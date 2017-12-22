Рустам Минниханов: «Меня ругают, что много езжу. Но если две встречи из десяти принесут пользу — это уже хорошо»
Текстовая трансляция «Реального времени» с традиционного «большого разговора» с представителями СМИ
Сегодня глава Татарстана, как обычно перед Новым годом, встретился с президентским пулом федеральных и республиканских журналистов. На этой встрече он подвел итоги своего восьмого президентского года, прошедшего, как известно, под знаком усилившегося давления на регион.
Трансляция может быть недоступна, если у вас включен AdBlock.
комментарии