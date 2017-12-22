Трудно быть богом: казанский «Зенит» спустился с Олимпа, чтобы с боем взять «Берлин»

Команда Алекно отметила завоевание трофея клубного ЧМ и с победы начала новый розыгрыш Лиги чемпионов

После устранения последнего пробела в своем блестящем наградном листе волейболисты и тренеры «Зенита-Казань» нежатся в лучах славы. Им шлет правительственную телеграмму председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, их поздравляет глава Татарстана Рустам Минниханов, они в очередной раз становятся «Командой года» в самом спортивном регионе России. Но чем выше ты возносишься, тем больше с тебя спрос. В этот вечер, по мнению известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена, главным событием для всех пришедших в Центр волейбола «Санкт-Петербург» должна была стать не очередная «рутинная» игра в Лиге чемпионов, а празднование титула клубных чемпионов мира. Однако и игра (3:1) выдалась на славу!

Австралийский «Берлин»

Неоднократный чемпион Германии «Берлин» регулярно получает оплеухи от «людей Х». Последний раз немцы оказались биты с привычным для себя сухим счетом в полуфинале главного клубного соревнования Старого Света в Риме, хотя по ходу турнира и навели шороху, обыграв в группе «Чивитанову» и «Ресовию» и выбив по ходу плей-офф крепкие «Стамбул» и московское «Динамо». Но как противостоять «свехчеловекам» из Казани во главе с Леоном? Разве что надеяться, что после большой для себя победы в Кракове «люди-дикари» окажутся, как в песне, «на лицо ужасными, добрыми внутри».

Наставник немецкого клуба Люк Рейнолдс работал в Канаде, Финляндии, возглавлял клуб женской шведской (оказывается, и там есть волейбол) Элитсерии «Сведала», а в последние годы помогал соотечественнику с типично австралийской фамилией Марку Лебедеву в «Ястржебски» и сборной Австралии.





Матчу предшествовала богатая шоу-программа, в которой нашлось место юным танцовщицам от федерации чирспорта РТ



«Когда президент занимается спортом сам, у него и в республике со спортом полный порядок»

Матчу предшествовала богатая шоу-программа, в которой нашлось место юным танцовщицам от федерации чирспорта РТ и песенным поздравлениям от «казанской Земфиры» — популярной певицы Диляры Вагаповой и группы «Мураками». Кадры на табло перенесли поклонников в Лодзь и Краков, и под звуки фанфар чемпионы мира появились на площадке «Санкт-Петербурга». Наибольшие овации достались Леону, Михайлову и Алекно. А потом к героям сцены обратился Рустам Минниханов.

— Сегодня — особенный день. Благодаря волейболистам, «Зенит» — лучшая команда мира. Они выиграли все, что возможно и невозможно. Спасибо всем — игрокам, болельщикам, акционерам из «Газпрома», руководству клуба и Федерации волейбола республики. Ваша победа — наша победа! Так держать! — сказал глава республики.

В ответном слове главный тренер «Зенита» Владимир Алекно заметил, что «когда президент занимается спортом сам, у него и в республике со спортом полный порядок». Под своды волейбольного центра был поднят новый вымпел, а триумфальная мелодия группы Queen в честь «гладиаторов» прозвучала во второй раз за пять дней. Не забыли и про Кубок клубных чемпионов мира, который был выставлен у площадки на всеобщее обозрение.

К героям сцены обратился Рустам Минниханов



Высокие гости не только на vip-трибуне

Берлинцам пришлось разминаться перед игрой в обстановке тотального обожествления соперника. Болельщики хозяев по команде ведущего поднимали над головами «позолоченные» картонки с названием команды, шоумен тарахтел без умолку, прерываемый визгом юных зрителей, и в этой обстановке легко было растеряться и не попасть в свою колею.

212-сантиметровый Кром оказался единственным «аборигеном» в стартовом составе команды Рейнолдса. Его визави выставил самый что ни на есть боевой стартер, разве что на позиции либеро Вербова заменял Кротков. На силовых подачах Бутько хозяева убежали вперед, и только тогда Кэрролл смог результативно завершить усилия своих партнеров.

