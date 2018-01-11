Анастасия Гизатова «Я неплохо финишировала в триатлоне...»

Чего жду от 2018-го: руководитель компании «Счастливый дом» о планах на следующий год

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова осваивает с дочкой математику, проводит ребрендинг компании и мечтает о путешествиях.