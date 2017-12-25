«Бахетле» и «Арыш Мае»: на что тратят деньги с банковских карт

Даже по кредитным картам основные расходы приходятся на продуктовые магазины

Фото: Максим Платонов

За 9 месяцев 2017 года объем операций по банковским картам в России приблизился к 11,5 трлн рублей. Как выяснило «Реальное время», основная доля трат совершается в продуктовых супермаркетах и магазинах одежды. Эти категории расходов не отходят на второй план даже в случае с кредитными картами. По словам экспертов, большой удельный вес трат на продукты — признак бедного населения.

Поесть в кредит

В этом году впервые за последние 10 лет аналитики ЦБ наблюдали тренд на снижение объема снятия наличных с пластиковых карт — теперь люди все чаще предпочитают ими расплачиваться. За 9 месяцев 2017 года население обналичило 18,7 трлн рублей — на 300 млрд меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Количество, равно как и оборот безналичных расчетов, между тем растет от квартала к кварталу. В январе — сентябре 2017 года граждане совершили почти 13 млрд транзакций на сумму 11,4 трлн рублей. Средний чек операции снизился на 49 рублей и составил 891 рубль.

Сегмент кредитных карт тоже растет: по данным Национального бюро кредитных историй, за 10 месяцев банки выдали свыше 5 млн новых карт, динамика год к году — 45,6%. Одновременно банки увеличивают кредитные лимиты.

За распространением «пластика» далеко не всегда стоят крупные долгосрочные покупки. Данные самих банков говорят, что даже кредитные карты (правда, со льготным периодом) люди зачастую расходуют на повседневные товары, прежде всего на продукты питания.

Данные самих банков говорят, что даже кредитные карты (правда, со льготным периодом) люди зачастую расходуют на повседневные товары, прежде всего на продукты питания. Фото Анастасии Макарычевой (gorky.tv)



К примеру, среди держателей самой популярной кредитной карты «Альфа-Банка», «100 дней без %» (средний запрашиваемый лимит по ней составляет 100 тыс. рублей), категория «супермаркеты/продукты» — главная в структуре расходов. Второй сегмент по объему операций — это магазины одежды и обуви, далее — авиаперевозки, рестораны и АЗС.

По данным «Альфа-Банка», на покупки в супермаркетах по картам категории Standard/Classic приходится 23% расходов, в магазинах одежды — 12%, еще по 8% — на покупки бытовой и компьютерной техники, а также на автомобильные расходы. Держатели премиальных карт с дополнительными опциями тратят деньги по-другому. Так, по картам категорий Gold и Platinum существенно выше расходы на авиаперевозки и аренду автомобилей, рестораны, кафе и развлечения.

Как оперируют «Совестью»

Московский «Qiwi Банк» в конце прошлого года начал выпускать карты рассрочки «Совесть». Основной оборот по ним по состоянию на 7 декабря 2017-го приходится на покупки электроники (58,2%), одежды и обуви (почти 9%). На продукты держатели «Совести» потратили 8,8% от общего оборота, на мебель и ремонт — 6,9%, еще 4,3% средств потрачено на путешествия.

По количеству операций расклад другой: основная масса транзакций — это покупки продуктов (42,9%). Практически одинаковая доля операций (более 14%) приходится на приобретение электроники и оплату счетов в кафе. Категории «мебель и ремонт», а также «авто и запчасти» (сюда входят услуги такси) складываются в 4% и в 3,8% операций соответственно.

Средний чек по операциям отличается от региона к региону: в Москве и Татарстане он составляет 3,8 тыс. рублей, в Свердловской области — 4,8 тыс. рублей, а в Башкортостане — 4,98 тыс. рублей.

Отдельно в Татарстане, по данным «Qiwi Банка», большая часть транзакций в категории «продукты» совершается в магазинах «Бахетле», «Перекресток» и «Арыш Мае». Электронику чаще всего покупают в «Связном», «М.Видео» и «Эльдорадо», а в категории «кафе» у владельцев «Совести» популярны Burger King, «Хлеб и вино» и «Чайхона №1».

Топ-3 магазинов/кафе по категориям

Продукты Электроника Кафе Одежда и обувь Мебель и ремонт Красота и здоровье «Бахетле» «Связной» Burger King Kari Obi «Казанские аптеки» «Перекресток» «М.Видео» «Хлеб и вино» Colin's «Шатура» «Иль де Ботэ» «Арыш Мае» «Эльдорадо» «Чайхона №1» Sela «Аскона» Familia

Хлебом единым

По словам экспертов, большая доля трат на еду связана с затяжным падением реальных доходов населения — они проседают четыре года подряд. «Чем больше в структуре расходов продуктов питания, тем люди реально беднее. Точка, — говорит экономист Сергей Хестанов. — Не важно, откуда человек взял доходы — в кредит или заработал — чем большая доля тратится на продукты, тем люди беднее».

В последние годы в России фиксировалась тенденция: даже те, у кого есть деньги, не торопятся их тратить. У людей есть ощущение, что экономическая ситуация будет ухудшаться. В этих условиях откладываются покупки товаров длительного пользования, вещи, которые раньше обновлялись чаще, стали обновляться реже, объясняет Хестанов.

С 2014 года из-за резкого скачка инфляции доля расходов на еду несколько выросла, говорит Остапкович, в основном это коснулось малообеспеченных граждан. Фото hse.ru



В целом домохозяйства со средним уровнем доходов тратят на продовольственные товары около 40—45% своего бюджета, рассказывает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Чем выше благосостояние, тем доля продовольственных трат меньше, а низкодоходные категории населения могут тратить на продукты до 70% доходов. С 2014 года из-за резкого скачка инфляции доля расходов на еду несколько выросла, говорит Остапкович, в основном это коснулось малообеспеченных граждан.