«За всю Монтану» — «садо» осталось позади

«Зенит-Казань» играючи преодолел рок по имени «Сада Крузейро» и сегодня вечером поборется за корону клубного чемпиона планеты

«Мы ждали матча с «Сада Крузейро» целый год. Мы рады, что у нас есть шанс вновь сыграть с бразильским клубом», — такие слова произнес Владимир Алекно, узнав, что в полуфинале его подопечные сразятся с командой из Белу-Оризонти, которая два года подряд у себя на родине лишала сильнейший клуб Европы вожделенного трофея. Да, проиграй подопечные Марсело Мендеса польской «Заксе», встреча, ради которой, собственно, и ехали казанцы на свой шестой клубный чемпионат мира, не состоялась бы. И «Зенит», скорее всего, завоевал бы впервые в своей истории престижный трофей. Но разве может быть полноценной победа, если не повержен главный враг? Как казанцы играючи расправились (3:0) со своими главными обидчиками — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

А слабо бразильцам победить не дома?

Если в четырех первых розыгрышах возрожденного клубного чемпионата мира не имел себе равных итальянский «Трентино», то когда турнир переехал в Бразилию, наступила эпоха «Сада Крузейро». Трехкратный клубный чемпион Южной Америки, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Бразилии завоевывал звание лучшего клуба мира три раза, и только «Белогорье» в 2014-м смогло увезти трофей из «страны диких обезьян». Два последних решающих матча бразильцы провели против «Зенита» и в обоих не оставили сопернику шансов, победив в 2015-м 3:1 (причем после проигрыша россиянам с таким же счетом на групповой стадии) и в 2016-м 3:0.

Но вот турнир в очередной раз сменил место прописки, и в Европе бразильцы уже не выглядят фаворитами. В то время как подопечные Алекно как орешки щелкали соперников в группе, южноамериканцы после долгого перелета были «всухую» биты «Чивитанове Лубе» и только со второго тура акклиматизировались и в трех партиях превзошли иранский «Сармае Банк» и «Заксу». В последней встрече, несмотря на счет 3:0, фаворит не избежал проблем во втором (32:30) и третьем сетах, но задачу-минимум решил и со второго места вышел на «Зенит». Только теперь заклятым противникам предстояло сойтись не в поединке за корону, а на пороге к финалу.

К 29 годам цели жизни лучший подающий Мировой лиги-2017 не достиг, хотя с «Крузейро» завоевал все, что возможно



Во встрече с «Заксой» самыми результативными в составе «Крузейро» стали Леал (19) и Гуэрра (17). Первый — натурализованный кубинец, который в 2010 году перебрался в бразильский клуб, мечтая стать олимпийским чемпионом, и в 2013-м получил новое гражданство. К 29 годам цели жизни лучший подающий Мировой лиги-2017 не достиг, хотя с «Крузейро» завоевал все, что возможно — от звания трехкратного клубного чемпиона мира до титула трехкратного чемпиона Южной Америки.

А вот у другого лидера команды Мендеса — 35-летнего диагонального Эвандро Гуэрра — звание олимпионика есть (завоевано прошлым летом на родине), и оно стало пиком славной и долгой карьеры ветерана, который еще в 2001-м стал чемпионом мира среди молодежи. В «Крузейро» Эвандро только с 2016 года, но в тот год клуб собрал все титулы, кроме бразильского Суперкубка, и диагональный, в свое время выигравший «золото» в Аргентине, оказался ко всем им причастен.

Из трансферов последнего межсезонья главным для «Крузейро» стало приобретение в «Скре» аргентинского связующего Николаса Уриарте, за четыре сезона в Бельхатове завоевавшего звание чемпиона и обладателя Кубка Польши. Чемпион Панамериканских игр был призван заменить в роли основного пасующего легендарного 38-летнего Вильяма, старожила (с 2010 года) клуба из Белу-Оризонти, также праздновавшего олимпийский успех в Рио, а перед этим сезоном перебравшегося в «Сеси».

