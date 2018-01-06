Ленар Файзутдинов: «Плавание, велосипед и бег — три главных слова года»
Чего жду от 2018-го: управляющий партнер АМК «Теория Дарвина» о планах на новый год. Итоги 2017 года
«Реальное время» опросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников о том, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Ленар Файзутдинов, управляющий партнер АМК «Теория Дарвина», провел год в ритме спорта. Решив не сидеть дома в прошлые январские каникулы, бизнесмен дошел до Мюнхенского марафона, но на достигнутом останавливаться не собирается. В этом году его ждет плотный график спортивных чемпионатов и первый серьезный старт в 113 км.
Мы задали всем опрашиваемым три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару важных событий, которые вас впечатлили.
2017 год стал первым спортивным годом в моей жизни. Я никогда не забуду свой первый полумарафон, который прошел в Казани. Надолго мне запомнился и первый марафон, который я пробежал в Мюнхене в октябре. Также в душу запал первый триатлонный старт в августе.
Все началось с январских каникул. Тогда я стал активно кататься на лыжах, чтобы просто не сидеть дома. Потом случайно увидел в социальных сетях объявление об открытии набора в школу бега. Записался, начал тренироваться. Правда, в силу неподготовленности получил небольшую травму. Пока восстанавливался, занялся плаванием, чтобы не терять настрой. Затем уехал в горы, в Непал. И это, кстати, тоже одно из ярких впечатлений 2017 года. Приехал и снова вернулся к бегу. А дальше был полумарафон и покоренная дистанция в 21 км. Но возникло ощущение, что этого недостаточно.
Фото Олега Тихонова
Совершенно случайно записался на триатлонный старт, который проходил на территории одного отеля. Участники плавали в бассейне, крутили велотренажер и потом бежали вдоль набережной Казанки. Мне это понравилось. Поэтому выбор пал на чемпионат по триатлону.
Параллельно я стал готовиться к марафону в Мюнхене, и слезы на финише — один из самых эмоционально насыщенных моментов 2017 года. Заключительные 2 км дались мне особенно тяжело. Когда ты забегаешь на олимпийский стадион, чувствуешь себя в какой-то степени атлетом. Но я знал, что пробежал с неудовлетворительным результатом. Мне было очень обидно. В атмосфере праздника настоящих спортсменов смешалось все: слезы обиды, счастья и восхищения. Они накатывали волной друг за другом.
Очень важно, что весь прошлый год я тренировался не один. Идею поддержали мои друзья и коллеги, поэтому давалось все относительно легко.
- С какими ожиданиями и желаниями вы вошли в этот год?
— Чего ждете для своего дела?
— Много интересного. Одно из масштабных мероприятий — международная презентация известного российского бренда в рамках чемпионата мира по футболу. Мы уже прорабатываем план мероприятий на стадионах в дни футбольных матчей.
— Для своей семьи и себя лично?
— Новый год встречаю с полным набором спортивных стартов. 2018-й расписан до августа. В январе поеду с друзьями на легендарный марафон «Дорога жизни» в Санкт-Петербург. В марте ждет лыжный марафон в Казани. В июне откроем триатлонный сезон большим сочинским стартом. К нему я интенсивно готовлюсь. Это будет моя первая «полужелезная» дистанция длиной 113 км. Из них 2 км нужно будет проплыть, 90 км проехать на велосипеде, оставшиеся 21 км пробежать. Это серьезное физическое испытание.
Фото Олега Тихонова
— Для нашей страны?
— Думаю, что у России в 2018 году все будет хорошо. Я уверен, мы выберем сильного президента, он сформирует крепкую команду вокруг себя. Страна будет и дальше поступательно развиваться.
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Мои три главных слова на этот год: плавание, велосипед и бег. Это то, что меня сейчас мотивирует, мне это интересно. Наша команда любителей спорта уже насчитывает более 50 человек. Даже название себе придумали — Team of Tatarstan, сделали фирменную одежду и тренируемся вместе. Я думаю, это «инфекция», которая витает в воздухе. Мы едины в нашем порыве.
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