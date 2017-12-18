Укрощение строптивого: лучшая команда Старого Света стала сильнейшей на планете Земля

Клубный чемпионат мира по волейболу наконец покорился казанскому «Зениту»

Они могли встретиться в последний день апреля в римском «Палалоттоматико» в финале Лиги чемпионов-2017, но не срослось. И все же еще до завершения года это свидание состоялось. «Кучина Лубе» и «Зенит-Казань» сошлись в финале клубного чемпионата мира, и российский клуб с шестой попытки примерил на себя мировую корону — 3:0. Подробности финала, в котором казанцы разгромили соперника по счету, но не по игре — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Воспоминания о римской весне

Признаться, на протяжении более чем двух с половиной часов итальянской разборки в полуфинале Лиги чемпионов я болел за «Кучину Лубе», известную большинству любителей волейбола под именем «Мачерата», которое клуб из города Чивитанова Марке носил на протяжении 20 лет, с 1993-го по 2013-й. Этот волейбольный интернационал почему-то напоминал мне либо мадридских футбольных «Галактикос», либо «локаутный» «Ак Барс» с Хабибуллиным, Лекавалье и Каспарайтисом образца 2004/05 года.

Весь цвет мирового волейбола был представлен на площадке в красной форме «Кучина Лубе». Большинство тех, кто так и не дотянулся до решающего матча против команды Владимира Алекно, и в этом сезоне в строю. Кажущийся целой эпохой, но еще всего лишь 32-летний лучший подающий планеты, четырехкратный клубный чемпион мира и двукратный победитель Лиги чемпионов Османи Хуанторена, 5 лет назад едва не перешедший в «Зенит». 207-сантиметровый диагональный Цветан Соколов, за которого из родной Болгарии в Рим приехал поболеть занявший целый сектор на трибуне фан-клуб. Со сборной своей страны гигант с мощнейшим ударом стал бронзовым призером Евроволлея, а с «Трентино» дважды праздновал победу на клубном ЧМ и в Лиге чемпионов. Один из лучших в мире либеро, француз российского происхождения Женя Гребенников, звездный час которого пробил в 2015-м, когда он стал лучшим игроком этого амплуа на чемпионате Европы и выиграл с командой своей новой родины и этот турнир, и Мировую лигу. Чемпион Мировой лиги-2014 и Кубка мира-2015, основной связующий сборной США Мика Кристенсон, прошлым летом в Рио взошедший на олимпийский пьедестал…

Кажущийся целой эпохой, но еще всего лишь 32-летний лучший подающий планеты, четырехкратный клубный чемпион мира и двукратный победитель Лиги чемпионов Османи Хуанторена, 5 лет назад едва не перешедший в «Зенит»



В межсезонье состав «Кучины Лубе» претерпел чисто косметические изменения. Поменялся и наставник итальянской команды. Джанпаоло Медеи начинал карьеру тренера именно в «Мачерате». Работал в молодежной и основной (помощником) командах, а затем уехал во Францию, чтобы выиграть Кубок ЕКВ с «Туром» — клубом, так много значившим в свое время в биографии Владимира Алекно.

Еще немного статистики. Основанный в 1990 году «Кучина Лубе» носит титулы трехкратного чемпиона Италии (последний раз команда брала «золото» в 2014-м), пятикратного обладателя Кубка (в том числе и в этом году), победителя Лиги чемпионов (2002) и трехкратного обладателя Кубка ЕКВ. На этом, дебютном для себя клубном чемпионате мира подопечные Медеи в трех партиях разгромили «Сада Крузейро», иранский «Сармае Банк» и «Скру» (в полуфинале) и вот так уверенно добрались до поединка с «Зенитом». Не встретились в Риме, зато сошлись в Кракове. И если в Вечном городе казанцы должны были просто подтвердить свое звание сильнейшего в Европе, то в воскресном противостоянии для соперников, имеющих пока равный баланс побед в очных встречах — 2:2, на кону стояло новое для каждого из них звание клуба №1 в мире.

Казанский блок чуть-чуть переиграл итальянское нападение



Владимир Алекно выпустил на площадку тот состав, который начинал и провел фактически от и до весь полуфинальный матч. С составом «Кучина Лубе» не все было так просто: еще в стартовой игре получил травму и не появлялся больше на площадке капитан команды Драган Станкович, на стыковой поединок со «Скрой» Медеи по непонятной причине не выставил Сандера.

Игра началась с пушечной подачи Хуанторена, и встреча сразу же стала соревнованием мощнейшей атаки — Хуанторены и Соколова с одной стороны и Леона и компании с другой. При этом россияне первыми включили блок и благодаря этому на очко-два стали опережать соперника.



Соколов в одиночку переиграл неправильно поставленный «Зенитом» блок



После первого технического перерыва защиту подтянули и итальянцы и выровняли положение. Более того, даже впервые в матче вышли вперед 10:9. Здесь очень кстати оказался планер Гуцалюка, с которым итальянцы не справились, и казанцы вновь вернули себе минимальное превосходство — 13:12. Могли бы наши волейболисты оторваться в счете, но дважды на ударах Коваржа в аут Медеи брал видеоконференцию и дважды всевидящая телекамера находила на пути мяча кончики пальцев «зенитчиков».

