Анастасия Гизатова «Я неплохо финишировала в триатлоне...»
Чего жду от 2018-го: руководитель компании «Счастливый дом» о планах на следующий год
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова осваивает с дочкой математику, проводит ребрендинг компании и мечтает о путешествиях.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
2017 год был замечательным. Во-первых, я вышла из декретного отпуска. Во-вторых, мы отметили 10-летие нашей компании в новом офисе. А также провели ребрендинг. В-третьих, я неплохо финишировала в триатлоне и других соревнованиях по плаванию на открытой воде.
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год?
— чего ждете для своей семьи и себя лично
Я ежегодно участвую в командной эстафете — плыву. В этом году удалось поучаствовать сразу в нескольких соревнованиях: в Казани, Москве и Ницце. После декретного отпуска волновалась, боялась не доплыть. В мае выезжала с командой на сборы, где ежедневно плавала по 5—7 км. Но, откровенно говоря, я халтурила. Поэтому на 2018 год наметила новые дистанции и хочу стать более дисциплинированной.
Очень хочется побольше путешествовать семьей. Хочу в Исландию, возможно, в предыдущей жизни я жила именно там. Хочется в страны Африки и Южной Америки — восстановить пробелы в исторических знаниях.
Надеюсь, что со старшей дочкой мы наконец-то одолеем учебник по математике Зубаревой за шестой класс. Методика данного автора кажется сложной и для меня — сложно подаются простые темы.
— для своего дела
Для своей компании я жду профессионального роста коллектива, запуска новых продуктов и улучшения сервиса. В настоящее время мы занимаемся вводом домов в эксплуатацию и передачей квартир дольщикам. Планируем продажу новых жилых комплексов и расширение штата.
— для нашей страны
Для страны я жду изменения внешнеполитического имиджа, восстановления отношений с мировым сообществом и, конечно, с Украиной. Зачастую мировое сообщество воспринимает нас как обиженного, непредсказуемого агрессора. Представьте, что все страны — это люди. И одна страна считает, что ее не любят, завидуют, боятся и прочее. А в реальности совсем не факт, что думают так. А если и думают, то, может, причина в поведении самой страны?
Нам есть чем гордиться: история, культура, большой потенциал. Но мы делаем акцент на военных победах и стали пересматривать отношение к авторитарному режиму Сталина. Это ужасно и ни к чему хорошему не приведет.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Предвкушение, чудо, действие. Новый год — это всегда надежды, энергия, мечты и планы. При этом, даже будучи взрослыми, мы надеемся на чудо, удачу и везение. Представьте, что вы стоите на полосе старта в соревновании, где финиш у каждого свой. Поэтому все зависит от нас самих, и все задуманное обязательно получится.
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