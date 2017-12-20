Убийца по прозвищу Подлиза: как казанские журналисты помогли чекистам раскрыть преступление

100-летию органов безопасности посвящается. Часть 1: как журналисты вывели КГБ на убийцу муниципального чиновника

Сегодня в России отмечается 100-летие со дня создания ВЧК-КГБ-ФСБ. Ветеран органов безопасности, директор музея ФСБ в Казани Ровель Кашапов подготовил для «Реального времени» серию материалов, рассказывающих о борьбе татарстанских чекистов с организованной преступностью в постсоветский период. Первая публикация нашего колумниста описывает эпизод «Убийца по прозвищу Подлиза».

Звонок журналиста

13 октября 1996 года сотрудники администрации города и жители Казани были шокированы, когда узнали, что в подъезде своего дома убит директор Центра содействия предпринимательству при главе администрации Казани Альберт Невский. Следствию сразу же стало ясно, что это заказное убийство. Но кому необходимо было убивать простого городского чиновника?

Несмотря на то, что следователи работали очень активно, выйти на убийцу Невского никак не удавалось. Неясен был мотив преступления. Были задействованы все правоохранительные органы. По поручению прокурора республики к поиску преступника подключился и КГБ РТ.

Дни шли за днями, но никакой ясности все не было. Администрация города объявила вознаграждение в сумме 6 млн рублей тому, кто поможет найти убийцу. Прошло уже более месяца с момента совершения преступления, когда руководителю подразделения общественных связей комитета позвонила знакомая журналистка Татьяна Павловна и попросила встретиться по очень важному, как она сказала, вопросу. Руководитель подразделения общественных связей часто встречался с представителями СМИ. Он всегда оказывал им содействие в их журналисткой деятельности. Иногда это были материалы для публикации, либо содействие в работе над архивными материалами. Результатом такого сотрудничества были сотни газетных статей и телепередачи, несколько книг и документальных фильмов. Видя такое отношение, журналисты платили ему тем же, оказывая посильную помощь в подготовке материалов группы общественных связей к публикациям. В начале девяностых годов, когда гласность коснулась и деятельности органов госбезопасности, Татьяна Павловна была одним из соавторов телепередачи «В КГБ Республики Татарстан».

Рабочий день близился к концу, журналистка просила встретиться после работы. Желая перенести встречу на следующий день ввиду возможной малозначимости проблемы, сотрудник комитета поинтересовался — о чем будет речь. То, что он услышал в ответ, показалось невероятным — про Невского, — проговорила собеседница в телефон.

— У меня есть знакомый журналист и у него имеется запись интервью с убийцей, — сообщила она. — Я приду с этим журналистом и с видеокассетой, — сообщила она. Тут же договорились о времени встречи.

Полученная информация была доложена заместителю председателя КГБ Давлетгильдееву. Поступила команда подготовить видеоаппаратуру. Как договорились, в 19.00 в комнате приема посетителей состоялась встреча с Татьяной Павловной. Она представила начинающего тележурналиста Олега Павлова и сообщила, что опасается за коллегу, так как у него имеется видеозапись, которая может оказаться для него роковой. В то же время она должна заинтересовать КГБ.

Признание убийцы на камеру

Павлов рассказал, что несколько дней назад около часа ночи в дверь его квартиры позвонили условным звонком, которым пользуются только друзья. Он, не спрашивая, открыл и увидел перед собой незнакомого молодого человека. Не представившись, тот заявил, что пришел к Павлову как к журналисту и хотел бы дать ему интервью касательно убийства А. Невского. Для молодого журналиста подобное интервью — это безусловная удача. Договорились, что запись интервью состоится вечером следующего дня на квартире Павлова. Незнакомец пришел. По его просьбе съемка велась со спины.

Павлов вручил кассету с записью сотрудникам. Все направились в кабинет к Давлетгильдееву. Журналист вкратце повторил свой рассказ. Затем приступили к просмотру видеозаписи.

Интервью по времени было достаточно длинным. Основное содержание его сводилось к тому, что не назвавшийся убийца представляется членом анархической молодежной организации, которая борется за справедливость и физически устраняет лиц, мешающих обществу жить. В качестве такового был назван Невский. Побудить сделать подобное публичное заявление, по словам незнакомца, его заставил тот факт, что в ходе следствия задерживаются непричастные люди, а он не хотел бы, чтобы из-за его действий страдали невиновные.