Леон и Михайлов с первого темпа демонстрировали зрителям, что пробивную мощь они на польско-российской границе не оставили. Блок вот наши парни поначалу ленились выставлять, но и без него счет рос как на дрожжах. Впрочем, недолго — к первому техническому перерыву ошибки Кроткова и Гуцалюка привели к тому, что немцы немного подобрались к сопернику — 8:5. К этому времени в «Санкт-Петербурге» высоких гостей прибавилось — в полном составе на игру пожаловал одержавший накануне победу над «Цедевитой» УНИКС.

Лидерство в счете хозяевам обеспечивали главным образом пушечные удары Михайлова и Леона, против которого подопечные Рейнолдса противоядия не находили — и при счете 18:13 наставник «Берлина» взял тайм-аут и выпустил Уайта. Перелома эти меры в ход первого сета не внесли и, почувствовав, что дело на мази, при счете 19:14 Алекно заменил Бутько на своего сына. Итоговый счет первой партии — 25:20.

Итоговый счет первой партии — 25:20



Оранжевое настроение длилось недолго

Начало второй партии было точной копией предыдущей — 3:0, 3:1, 4:1. Берлинцы ошибались через раз, и Леону с Андерсоном даже не приходилось выпрыгивать над сеткой, чтобы набирать очки. После взятого Рейнолдсом тайм-аута напомнил о своем присутствии Кром, далее Михайлов с подачи угодил в сетку, но успехи «Берлина» носили локальный характер, и счет 8:3 к первой технической паузе не сулил им ничего хорошего.

При этом счете на подаче Маршалла случился самый красивый в поединке долгий розыгрыш, который вдохновил немцев, и они приблизились к казанцам вплотную — 10:9, 11:10. Когда же Самойленко первым темпом не попал в поле, счет и вовсе сравнялся, а при ударе в аут Леона гости вышли вперед, несмотря на запрос видеоповтора наставником «Зенита». Заработал немецкий блок, полетела подача, и в наэлектризованной обстановке зала впервые стали слышны голоса четырех одетых в оранжевое болельщиков «Берлина». Гости вцепились в счет, как немецкие овчарки, и ко второму техническому тайм-ауту россияне пришли на шажок впереди оппонента лишь благодаря подаче навылет Леона — 16:15.

Казанский кубинец продолжил набирать очки с подачи, постепенно к нему подключились партнеры, и казанский экспресс стал удаляться от берлинского пассажирского — 18:15, 20:17. На отметке «минус 3» берлинцы решили стоять насмерть, но Андерссон с Леоном, а также блок Вольвича и Михайлова довершили «падение рейхстага» — 25:19 во второй партии. Задолго до ее конца стихли и немецкие болельщики — их оранжевое настроение длилось ненамного дольше, чем одноименная песня Владимира Шахрина.

Немецкий бог троицу не любит

В третьем сете «Берлин» впервые повел с начала партии — 1:3 и начал стелиться в защите. Хозяева легко добились равновесия, но лидировать гостям понравилось, и они решили повторить опыт — 4:6, 5:7. Пришлось хозяевам немного поднапрячься, усилить подачу и поаккуратнее действовать в защите — 9:9. Бутько и Андерсон расчехлили свои пушки, Самойленко обеспечил комфортный прием, и от преимущества немцев ничего не осталось — 13:11. Однако сдаваться в решающем для себя сете подопечные Рейнолдса не собирались и совершили камбэк — 13:14.

В решающем для себя сете подопечные Рейнолдса совершили камбэк — 13:14



Настала очередь Леону вновь браться за дело. Он подал навылет, но видеоконференция сбила темнокожего гиганта с темпа и следующую подачу кубинец запорол. «Берлин» счет сравнял — 16:16, но казанцы решили не играть с огнем и подтянули нападение. При скользком счете 19:18 Алекно не побоялся заменить Бутько и Андерсона на Лорана и Пантелеймоненко.

