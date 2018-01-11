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Анастасия Гизатова «Я неплохо финишировала в триатлоне...»

07:00, 11.01.2018 11 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: руководитель компании «Счастливый дом» о планах на следующий год

Анастасия Гизатова «Я неплохо финишировала в триатлоне...» Фото: facebook.com/nastiagis

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова осваивает с дочкой математику, проводит ребрендинг компании и мечтает о путешествиях.

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    2017 год был замечательным. Во-первых, я вышла из декретного отпуска. Во-вторых, мы отметили 10-летие нашей компании в новом офисе. А также провели ребрендинг. В-третьих, я неплохо финишировала в триатлоне и других соревнованиях по плаванию на открытой воде.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встретили новый год?

    — чего ждете для своей семьи и себя лично

    Я ежегодно участвую в командной эстафете — плыву. В этом году удалось поучаствовать сразу в нескольких соревнованиях: в Казани, Москве и Ницце. После декретного отпуска волновалась, боялась не доплыть. В мае выезжала с командой на сборы, где ежедневно плавала по 5—7 км. Но, откровенно говоря, я халтурила. Поэтому на 2018 год наметила новые дистанции и хочу стать более дисциплинированной.

    Очень хочется побольше путешествовать семьей. Хочу в Исландию, возможно, в предыдущей жизни я жила именно там. Хочется в страны Африки и Южной Америки — восстановить пробелы в исторических знаниях.

    Надеюсь, что со старшей дочкой мы наконец-то одолеем учебник по математике Зубаревой за шестой класс. Методика данного автора кажется сложной и для меня — сложно подаются простые темы.



    — для своего дела

    Для своей компании я жду профессионального роста коллектива, запуска новых продуктов и улучшения сервиса. В настоящее время мы занимаемся вводом домов в эксплуатацию и передачей квартир дольщикам. Планируем продажу новых жилых комплексов и расширение штата.

    — для нашей страны

    Для страны я жду изменения внешнеполитического имиджа, восстановления отношений с мировым сообществом и, конечно, с Украиной. Зачастую мировое сообщество воспринимает нас как обиженного, непредсказуемого агрессора. Представьте, что все страны — это люди. И одна страна считает, что ее не любят, завидуют, боятся и прочее. А в реальности совсем не факт, что думают так. А если и думают, то, может, причина в поведении самой страны?

    Нам есть чем гордиться: история, культура, большой потенциал. Но мы делаем акцент на военных победах и стали пересматривать отношение к авторитарному режиму Сталина. Это ужасно и ни к чему хорошему не приведет.

  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Предвкушение, чудо, действие. Новый год — это всегда надежды, энергия, мечты и планы. При этом, даже будучи взрослыми, мы надеемся на чудо, удачу и везение. Представьте, что вы стоите на полосе старта в соревновании, где финиш у каждого свой. Поэтому все зависит от нас самих, и все задуманное обязательно получится.

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Записала Алина Губайдуллина, фото facebook.com/nastiagis
ОбществоКультураИсторияОбразование
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 11 янв
    Опять бедолагу Сталина вспомнили люди, которые знают ту эпоху только по книжкам. Зато рассуждают...
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    Анонимно 11 янв
    А Вы,видимо,один из тех,лично проживших тот "прекрасный период" и тысячи репрессированых,а затем реабилитированных посмертно для Вас являются выдумкой фантастов!
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    Анонимно 11 янв
    Те, которые знают не по книжкам, в большинстве уже не разговаривают. Полностью согласен с Анастасией, то что происходит в нашей стране - деструктивно и позорно.
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  • Анонимно 11 янв
    какая приятная!! очень нравится!
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  • Анонимно 11 янв
    Настя, что же вы бросили дольщиков Миллениума?
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    Анонимно 11 янв
    Настя вам стандартно ответит - я только продаю. Я не строю. Все вопросы к застройщику. Вы ей скажите: так вы же говорили что застройщик надедный? Она скажет мне он тоже казался надежным
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    Анонимно 11 янв
    Ну вот и поговорили... Как у вас все предсказуемо. Может она не так скажет?
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  • Анонимно 11 янв
    Удачи вам в новом году!
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  • Анонимно 11 янв
    Счастливый дом. Счастья нам всем
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  • Анонимно 11 янв
    Красивая, настоящая
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  • Анонимно 11 янв
    Востогаюсь,тем что она много чего успевает,даже мечты у нее светлые
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10:08 МСК
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