Много можно рассказывать и о других «звездах» сильнейшей команды планеты — 208-сантиметровом кубинском блокирующем Симоне, диагональном Алемао, еще одном ветеране — Фелипе Феррасе, и, конечно же, о главном тренере клуба — 53-летнем аргентинце Мендесе, с именем которого связаны все достижения клуба, начиная с 2009 года, но все эти сведения читатель может найти и сам. Бразильский клуб большинство не проживающих в Южной Америке любителей волейбола видят в лучшем случае раз в год и поэтому первостепенное значение имела сама встреча, которая должна была дать ответ на главный вопрос: возможно ли в принципе сильнейшему клубу Европы и России — «Зениту» — обыграть «Крузейро», или злой гений Алекно продолжит издеваться над «нашим всем» и тогда главным словом из названия бразильской команды для нас продолжит оставаться первое имя — «Сада», от которого недалеко и до созвучного «мазо».

Огромная краковская «Таурон Арена» была заполнена весьма скромно, что еще раз подтвердило тезис о падении в Польше интересу к волейболу, во всяком случае, клубному



Человек-оркестр Вильфредо Леон



Начали клубные чемпионы мира здорово и повели 4:1. У «Зенита» пару центральных блокирующих составили Вольвич и Гуцалюк, последний несколько неожиданно заменил выходившего в старте во всех предыдущих матчах Самойленко — лучшего блокирующего групповой стадии. Эйс Михайлова и тройной блок казанцев помогли выровнять положение — 5:5, и началась игра «очко в очко». Огромная краковская «Таурон Арена» была заполнена весьма скромно, что еще раз подтвердило тезис о падении в Польше интересу к волейболу, во всяком случае, клубному. С планером Вольвича соперники справились, и в очередной раз счет стал ничейным — 8:8. До середины первой партии оппоненты не могли оторваться друг от друга больше, чем на очко, и происходящее на площадке напоминало качели. Только у одной стороны летела силовая подача, как противоположная отвечала отличной доводкой и быстрым темпом, поочередно выстреливал и блок. Наконец, «зенитчики» повели «плюс 2», подал Леон и Владимир Алекно запросил видеоповтор, но «глаз сокола» показал, что в площадку кубинец с польским паспортом не попал. Тем не менее на второй технический тайм-аут россияне ушли при счете 16:14, а после возобновления игры закрыли Симона, и желанное «+3» состоялось.



Симон реабилитировался сильной и точной подачей, и его одноклубники почти настигли «Зенит». Но чудеса Вербова и Андерсона на задней линии и удар Леона поверх рук блокирующих обеспечили казанцам приоритетную «поул-позишн» на концовку партии — 20:17. Не дав сопернику прийти в себя, россияне вынудили бразильцев на техническую ошибку, но те не стушевались и с 17:21 сократили разницу до минимума. Взяв тайм-аут, Алекно попросил «людей Х» обратить особое внимание на качество приема, и те выиграли важнейший брейковый мяч. На усиление подачи тренер выпустил Алексеева, но в такую напряженную игру трудно было «попасть» со скамейки. Один Леон и цепкая защита, увы, не смогли компенсировать брак на подаче, и подопечные Мендеса счет сравняли — 23:23. К счастью, поволноваться поклонникам «Зенита» пришлось совсем немного: после одной подачи Леона Леал снес телевизионную камеру, а после второй Эвандро угодил мячом в аут — 25:23. Уже не первую концовку сета, да что там концовку, сам сет выиграл Леон, и оставалось только молиться на темнокожего гиганта, который бил, забивал, подавал, а еще умудрялся подчищать ошибки партнеров.