После просмотра интервью сразу же возникли вопросы к журналисту. По его словам, он не знал, кто вывел на него убийцу Невского. Павлов описал внешность незнакомца. Это молодой человек в возрасте до 24 лет, предположительно со средним специальным образованием. Касаясь его психологического портрета, Павлов заметил, что в разговоре тот держится достаточно спокойно. В подтверждение того, что именно он убил Невского, незнакомец демонстрировал ему никелированный пистолет.

Естественно, сотрудники выразили Павлову благодарность за информацию, которая кардинальным образом меняла ход следствия. Однако чувствовалось, что какие-то моменты журналист недоговаривает. Уже прощаясь, Павлов обронил фразу: «Я слышал, что этот парень ранее привлекался к уголовной ответственности за ношение оружия».

— А от кого вы это слышали? — тут же последовал вопрос.

Павлов смутился и сказал: «Вы знаете, у журналистов есть свои источники информации, и я не хотел бы их раскрывать». «Ну что ж, — согласились чекисты, — у каждого своя работа». Они не стали настаивать. Журналисты вышли из кабинета.

Как только они ушли, Давлетгильдеев дал команду немедленно взять под наблюдение Павлова. Это было правильным решением. Журналист после беседы в КГБ, естественно, пошел к тому человеку, который и вывел на него убийцу. Дальше все было делом техники. Этого человека и Павлова задержали. Через три дня в городе Котлас Архангельской области был задержан и убийца Невского — некий Карпунин. На скамье подсудимых оказалось трое: 22-летний Сурков, 21-летний Карпунин и 23-летний Измайлов.

Ошибка «Подлизы»

В 1994-м Сурков подрабатывал охранником на Центральном стадионе. Там он познакомился с неким Кирниченковым. Тот в одном из разговоров предложил за солидное вознаграждение совершить убийство человека, который мешает его бизнесу. За это он был готов заплатить 10 тыс. долларов и предоставить пистолет Макарова с глушителем. После некоторого раздумья Сурков согласился. Однако он не хотел сам совершать убийство и начал поиск сообщников. За обещанное вознаграждение в 6500 долларов он привлек знакомого Измайлова (кличка «Монах»), работавшего монтажником в ТОО, а также безработного Карпунина (кличка «Подлиза»), которому было обещано 500 долларов за то, что он будет стоять на «стреме», то есть следить за тем, чтобы никто не помешал совершить убийство, и помогать Измайлову переодеться после совершения преступления.

В сентябре была названа фамилия предполагаемой жертвы — руководителя одной из фирм в Казани. Включившись в дело, Измайлов и Карпунин несколько раз приезжали к дому по улице Байкальской, где проживала предполагаемая жертва, вели наблюдение. Они установили, что служебный автомобиль приезжает за руководителем утром в одно и то же время. День исполнения заказа назначили на 12 октября.

Накануне «Монах» и «Подлиза» встретились у магазина «Детский мир». Измайлов заявил Карпунину, что он трусит и не сможет совершить намеченное. «Подлиза» же не хотел терять уже маячившие деньги. Он вызвался совершить убийство, тем более что ему обещали за это целую тысячу долларов. В день преступления Карпунин и Измайлов получили от Суркова пистолет и направились к дому на Байкальской улице.

Около восьми часов утра Карпунин поднялся на восьмой этаж и затаился за мусоропроводом. Он услышал, как хлопнула дверь. На площадку вышел мужчина. «Подлиза» настиг его на площадке между вторым и третьим этажами. Он выстрелил в затылок почти в упор. На стройке неподалеку Карпунина поджидал «Монах». «Подлиза» переоделся и скрылся с места преступления. Измайлов же дождался приезда милиции и когда убедился, что из подъезда вынесли труп, поспешил к Суркову доложить, что дело сделано.

Но преступников ждало разочарование, когда из новостных программ они узнали, что убили не того человека. Не получив так желаемых денег троица еще некоторое время вынашивала намерения завершить начатое дело до конца. Возможно, они стали догадываться, что могут быть убраны заказчиком как ненужные свидетели. И решили «лечь на дно». Карпунину необходимо было уехать из города, но у него не было денег. Вот тут-то ему и посоветовали дать интервью за вознаграждение. Таким образом он и вышел на Павлова.

После интервью Карпунин выехал в Котлас, где и был задержан на квартире своей подруги. При нем оказался пистолет, из которого был произведен выстрел в Невского. 19 апреля 1996 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ приговорила Карпунина и Суркова к 15 годам лишения свободы каждого, а Измайлова к 10 годам лишения свободы. Кириченков был объявлен в розыск и впоследствии задержан.