Стало ясно, что напряженной концовки сета не избежать. У «Кучины» разбушевался Хуанторена, набравший 8 очков из 17, и Алекно заменил не справлявшегося с итальянским кубинцем Гуцалюка на Самойленко. В самый решающий момент на помощь россиянам пришли силовые подачи Андерсона, но соперник ответил стройным блоком, и при счете 20:20 началась валидольная концовка.

Станкович все-таки вошел в игру при счете 21:21. Появился и Сандер, но подал примитивно, и Леон первым темпом приблизил победу Казани в партии — 23:22. Наш кубинец и подал превосходно, но Соколов в одиночку переиграл неправильно поставленный «Зенитом» блок, а потом в нападении ошибся Андерсон, и итальянцы получили свой первый сетбол — 23:24. «Люди Х» отыграли и его, и следующий, а затем сами вышли вперед в пограничной ситуации и закрыли блоком пушку Соколова — 27:25. Уже по первой партии можно было определить, что силы соперников абсолютно равны и предсказать очередную легкую прогулку «Зениту» никак нельзя.

Разрыв в пользу «Лубе» сократился до минимума после того, как атаковал «выдохнувший» Михайлов



Сказки Андерсона



С начала второго сета подопечные Медеи повели два мяча. У казанцев увеличилось число ошибок, и Леону пайпами и эйсами приходилось компенсировать неудачные подачи Михайлова. Соколов дважды подряд выбил с подачи Андерсона, и Алекно при счете 5:8 во время технического перерыва попросил своего лидера Михайлова «выдохнуть и успокоиться». Разрыв в пользу «Лубе» сократился до минимума после того, как атаковал «выдохнувший» Михайлов, но Хуанторена совершил очередной чудо-удар, а эйс Кристенсена сделал положение «Зенита» тревожным — 9:13.



Пришлось Леону разозлиться по-настоящему. Со свирепым выражением лица Вильфредо трижды загасил защиту соперника, потом подал почти навылет, и Вольвич опередил итальянский блок — 14:15. В рядах «Кучины», однако, нашелся свой герой, и это был не на время ушедший в тень Хуанторена, а атаковавший «редко, но метко» Коварж. Но главное, что казанцы догнали соперника и были готовы выиграть концовку и этой партии.

Да, такого сопротивления на турнире в Польше наш чемпион еще не встречал. На трех подряд атаках Андерсона подопечные Алекно впервые за сет вышли вперед в счете, зато сразу на три очка — 20:17. Наставник «Кучины» взял тайм-аут, но здесь в игру вернулся Михайлов, удачно атаковав, а затем вместе с Вольвичем зачехлив атаку итальянцев после силовой подачи Алексеева. Фора, созданная важнейшими в этом сете чудо-ударами Андерсона обеспечила его команде четыре сетбола, и Леон, вознесясь над сеткой, поставил точку в партии, к середине которой больше шансов на итоговый успех имели посланцы Аппенин — 25:22.

Леон, вознесясь над сеткой, поставил точку в партии, к середине которой больше шансов на итоговый успех имели посланцы Аппенин



«Дрим тим» отправляется в космос

«Зенит» решил не превращать вечер в томный и в самом начале третьего сета двумя эйсами Бутько показал, кто в доме хозяин — 3:1. Кристенсен сложнейшим для приема планером счет сравнял, а Хуанторена вновь вывел «Кучину Лубе» на 2 очка вперед — 6:4. Начал, через боль, набирать атаки и Станкович — само присутствие капитана на площадке вселяло в его партнеров дополнительные силы.

«Зенит» почти догнал соперника по атаке, но стал приближаться к итальянцам и по количеству ошибок. Догнал и по счету — 8:8, 10:10. После сложнейшего мяча, выигранного Андерсоном, Алекно победно вскинул вверх руки, но победы надо было еще дождаться. Волейбол на паркете «Таурон Арены» шел космический — с подачами навылет, страшной силы ударами, мячами, отражаемыми ногами, плечами и другими частями тела. Казанцы после удара Леона убежали на два очка, но итальянцы беглецов догнали — 14:14. Алекно сложил руки в позе полководца и на несколько мгновений отрешился от дел земных, но потом очнулся от мыслей о галактике и продолжил давать наставления своему войску. Наши при равном счете зачем-то выключились из игры и позволили сопернику выйти вперед — 16:17, но затем собрались и вернули себе перевес — 19:17. Последние очки «гладиаторам» приходилось выбивать буквально с боем — не согласный с ошибками Соколова Медеи брал просмотры, но беспристрастный видеовердикт показывал, что правда на нашей стороне. Даже не имея больше просмотров, игроки «Кучины» оспаривали каждый мяч не в свою пользу и, начав войну нервов в качестве последнего шанса на спасение, вплотную приблизились к «Зениту» — 23:22. Канделларо вышел на подачу вместо Станковича, но Леон принес нам сетбол, а Михайлов силовой подачей вынудил Хуанторену ошибиться в отчаянной атаке практически с задней линии — 25:22!

Много лет шел наш чемпион к тому, чтобы завоевать единственный из отсутствующих в его коллекции трофеев. И вот мечта достигнута. И в каком стиле — пять выигранных «всухую» матчей, разгром главного обидчика! Теперь вроде бы можно и успокоиться, и «выдохнуть», как любит говорить Алекно. Но у чемпионов нет в характере рецептора успокоенности. Уже в среду надо в очередной раз «брать «Берлин» в Лиге чемпионов. «Выдыхать» практически некогда. А вот помечтать о покорении галактики можно. Почему бы нет, если все земные задачи уже решены…