В отличие от стартовых сетов, эта партия в финале напоминала качели — 20:20, 21:21. Концовка стала самой напряженной, тренер хозяев вернул сына на скамейку, но разогнавшиеся немцы повели уже два очка — 23:21. Пришлось брать последний в партии тайм-аут. Одно очко благодаря атаке Бутько россияне отыграли, но затем грубо ошиблись на переходящем мяче, и гости добились первого за вечер сетбола. Они его реализовали, но казанский штаб увидел касание сетки при атаке Кромма и оказался прав — 24:24. Маршалл атаковал первым темпом, но Михайлов отыграл и этот сетбол. На подаче Бутько соперники направили мяч в зону Алекно, а потом справились с ударом Михайлова и Кэрролл остановил счет на табло — 25:27. Оранжевое настроение вновь вернулось на маленькую часть 10-го — гостевого сектора.

— В четвертом сете было какое-нибудь волнение от того, что можете упустить концовку? — спросили журналисты наставника «Зенита» после игры.

— Я не думаю об этом. Волнуют меня только индивидуальные вопросы — если человек не может добить до пола, значит, что-то не функционирует. За это больше переживал, — говорил Владимир Алекно.

«Берлин» пал смертью храбрых

Как показала четвертая партия, переживать было за что. Последний раз казанский «Зенит» проигрывал сет в Тулузе еще до поездки на клубный ЧМ. Почти забыв, что такое уступать, казанцы мощно начали четвертую партию, и Михайлов завершил еще один долгий и красивый розыгрыш — 3:1. Бутько хитрым ударом по пальцам блокирующих увеличил отрыв — 6:3, а затем за дело взялись наш блок и домашняя сетка, преобразовавшая подачу Леона в неберущуюся — 8:4. Так все и пошло, ко второму техническому перерыву все стало ясно — 16:11. Когда же разрыв стал вообще 6-очковым, зритель в массовом порядке начал покидать и без того опустевшие к 20.30 трибуны.

В отличие от стартовых сетов, четвертая партия в финале напоминала качели



Но к чести немецкой команды, она решила показать стойкость и характер. При счете 18:12 начался «рождественский перевертыш», к которому в большой степени оказались причастны сами россияне. Михайлов и Гуцалюк не попали при атаках в площадку, Кротков неуверенно принял, и вот разрыв сократился вдвое. После удара Околича гости подобрались к хозяевам на расстояние вытянутой руки, потом опять отыграли 2 очка, и Кэрролл, казалось, совсем выбившийся из сил, неожиданным эйсом счет сравнял — 21:21. Пошла война нервов, тренерские паузы, и все же «люди Х» на зубах «доползли» до сетбола и «пулемет Максим» (Михайлов) подачей навылет заставил последние очаги немецкого сопротивления замолчать — 25:22 и 3:1 в матче. Да, непросто спускаться с небес и почти без отдыха вершить земные дела!

Владимир Алекно: «Я всем доволен»

— Чем вы недовольны в сегодняшней встрече? — спросили журналисты наставника «Зенита» после игры.

— Я всем доволен. С учетом того состояния, в котором мы находимся, доволен прежде всего тем, что выиграли. Это сегодня было самым важным.

После матча корреспонденту «Реального времени» удалось переговорить тет-а-тет с игроком «Зенита» Мэтью Андерсоном.

— Мэтт, с выигрышем вас! Трудно настраиваться на игру после такого большого успеха?

— Конечно, трудно. Столько сил и эмоций отдано, и почти без перерыва важный матч, а потом еще не менее ответственные поединки с «Динамо» и «Локомотивом».

Владимир Алекно доволен прежде всего тем, что выиграли. «Это сегодня было самым важным», — отметил он. Фото prav.tatarstan.ru



— Как оцените «Берлин»?

— Хорошая команда. Жребий последние годы сводит нас почти каждый сезон, и я вижу, как растет ее уровень. И индивидуально игроки сильные, и многие элементы командной игры отработаны. Нелегко с ними.

— Когда в четвертом сете соперник отыграл 6 очков, не боялись за итоговый результат?

— Нет. Понимали, что на этот камбэк у них ушло много сил, и старались правильно делать свою работу.

— Где будете встречать Новый год?

— Дома, с семьей.