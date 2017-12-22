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Рустам Минниханов: «Меня ругают, что много езжу. Но если две встречи из десяти принесут пользу — это уже хорошо»

15:50, 22.12.2017 8

Текстовая трансляция «Реального времени» с традиционного «большого разговора» с представителями СМИ

Рустам Минниханов: «Меня ругают, что много езжу. Но если две встречи из десяти принесут пользу — это уже хорошо»

Сегодня глава Татарстана, как обычно перед Новым годом, встретился с президентским пулом федеральных и республиканских журналистов. На этой встрече он подвел итоги своего восьмого президентского года, прошедшего, как известно, под знаком усилившегося давления на регион.

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трансляция
Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВласть
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    как вы круто всех опередили
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  • Анонимно 22 дек
    Отличный оперативный формат...
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  • Анонимно 22 дек
    Кто-нибудь от РВ задавал вопрос?
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  • Анонимно 22 дек
    молодцы, ребята
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    Анонимно 22 дек
    ... чётко?
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  • Sanan Aliev 22 дек
    Время – деньги в том смысле, что упущенное время может потом дорого обойтись. Это придумал американец Франклин еще в 18 веке.
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  • Анонимно 22 дек
    Ездите, не слушайте никого. Если руководитель много ездит это очень большой плюс. Куча руковдителей сидят и соверешенно нет толка. Надо встречаться и привлекать инвесторов в РТ.
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  • Анонимно 22 дек
    У Минниханова приятное доброе выражение лица.., без лицемерия!
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