, как сообщают журналисты, находящиеся на месте события, у здания «Меньшевика» стоят родственники людей, находящихся на фабрике. Одной из женщин удалось дозвониться до мужа, который рассказал, что кроме него внутри находятся еще три человека.

Как сообщил адвокат Ильи Аверьянова, стреляя в людей, директор оборонялся.

«Я прибыл к воротам фабрики в 9.10, примерно через пять минут я услышал хлопки, которые, вероятно, и были выстрелами. Со слов моего доверителя, в здание в сопровождении судебного пристава незаконно проникли около десяти лиц, вооруженных битами. Со слов Ильи Аверьянова, в него начали стрелять, он стрелял в порядке самообороны», — передает РИА слова представителя Аверьянова — Тимура Батиралиева. Также журналисты добавляют, что Аверьянов законно владеет карабином «Сайга».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, лицензия на оружие действует с 1996 года.

Во второй половине дня силовики проникли в здание, но Аверьянова найти не удалось, как сообщают бывшие сотрудники, на фабрике есть подземный ход, по которому Аверьянов мог скрыться.

Телефоны, по которым еще утром отвечали сам Аверьянов и его сестра Екатерина, — недоступны. Екатерина Аверьянова приехала утром на фабрику вместе с братом.

Почему возвращаются 90-е: «Полицейские тени своей боятся»

Эксперты оценивают события в Москве как возврат в 90-е. По словам генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, правоохранительная система не реагирует должным образом на эти угрозы.

— События, которые сегодня происходят, напоминают тот период бандитского беспредела, когда отжимался бизнес путем рейдерских захватов. При этом надо заметить, что правоохранительная система не очень оперативно реагирует на эти угрозы. Мы часто видим, что при захвате зданий, предприятий применяется сила, оружие, биты, нанимаются соответствующие люди. И мне кажется, что надо класть и тех, и других, а потом с ними разбираться, — сказал Михайлов «Реальному времени».

При этом, считает Михайлов, вступившее в силу решение суда о передаче собственности должно выполнятся неукоснительно, в противном случае — лица должны привлекаться к уголовной ответственности.

— У нас каждая из сторон считает, что суд поступил неправомерно, принято решение с корыстными интересами, и потому начинается такое активное сопротивление. И если появляется ФССП, никакого сопротивления не должно быть, а если оно оказывается, то лица должны привлекаться к уголовной ответственности. Пока наше законодательство не очень реагирует на подобного рода конфликты, — говорит Михайлов.

Бывший заместитель министра МВД Татарстана, заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Рафил Нугуманов частично согласен с Михайловым в том, что есть предпосылки к возврату 90-х, а полиция опасается реагировать на заявления бизнесменов.

— У нас прошло сокращение полиции, сейчас полицейские тени своей боятся. СК чуть что сразу на них уголовное дело заводит — и вперед, ребята, отдыхать, у нас в Татарстане таких случаев много. У полицейского внутренний страх — от того, что раскроет преступление, премию дадут, не дадут? Скорее всего, не дадут — денег в МВД нет, а если пережмешь, то пойдешь в тюрьму. Это, конечно, не совсем возврат в 90-е, но попытки есть и будут, — говорит Нугуманов.

По его словам, случаев, подобных московскому, в Татарстане было много. «Нам приходилось направлять ОМОН, чтобы не было стрельбы, драк».