«Люди Икс» против людей обычных



Воодушевленные хорошим стартом встречи, россияне повели и во втором сете, но на нашего высоченного кубинца нашелся свой кубинский гигант и у «Крузейро» — Симон с его силовыми подачами, 3:3. Активизировался Михайлов, и его команда вновь повела — 6:4, 8:5, 9:6. Бразильцы продолжали множить ошибки, так что партия эта складывалась для «гладиаторов» даже легче, чем предыдущая — 11:7. Симон почти что выбил маленького Вербова подачей, но Вербов извернулся, отпасовал Михайлову и тот был неудержим — 12:8. Сразу после этого последовала силовая подача и эйс от Андерсона, и Мендес при угрожающем для его команды счете 8:14 во время тайм-аута буквально требовал от подопечных «работать, сражаться, не уступать». Бесполезно — разница в счете не сокращалась, и на вторую техническую паузу соперники ушли, когда табло показывало 16:10.

Активизировался Михайлов, и его команда вновь повела



После ошибки Исаака на подаче и нашего стального блока довести партию до победы было делом техники, что и было сделано. Концовка превратилась в демонстрацию наших «военно-воздушных» сил — полеты и пайпы в исполнении Вольвича, Леона, Михайлова и эйсы от Бутько и Андерсона создавали впечатление, что с одной стороны сетки находятся не обычные «человеки», а как минимум «люди Х» — 25:19.

Главный враг повержен



Поняв безнадежность сопротивления во второй партии, Марсело Мендес начал ротировать состав, в частности, заменив не попавшего в игру связующего Уриарте на его сменщика Фернандо Канопу. Что-то в атаке у бразильцев начало получаться, но если что и «сидело занозой» в поистине чемпионской игре наших волейболистов, так это силовые подачи Симона, которые через раз проходили. Но Симон не подавал все мячи подряд, к тому же наш кубинец был круче — Леон в дополнение к безукоризненной атаке подчас вытаскивал мячи с задней линии.

После нечастого в исполнении российских волейболистов первого темпа и первого очка Гуцалюка счет в третьей партии стал 11:7, и в этой ситуации задачей №1 для Алекно и его штаба было не дать ребятам расслабиться и поверить в победу раньше времени. Мендес и его расхристанное воинство начало валять дурака, оспаривая вердикт видеоконференции, но казанцы взирали на эту мелочную возню снисходительно. И все-таки совсем хоронить еще действующего чемпиона было рановато — бразильцы подобрались на «минус 2», но до перелома не дотянули. Шикарный двойной блок «гладиаторов» и «краш-тест» от Михайлова увели его команду на второй технический перерыв с большим запасом — 16:11. Даже чудо, похоже, уже не могло спасти «Сада Крузейро» от необходимости сложить корону.

С «минус 5» «еще пять минут чемпионы» сократили отставание до 3 очков, но плохая подача резервиста Телеса и эйс Андерсона издевательски легко приблизили окончание матча — 20:15. Для усиления подачи Мендес выпустил Родригао, и тот действительно подал недурно, но Леон решил быстрее подняться на трибуну к семье и сынишке и стал в одиночку ускорять расправу. При счете 24:17 «Крузейро» отыграл один матчбол, но Андерсон решил — «баста» и приставил к титулу бразильского клуба приставку «экс». После столь скорого завершения этого матча и после изучения статистических показателей (20 очков Леона, 8 командных блоков, 13 собственных ошибок против 23 у соперника) стало неясно, как сильнейший клуб Европы в течение нескольких лет терпел над собой иго «садистов». Учитывая, что состав «Крузейро» почти не изменился.

Стало неясно, как сильнейший клуб Европы в течение нескольких лет терпел над собой иго «садистов»



Зато изменилось не только место проведения клубного чемпионата мира. Изменилась и психология волейболистов российской команды. Они не уходили от встречи с обидчиком, они ждали этого боя и сладкого чувства мести. Сегодня они, как в «Поле чудес», должны заполнить «последнюю букву» в слове (то есть в клубной коллекции трофеев). И их победа будет абсолютно закономерной и полновесной. Ведь повержен главный враг!