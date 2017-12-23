Рустам Минниханов: «На твоем месте я бы стремился стать не президентом, а директором большой компании»

В канун Нового года Рустам Минниханов по традиции провел встречу с представителями СМИ, на которой подвел итоги своего восьмого президентского года. Во время разговора были, конечно же, затронуты самые горячие темы уходящего года — банковский кризис и преподавание татарского языка в школах. Почему президент Татарстана так часто ездит в командировки и в ком он видит своего преемника — в материале «Реального времени».

Вместо одного президента — два

На традиционную итоговую встречу с журналистами на этот раз пришли два президента. С Рустамом Миннихановым был его «помощник» — школьник Амиль Нуруллин, который на один день примерил на себя роль главы региона. Напомним, мальчик написал письмо президенту РТ, а тот в ответ пригласил его провести рабочий день вместе. Так ученик казанской гимназии №19 попал на встречу с президентским пулом журналистов.

«Вы, наверное, знаете о республике больше, чем я. Но на какие-то вопросы я смогу ответить», — скромно начал Рустам Минниханов, обращаясь к представителям прессы.

Право задать первый вопрос получила журналистка из Набережных Челнов Лилия Павлова, та самая, что на пресс-конференции Владимира Путина подняла табличку «Путин бабай», прочитанную президент немного иначе. «Как прошла ваша позавчерашняя встреча с Путиным?», — спросила выпускающий редактор Chelny-biz.ru.

— Что-то он про вас ничего не спросил, — снова пошутил Рустам Минниханов. — Встреча прошла очень позитивно. Я доложил о социально-экономических показателях, задал несколько вопросов. В принципе, у нас все показатели выполнены, все планы реализованы, каких-либо проблем нет. Вот забыл спросить его впечатления о встрече с вами, а хотелось бы. Но вы молодец! Мы высоко оценили вашу смекалку, и вопрос был задан правильно.

На встрече с представителями СМИ Рустам Минниханов подвел итоги своего восьмого президентского года. Фото prav.tatarstan.ru



Итоги года

Затем президент перешел к итогам уходящего года — «непростого», признал он. Весной разразился банковский кризис, последствия которого будут ощущаться еще долго.

— Ресурсов, которые есть у АСВ, недостаточно, чтобы покрыть потери. Как вы знаете, мы создали специальный фонд, там есть привлекательная земля, которую мы туда вложили, но нужно время, чтобы землю освоить и капитализировать деньги. Мы не сбросили проблему, не ушли от нее, потому что это наши татарстанцы. Думаю, что благодаря этому фонду мы минимизируем потери, — надеется президент.

Осенью же заострился вопрос изучения татарского языка. Русский все должны знать в совершенстве, но татары обязаны говорить и на родном языке, — полагает глава республики.

— Государственный язык субъекта (федерации, — прим. ред.). Каждый понимал это по-своему. Мы тоже должны позиционировать эту программу, в частности, через Министерство образования России. Эти несогласованные действия привели к тому, что мы оказались в числе субъектов, которые нарушают федеральное законодательство. Хотя в Конституции все это есть. Вопрос регулируется федеральным стандартом, который формирует Министерство образования. Но все происходило очень быстро, никто внимания на это не обращал. Мы действовали в рамках законодательства, но мы столкнулись с проблемой. Мое мнение: субъект должен иметь какие-то приоритеты. Но есть федеральные нормы. И язык включен в добровольную часть. Мы обязаны подчиниться существующим нормативным актам, — объяснил Минниханов.

Решение принято, но работа над совершенствованием методик изучения татарского языка продолжится. Рустам Минниханов признает, что знания, которые дают в школе, зачастую практически не применимы в жизни. Подход к обучению необходимо изменить, а язык популяризировать, чтобы изучать его стало интересно и, главное, необходимо.

— Никогда не говори «никогда». Ты не знаешь, какие качества, способности пригодятся. Родители принимают решение за ребенка. А если он в будущем станет президентом Татарстана? Если он окажется в ситуации, когда нужно будет общаться с людьми? — сказал президент.

Рустам Минниханов признает, что знания, которые дают в школе, зачастую практически не применимы в жизни. Подход к обучению необходимо изменить, а язык популяризировать, чтобы изучать его стало интересно и, главное, необходимо. Фото prav.tatarstan.ru



Решение проблем дольщиков

Спросили главу республики и о дольщиках. Для решения их проблем в этом году, как известно, был создан Республиканский фонд поддержки. Пока, правда, люди не могут получить в нем помощь.

— У нас есть несколько таких привлекательных земельных участков и мы будем использовать как городской, так и республиканский потенциал. Скорее всего, это будет уже в январе — феврале, потому что есть регламент формирования. Там будет городская исполнительная власть, но курировать это будет Рустам Нигматуллин, первый заместитель премьер-министра Татарстана. Горе у людей большое, поэтому мы создали этот фонд, чтобы было понятно, как проблема будет решаться. Там есть две категории пострадавших: первая — люди, которые отдали последние сбережения. И вторая — те, кто выгодно вложил средства и хотел заработать. Но я считаю, что в первую очередь мы должны помочь тем людям, которым негде жить или которые имеют долговые обязательства, — объяснил Рустам Минниханов.

«Каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою команду»

Летом Казань успешно приняла Кубок конфедераций — на «Казань Арене» сыграли сборные Германии, Португалии, Чили, Мексики. «Наш футбол страшновато было смотреть после них», — еще раз пошутил президент Татарстана. Затронув спортивную тему, журналисты не обошли вниманием и казанский «Рубин». «Довольны ли вы игрой нашей команды после смены тренера?», — спросили президента.

— Каждый тренер должен иметь время, чтобы сформировать свою команду, — считает Минниханов. — Очень жаль, что мы много находимся в поиске, болельщик ждет. Я тоже болельщик позитивных результатов.

Амиль Нуруллин написал письмо президенту РТ, а тот в ответ пригласил его провести рабочий день вместе. Так ученик казанской гимназии №19 попал на встречу с президентским пулом журналистов. Фото Ксении Жарковой

«Если из моих десяти встреч две принесут пользу, это уже хорошо»

О том, сколько времени нужно, чтобы добиться результата, президент знает не понаслышке.

— Меня ругают, что я много езжу. Но если из моих десяти встреч две принесут пользу, это уже хорошо. Надо перемалывать столько встреч, столько контактов, столько презентаций, чтобы чего-то достичь. Если кто-то думает: вот я поехал, и все — победил, он ошибается. Если кажется, что вот, Минниханов туда слетал, сюда слетал — это быстро не получается. При таком режиме еще работать да работать.

Поживший в режиме президента Амиль Нуруллин (его «рабочий день» начался в Казани, затем были перелеты в Нижнекамск и Альметьевск, после обеда — возвращение в Казань, где тоже предстояли встречи) поделился своими впечатлениями:

— Это настоящий день президента, нет ничего показного. Столько движения у людей, самого президента, это большая нагрузка. Это сейчас планка для меня.

— Думаю, молодому человеку было интересно. Но если бы я на твоем месте был, я никогда бы президентом не стал, — признался Минниханов. — Я бы стал директором большой компании. Когда ты управляешь чем-то конкретным, это проще. Когда управляешь большим хозяйством, когда не понимаешь, что откуда свалится, то сложнее.