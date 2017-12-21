Сбой в кассовых аппаратах по всей России — что это было?

Кто виноват: кассовая аппаратура, фискальные накопители или законодательство

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» уже писало о большой кассовой реформе, которая проводится в магазинах России. После масштабного сбоя в работе кассовой техники, который случился 20 декабря, мы решили вернуться к этой теме и опросить экспертов о возможных причинах технологических неполадок.

Сбой затронул в основном крупные сети

После майских и июньских сбоев в работе сотовых операторов Россию накрыла очередная волна отказа систем. На этот раз перестала работать кассовая техника производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и НТЦ «Измеритель». Из-за сбоя ретейлеры недополучили в общей сложности 2,5 млрд рублей, а Федеральная налоговая служба на время сбоя разрешила торговать без фискальных чеков.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании «Газпромнефть», отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов произошло на некоторых АЗС, принадлежащих компании, в ночь на 20 декабря. При этом оборудование было полностью исправное. География отключений на АЗС охватывает регионы Сибири, Урала, Нижний Новгород, Ярославль, Москву, Санкт-Петербург, Краснодар. К вечеру 20 декабря степень восстановления еще оценивалась как требующая нескольких часов работы. В число попавших под волну отключений вошли крупные торговые сети DNS, «Магнит». Однако на момент публикации этого текста их представители не ответили на наши запросы.

«Было закрыто более 20 магазинов до 11 часов. Не все покупатели смогли произвести покупки утром. Потери оценим в дальнейшем по недополученному в часы сбоя товарообороту. Персонал компании оперативно и без паники отреагировал на ситуацию с кассами. Все будет проанализировано нашими техническими службами поддержки, будут сделаны выводы для предотвращения аналогичных сбоев в будущем», — рассказал «Реальному времени» Тимур Баймуллин, заместитель директора дивизиона «Приволжский» Х5 Retail Group, куда входят магазины брендов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».



Не затронул технологический коллапс компании, использующие кассовые аппараты других производителей. «М.Видео» не испытывала никаких трудностей в работе кассовой техники сегодня — магазины осуществляют продажи в обычном режиме, мы используем кассовое оборудование другого производителя — «Атол», — сообщила «Реальному времени», руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» Валерия Андреева. Также ничего не заметили компании, работающие по упрощенной и вмененной схеме налогообложения.

Отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов на некоторых АЗС, принадлежащих «Газпромнефти», произошло в ночь на 20 декабря. Фото ngs24.ru

Началось с кассовых аппаратов «Штрих-М»

Алексей Федоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет ведущих ретейлеров России, сообщил «Реальному времени» причину возникновения сбоя. Им оказалась длившаяся несколько часов несовместимость программного обеспечения на кассовых аппаратах «Штрих-М» с программным обеспечением фискальных данных.

По мнению Федорова, нагнетать панику вокруг потерь нет оснований. Сбой коснулся лишь 10% ретейлеров, IT-службы которых слишком быстро заливают новое программное обеспечение. Географически сбой пришелся в основном на регионы Зауралья и, в меньшей степени, на Европейскую Россию.

«Мы хотим сказать спасибо Федеральной налоговой службе, которая с огромной скоростью отреагировала — в течение двух часов после начала сбоя. Во всех местных налоговых инспекциях было письмо, которое четко объясняло, как действовать в таких ситуациях», — рассказал президент АКИТ «Реальному времени».

Весь хайп оттого, что сбой случился в первый раз

В качестве мер профилактики сбоев Алексей Федоров предлагает совместное тестирование программно-аппаратного обеспечения: «Наша ассоциация обращается ко всем операторам фискальных данных и производителям кассового оборудования. Мы готовы предоставить вам для тестирования все аппараты, которые вам требуются. И любое программное обеспечение будет обкатываться на наших рельсах. У любого производителя ПО бывают сбои, но что показатель безотказной работы системы у производителей кассовых аппаратов близится к 98% — это заслуживает уважения. Скоро исполняется год, как работает система онлайн-фискализации, и до этого не было ни одного сбоя. А весь хайп от того, что это случилось в первый раз».

Также президент АКИТ видит большие перспективы для развития страхования подобных случаев.

Причиной сбоя оказалась несовместимость программного обеспечения на кассовых аппаратах «Штрих-М» с программным обеспечением фискальных данных. Фото avt26.ru

Быстро внедрить и не пускать на рынок посторонних

Менее оптимистично настроен депутат Государственной думы Сергей Катасонов. Вместе с коллегой по фракции ЛДПР Андреем Луговым он уже давно борется с правилами, по которым была проведена кассовая реформа. Причину сбоя Катасонов видит в монополизации производства и поставок фискальных накопителей, которыми должны быть оборудованы все кассовые аппараты.

«Сегодняшняя ситуация была предопределена, потому что сроки, которые были поставлены для внедрения фискальных накопителей, были нереальны. Мы говорили, что за полгода никак нельзя сделать 1,5 миллиона этих накопителей. Для малого бизнеса переоборудование кассовых аппаратов влечет удвоение расходов. Я изложил свою позицию ФНС, на что мне ответили, что онлайн-кассы не ставят целью увеличение сбора налогов и дополнительного дохода. А для чего же мы тогда в срочном порядке их вводим?» — рассказал депутат Госдумы «Реальному времени».

В истории с онлайн-кассовыми аппаратами Сергей Катасонов склонен видеть коррупционную составляющую: «Как могло оказаться, что требования к фискальному накопителю прописали в законе более жесткие, чем к электронно-цифровой подписи? В ЭЦП 56 знаков кодирования, а в накопителе 256! Причина была одна — не допустить на этот рынок никаких других участников, закрыв процедуру лицензирования через ФСБ, потому что это очень сложно. В результате мы получили одного производителя. Когда мы провели рабочую группу по этой теме и все доказали по срокам, целесообразности и монополии, тогда возник вроде бы второй производитель накопителей. Но оказалось, что он никакой не второй, а аффилирован с первым».

Сергей Катасонов видит причину сбоя в монополизации производства и поставок фискальных накопителей, которыми должны быть оборудованы все кассовые аппараты. Фото orenpolit.ru

Во сколько обходится онлайн-касса бизнесу

Чтобы больше не возникало сбоев, Катасонов предлагает дать спокойно доработать всем кассам, оснащенным ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная). Этот процесс займет 5—7 лет. За это время все желающие смогут в рабочем режиме внедрить онлайн-кассы. Вместе с этим все налогоплательщики, которые платят не по обороту, не по объему, а по расчетному доходу, по мнению Катасонова, в принципе могут обойтись без онлайн-касс. И, наконец, Катасонов считает, что необходимо компенсировать предпринимателям 120 млрд рублей, которые они истратили на внедрение онлайн-касс.

«Касса стоит порядка 25 тыс. рублей. Нужно еще заключить договор с оператором фискальных данных — это 3—5 тысяч. Нужно пригласить людей, которые адаптируют к этой кассе склады и 1С, а у рестораторов R-Keeper, ведь не у всех в штате есть программисты. По нашим оценкам, это может стоить от 10—15 тыс. рублей для простого бизнеса до 60—80 тыс. рублей для сложного», — рассказал депутат «Реальному времени». Угрозу национальной безопасности, по мнению Катасонова, несет то, что чип для фискальных накопителей производится не в России, а в Китае.