Ленар Файзутдинов: «Плавание, велосипед и бег — три главных слова года»

«Реальное время» опросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников о том, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Ленар Файзутдинов, управляющий партнер АМК «Теория Дарвина», провел год в ритме спорта. Решив не сидеть дома в прошлые январские каникулы, бизнесмен дошел до Мюнхенского марафона, но на достигнутом останавливаться не собирается. В этом году его ждет плотный график спортивных чемпионатов и первый серьезный старт в 113 км.