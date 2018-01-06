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Ленар Файзутдинов: «Плавание, велосипед и бег — три главных слова года»

07:00, 06.01.2018 15 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: управляющий партнер АМК «Теория Дарвина» о планах на новый год. Итоги 2017 года

Ленар Файзутдинов: «Плавание, велосипед и бег — три главных слова года»

«Реальное время» опросило бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников о том, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Ленар Файзутдинов, управляющий партнер АМК «Теория Дарвина», провел год в ритме спорта. Решив не сидеть дома в прошлые январские каникулы, бизнесмен дошел до Мюнхенского марафона, но на достигнутом останавливаться не собирается. В этом году его ждет плотный график спортивных чемпионатов и первый серьезный старт в 113 км.

Мы задали всем опрашиваемым три одинаковых вопроса.

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару важных событий, которые вас впечатлили.

    2017 год стал первым спортивным годом в моей жизни. Я никогда не забуду свой первый полумарафон, который прошел в Казани. Надолго мне запомнился и первый марафон, который я пробежал в Мюнхене в октябре. Также в душу запал первый триатлонный старт в августе.

    Все началось с январских каникул. Тогда я стал активно кататься на лыжах, чтобы просто не сидеть дома. Потом случайно увидел в социальных сетях объявление об открытии набора в школу бега. Записался, начал тренироваться. Правда, в силу неподготовленности получил небольшую травму. Пока восстанавливался, занялся плаванием, чтобы не терять настрой. Затем уехал в горы, в Непал. И это, кстати, тоже одно из ярких впечатлений 2017 года. Приехал и снова вернулся к бегу. А дальше был полумарафон и покоренная дистанция в 21 км. Но возникло ощущение, что этого недостаточно.



    Фото Олега Тихонова

    Совершенно случайно записался на триатлонный старт, который проходил на территории одного отеля. Участники плавали в бассейне, крутили велотренажер и потом бежали вдоль набережной Казанки. Мне это понравилось. Поэтому выбор пал на чемпионат по триатлону.

    Параллельно я стал готовиться к марафону в Мюнхене, и слезы на финише — один из самых эмоционально насыщенных моментов 2017 года. Заключительные 2 км дались мне особенно тяжело. Когда ты забегаешь на олимпийский стадион, чувствуешь себя в какой-то степени атлетом. Но я знал, что пробежал с неудовлетворительным результатом. Мне было очень обидно. В атмосфере праздника настоящих спортсменов смешалось все: слезы обиды, счастья и восхищения. Они накатывали волной друг за другом.

    Очень важно, что весь прошлый год я тренировался не один. Идею поддержали мои друзья и коллеги, поэтому давалось все относительно легко.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы вошли в этот год?

    — Чего ждете для своего дела?

    — Много интересного. Одно из масштабных мероприятий — международная презентация известного российского бренда в рамках чемпионата мира по футболу. Мы уже прорабатываем план мероприятий на стадионах в дни футбольных матчей.

    — Для своей семьи и себя лично?

    — Новый год встречаю с полным набором спортивных стартов. 2018-й расписан до августа. В январе поеду с друзьями на легендарный марафон «Дорога жизни» в Санкт-Петербург. В марте ждет лыжный марафон в Казани. В июне откроем триатлонный сезон большим сочинским стартом. К нему я интенсивно готовлюсь. Это будет моя первая «полужелезная» дистанция длиной 113 км. Из них 2 км нужно будет проплыть, 90 км проехать на велосипеде, оставшиеся 21 км пробежать. Это серьезное физическое испытание.



    Фото Олега Тихонова

    — Для нашей страны?

    — Думаю, что у России в 2018 году все будет хорошо. Я уверен, мы выберем сильного президента, он сформирует крепкую команду вокруг себя. Страна будет и дальше поступательно развиваться.
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Мои три главных слова на этот год: плавание, велосипед и бег. Это то, что меня сейчас мотивирует, мне это интересно. Наша команда любителей спорта уже насчитывает более 50 человек. Даже название себе придумали — Team of Tatarstan, сделали фирменную одежду и тренируемся вместе. Я думаю, это «инфекция», которая витает в воздухе. Мы едины в нашем порыве.

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Записала Алина Губайдуллина
ОбществоБизнесСпорт
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 06 янв
    Сразу видно, спортивный человек
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  • Анонимно 06 янв
    И я в этом году бегать начну
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    Анонимно 06 янв
    Сказали все россияне 1 января в понедельник
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  • Анонимно 06 янв
    Приятно читать его ответы
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  • Анонимно 06 янв
    Ленар, ну ты и растолстел на лицо. Студентом был, как трость
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    Анонимно 06 янв
    Все мы не молодеем
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    Анонимно 06 янв
    Обаятельная у него улыбка
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  • Анонимно 06 янв
    Плавание это жизнь, это очень полезно.
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  • Анонимно 06 янв
    Будем надеяться, что его слова про президента будут и в нашей жизни
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  • Анонимно 06 янв
    Всем спорт, и здоровья в новом году
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    Анонимно 06 янв
    Аминь!
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  • Анонимно 06 янв
    Беру от него пример и кручу велосипед
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  • Анонимно 06 янв
    Рыбный год у него ожидается
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  • Анонимно 06 янв
    Удачи, и новых побед!
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  • Анонимно 06 янв
    Про семью ничего не сказал
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10:13 МСК
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