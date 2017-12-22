Игры в солдатики от Ильгизара Хасанова

В Казани открылась выставка с лаконичным названием «Мужское»

Возмутитель спокойствия в татарстанском арт-пространстве Ильгизар Хасанов открыл в выставочном зале «Смены» новую экспозицию, назвав ее «Мужское». От стенда к стенду он ведет историю, как в недалеком прошлом из мальчика воспитывали мужчину. Подробности в материале «Реального времени».



Мужчина и женщина

До этого в «Смене» работала выставка под таким же коротким названием «Женское», где Хасанов воплотил свои впечатления от прекрасного пола, опираясь на воспоминания о маме и сестре, рассказав о женщинах послевоенного поколения.

После «Мужского» нас ждет еще один проект — «Красное», таким образом, налицо триптих. Деталь, которую стоит упомянуть: часть проекта «Мужское» была представлена на Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж» весной этого года. Известный искусствовед Константин Борохов назвал Ильгизара Хасанова человеком, который «продолжает художественную традицию от Рембрандта до Уорхола, искавших вдохновения и разумения во всемирной кунсткамере».

Хасанов умеет создавать экспозиции, казалось бы, из самых обычных вещей, видя в предмете образ, метафору. Путешествие по его выставкам — это и квест, когда необходимо не просто созерцать, а разгадывать замысел художника, и радостные вспышки узнавания.

Хасанов умеет создавать экспозиции, казалось бы, из самых обычных вещей, видя в предмете образ, метафору



В свое время, когда разрушалась старая Казань, Ильгизар Хасанов не гнушался лазить по чердакам, подвалам, отселенным домам, где оставалось множество интересных вещей, которые хозяева по тем или иным причинам не смогли или не захотели брать в новые дома. Можно сказать, что Хасанов был таким «археологом чердаков». В результате в его распоряжении появилась интереснейшая коллекция. Все из той же «всемирной кунсткамеры». Многое из нее, можно предположить, пригодилось при построении новых экспозиций.



Солдатики, пистолеты и лошадка

Новая экспозиция под названием «Мужское» — это путешествие из детства во взрослую жизнь. Если идти от стенда к стенду против часовой стрелки, можно по выставленным предметам проследить судьбу поколения казанских мальчишек, рожденных в 50—70-е годы прошлого века.

Экспозиция включает в себя несколько сюжетов. Первый — «Сентиментальное и милитаристское детство». Деревянные лошадки, картонные собачки, которых вешали на елки, новогодние деревца, естественно, были только живыми. Подарки друзьям на день рождения и любимой учительнице на 8-е Марта — прилежные мальчики их выпиливали лобзиками из фанерок, выжигали на них надписи и рисунки. Все правильно, все благостно.

И тут же рядом детская книжечка со стихами известного поэта о том, как ловить врагов. И сразу же вспоминается детская песенка, которую учили на уроках пения, — про лежащую в пыли пуговку, по которой бдительные пионеры вычислили вражеского шпиона. Ну и книжка о Павлике Морозове — куда ж без нее? Деталь: в конце книги — чистые листы. Для заметок.

Если идти от стенда к стенду против часовой стрелки, можно по выставленным предметам проследить судьбу поколения казанских мальчишек, рожденных в 50—70-е годы прошлого века

Но в детстве было не только это — была, например, рыбалка. В Казани ей увлекались особенно те, кто жил неподалеку от Казанки. А детство автора выставки — это улицы Касаткина, Олькеницкого, Федосеевская. Там почти у каждой семьи была лодка. Но самый заманчивый лов был ранней весной, когда лед крепкий. Рыба шла косяком. Об этом напоминают фотографии рыбаков на Казанке.

Любопытный сюжет называется «Несанкционированный полет» — манекен в лыжном костюме на лыжах. Вот тот самый образ, которых так много в экспозициях выставок Ильгизара Хасанова. На каждый полет надо получать санкцию, если послушать пилотов. Несанкционированный полет у Хасанова — это полет вдохновения, полет художника в иную реальность, бегство от рутины и запретов.

Сюжет «Война» — это о том, что мальчишки разных поколений, родившиеся через несколько десятилетий после войны, все равно включали ее в свою жизнь. И играли в войну, когда все хотели быть «нашими», и трудно было найти тех, кто захочет быть «немцем», и рассказы дедушек, и то, как накануне 9 мая мы разносили поздравления ветеранам, их тогда еще было много. Жизнь страны ведь разделилась на «до войны» и «после войны».

Старая одежда, представленная на выставке, точно напоминает о том времени



Ну и армия, конечно, присутствует в экспозиции. Тот, кто служил, конечно, помнит эти белые рубашки, которые были частью обмундирования. И живописная работа самого Хасанова в этом разделе — аккуратненький солдатик в шинели, прямо как на фотографии, которые отсылались домой из армии. Выросший мальчишка.

Старая одежда, представленная на выставке, вообще точно напоминает о том времени — детские стоптанные туфельки, их носили и мальчики, и девочки. Пальто с каракулевым воротником — непременный атрибут гардероба «солидного мужчины». Белая батистовая распашонка малыша, она кстати, находится как раз напротив белой солдатской рубахи.

И венчает экспозицию автопортрет Ильгизара Хасанова, а рядом с ним ботинки, в каких проходило не одно поколение. Символ дороги, по которой идет автор?