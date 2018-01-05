Топливный индекс: за год бензин и дизель выросли в цене на 3—5 рублей

«Реальное время»: за год стоимость автомобильного топлива в ПФО выросла на 10%, а «столицей» дешевого бензина стали Набережные Челны

Фото: Максим Платонов

Несмотря на заверения правительства о низкой инфляции, прошедший год добавил финансовых проблем российским автомобилистам. Согласно данным аналитической службы «Реального времени», основные виды топлива подорожали примерно на 10%, а дизельное стало даже дороже 95-го бензина. Особняком держится газ, который, видимо, в силу не такой распространенности, почти не изменился в цене.

Дизель стал дороже 95-го, а газ почти не дорожает

Несмотря на оптимистичные ожидания Центробанка, который прогнозировал годовую инфляцию в размере 3% к концу 2017 года, жители России, к сожалению, наблюдают совсем другие цифры. Как показало исследование аналитической службы «Реального времени», автомобильное топливо — товар, стоимость которого напрямую влияет практически на все виды продуктов, — за год подорожал вовсе не на 3%, а на 7—11%.

По данным исследования, средние цены на автомобильное топливо с конца декабря 2016 года по конец декабря 2017 года в регионах Приволжского федерального округа выросли примерно на 3—4 рубля. Самое значительное подорожание — на 11% — коснулось 98-го бензина. 26 декабря 2016 года литр 98-го можно было купить в среднем за 41 рубль, сейчас же цена достигла 45 рублей 70 копеек.

Примерно те же цифры в процентах показывает дизельное топливо. В конце 2016 года литр дизеля стоил 36,6 рубля, сейчас — около 40,4 рубля. Отметим, что за прошедший год дизель сделал то, к чему шел довольно давно, — стал дороже 95-го бензина. На данный момент разница в средней их стоимости составила около трех копеек «в пользу» дизеля. Но еще год назад его можно было купить за 37,8 рубля. Подорожание составило около 7%.

Наконец, самый дешевый и массовый вид бензина — 92-й — повысился в цене на 8%. Год назад его средняя цена по Поволжью составляла 34,75 рубля, сейчас — 37,42 рубля. Не стоит забывать про еще один вид топлива, набирающий популярность благодаря цене, — это газ. Стоимость его сейчас составляет около 18,4 рубля, и за год она практически не изменилась. Рост составил всего 0,7%, или 13 копеек.

Цены на автомобильное топливо в регионах ПФО, 2017 г.

26.12.2016 25.12.2017 Максимальные цены 92 35,28 37,89 7% 95 38,45 40,85 6% ДТ 38,17 41,11 8% 98 41,30 47,00 14% газ 18,99 19,49 3% 26.12.2016 25.12.2017 1% Минимальные цены 92 34,37 37,10 8% 95 37,18 39,98 8%

Предновогодний скачок и полугодовое снижение цены на газ

Как можно увидеть из графика, стоимость и дизеля, и бензина росла практически на протяжении всего года. Отличается ситуация лишь с газом — его цена менялась как в сторону повышения, так и в сторону понижения.





Говоря о дизеле и бензине, можно выделить два временных промежутка. Первый из них — конец марта 2017 года, когда дизельное топливо и 92-й бензин незначительно снизились в цене, а после этого резко подскочили. В дальнейшем, впрочем, дизель продолжил немного дешеветь, а вот 95-й и 92-й бензины продолжили рост.

Другой, гораздо более заметный эпизод произошел в конце октября. В этот момент видно, что 98-й бензин и дизельное топливо резко подорожали, а 95-й и 92-й продолжили плавный рост, который идет до сих пор.

Что касается цены на газ (правая ось на графике), то тут тенденция другая. Из графика видно, что примерно до конца июля стоимость газа постоянно снижалась, дойдя примерно от 18,3 рубля за литр в начале года до 16,6 рубля — летом. В начале сентября, однако, начался резкий рост, завершившийся пиковой точкой в 18 рублей к концу сентября. Далее цена стабилизировалась, а в самом конце года вновь пошла вверх.

Газ дешевле всего будет стоить в Ульяновске и Уфе — 18 рублей за литр (более чем в два раза дешевле 92-го бензина), а дороже всего – в Самаре, около 19,5 рубля. Фото Максима Платонова



98-й в Челнах подбирается к отметке в 50 рублей, а 95-й перевалил за 40

По данным на конец декабря 2017 года, наиболее популярный вид топлива — 92-й — среди городов Приволжского федерального округа оказался самым дешевым в Набережных Челнах. Здесь его можно купить за 37,1 рубля за литр. Дороже всего этот вид бензина в Самаре, здесь за него придется заплатить почти на рубль больше — 37,9 рубля.

95-й в Набережных Челнах также самый дешевый, чуть меньше 40 рублей. В других городах ПФО стоимость этой марки бензина успешно перевалила через «психологическую отметку» в 40 рублей за литр. Дороже всего он оказался в Чебоксарах — 40,85 рубля за литр.

А вот 98-й бензин в тех же Набережных Челнах оказался самым дорогим. Здесь за него придется выложить аж 47 рублей за литр — так же, как в Альметьевске. При этом разброс цен по Поволжью на самый дорогой вид бензина очень значительный. К примеру, в Казани литр 98-го стоит в среднем 45,35 рубля, а в Уфе — 43,4 рубля. Вероятно, это объясняется невысокой популярностью этой марки.

Дизельное топливо, как оказалось, дешевле всего в Самаре — здесь за него придется заплатить всего 39,7 рубля, в то время как в Йошкар-Оле — самом дорогом городе — 41,11 рубля. Наконец, газ дешевле всего будет стоить в Ульяновске и Уфе — 18 рублей за литр (более чем в два раза дешевле 92-го бензина), а дороже всего — в Самаре, около 19,5 рубля.

Казань Набережные Челны Нижнекамск Альметьевск Йошкар-Ола Чебоксары Ульяновск Самара Уфа 92 37,30 37,10 37,28 37,40 37,49 37,82 37,30 37,89 37,23 95 40,20 39,98 40,18 40,30 40,56 40,85 40,40 40,82 40,40 ДТ 40,22 40,28 40,18 40,40 41,11 41,10 39,90 39,73 40,50 98 45,35 47,00 46,50 47,00 45,99 46,09 44,19 45,70 43,40 газ 18,50 18,25 18,25 18,10 18,90 18,25 18,00 19,49 18,00