Когда последний level пройден и босс побежден. Начать игру заново?

О чем говорили в «Зените» после победы на клубном чемпионате мира накануне старта очередной Лиги чемпионов

Победа в клубном чемпионате мира стала для казанского «Зенита» тем недостающим пазлом в коллекции трофеев, «закрытием» которого обычно заканчивается отличный фильм со счастливым концом. Но в жизни все иначе. Жизнь клуба продолжается, а команде и тренерскому штабу нужно находить новые вызовы и отвечать на них. Тут и работа над психологией игроков, выигравших все, и старт в новом сезоне Лиге чемпионов, и, конечно же, сохранение победного состава и традиций. Корреспондент «Реального времени» побывал на первой открытой тренировке команды Алекно после триумфального возвращения из Кракова, чтобы узнать, куда теперь двигаться «Зениту», прошедшему все «квесты» на самом высоком уровне сложности.

Когда старт Лиги чемпионов — уже будни

Вслед за «Рубином» и «Ак Барсом» «открыть» свои тренировки решили и в самом титулованном клубе Татарстана — волейбольном «Зенит-Казань». Поводов два: исторический и игровой. Во-первых, «Зенит» добыл-таки с шестой попытки последний недостающий титул — чемпиона мира среди клубов.

— Владимир Романович, у вас лучшая команда планеты. Что сказали ребятам первым делом? — спросили у Алекно журналисты.

— Я ребятам и до этой победы, после первых наших выигрышей, говорил фразу, которую сам запомнил на всю жизнь: «У тебя есть ночь, а если хорошо ночь проведешь, то утро. А уже после обеда нужно вернуться восвояси и работать». Так и у нас. Мы прилетели, у нас был выходной, а вчера уже была тренировка. Первыми моими словами было то, что я даже не буду искать слов, чтобы вас мотивировать. Есть у нас высокая планка, и ниже того уровня, на котором играем, мы опускаться не имеем права. С завтрашнего дня мы не имеем права на ошибку — это все прекрасно понимают.

— Психологически стало легче после покорения клубного ЧМ?

— Да, стало полегче. Это турнир, долго ожидаемый всеми. Не только нами, но и руководством. Когда ты перевариваешь этот результат, то, конечно, легче. Но еще раз говорю, с завтрашнего дня мы уже живем в режиме «без права на ошибку».

Я ребятам и до этой победы, после первых наших выигрышей, говорил фразу, которую сам запомнил на всю жизнь: «У тебя есть ночь, а если хорошо ночь проведешь, то утро. А уже после обеда нужно вернуться восвояси и работать». Так и у нас. Мы прилетели, у нас был выходной, а вчера уже была тренировка



О старте в очередной Лиге чемпионов в Казани не забывают. Мировой трофей отправляется в клубный музей, а коллективу пора уже выдвигаться за следующим — европейским. Первым соперником «Зенита» здесь станет участник прошлого «Финала четырех» ЛЧ — «Берлин».

У волейболистов, собравшихся перед вчерашней тренировкой, настроение было пусть и приподнятое, но уже все-таки будничное. «Зенит» нынче достиг такого уровня, что даже победа в мировом клубном чемпионате воспринимается в команде как дело само собой разумеющееся. Улыбки, шутки — все при них.

Теперь, к слову, и журналистами старт в очень престижной Лиге чемпионов воспринимается как вполне тривиальное событие. Отсюда, разумеется, резонный вопрос: как теперь найти новые стимулы, чтобы продолжать побеждать? Владимир Алекно, впрочем, большой проблемы здесь не видит — считает, что в команде профессионалов нет необходимости лишний раз искать мотивацию.

— Что скажете о первом сопернике в Лиге чемпионов? — поинтересовались журналисты.

— Команда («Берлин», — прим. ред.) глобально не изменилась. Она играет на настроение и может испортить его кому угодно. Так что работаем в штатном режиме, готовимся как положено, — заверил наставник «Зенита».

— Год подходит к концу. Ваши итоги?

— Лично меня даже пугает количество эмоциональных событий. Для меня все сложилось совсем удачно. Команда? Думаю, что они могут сказать что-то другое. Не у всех же внучка родилась (улыбается).

Казанцы прошли клубный ЧМ в блестящей манере, не отдав соперникам ни одной партии. В том числе грозному «Сада Крузейро», которому этот трофей не единожды покорялся



«Бразильцы побывали в нашей шкуре»

Казанцы прошли клубный ЧМ в блестящей манере, не отдав соперникам ни одной партии. В том числе грозному «Сада Крузейро», которому этот трофей не единожды покорялся. В том числе и в прошлом году, когда бразильцы оставили без кубка подопечных Владимира Алекно. Корреспондент «Реального времени» не мог не спросить:

— Владимир Романович, еще в прошлом году «Сада» казалась непреодолимым рубежом. В этот же раз вы не оставили им ни единого шанса. Это «Зенит» настолько прибавил или бразильцы сдали?

— Тут все вместе. И «Зенит» стал понимать, как нужно с ними играть. И они нам дали это понять. Ведь при отсутствии связующего Уильяма у них совсем другая команда. Ничего не хочу сказать в адрес другого аргентинца, но с тем было сложнее. Думаю, в этом были основные различия.

— В этом году клубный чемпионат мира проходил в Европе, а не как обычно в Южной Америке, это дало какое-то преимущество «Зениту»?

— Безусловно. Это большая разница. Теперь они побывали в нашей шкуре. В Бразилии сейчас лето, они из +26 в -6 приехали, плюс 24 часа полета. Точно в такой же ситуации были и мы.

«Пока я здесь»

Учитывая, что в Санкт-Петербурге родился новый клуб с амбициями, которые вряд ли уступают казанским, кадровые вопросы у руководства «Зенита-Казань» вызывают чуть большую головную боль, чем обычно. Это касается и волейболистов, и тренерского штаба. Наставник казанцев, впрочем, на прямой вопрос о своем тренерском будущем предпочел отшутиться.

— Владимир Романович, вы свое будущее связываете с Казанью? Учитывая, что выиграли здесь все.

— А к чему такой вопрос? Меня уже снимают, что ли? Пока разговора о будущем нет, но все мы знаем, что люди мы подневольные. Как у Высоцкого: мгновение наверху, а потом стремительно падаешь. Мало ли. Мы не имеем права на ошибку. Так и живем. Пока я здесь, — сказал Алекно.